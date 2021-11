QUATRE FOIS plus de personnes vaccinées meurent que de personnes non vaccinées… les effets de la dépopulation se font sentir et les corps s’accumulent

Les dernières données du rapport de surveillance des vaccins COVID-19 de l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA) montrent que pour chaque personne « non vaccinée » qui est censée mourir du coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19], au moins quatre personnes « entièrement vaccinées » périssent.

La grande majorité des décès par la Covid signalés – 82%, selon les données – se produisent après que les gens ont reçu leurs injections. Ce petit factoid va directement à l’encontre du taux de prévention de la mortalité de 90 pour cent revendiqué par les fabricants vaccins. (EN RELATION: En septembre, l’Office for National Statistics a rapporté que presque tout le monde ce mois-là qui avait été testé « positif » pour la Covid et était décédé était « complètement vacciné ».)

« Si l’injection de Covid était efficace à 90 % pour prévenir la mort, pourquoi les personnes « vaccinées » meurent-elles actuellement dans un rapport de 4,8 : 1 aux personnes « non vaccinées » ? » demande L’Exposé.

En utilisant les données VSR (Vaccine Surveillance Report) collectées sur une période de trois mois, The Exposé a découvert que non seulement l’immunité induite par le vaccin contre le virus chinois est au mieux faible, mais que le peu qui est censé être produit par les injections diminue exceptionnellement rapidement. .

Le tableau 21 du rapport de la semaine 45 de l’UKHSA contient une petite note de bas de page l’admettant de manière détournée. Il explique qu’une mortalité élevée même chez les « totalement vaccinés » est « attendue », soi-disant parce qu’«une plus grande proportion de la population est vaccinée que non vaccinée et aucun vaccin n’est efficace à 100 %».

« Pour la semaine 45, toutes les personnes de plus de 30 ans présentent une efficacité vaccinale négative – les « non vaccinés » sont mieux protégés contre Covid que les « complètement vaccinés » », explique The Exposé.

« Les ‘vaccins’ détruisent le système immunitaire des gens – provoquant un trouble d’immunodéficience, similaire au SIDA, mais induit par le vaccin. La corrélation est sans équivoque, mais les médias d’entreprise ne la rapportent pas. »

La suggestion avec cette déclaration est que seul un petit pourcentage des personnes piquées finissent par mourir plus tard de covid, mais la réalité est que beaucoup plus d’entre eux meurent que les responsables gouvernementaux ne l’admettent.

En fait, les décès les plus complètement vaccinés de la grippe Fauci ne sont probablement même jamais signalés. Beaucoup d’entre eux se produisent également plus tard qu’immédiatement, ce qui rend ces décès plus faciles à cacher dans les données.

L’amélioration dépendante des anticorps (ADE) et d’autres facteurs mettent du temps à rattraper le système immunitaire progressivement défaillant d’une personne complètement vaccinée. Pensez-y comme une mort lente à plus long terme par opposition à une mort immédiate, bien que cette dernière se produise toujours dans un sous-ensemble des blessés par le vaccin.

L’UKHSA ment sur les données et affirme que les personnes non vaccinées meurent plus que les personnes vaccinées

Fait intéressant, l’UKHSA affirme toujours publiquement le contraire de ce que disent réellement ses propres données. Cette entité gouvernementale continue de prétendre à tort que les personnes non vaccinées sont celles qui meurent en masse alors qu’il n’y a aucune preuve pour le suggérer.

« Les décès ont considérablement augmenté, au-dessus de la moyenne sur cinq ans, deux mois après le lancement de la campagne d’injection Covid », a rapporté The Exposé.

« Quiconque propage le mantra ‘le vaccin est sûr et efficace’ ne dit pas la vérité. Quiconque encourage, contraint ou impose une procédure médicale expérimentale à un autre commet ou aide et encourage » à blesser intentionnellement … Les médias d’entreprise diffusent de la désinformation et de la désinformation – éteignez la télévision, la programmation neurolinguistique est utilisée contre vous ».

Commentant l’article de l’Exposé, une personne a écrit que les systèmes de santé des pays où les vaccins sont largement administrés sont « sur le point de connaître un tsunami » de patients malades et mourants, s’ils ne le sont pas déjà.

