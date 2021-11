Voici ce que nous savons de la variante COVID Omicron

Contenus [cacher]

1 Origines

2 Est-ce plus mortel ?

3 Tests et détectabilité

4 Dans quelle mesure est-il répandu

5 Boîte de vitesses

6 vaccins

7 nouveaux vaccins seraient disponibles dans 100 jours

8 L’impact de l’efficacité des médicaments existants sur les anticorps est inconnu

9 Quelle est la prochaine étape ?

Pour ceux d’entre vous qui viennent de se réveiller avec les nouvelles du chaos mondial dû à la variante B.1.1.529, qui a maintenant reçu le nom d’Omicron aujourd’hui en sautant la lettre Nu, voici une forme condensée de ce qui a été révélé jusqu’à présent :

Fond

Il est considéré aujourd’hui comme le type de coronavirus le plus puissant, car il contient 32 mutations riches en protéines et 50 au total. Plus précisément, les chercheurs ont noté que dans la variante delta, la liaison au récepteur contenait 2 à 10 mutations, la partie du virus qui interagit initialement avec les cellules.

La variante Omicron a été identifiée pour la première fois il y a cinq jours au Botswana et plus tard avec environ 100 cas confirmés en Afrique du Sud. Depuis ce matin, des cas de la maladie ont été détectés en Belgique, en Israël et à Hong Kong.

Ces séquences montrent que 8.1.1.529 est une autre voie de développement, mais avec certaines variantes C.1.2, Beta et Delta, il y a quelques changements généraux.

Mais comme un grand nombre de changements ne sont pas nécessairement « négatifs », car ils dépendent de la performance de changements que les chercheurs n’ont pas encore établis.

Est-ce plus mortel ?

Il est trop tôt pour déterminer si le taux de mortalité dans la nouvelle variante est plus élevé qu’auparavant. Les cas n’ont commencé en Afrique du Sud que le 19 novembre, donc les hospitalisations liées à la Covid et l’impact sur la mortalité restent à découvrir.

Tests et détectabilité

Cette option peut être trouvée grâce à de simples tests PCR, il sera donc « facile pour le monde de la suivre », a écrit Tulio d’Olrea, directeur du Center for Epidemic Response & innovation (CRII) en Afrique du Sud. Il n’est pas immédiatement clair s’il s’agit d’un « excès de tests PCR faussement positifs », mais on peut supposer que c’est le cas.

« Une doublure argentée peut venir dans la facilité d’identification de cette variante via des tests qPCR. B.1.1.529 a une délétion dans le gène s qui peut être facilement identifiée par des tests PCR largement utilisés. Une analyse de séquençage plus complexe est nécessaire pour différencier la variante delta. Cela aidera à suivre la propagation de B.1.1.529, à la fois en Afrique australe et dans le monde », affirme le Credit Suisse.

À quel point est-il répandu

Jeudi, une centaine de cas avaient été signalés en Afrique du Sud, où la maladie avait triomphé au milieu d’une nouvelle infection. Selon De Oliveira, les résultats préliminaires des tests PCR montrent que 90 % des 1 100 nouveaux cas signalés mercredi dans la province sud-africaine, dont Johannesburg, étaient dus à un nouveau type.

Lundi, au Botswana voisin, les autorités ont enregistré quatre cas de personnes complètement vaccinées. À Hong Kong, un passager sud-africain a reçu une autorisation inhabituelle et un autre cas a été découvert avec un homme dans une chambre d’hôtel dans une chambre privée. Israël a également lancé une plainte contre un homme qui s’est récemment rendu au Malawi. La Belgique a également signalé deux nouveaux cas.

Transmission

Olivia explique que la nouvelle variante se propage plus rapidement en moins de 2 semaines, couvre désormais toutes les infections après la domination de Delta en Afrique du Sud – note que la variante est « maintenant à 75 % des derniers génomes et atteindra bientôt 100 % ».

De plus, le virus contient des mutations qui ont été observées dans d’autres variantes et facilite la transmission.

En dehors de l’Afrique, deux cas ont été signalés à Hong Kong, l’un dans la zone voyageur et l’autre dans des chambres d’hôtel séparées. Un cas récent a été signalé en Israël.

En réponse, le Royaume-Uni a inscrit plusieurs pays sud-africains sur la liste rouge, dont Israël, l’Inde, le Japon et Singapour. De plus, le président de la Commission européenne, von Dir Lein, demandera un vol urgent pour bloquer les voyages vers l’Afrique du Sud.

