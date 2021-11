Dans l’intérêt des méga-riches : The Guardian est aussi financé par des milliardaires

Il peut solliciter des dons de ses lecteurs et prétendre qu’il s’agit d’une entreprise médiatique financée par les lecteurs, et non d’un méga-riche. En réalité, les milliardaires ont dépensé des millions pour soutenir le principal journal britannique ultralibéral et de gauche, The Guardian.

Source : Reuters © Leon Neal / Pool via REUTERS / File Photo / Suzanne Plunkett / Photomontage.

Un commentaire de Rob Lyons

Si vous voulez savoir ce que les réveillés pensent – sur des questions allant du changement climatique aux droits des personnes trans – le Guardian est le journal à lire. Alors que les ventes d’imprimés ont diminué, passant de 248 775 par jour à 105 134 en juillet de cette année, au cours de la dernière décennie, le Guardian est l’un des sites d’information les plus visités au monde.

Le problème, c’est que l’entreprise continue de perdre de l’argent. Il y a quatre mois, il a été rapporté que le Guardian Media Group, qui comprend également le journal du dimanche The Observer, étroitement lié idéologiquement, a enregistré une perte de plus de 10 millions de livres sterling au cours de l’exercice écoulé, bien qu’il s’agisse toujours d’une amélioration par rapport à l’année précédente, la perte de Saw 17 millions de livres. The Guardian n’a pas de barrière salariale comme les autres journaux en ligne, mais utilise un modèle anciennement connu sous le nom de « Nagware ». L’utilisation de la plate-forme d’actualités est offerte gratuitement pendant une certaine période de test afin de rappeler ensuite constamment aux utilisateurs de payer pour l’utilisation du portail et de leur demander constamment de s’inscrire ou de faire un don.

Cependant, le Guardian a fait une déclaration plutôt fragile sur les réseaux sociaux pour soutenir cette stratégie : « Nous ne sommes pas financés par des milliardaires. Le soutien de nos lecteurs nous donne l’indépendance nécessaire pour demander des comptes aux puissants – et nous ne faisons que commencer. »

Les lecteurs ont certainement été généreux dans le passé. Le Guardian a déclaré l’année dernière : « Le Guardian compte désormais plus d’un million d’abonnés et de contributeurs réguliers après que le soutien des lecteurs en ligne a augmenté de 43% en un an, 5 millions de personnes ont soutenu le Guardian. Un million d’abonnés pour 5,99 £ par mois rapporterait environ 6 millions de £. C’est pratique, mais ne couvre même pas les pertes de lame, sans parler du coût total de possession.

Cependant, comme l’a noté le commentateur climatique Ben Pile, les milliardaires adorent le Guardian et sont très heureux de mettre la main sur leur portefeuille pour aider à soutenir les projets du journal. Selon le portail d’information américain MintPress News, par exemple, un examen approfondi de tous les dons de la Fondation Bill et Melinda Gates montre que le Guardian a reçu un énorme soutien de 12,95 millions de dollars. En fait, Gates et son ex-femme ont versé des centaines de millions de dollars dans le paysage médiatique pour soutenir le type de journalisme qu’ils approuvent tous les deux.

Mais l’ancien couple Gates n’est pas le seul milliardaire à soutenir le Guardian. Un rapide coup d’œil à la section philanthropie du site Web révèle que l’institut du milliardaire australien Judith Neilson finance le projet Pacific de The Guardian Australia. Les Open Society Foundations, fondées par le milliardaire hongrois George Soros, ont soutenu les projets de Guardian sur les inégalités environnementales aux États-Unis et la transformation des soins grâce à l’intelligence artificielle. La Fondation David et Lucile Packard, créée par le regretté co-fondateur de Hewlett-Packard dans les années 1960, a soutenu les travaux du Guardian sur l’état des océans.

Ainsi, l’affirmation selon laquelle le Guardian n’est pas financé par des milliardaires semble plutôt douteuse. Il est vrai que le Guardian Media Group appartient à la Fondation Scott et non à un magnat des médias égoïste. Mais l’implication en demandant aux lecteurs de collecter des fonds est que tout le monde financé par les super-riches est en quelque sorte le leur, plutôt que l’hypothèse plus raisonnable que les organisations recherchent des fonds pour s’impliquer dans des activités comme le journalisme spécialisé qui ne peuvent pas facilement être financées par d’autres moyens. En fait, les rédacteurs du Guardian n’hésitent pas à agir et à jouer lorsqu’ils lancent une attaque « Suivez la piste de l’argent » contre d’autres médias lorsque d’autres journalistes écrivent des choses que la vision du monde du Guardian n’aime pas.

Dans un essai pour le journal l’année dernière, Paul Vallely a raisonnablement souligné les tensions entourant la philanthropie milliardaire. « Une grande partie de la philanthropie élitiste tourne autour de causes élitistes. Au lieu de rendre le monde meilleur, elle renforce largement le monde pour ce qu’il est. La philanthropie profite très souvent aux riches – et personne ne blâme les philanthropes. » L’Organisation mondiale de la santé, qui a fait un terrible gâchis dans la lutte contre la COVID-19, est fortement financée par des philanthropes comme Gates et le magnat des médias Michael Bloomberg, ce qui fausse les priorités de l’OMS.

Il n’est donc pas surprenant que la protection de l’environnement soit l’une des campagnes de financement préférées des milliardaires. Il n’y a pas de projet plus élitiste que de nous dire comment vivre notre vie. Comme l’ont montré les célébrités qui ont voyagé à Glasgow en avion privé pour la COP26, les riches adorent demander au reste d’entre nous de prendre des mesures contre le changement climatique tout en continuant à vivre leur vie dorée sans interruption.

Trop souvent, la presse et la politique publique sont déformées par les intérêts des méga-riches. Les entreprises médiatiques, les journalistes, les organisations culturelles et les associations caritatives ont longtemps dû prendre des décisions pragmatiques concernant leur financement afin de faire leur travail. C’est à nous tous de nous faire une opinion sur ce que nous voyons et lisons. Ce qui reste coincé dans la gorge, ce sont les sentiments « plus saints que vous » du Guardian et l’argumentaire de vente trompeur à ses lecteurs

Pire encore, le journal britannique le plus à gauche, en matière de changement climatique, n’a survécu que grâce à l’achat et à la vente de voitures. Les pertes massives du Guardian Media Group ont été compensées par la vente agressive de sa participation dans le site de véhicules d’occasion Auto Trader en 2014 pour « entre 600 et 700 millions de livres sterling ».

Peut-être que le Guardian doit nous sauver la lecture des Lévites et à la place apprendre la célèbre leçon du Nouveau Testament : « Pourquoi voyez-vous l’éclat dans l’œil de votre frère mais vous ne remarquez pas la poutre dans votre œil ?

Traduit de l'anglais.

Rob Lyons est un journaliste britannique spécialisé dans les sciences, l’environnement et la santé. Il est l’auteur de Panic on a Plate: How Society Developed an Eating Disorder.