« D’autres préoccupations incluent l’intégration possible de l’ADN plasmidique dans le génome hôte du corps, entraînant des mutations, des problèmes de réplication de l’ADN, le déclenchement de réponses auto-immunes et l’activation de gènes cancérigènes », a écrit cette même personne.

Vous trouverez plus d’informations sur les dommages causés par le « vaccin » du coronavirus de Wuhan [de la Covid-19] sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

DailyExpose.uk

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

CARTEL CRIMINEL DES MEDICAMENTS : la FDA refuse de publier les données du vaccin Covid de Pfizer jusqu’en 2076

Or jusqu’en 2076 si la « vaccination » COVID-19 forcée tourne mal tout le monde sera déjà mort ! Cache-t-on quelque chose aux populations mondiales ?

JDDM – MIRASTNEWS

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a demandé à un juge fédéral de faire attendre le public 55 ans de plus avant d’exiger de Pfizer qu’il publie toutes les données et informations qu’il a utilisées pour accorder une « autorisation d’utilisation d’urgence » (EUA) du « vaccin » (Covid -19) de Pfizer contre le coronavirus de Wuhan.

Même après avoir promis à plusieurs reprises une « transparence totale » en ce qui concerne les injections, y compris avec une déclaration « d’engagement de transparence », la FDA s’avère une fois de plus n’être rien de plus qu’un gardien de Big Pharma qui se moque de la santé publique.

Comme vous vous en souvenez peut-être en août, plus de 30 universitaires, professeurs et scientifiques d’un grand nombre des universités les plus prestigieuses du pays ont demandé à la FDA de publier lesdites informations pour examen par les pairs.

En réponse, la FDA n’a absolument rien fourni et insiste maintenant sur le fait que le monde doit attendre plus d’un demi-siècle pour apprendre la vérité. Cela a incité l’avocat Aaron Siri à intenter une action en justice contre la FDA au nom du groupe d’experts qui a fait la demande initiale.

« À ce jour, près de trois mois après avoir autorisé le vaccin de Pfizer, la FDA n’a toujours pas publié une seule page. Pas un », dit Siri.

« Au lieu de cela… la FDA a demandé à un juge fédéral de lui donner jusqu’en 2076 pour produire pleinement ces informations. La FDA a demandé au juge de lui permettre de produire plus de 329 000 pages de documents que Pfizer a fournis à la FDA pour autoriser son vaccin au rythme de 500 pages par mois, ce qui signifie que sa production ne serait pas achevée avant 2076. »

Les promesses de la FDA ne veulent rien dire – tout ce que fait l’agence, c’est MENTIR

Étonnamment, il n’a fallu à la FDA qu’environ 108 jours entre le moment où Pfizer a commencé à se procurer des dossiers pour l’autorisation d’exercer (le 7 mai 2021) et le moment où elle a accordé une licence à Pfizer pour ses injections (le 23 août 2021).

« En prenant la FDA au mot, elle a mené un examen et une analyse intenses, robustes, approfondis et complets de ces documents afin de s’assurer que le vaccin Pfizer était sûr et efficace pour l’autorisation d’exercer », écrit Siri.

« Bien qu’il puisse effectuer cet examen approfondi des documents de Pfizer en 108 jours, il demande maintenant plus de 20 000 jours pour rendre ces documents accessibles au public… Alors, mettons les choses au clair. Le gouvernement fédéral protège Pfizer de toute responsabilité. Cela lui donne des milliards de dollars. Incite les Américains à prendre son produit. Mais ne vous laissera pas voir les données étayant l’innocuité et l’efficacité de son produit. Pour qui le gouvernement travaille-t-il ?

Ce que tout cela montre, bien sûr, c’est que la définition de la transparence de la FDA est l’exact opposé de ce que le mot signifie réellement. Les promesses de la FDA sont également totalement sans valeur, surtout lorsqu’elles menacent de réduire les bénéfices mal acquis de Big Pharma.

« La leçon encore une fois est que les droits civils et individuels ne devraient jamais dépendre d’une procédure médicale », soutient Siri.

