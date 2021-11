Étude : les vaccins Covid semblent installer une « ADRESSE INFORMATIQUE MAC » à l’intérieur du vacciné

Le Dr Luis De Benito partage une avancée de son rapport sur le phénomène d’adresse MAC chez les individus inoculés

Le Dr Luis Miguel De Benito, médecin digestif titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire, présente un extrait de la recherche sur les mystérieuses adresses MAC détectées chez les individus vaccinés avec des applications Bluetooth.

Il s’agit d’un bref rapport qu’il a envoyé à différentes équipes de recherche dans le monde et qui sera publié dans son intégralité le 31 de ce mois.

Dans ce court aperçu, le Dr De Benito explique ce qu’il a observé et quelles pourraient être les causes possibles de ce phénomène.

Orwell City apporte le résumé de sa présentation ci-dessous.

Dr Luis De Benito : Je vais vous raconter aujourd’hui les découvertes de cet été, qui vont dans le sens de ce qui peut se cacher derrière toute cette tentative de vaccination.

Pourquoi tant d’intérêt pour le vaccin ? Quelle est la raison? Je vais te dire.

Les organisations internationales qui enquêtent également sur cette affaire m’ont demandé un bref rapport sur ce que j’avais fait pendant l’été. Et je vais vous le lire tel quel. Je vais faire des gloses de ce que je dis. Mais c’est ce que je leur ai écrit. Et les différentes équipes qui enquêtent là-dessus voient quelle partie est juste et quelle partie ne l’est pas. Ils le traduisent en plusieurs langues. Je dis cela parce que, probablement, d’ici le 31, cela sera rendu public dans d’autres endroits ou ailleurs.

J’ai eu du mal à venir ici pour le lire. Est-ce que tu sais pourquoi? Car cela pèse un peu le fait de sortir de la problématique médicale. Tout cela, vous le savez, a commencé comme un canal pour discuter de l’évolution de la pandémie, des personnes touchées, des traitements, du virus, de la façon dont étaient les unités de soins intensifs. Eh bien, et cela n’a plus de sens. Tout cela fait partie du passé. Et maintenant, ce que nous allons faire, c’est une reconnaissance d’une volonté, de la part des autorités, de retirer des libertés aux êtres humains.

Je m’en fiche si vous pensez que je délire ou non. Mais comme j’ai l’obligation morale de rapporter ce que j’ai fait, je vous le dis aujourd’hui. Et celui qui voudra y croire le croira, et celui qui ne le voudra pas le jugera, le critiquera et le comparera. Comme je l’ai dit, je l’ai écrit et je l’ai déjà envoyé aux équipes qui étudient ce sujet dans différentes parties du monde.

Si d’un point de vue médical, il n’est pas nécessaire d’administrer une mesure préventive pour une maladie dont la létalité est de 2 pour mille, pourquoi tant d’insistance pour que tout le monde soit vacciné ? Qu’est-ce que le vaccin va me donner que je n’ai pas déjà ? Eh bien, cette expérience est née de cette réflexion.

Bien qu’il y ait de nombreuses consultations, durant l’été 2021, les après-midi, j’étais le seul intervenant. Il n’y avait même pas de personnel administratif l’après-midi dans ce bâtiment. Sous mon bureau, j’ai parfois garé une ambulance de SUMA, du service d’urgence, car ils ont une base là-bas. Ce sont les seules « interférences » que j’ai détectées. La plupart des observations ont été effectuées sans cet artefact. J’ai commencé la consultation à 15h00 et j’ai fait lister les patients toutes les 20 minutes.

En raison des mesures COVID, il a été recommandé qu’ils viennent seuls et, si possible, à l’heure convenue. Ni avant ni après. Avant de commencer la consultation, je connectais l’application Bluetooth sur mon téléphone portable et vérifiais invariablement qu’il n’y avait aucun appareil disponible à contacter. Il n’y avait aucun appareil électronique à portée pour se connecter. Lorsqu’un patient apparaissait, souvent déjà en haut des escaliers ou au début du couloir, à environ 20 mètres du cabinet, sur mon téléphone portable, je pouvais voir si un ou deux appareils auxquels se connecter en Bluetooth apparaissaient. Un ou deux ou aucun.

