Une liste de personnes qui ont eu leurs jambes amputées peu de temps après avoir reçu une injection COVID-19

Alors que le train de vaccination avance, les histoires d’effets secondaires horribles continuent de s’accumuler. Les médias grand public ne rendent compte que de ces cas isolément, voire pas du tout, ignorant délibérément le schéma plus large de caillots sanguins graves directement liés à la vaccination. À ce stade, la preuve ne semble niable que lorsque ces cas ne sont pas examinés ensemble en tant que groupe.

Voici une liste de personnes du monde entier qui, au cours des dernières semaines et des derniers mois seulement, se sont fait amputer la jambe à cause du vaccin COVID-19.

Dave Mears : La jambe de l’ancien champion du monde de taekwondo a « explosé » 1 mois après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

L’ancien champion du monde de taekwondo Dave Mears s’est fait amputer la jambe gauche juste un mois après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca, ce qui a fait « exploser » sa jambe.

Mears a reçu le vaccin le 4 mars et a immédiatement développé des symptômes pseudo-grippaux et une température vertigineuse. Un mois plus tard, il a été hospitalisé pour une infection à la jambe si grave que sa jambe a «explosé» à l’hôpital de Peterborough City, faisant couler du sang partout.

Les médecins n’ont eu d’autre choix que de lui amputer la jambe gauche au-dessus du genou.

« Il y avait du sang partout. C’était terrifiant. J’ai été opéré et ils ont amputé la jambe et j’ai perdu cinq unités de sang. C’était assez grave et j’étais très mal après ça.

Au cours de ses 21 années à l’étranger en Thaïlande, Mears s’est qualifié en tant que photographe professionnel et a dirigé une série de bars à succès avant que COVID-19 ne provoque l’effondrement de son entreprise.

Cicera Santos : une femme brésilienne a été amputée de la jambe gauche 1 semaine après avoir reçu le vaccin Pfizer

Cicera Santos, 39 ans, du Brésil, a dû se faire amputer la jambe gauche en raison de caillots sanguins une semaine seulement après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Santos a pris l’injection le 25 août et a été hospitalisée quatre jours plus tard avec une thrombose veineuse à la jambe gauche. La thrombose était si grave que les médecins n’avaient d’autre choix que de lui amputer la jambe sous le genou.

La mère de deux enfants a déclaré après l’amputation :

« J’ai été touché par une thrombose veineuse à la jambe gauche une semaine seulement après le vaccin. J’étais une personne en bonne santé avant cela et je n’ai jamais eu de problèmes avec ma circulation sanguine.

Jummai Nache : un assistant médical de 47 ans a été amputé de la main gauche, des doigts droits et des deux jambes peu de temps après avoir reçu le deuxième vaccin Pfizer

Jummai Nache, une assistante médicale de 47 ans de Minneapolis a perdu ses deux jambes et sa main gauche après sa vaccination COVID-19 Pfizer.

Nache a reçu sa deuxième injection le 1er février et a immédiatement ressenti des douleurs à la poitrine. Elle a été hospitalisée le 13 février après la découverte de caillots sanguins dans tout son corps. Ses deux jambes sous les genoux et la plupart de ses mains ont dû être enlevées chirurgicalement, sinon elle serait morte.

Le mari de Jummai, Philip, a déclaré après ses horribles blessures :

« Mon expérience au cours de ce voyage a été si difficile, mais je ne peux pas imaginer la douleur atroce mentale, physique et émotionnelle que traverse ma femme. »

Le cas de Junmai a fait l’objet d’une enquête par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cependant, l’agence n’a pas pu déterminer si le vaccin a joué un rôle dans son état. Junmai et son mari Philip n’étaient pas satisfaits de ces conclusions.

Le couple nigérian se bat toujours pour la justice à ce jour.

Goran : un ouvrier du bâtiment de 50 ans a été amputé d’une jambe en raison de caillots sanguins trois semaines après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

L’ouvrier du bâtiment viennois Goran a dû être amputé de sa jambe droite en raison de caillots sanguins seulement 3 semaines après avoir reçu son premier vaccin COVID-19 AstraZeneca.

Goran avait développé une douleur intense à la jambe et « crachait du sang une ou deux fois par jour ». Le 13 mars, la douleur dans sa jambe est devenue si intense que sa femme a appelé une ambulance.