Vaccins

Il est trop tôt pour se concentrer sur la réponse vaccinale à cette nouvelle variante. Cependant, le grand nombre de variantes augmente la possibilité que les vaccins existants basés sur le vaccin original COVID-19 soient moins efficaces.

Les variantes populaires incluent les souches qui compliquent la détection des anticorps liés à leur présence.

Selon l’Institut national sud-africain des maladies infectieuses, les tests de laboratoire ont déjà commencé. L’hypothèse initiale de la société était que, bien que le vaccin inhabituel ait pu l’être, l’idée semble possible en raison des nombreuses modifications apportées au système des vaccins existants. La première hypothèse sur ce sujet est venue de tests d’immunogénicité in vitro ou éventuellement de simulations informatiques systématiques. Le Credit Suisse estime que les données de laboratoire initiales peuvent prendre moins d’une semaine à se développer car le processus est déjà connu et le travail a déjà commencé.

Un nouveau vaccin serait disponible dans 100 jours

Selon Pfizer, si une nouvelle variante résistante au vaccin sort, la société espère lancer un vaccin contre le virus dans les 100 jours.

L’impact de l’efficacité des médicaments existants sur les anticorps est inconnu

Des progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement de la COVID depuis l’émergence de la vague de maladie de 2020 : l’utilisation de stéroïdes et d’anti-inflammatoires, tels que Roches Actemra, a amélioré les résultats de survie.

Récemment, les médicaments antirétroviraux contre COVID (LLY, RAIN / Roche, AZN) ont montré les meilleurs résultats contre COVID à ce jour. Reste à voir si leurs performances sont comparables au nouveau modèle B1.1.529.

Enfin, les données positives récentes des contraceptifs oraux (PFE, MRK/Ridgeback) pourraient également être en mesure de réduire la propagation de tout nouveau COVID. L’efficacité de ces thérapies sera testée contre de nouvelles formes de virus, mais des résultats de laboratoire rapides sont à prévoir. On s’attend également à ce que les études humaines produisent des résultats immédiats si elles sont menées dans une zone avec une propagation élevée de 8.1.1.529.

Et après?

Selon Citi, les inquiétudes concernant Omicron doivent être abordées contre l’effondrement d’une variété d’inquiétudes telles que Beta (précédemment connu en Afrique) pour submerger le delta.

Les deux prochaines semaines seront cruciales : (i) déterminer si Omicron réussira dans les pays à prévalence delta (2-3 semaines), (ii) développer des pseudovirus pour Omicron afin de déterminer l’efficacité des vaccins chez les personnes souffrant de malnutrition (2-4 semaines ) et (iii) des données du monde réel pour déterminer le taux d’hospitalisation et de mortalité (c’est-à-dire 6 à 8 semaines). La mise en œuvre des restrictions de voyage dans le système de santé publique peut revenir en arrière sur la planification du calendrier ci-dessus. Les nouveaux antiviraux oraux devraient continuer à agir contre Omicron, mais la résistance pourrait commencer à augmenter avec le temps.

Notre avis

Il s’agit là de la propagande incitative des mondialistes eugénistes qui promeuvent l’inoculation forcée de doses multiples de mixtures dites « vaccinales » susceptibles de conduire vers une overdose. Eh oui, un menteur n’est jamais cru même quand il dit la vérité. JDDM

Seuls les vaccinés devraient craindre la nouvelle variante « Pire de tous les temps » – Ils sont responsables de 4 décès sur 5 !

STEW PETERS…. DANGER, DANGER… IL Y A UNE NOUVELLE ‘VARIANTE LOURDEMENT MUTÉE !!’

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

PROTESTATION EN AUSTRALIE – PLUS D’UN MILLION DE PERSONNES SE RETROUVENT – À COUPER LE SOUFFLE – LA MARÉE RETOURNE

B.1.1.529 Variante Omicron : Explication du système de nommage COVID de l’alphabet grec de l’OMS

Variante Omicron B.1.1.529: Explication du système de nommage COVID de l’alphabet grec de l’OMS

Lors de la réunion de l’OMS, la délégation a discuté de la variante B.1.1.529 et de ses effets sur les vaccins, les nouveaux essais cliniques et le traitement médicamenteux.

L’entité a déterminé que la variante, B.1.1.529, est préoccupante et qu’elle devrait recevoir des noms grecs tels que Delta, Alpha et Beta, ses ancêtres.

La variante B.1.1.529 a déjà été appelée « Nu » dans certaines circonscriptions, mais ce n’est pas son nom officiel. La nature dicte que Nu est l’option viable car c’est la prochaine lettre de l’alphabet grec.