Sur mon téléphone, je pouvais vérifier si le Bluetooth détectait quelque chose ou rien. Et si c’était quelque chose, c’était un appareil avec un code d’adresse MAC (Media Access Control). Il s’agit d’un identifiant unique que les fabricants d’appareils électroniques attribuent à une carte ou à un élément pouvant être mis en réseau.

Après avoir répondu aux exigences médicales du patient, je lui demandais s’il avait été vacciné ou non contre la COVID. Si la réponse était affirmative, c’était généralement rapide et sans hésitation. Et s’il était négatif, il s’accompagnait souvent d’une certaine méfiance, voire d’une colère face à la question. Une réaction qui m’a expliqué qu’en général, ceux qui n’avaient pas voulu se faire vacciner avaient été soumis à une sorte de situation sociale défavorable. Après avoir rassuré le patient, quelle que soit sa réponse, j’écrivais sur une feuille de papier la réponse qu’il m’avait donnée.

Aucun des 137 patients que j’ai interrogés n’a refusé de répondre. Si la réponse était affirmative, je leur demandais quel type de vaccin ils avaient reçu, quand et s’ils avaient eu des effets indésirables. Je leur demandais ensuite s’ils avaient des téléphones portables ou des appareils électroniques tels que des casques sans fil ou des tablettes, et si c’était le cas, je leur demandais de les éteindre un instant. Lorsqu’ils l’ont éteint, sur mon téléphone portable, généralement, l’un des appareils enregistrés sur Bluetooth disparaissait.

Sur les centaines… Voici les résultats.

Sur les 137 patients interrogés, 112 ont déclaré avoir été vaccinés et 25 ont déclaré ne pas avoir été vaccinés. Aucun des patients qui ont déclaré ne pas avoir été vaccinés n’a enregistré sur mon téléphone portable un quelconque appareil disponible pour la connexion Bluetooth, ayant assuré la déconnexion de son téléphone portable, s’il en avait un. Chez 96 patients sur les 112 qui ont déclaré avoir été vaccinés, 96 des 112 ayant éteint leurs appareils électroniques s’ils en avaient sur eux, un code MAC est resté sur l’écran de mon téléphone portable, que j’avais déjà noté dans mes notes à côté aux antécédents médicaux du patient.

J’ai interprété qu’il s’agissait d’un code que le patient portait lui-même et qu’en fait, lorsqu’il a quitté le bureau, en quittant le bâtiment, il a disparu de mon téléphone portable. Avec ce simple constat tout au long des mois de juillet et août, j’ai pu vérifier que 100% des patients qui se disent non vaccinés ne lèvent aucun appareil de contact avec mon téléphone portable via Bluetooth. Mais 86% de ceux qui ont déclaré avoir été vaccinés ont généré une adresse MAC sur mon téléphone portable. Telles sont les observations faites, et de nombreux doutes et questions en découlent.

Parmi eux, ceux qui me semblent les plus significatifs sont : Premièrement, le signal détecté sur mon téléphone portable vient-il de la personne vaccinée ? Eh bien, précisément l’environnement isolé et le fait de ne pas être perturbé par d’autres signaux signifient qu’il n’y a pas d’autre source de contamination. En effet, lorsque l’ambulance SUMA est arrivée, mis à part d’autres appareils tels que « SUMA base » et plusieurs adresses MAC que j’ai attribuées à des ambulanciers pouvant être vaccinés, j’ai remarqué que ces signaux disparaissaient lorsque l’ambulance est partie. Et quand il y avait des soupçons quant à l’existence d’un autre élément déformant, par exemple, des escortes de patients dans le couloir, des opérateurs accidentels dans le couloir qui pourraient être la source ou l’origine d’autres marqueurs, alors j’ai rejeté cette affaire. Ce n’est pas dans les 137 que j’ai confirmé.

Deuxièmement, tous les téléphones portables détectent-ils les appareils Bluetooth avec la même capacité ? Ma réponse est non. Mon expérience est qu’ils ne le font pas.