« Tous ceux qui souhaitent se faire vacciner et se faire vacciner devraient être libres de le faire. Mais personne ne devrait être contraint par le gouvernement à participer à une procédure médicale. Certainement pas celui où le gouvernement veut cacher toutes les informations sur lesquelles il s’appuie pour son autorisation d’exercer jusqu’en 2076 ! »

L’article de Siri, qui a été publié sur Zero Hedge, a généré une réponse massive des lecteurs. Beaucoup d’entre eux ont observé que la réticence de la FDA à publier les données de Pfizer montre clairement qu’elles contiennent des preuves incriminantes d’actes répréhensibles.

« Ils veulent s’assurer qu’ils sont tous morts et partis avant que nous obtenions les détails de leurs crimes contre l’humanité », a écrit l’un d’eux.

« Quelqu’un a-t-il besoin de plus de preuves pour prouver que le gouvernement américain de Feral Gangsta est criblé de corruption, d’incompétence, d’irresponsabilité et de manque de confiance ? »

La tromperie du « vaccin » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan est la norme de la FDA. Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, visitez FDA.news.

Les sources de cet article incluent :

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Dr Fauci a mené des expériences grotesques de vaccins contre le sida sur des enfants de minorités dans les années 90, provoquant une défaillance d’organes, des malformations, des lésions cérébrales

La quête du Dr Anthony Fauci pour inoculer aux enfants des vaccins inutiles, immunosuppresseurs et dommageables pour le cœur est une répétition de sa propre histoire. Un film documentaire de 2004, « Guinea Pig Kids » met en lumière les expériences médicales cruelles et inhumaines qui ont eu lieu sur des enfants défavorisés et issus de minorités au début des années 1990. Ces expériences médicales inhumaines ont été menées sur des enfants vraisemblablement infectés par le VIH à l’Incarnation Children’s Center (ICC) de New York. Les enfants étaient principalement noirs ou hispaniques et provenaient de mères toxicomanes.

Les horreurs médicales de Fauci et sa culture de conformité impitoyable ont commencé au début des années 1990

En 1992, le Dr Anthony Fauci et les National Institutes of Allergy and Infectious Disease (NIAID) ont utilisé les fonds des contribuables pour équiper l’ICC en tant que « clinique ambulatoire pour les enfants séropositifs ». À l’époque, Fauci était profondément impliqué dans la recherche d’un vaccin contre le VIH/SIDA. Fauci a aidé à financer l’ICC et l’a présenté comme « le seul établissement de soins infirmiers qualifié de la ville de New York à fournir des soins spécialisés aux enfants et adolescents vivant avec le VIH/sida ». L’« établissement de soins infirmiers spécialisés dispensant des soins spécialisés » s’est avéré être un lieu d’horreurs médicales, où les enfants ont été soumis à des expériences médicales puissantes et débilitantes.

L’installation de l’ICC a travaillé avec le département de protection de l’enfance de New York et l’Administration des services à l’enfance et est devenue une partie de l’unité d’essais cliniques sur le sida pédiatrique de l’Université de Columbia. L’établissement a accueilli des enfants vulnérables et défavorisés. Ces enfants ont finalement été utilisés comme rats de laboratoire dans plusieurs expériences médicales impliquant des vaccins et des médicaments expérimentaux contre le SIDA.

Ces médicaments contre le SIDA s’étaient déjà avérés dangereux chez l’adulte. Les médicaments comprenaient l’AZT, la névirapine, divers inhibiteurs de protéase et des vaccins expérimentaux contre le SIDA. Les médicaments ont ensuite causé la mort de la moelle osseuse, une défaillance des organes, des malformations, des lésions cérébrales et la mort. Les recherches de Fauci ont été conçues pour dissimuler toute souffrance et décès observés chez les enfants. Les agents de santé ont été invités à imputer les complications et le décès à l’infection à VIH sous-jacente de l’enfant, et non aux médicaments et aux vaccins.

