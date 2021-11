Des dénonciateurs exposent 13 morts-nés en 24 heures à l’hôpital Lions Gates causés par des «vaccins» Covid

Un génocide se produit à cause des « vaccins » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan mais l’établissement médical refuse de le reconnaître.

En Colombie-Britannique (C.-B.), Canada, un rassemblement a récemment eu lieu pour attirer l’attention sur ce fait et sur la révélation que quelque 13 morts-nés sont survenus en une seule période de 24 heures à l’hôpital Lions Gate.

Tous ces décès sont survenus chez des bébés nés de femmes qui se sont fait injecter la grippe Fauci, mais le public n’en est pas informé. En réponse, les Drs. Mel Bruchet et Daniel Nagase, ainsi que d’autres membres du public concernés, ont convergé pour déposer une plainte devant le bureau de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à North Vancouver.

Étant donné que les principaux médias ignorent complètement l’histoire, Bruchet et Nagase prennent les choses en main en déposant des plaintes auprès de la GRC contre des responsables de la santé publique qui seraient en train de balayer tout cela sous le tapis en raison de conflits d’intérêts financiers.

« Nous sommes du côté de Dieu », a déclaré Bruchet à quelqu’un lors du rassemblement qui menait des interviews. « Nous sommes du bon côté. »

Bruchet a également parlé de beaucoup d’autres choses, y compris l’ivermectine, les responsables gouvernementaux corrompus qui empêchent les gens d’y accéder, et ce qu’il considère comme l’effondrement progressif de l’escroquerie plandémique alors que de plus en plus de gens apprennent la vérité à ce sujet – regardez ci-dessous :

https://www.bitchute.com/embed/Q0EX21dY5Z78/

Ne restez pas les bras croisés : agissez contre le fascisme covid jab si vous en avez les moyens et les capacités

Nagase a expliqué sur les marches de l’installation de la GRC qu’il entrerait pour déposer des plaintes individuelles au nom de toutes les personnes présentes ainsi que des autres.

Ce que Nagase et d’autres veulent savoir, c’est si l’agente de santé provinciale Bonnie Henry et d’autres dirigeants de la santé sont payés ou ont un autre type d’intérêt financier à pousser la campagne d’injection de masse.

Henry, comme vous vous en souvenez peut-être, a joué un rôle de camouflage pour une épidémie induite par levaccin qui s’est produite à la maison de soins infirmiers Cottonwoods Care Center en Colombie-Britannique.

« C’est une opportunité », a déclaré Nagase aux participants du rassemblement.

« Nous sommes à la GRC … et c’est normalement là que vous iriez pour déposer un rapport de police au sujet d’une plainte au criminel … Je soupçonne que les politiques mises en œuvre contre les citoyens de la Colombie-Britannique. ne sont pas motivés par des intérêts de santé publique, mais plutôt par des intérêts financiers.

Non seulement les morts-nés sont en augmentation, mais les accidents vasculaires cérébraux aussi, a déclaré l’un des autres participants au rallye. Tout cela est caché par le système médical, à l’exception de quelques âmes courageuses qui ont révélé la vérité au péril de leur propre carrière.

« Nous devons demander à la GRC de mener une enquête, une enquête médico-légale pour découvrir s’il existe ou non des conflits d’intérêts affectant notre ministre de la Santé, l’amenant à mettre en place des politiques préjudiciables aux Britanno-Colombiens », a déclaré Nagase.

Avant la sortie des vaccins contre la grippe Fauci, il y avait peut-être un mort-né par mois à Lions Gate. Maintenant, il y a 13 fois cette quantité qui se produit en une seule journée, ce qui représente une ascension fulgurante.

Vers la fin de la vidéo, on voit Nagase sortir du bâtiment de la GRC après avoir déposé avec succès toutes les plaintes. Il a reçu des acclamations de la foule alors qu’il expliquait que ce n’était que le début.

« Préparez-vous à entendre de plus en plus de ce genre de choses », a écrit un commentateur du Easton Spectator. « Ces médecins et scientifiques médicaux qui se sont prononcés sur ces vaccins non-dits étaient et ne sont pas des théoriciens du complot. »

Vous trouverez plus d’informations sur le fascisme du « vaccin » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

EastonSpectator.com

Bitchute.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News