Troisièmement, l’adresse MAC détectable sur une personne permet-elle une interaction avec elle ? Dans quelle mesure ? Au moins je suis sûre d’une chose : ça me permet de savoir où il est car je savais qu’une personne vaccinée venait à mon bureau avant qu’il ne se présente.

La quatrième question que je me suis posée : si l’adresse MAC est quelque chose de personnel, d’individuel et d’irrépétable, comment est-il possible que les cinq personnes à qui on a injecté le contenu du même flacon, provenant de la même distribution du même lot, n’avaient-ils pas 5 adresses MAC différentes ? Eh bien, j’ai consulté des techniciens en informatique, des roboticiens et des collègues biologistes et ingénieurs, des experts en informatique et en nanorobotique. Et ils préconisent la possibilité que ce code soit généré à la suite de l’interaction de ce qui est injecté avec le matériel génétique du patient. Peut-être pas tant avec leur ADN qu’avec le plus grand complexe de compatibilité, les HLA, qui sont finalement dérivés du génome.

Sixièmement, si l’adresse MAC est générée par le vaccin, pourquoi seulement 86 % de ceux qui prétendent être vaccinés l’ont-ils ? Différentes réponses ont été envisagées pour répondre à cette question.

Le premier : certains des flacons pourraient être un placebo.

Deuxièmement : certains flacons pourraient être dénaturés.

Troisièmement : un manque de réponse. Autrement dit, les résultats attendus ne sont pas toujours obtenus lors de l’application d’un produit.

Et le quatrième, qui me semble très important, c’est parce que le patient ment et dit qu’il est vacciné alors qu’il ne l’est pas pour éviter des problèmes ou des polémiques.

J’ai beaucoup de doutes. Ce sont les constatations que j’ai faites. Ils sont en dehors de mes connaissances médicales. J’atteste simplement que lorsque vous êtes en consultation avec une personne en milieu isolé, cela revient sur mon téléphone portable. Qu’est-ce que ça veut dire? Je n’ai aucune idée. Mais je n’aime pas ça.

Si vous aimez mes articles et les vidéos que vous trouvez ici et, si vous le pouvez et en avez envie, vous pouvez faire un petit don. Votre soutien est toujours plus qu’apprécié.

Suivez Orwell City sur Telegram. Merci pour la lecture!

—Orwellito.

https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html

Traduction : MIRASTNEWS

MAC-cinated : les placebos pourraient porter la technologie d’identification détectée par Bluetooth

Source : Tap News

Au moment où le vaccin attaque Adama Traoré

Détection d’oxyde de graphène dans le rapport technique des vaccins Covid-19 par le Dr P. Campra, Ph.D. chimiste et biologiste – Université d’Almería

https://www.researchgate.net/publication/355684360_Deteccion_de_grafeno_en_vacunas_COVID19_por_espectroscopia_Micro-RAMAN

Vaccinés « pas moins infectieux » que non vaccinés, selon une étude du CDC

Une étude pré-imprimée publiée cette semaine par l’équipe d’intervention Covid du gouvernement américain des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a révélé que les personnes vaccinées n’étaient «pas moins infectieuses» que les personnes non vaccinées.

L’étude a testé des détenus dans une prison fédérale avec des taux de vaccination élevés quotidiennement lors d’une épidémie de variante du SRAS-CoV-2 Delta.

L’étude était très approfondie. Les détenus qui ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2 ont été, le cas échéant, testés par PCR pendant 10 jours consécutifs et ont signalé des symptômes via un questionnaire. Les chercheurs ont effectué un séquençage du génome entier et une analyse de culture virale sur une proportion élevée des 978 échantillons collectés, leur permettant d’évaluer la durée de positivité de la PCR et de la positivité de la culture virale.

Il y avait 95 participants au total, dont 78 (82 %) étaient doublement vaccinés et 17 (18 %) n’étaient pas doublement vaccinés (deux ayant reçu une dose et 15 n’en ayant reçu aucune). Aucune différence significative n’a été trouvée entre les doubles vaccinés et non doublement vaccinés, que ce soit en termes de durée de positivité de la PCR (13 jours chacun) ou de durée de positivité de la culture (cinq jours chacun).