Un travailleur médical a rompu les rangs et tenté de sauver des enfants des expériences mortelles de Fauci

Un membre du personnel, Jacklyn Hoerger, a parlé du protocole trompeur mis en place : « On nous a dit que s’ils vomissaient, s’ils perdaient leur capacité à marcher, s’ils avaient la diarrhée, s’ils mouraient, alors tout cela était à cause de leur infection par le VIH. Je l’ai juste fidèlement donné comme les médecins me l’ont dit. Fauci et le NIAID ont affirmé que ces médicaments et vaccins étaient la seule chance que ces enfants avaient, s’ils voulaient survivre.

Hoerger a mis cette théorie à l’épreuve et a adopté deux demi-sœurs. Elle a retiré les enfants des expériences et a regardé leurs corps récupérer. Les filles ont commencé à manger correctement pour la première fois de leur vie et se sont améliorées «presque instantanément». Hoerger a conclu que les drogues provoquaient la fermeture des corps des enfants. Lorsque les médecins et les administrateurs ont découvert que Hoerger avait retiré les filles de la drogue, elle a été ostracisée en tant que «parent négligent». Les filles lui ont été enlevées et elle n’a pas été autorisée à les revoir.

La directrice médicale de l’ICC, le Dr Katherine Painter, a déclaré que « le plus gros problème auquel sont confrontées les familles avec des enfants séropositifs est l’observance ». Le Dr Fauci souhaitait le strict respect du protocole médicamenteux. L’adhésion prime sur le bien-être des enfants. Peu importe ce qui est arrivé aux enfants, les médecins pourraient toujours blâmer le VIH préexistant des enfants. Pour aggraver les choses, le NIAID et leurs partenaires ont présumé que tous les enfants du programme étaient infectés par le VIH. Le NIAID n’a jamais utilisé aucune forme de confirmation en laboratoire pour diagnostiquer les infections à VIH. Même s’ils l’avaient fait, cela ne justifierait pas leurs expériences inhumaines et énergiques.

Si les enfants résistaient aux drogues expérimentales qui les tuaient, ils étaient détenus et emmenés à l’hôpital presbytérien de Columbia. Une fois là-bas, les médecins ont mis les enfants sous sédation et ont inséré chirurgicalement des tubes dans leur estomac afin qu’ils puissent forcer les médicaments dans leur système. Si un parent retirait son consentement pour le procès, l’enfant était retiré par les Services à l’enfance et placé dans un foyer d’accueil qui s’y conformerait.

Quatre-vingts enfants sont morts dans ces expériences et d’innombrables autres ont souffert d’effets secondaires graves et d’un protocole abusif. « Fauci vient de passer tous ces bébés morts sous le tapis », a déclaré Vera Sharav, survivante de l’Holocauste. «Ils ont été des dommages collatéraux dans ses ambitions de carrière. C’étaient des enfants à jeter. Malgré toutes les souffrances et la mort, Fauci n’a jamais reçu son précieux vaccin contre le sida. Sharav s’est joint à la journaliste d’investigation Celia Farber et à feu Liam Scheff pour dénoncer ces crimes contre l’humanité.

Aujourd’hui, la terreur et les abus du Dr Fauci se poursuivent, alors que les enfants américains subissent un lavage de cerveau pour croire qu’ils n’ont pas un système immunitaire capable, qu’ils doivent être perpétuellement masqués et inoculés avec des protéines de pointe afin d’avoir la santé, la foi, l’interaction et la liberté. Cette tromperie conduira de nombreux enfants à souffrir mentalement et physiquement, avec la dépression, l’anxiété, la myocardite, les troubles du système nerveux et l’épuisement immunitaire devenant un problème sérieux avec cette expérience médicale.

https://www.brighteon.com/embed/17820244-d1af-4366-8e62-8e20928d0585

Les sources comprennent :

LifesiteNews.com

Brighteon.com

NaturalNews.com

ICCInvestigation.wordpress.com

MedRXiv.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les médias grand public accusent « le changement climatique, le « syndrome du cœur brisé », « l’anxiété pandémique » – TOUT sauf les injections – d’une augmentation soudaine des maladies cardiaques

Dans une tentative désespérée de détourner les « coups de caillots » (les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan), les médias grand public prétendent maintenant que la hausse soudaine et massive des crises cardiaques cette année est due au « syndrome du cœur brisé », « l’anxiété pandémique, » et même la consommation de cannabis.