Cependant, le Groupe consultatif technique sur l’évolution du virus SARS-CoV-2 (TAG-VE) a informé l’OMS que cette variante devrait être désignée comme COV, et l’OMS a officiellement nommé la variante B.1.1.529 comme Omicron.

Les critiques ont soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles l’OMS n’a pas nommé la variante en tant que Nu, ce qui était l’option logique suivante. Il y avait également des allégations selon lesquelles l’OMS l’aurait fait pour ignorer Xi, après la variante Nu, ce qui pourrait attirer l’attention sur le président chinois.

Le 31 mai 2021, l’OMS a introduit l’accord sur le nom grec pour divers intérêts et problèmes liés à Covid. L’idée est d’avoir une étiquette facile à dire et à retenir.

Les étiquettes ne modifient pas le nom scientifique de la variante. La version bêta, apparue en Afrique du Sud lors de la deuxième vague de 2020, s’appelle toujours 501Y.V2, B.1.351, 20H/501Y.V2 ou GH/501Y.V2, selon les chercheurs.

Ces noms, fournis par des organisations scientifiques telles que GISAID, Nextstrain et Pango, véhiculent des informations importantes et sont toujours utilisés dans la recherche. Mais les érudits utilisent également le nom grec, en particulier lorsqu’ils communiquent avec le public.

Le système de nommage a été créé pour éviter les points géographiques associés au type COVID. Lorsque la version bêta est apparue pour la première fois, de nombreux médias et même certains chercheurs l’ont appelée la « variante sud-africaine ».

Les noms de virus peuvent prêter à confusion s’ils sont basés sur des zones géographiques, par nature, en particulier dans les zones où plus d’une variante est présente. La « version sud-africaine » peut désormais faire référence à Beta ou B.1.1.529, qui est montrée à titre d’exemple.

Nature a signalé que l’utilisation de noms géographiques a empêché certains pays d’effectuer des tests sur les nouvelles variantes pour éviter le risque de diffamation.

Tulio de Oliveira, biotechnologiste et chef de la plate-forme de recherche sur l’innovation et les séquences du KwaZulu-Natal pour Durban, en Afrique du Sud, a déclaré au journal en juin : « Les noms géographiques, nous devons arrêter avec ça – vraiment. »

Il a ajouté qu’il était au courant des pays africains où les ministres de la Santé avaient peur d’annoncer de nouvelles découvertes de nouvelles variantes de peur de transformer leur pays en paria.

Avant que l’OMS ne décide d’utiliser l’alphabet grec, l’OMS a consulté des généticiens, des chercheurs et des autorités nationales, ainsi que des experts travaillant sur le système de dénomination actuel.

Cependant, il n’y a que 24 lettres dans l’alphabet grec, il y a une forte possibilité que l’OMS soit à court de ses noms en raison des variantes. Ils ont déjà épuisé 12 lettres jusqu’au point de septembre, avec le nom Mu.

Après la présentation de B.1.1.529 en grec lors de la réunion du vendredi, il ne reste que 11 lettres.

Maria Van Cerro, directrice technique de l’Organisation mondiale de la santé pour COVID-19, a déclaré au Telegraph en août que l’organisation envisageait déjà de nommer le prochain Covid-19.

Une option consiste à nommer cette option pour honorer la constellation et se baser sur elle, a déclaré Van Karcho. Ainsi, à l’avenir, nous pourrions voir des annonces pour Delta, Alpha et Beta ainsi que Taurus, Gemini ou Orion.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Bombe à retardement : un expert déclare que les injections d’armes biologiques détruisent le système immunitaire

Le Dr Jessica Rose se joint au Dr Jane Ruby pour discuter de l’impact sur votre système immunitaire pour ceux qui ont reçu l’injection d’une arme biologique

Crédit au Dr Jane Ruby. Découvrez-la ici www.drjaneruby.com

Un vaccin COVID destiné à réduire la population mondiale sans que personne ne s’en doute, déclare un médecin de premier plan

Le principal médecin crédité d’avoir amélioré le traitement précoce de la COVID-19 a déclaré lors d’une conférence que l’objectif des campagnes de transmission des vaccins est de « contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés ».

« Les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison. Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous comprenions que nous avons été empoisonnés », affirme le Dr Shankara Chetty.

Selon son site Web, le médecin de famille sud-africain, le Dr Shankara Chetty, « a traité 7 000 patients de la Covid-19 sans une seule hospitalisation ni décès », combinant ses connaissances avec ses antécédents médicaux ainsi que ses observations sur les ordonnances de censure du gouvernement et la censure des médias pour soutenir ses conclusions.