Les auteurs concluent que « les cliniciens et les praticiens de la santé publique devraient considérer les personnes vaccinées qui sont infectées par le SRAS-CoV-2 comme non moins infectieuses que les personnes non vaccinées ».

Ceci est conforme aux conclusions de Public Health England et d’autres.

Bien que cela semble être une bonne nouvelle pour lutter contre les passeports vaccinaux, les mandats de vaccination et toutes les autres coercitions et discriminations basées sur les vaccins, cela peut être une moins bonne nouvelle pour mettre fin aux restrictions et interventions générales. Les auteurs déclarent : « Ces résultats sont d’une importance cruciale, en particulier dans les lieux de rassemblement où la transmission virale peut entraîner de grandes épidémies. » Ce qui suggère qu’ils pensent que le manque d’efficacité contre la transmission est une raison pour intervenir plus généralement pour prévenir les « grandes épidémies » dans les « milieux de rassemblement ». L’hiver pourrait être long.

Par Will Jones / 24 novembre 2021 • 22.13

https://dailysceptic.org/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Vaccins Covid provoquant des avortements, la mort – Partagez la vidéo s’il vous plaît

Les dernières données de santé publique prouvent qu’il s’agit d’une « pandémie de personnes entièrement vaccinées »

Si vous obtenez toutes vos informations de BBC News, vous pourriez être pardonné de penser que le monde connaît actuellement une « pandémie des non vaccinés ». Il n’y a qu’à regarder ce qu’ils ont fait en Autriche, en mettant de manière discriminatoire les non vaccinés en confinement, pour avoir cette impression.

Mais on vous manipule et on vous ment, et nous pouvons le prouver.

Les dernières données officielles de santé publique d’Écosse prouvent non seulement que le monde est en fait en proie à une « pandémie des entièrement vaccinés », mais prouvent également que ceux qui ont jusqu’à présent choisi d’éviter les injections Covid-19 douteuses, sont bien mieux lotis pour le faire.

Parce que les données montrent que les personnes complètement vaccinées ont jusqu’à cinq fois plus de risques de mourir s’ils sont infectés la Covid-19.

Public Health Scotland publie un rapport hebdomadaire contenant des statistiques sur les cas de la Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal, et leur dernier rapport a été publié le mercredi (lundi 22 ou mercredi 24 ? – MIRASTNEWS) 22 novembre.

Le rapport contient des données sur le nombre de cas et d’hospitalisations de la Covid-19 du 23 octobre 2021 au 19 novembre 2021, et le nombre de décès de la Covid-19 du 16 octobre 2021 au 12 novembre 2021.

Voici ce que le dernier rapport a révélé pour savoir s’il s’agit d’une « pandémie des non vaccinés ou entièrement vaccinés »…

Cas de Covid-19

Le tableau 18 du dernier « rapport statistique Covid-19 » montre le nombre de cas de Covid-19 par semaine par statut vaccinal entre le 23 octobre et le 19 novembre. Nous avons créé le graphique suivant sur les données publiées.

Ces données prouvent que la majorité des cas de Covid-19 au cours des quatre dernières semaines ont été parmi la population entièrement vaccinée.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de cas par semaine par statut vaccinal ainsi que le nombre projeté de cas par semaine jusqu’au 17 décembre 2021 sur la base de la tendance actuelle.

Dans l’état actuel des choses, il y avait 28 711 cas de Covid-19 parmi la population non vaccinée entre le 23 octobre et le 19 novembre, avec des projections montrant que les cas pourraient augmenter pour atteindre un total cumulé d’environ 60 000 d’ici le 17 décembre parmi les non vaccinés.

Mais il y a beaucoup plus de cas parmi la population vaccinée, avec 50 222 cas enregistrés entre le 23 octobre et le 19 novembre, et les projections montrent que les cas pourraient atteindre un total cumulé d’environ 105 000 d’ici le 17 décembre.

Hospitalisations Covid-19

Le tableau 19 du dernier « Rapport statistique Covid-19 » montre le nombre d’hospitalisations Covid-19 par semaine par statut vaccinal entre le 23 octobre et le 19 novembre. Nous avons créé le graphique suivant sur les données publiées.