Anciennement connu sous le nom de takotsubo ou cardiomyopathie de stress, le soi-disant syndrome du cœur brisé est censé provoquer chez les femmes de plus de 50 ans un affaiblissement des muscles cardiaques, un essoufflement et des douleurs thoraciques – et rien de tout cela n’a rien à voir avec l’injection de la grippe Fauci, nous dit-on.

Même si cette vague de maladies cardiaques est survenue juste au moment où les injections « Operation Warp Speed » de l’administration Trump ont commencé à être plongées dans les bras des gens, les médias d’entreprise menteurs veulent que le grand public pense que se sentir triste est en quelque sorte le vrai coupable.

Il y a aussi des gros titres accusant le « changement climatique » et le « réchauffement climatique » d’une augmentation similaire des problèmes cardiaques chez les jeunes enfants et même les bébés nés de femmes qui ont reçu les injections.

« Le changement climatique change les bébés dans l’utérus : ils sont plus susceptibles aux maladies cardiaques », lit-on dans un titre ridicule d’un média néerlandais appelé De Morgen.

Un autre du Sunday Times attribue l’augmentation des crises cardiaques au « stress pandémique et à une mauvaise alimentation ».

Il s’avère que seul le Times a abordé le vrai problème dans le corps de son article, suggérant qu’il pourrait y avoir une « chance extérieure » que l’injection Covid-19 « ait joué un rôle » dans cette tendance à la hausse de la maladie.

Le récit plandémique commence vraiment à se fissurer

Aseem Malhotra, cardiologue et président d’un organisme de bienfaisance appelé Public Health Collaboration, a comparé la crise plandémique actuelle à une zone de guerre, suggérant que les gens subissent une sorte de traumatisme de type TSPT qui fait échouer leur cœur.

Dans les zones de guerre, dit Malhotra, on sait que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux augmentent parmi les civils qui sont pris entre deux feux. La plandémie, insiste-t-il, pourrait créer un effet similaire – mais pas à cause des vaccins, apparemment.

Non, les artères des gens se bloquent à cause des blocages, dit-il.

« Avec les vaccins, nous savons déjà qu’à court terme, il y avait un problème de coagulation du sang », a déclaré Malhotra. « Pour le moment, je ne pense pas qu’il y ait d’indication forte que cela soit lié au vaccin. »

Dans le même temps, « nous ne pouvons pas l’ignorer complètement », a ajouté Malhotra. « Nous devrions garder un œil dessus dans les mois à venir. »

Pfizer, quant à lui, affirme qu’il n’y a aucun risque de problèmes cardiaques en prenant ses injections. Dans un article de propagande qu’il a publié, Pfizer a écrit que « l’arrêt cardiaque n’est pas un effet secondaire reconnu », et si vous prétendez le contraire, le PDG de l’entreprise, Albert Bourla, veut que vous soyez emprisonné.

« N’y a-t-il pas de fin aux mensonges ? » a demandé un commentateur à Information Liberation.

Quelqu’un d’autre a répondu avec une citation célèbre de l’ancien chef de la CIA William Casey (1981-1987) qui a dit :

« Nous saurons que notre programme de désinformation est terminé lorsque tout ce que le public américain croit est faux. »

« Fauci admet maintenant que le » vaccin « ne fonctionne pas comme prévu, ce qui signifie qu’il faudra plus et peut-être sans fin des vaccins de » rappel « pour arrêter Covid-19 », a écrit un autre commentateur à propos du récit plandémique en constante évolution entourant les injections.

« Le défaut fondamental de l’argument de Fauci, établi par le CDC lui-même, est que le virus n’a jamais été une menace sérieuse pour personne d’autre que les immunodéprimés et les personnes âgées présentant plusieurs comorbidités dont la mort pourrait par la suite et de manière malhonnête être attribuée à Covid-19 par de faux PCR positifs… C’est un fait que les injections n’arrêtent pas la maladie, et l’affirmation selon laquelle ils améliorent les symptômes est injustifiée par les preuves et rien de plus à ce stade qu’une conjecture intéressée.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant la tromperie par injection de virus chinois sur ChemicalViolence.com.

InformationLiberation.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Les sources de cet article incluent :

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News