En rejoignant la conférence Zoom (voir ci-dessous) en tant que docteur, Chetty a commencé par poser les questions suivantes :

«Je pense que la perspective autour de ce qui se passe est d’une importance vitale. Nous devons comprendre quel est le but. Tout le monde sait qu’il y a des incohérences, qu’il y a de la coercition, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-il là ? »

Il a ensuite identifié la réponse «la plus importante» à ces questions, «l’agent pathogène qui causait tous les décès dans la maladie COVID», les protéines de pointe communes à la fois au vaccin et au virus conçus pour être produits dans un corps régénérant.

À mon avis sur ce qui se passe dans le monde, la protéine de pointe est l’une des toxines les plus artificielles. Et le but de cette toxine est de tuer des milliards de personnes sans que personne ne s’en aperçoive, a-t-il ajouté.

« Ce qui semble s’être passé ici, [is] ils ont conçu un virus et y ont mis cet emballage de qualité militaire appelé » protéine de pointe ». »

La réaction allergique avec la libération initiale de la « toxine la plus élaborée » se produit chez un petit nombre de personnes, entraînant des cas plus graves et la mort lorsque le vaccin est administré. Selon Chetty, cela se produit généralement huit jours après l’apparition des symptômes.

Les médecins disent qu’en raison du premier arrêt international de 14 jours, les personnes atteintes du virus de la COVID-19 qui l’ont causé arrivent en retard à l’hôpital, et ces installations « pour provoquer la mort et des dommages afin de susciter toute la peur ».

« Mais le jeu qu’ils ont joué avec ce virus artificiel était de justifier la vaccination de la planète », a-t-il poursuivi.

Chetty a ajouté que ces injections « nous exposent à la protéine de pointe pendant une période plus longue ».

J’interviewe souvent des médecins en ligne, et le Dr Pierre Kory, Ryan Cole et Richard Urso ont décrit combien de temps un risque pour la santé commence à se produire après la mort d’une allergie au cours des deux premières semaines.

« Nous commençons à voir les lésions endothéliales [de la paroi des vaisseaux sanguins] que ce vaccin provoque avec sa protéine de pointe, avec son influence sur ses récepteurs ACE2. Ce sont les morts qui sont censées suivre. Et ils ne seront jamais épinglés sur la protéine de pointe, une toxine très bien conçue », a-t-il déclaré.

« Maintenant, la protéine de pointe est également une protéine membranaire. Ainsi, l’ARNm le distribuera dans tout notre corps. Il sera fabriqué dans divers tissus autour de notre corps. Il sera incorporé dans ces membranes autour de notre corps et dans ces tissus spécifiques. »

« Ces tissus seront reconnus comme étrangers et déclencheront une multitude de réponses auto-immunes. Ainsi, les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison ! Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous comprenions que nous avons été empoisonnés », a-t-il poursuivi.

« Maintenant, cette toxine à long terme va exaspérer ces maladies chez les personnes atteintes d’une maladie préexistante », a expliqué le médecin.

Avec certaines toxines, y compris des « morceaux de protéine du VIH » dans cette protéine de pointe « définitivement conçue », Chetty déclare que « les personnes atteintes de cancers vont voir leur cancer éclater et elles diront qu’elles sont mortes du cancer ».

« Les personnes atteintes de lésions vasculaires ou de prédisposition comme nos diabétiques et [ceux avec] l’hypertension vont avoir des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques et le reste à des moments différents, et nous les attribuerons à leurs conditions préexistantes », a-t-il déclaré.

« Les gens vont développer, au fil du temps, des maladies auto-immunes, dont la diversité ne sera jamais abordée par aucune intervention pharmaceutique car elles sont beaucoup trop ciblées. »

« Mais je pense que si les gens comprennent quelle est l’intention, alors ils comprendront pourquoi ce qui s’est passé s’est produit. La mauvaise logique, la coercition, la suppression, sont toutes justifiées si vous comprenez qu’il existe un plan plus vaste.

Ce plan vise à garantir que nous pouvons contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés », a déclaré le spécialiste du COVID.

« Et donc, je pense que la justification de tout ce que nous voyons est justifiée dans la compréhension de la phase finale », a-t-il conclu.

«Je pense qu’il y a une énorme image en jeu; sinon les vaccins n’ont absolument aucun sens. On nous a vendu le vaccin comme notre sauveur depuis le début, et si nous regardons la science, la science ne joue pas. »

Regardez la vidéo ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Le député australien Bob Katter : « 8 de mes propres employés sont en train de mourir » à cause de l’arme biologique !

Source : GreatGameIndia