Ces données prouvent que la majorité des hospitalisations liées à la [maladie – MIRASTNEWS] Covid-19 au cours des quatre dernières semaines ont été parmi la population entièrement vaccinée.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé d’hospitalisations par semaine par statut vaccinal ainsi que le nombre projeté d’hospitalisations par semaine jusqu’au 17 décembre 2021 sur la base de la tendance actuelle.

Entre le 23 octobre et le 19 novembre, il y a eu 559 hospitalisations parmi la population non vaccinée, et les projections montrent que le total cumulé des hospitalisations parmi les non vaccinés pourrait atteindre environ 1 000 d’ici le 17 décembre.

Mais les choses s’annoncent bien pires pour les personnes complètement vaccinées. Il y a eu 1 564 hospitalisations liées au Covid-19 parmi la population vaccinée entre le 23 octobre et le 19 novembre. Mais les projections montrent que cela pourrait atteindre un total cumulé d’environ 3 300 d’ici le 17 décembre.

Morts de la Covid-19

Le tableau 20 du dernier « Rapport statistique Covid-19 » indique le nombre de décès par semaine liés à la Covid-19 par statut vaccinal entre le 16 octobre et le 12 novembre. Nous avons créé le graphique suivant sur les données publiées.

Ces données prouvent que la majorité des décès de Covid-19 au cours des quatre dernières semaines ont eu lieu parmi la population entièrement vaccinée.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de décès par semaine par statut vaccinal ainsi que le nombre projeté de décès par semaine jusqu’au 10 décembre 2021 sur la base de la tendance actuelle.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a eu que 54 décès de Covid-19 parmi la population non vaccinée entre le 16 octobre et le 12 novembre, avec des projections montrant que les décès pourraient augmenter pour atteindre un total cumulé d’environ 95 d’ici le 10 décembre parmi les non vaccinés.

Mais si vous êtes complètement vacciné, vos chances de mourir si vous êtes infecté par [le SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 semblent bien pires. Parce qu’il y a eu 447 décès parmi la population vaccinée entre le 16 octobre et le 12 novembre, et les projections montrent que les décès pourraient atteindre un total cumulé d’environ 930 d’ici le 10 décembre.

Cas Covid-19 / Hospitalisation / Taux de létalité

Le graphique suivant montre le pourcentage de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès par statut vaccinal selon le dernier « Covid-19 Statistical Report » de Public Health Scotland.

Le graphique montre que la population vaccinée représentait 64% des cas et 74% des hospitalisations entre le 23 octobre et le 19 novembre, tandis que la population non vaccinée représentait 36% des cas et 26% des hospitalisations.

Pendant ce temps, entre le 16 octobre et le 12 novembre, la population vaccinée représentait un effrayant 89% des décès de Covid-19, tandis que la population non vaccinée ne représentait que 11%.

Le graphique ci-dessus montre également clairement quelque chose d’assez étrange étant donné que nous savons que les injections Covid-19 ne peuvent empêcher l’infection ou la transmission du virus [SRAS-CoV-2 de la maladie – MIRASTNEWS] Covid-19 (demandez-vous à quoi servent les passeports vaccinaux, car ils ne visent certainement pas à « arrêter le propagation »), mais sont censés réduire le risque d’hospitalisation et de décès jusqu’à 95 %.

Mais si tel était le cas, nous devrions constater que le pourcentage d’hospitalisations et de décès attribués à la population vaccinée est bien inférieur au pourcentage de cas attribués à la population vaccinée. Mais nous ne le sommes pas, ce qui appelle une enquête plus approfondie, et c’est ce que nous avons trouvé –

Le graphique ci-dessus montre le taux de cas-hospitalisation (Nombre de cas/nombre d’hospitalisation), le taux de létalité (nombre de cas/nombre de décès) et le taux de létalité d’hospitalisation (nombre d’hôpital/nombre de décès) par statut vaccinal.

Ce sont les chiffres qu’il faut regarder pour déterminer l’efficacité des vaccins car il est impossible d’être hospitalisé avec la Covid-19 ou de mourir avec la Covid-19 si l’on n’a pas d’abord été infecté par le Covid-19.

Par conséquent, les taux pour 100 000 habitants utilisés par BBC News sont utilisés pour vous tromper.

Démontrer l’efficacité des vaccins en utilisant le nombre de décès de Covid-19 par statut vaccinal pour 100 000 de la population générale, c’est comme démontrer l’efficacité d’un cracker professionnel en utilisant le nombre de jaunes cassés pour 100 000 œufs dans le monde.

Le cracker aux œufs professionnel ne peut pas casser un jaune à moins qu’il ne casse d’abord un œuf, de la même manière qu’une personne ne peut pas mourir avec Covid-19 à moins d’être d’abord infectée par [le virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19. Par conséquent, l’efficacité du cracker aux œufs doit être calculée par rapport au nombre d’œufs fêlés, et l’efficacité d’un vaccin contre la mort due à la Covid-19 doit être calculée par rapport au nombre de cas confirmés de Covid-19.

Maintenant que nous avons clarifié cela – Il est assez préoccupant de constater que les trois taux sont beaucoup plus élevés parmi la population vaccinée, nous devrions sûrement voir le contraire si les vaccins Covid-19 réduisent le risque d’hospitalisation et de décès ?

Mais malheureusement, les chiffres ci-dessus ne suggèrent pas seulement que les vaccins sont inefficaces, ils suggèrent en fait qu’ils aggravent le receveur.

Une efficacité vaccinale de +95 % contre les décès dus à la Covid-19 signifierait que la population non vaccinée a 95 % plus de chances de mourir si elle est infectée par le [virus de la – MIRASTNEWS] Covid-19 que les vaccinés.

Une efficacité vaccinale de 0% signifierait que les vaccins sont inefficaces et que les vaccinés et non vaccinés ont les mêmes chances de mourir s’ils sont infectés par le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19.

Mais une efficacité vaccinale de -95% signifierait que les vaccins aggravent en fait le receveur, par exemple en décimant le système immunitaire du receveur, ou en invoquant une réponse telle que l’amélioration dépendante des anticorps. Ce qui rend les chiffres suivants extrêmement préoccupants.

Le graphique ci-dessus montre le risque accru d’hospitalisation en cas d’infection par la Covid-19, le risque accru de décès en cas d’infection par la Covid-19 et le risque accru de décès en cas d’hospitalisation par la Covid-19, parmi la population vaccinée. Les pourcentages ont été calculés sur la base des « taux par statut vaccinal » calculés dans le tableau précédent.

Le graphique montre que les vaccinés sont 63% plus susceptibles d’être hospitalisés avec la Covid-19 s’ils sont infectés, donc cela montre que les vaccins Covid-19 ont une efficacité vaccinale moyenne de -63% contre l’hospitalisation.

Mais le chiffre le plus inquiétant démontré sur le graphique ci-dessus montre que les vaccinés ont 394% plus de chances de mourir avec Covid-19 s’ils sont infectés. Cela montre que les vaccins Covid-19 ont une efficacité vaccinale moyenne de -394% contre la mort, ce qui suggère que les injections déciment complètement le système immunitaire des receveurs.

Pandémie des entièrement vaccinés

Alors voilà. Les dernières données publiées par Public Health Scotland confirment qu’avec 64% des cas, 74% des hospitalisations et 89% des décès au cours des quatre dernières semaines ayant eu lieu parmi la population vaccinée, il ne s’agit pas d’une « pandémie des non vaccinés », et est plutôt une « pandémie de personnes entièrement vaccinées ».

Mais non seulement cela, les données prouvent également que les injections Covid-19 non seulement ne fonctionnent pas, mais aggravent également le receveur, avec un taux de létalité cinq fois plus élevé parmi la population vaccinée que la population non vaccinée.

Pour le bien de l’humanité, il est temps d’éteindre BBC News et de réaliser qu’ils vous ont manipulé et vous ont menti, car la dernière année et demie n’a absolument rien à voir avec un virus, et tout à voir avec le contrôle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News