Le constructeur de plus de 30 ans a déclaré :

« Je n’ai jamais ressenti une telle douleur de toute ma vie. Ma jambe était blanche, bleue et noire.

Il a dû subir trois interventions chirurgicales en une semaine et a été placé dans un coma artificiel. À son réveil, les médecins lui ont dit que sa jambe avait été amputée.

« Je n’oublierai jamais cette douleur quand je me suis réveillé pour le reste de ma vie. »

Alex Mitchell : Un Écossais s’est fait amputer la jambe gauche 2 semaines après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

Alex Mitchell, 56 ans, a perdu sa jambe seulement 2 semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca le 20 mars.

Mitchell, de Glasgow en Écosse, a été hospitalisé le 4 avril après s’être effondré chez lui. Il avait développé des caillots sanguins dans le bas-ventre et dans les deux jambes, ce qui a obligé les chirurgiens à lui retirer la jambe gauche au-dessus du genou.

« Les médecins parlaient de moi à des consultants du monde entier, car c’était du jamais vu pour quelqu’un avec ce niveau de coagulation de survivre. »

Malgré la perte de sa jambe, Mitchell était toujours positif au sujet du vaccin et ne voulait pas «décourager» les autres de se faire vacciner.

« J’ai eu le vaccin parce que je veux que les choses reviennent à la normale le plus tôt possible et la seule façon de le faire est de se faire vacciner. Je ne voudrais pas décourager les gens d’avoir le vaccin Covid. D’après ce qu’ils savent, ce qui m’est arrivé est rare. Cela n’affectera peut-être qu’une ou deux personnes, alors ne vous laissez pas décourager. »

Harold Molle : Un Australien s’est fait amputer la jambe gauche quelques jours seulement après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

L’Australien Harold Molle a dû se faire amputer la jambe gauche à cause de caillots sanguins trois jours seulement après sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca.

Molle a déclaré à propos de l’incident :

« C’était une douleur atroce. Cela va me coûter cher maintenant, je dois avoir une jambe artificielle et un fauteuil roulant.

Malgré la perte de sa jambe, lui aussi a parlé positivement du vaccin.

« Le vaccin a fonctionné parce qu’il m’a sauvé à l’hôpital parce que j’y ai attrapé COVID, et si je n’avais pas le vaccin, ils ont dit que je serais très probablement tombé vraiment malade. »

Ketsiri Kongkaew : une étudiante de 20 ans a perdu sa jambe après le vaccin AstraZeneca et est décédée 2 mois plus tard des complications d’un anticoagulant

L’étudiante thaïlandaise Ketsiri Kongkaew a dû subir une ablation chirurgicale de la jambe quelques semaines seulement après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca.

La jeune femme de 20 ans, qui avait reçu son injection le 13 août, a immédiatement développé une température élevée et des symptômes pseudo-grippaux et a été hospitalisée une semaine plus tard pour de graves caillots sanguins dans sa jambe gauche, ce qui n’a donné aux médecins de l’hôpital de Krabi aucune autre option que pour enlever chirurgicalement sa jambe.

Sa grand-mère, Harlia Kongkaew, a déclaré à propos de la blessure :

« Elle [Ketsiri] a été transférée à l’hôpital de Surat Thani pour une radiographie où les médecins ont dit qu’il y avait un blocage dans l’artère et qu’elle devait être envoyée à l’hôpital de Krabi pour une intervention chirurgicale d’urgence. C’est alors que sa jambe gauche a été amputée au-dessus du genou. C’était le résultat du vaccin. Elle n’avait jamais eu de maladie avant cela.

L’étudiante a d’abord semblé se remettre de son opération et a été mise sous anticoagulants, ce qui a provoqué une hémorragie cérébrale deux mois plus tard. Les médecins ont effectué une intervention chirurgicale d’urgence, mais Ketsiri est décédé après quelques jours.

Juan Pablo Medina : l’acteur américano-mexicain s’est fait amputer une jambe à cause de caillots sanguins peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19

L’acteur de « La Casa de las Flores » Juan Pablo Medina a été amputé d’une jambe le 3 août en raison d’une thrombose. L’acteur de 44 ans serait tombé dans une profonde dépression après son horrible blessure.

La nouvelle a suscité des milliers de réactions sur les réseaux sociaux avec des spéculations sur la cause de son état. Les médias ont rapporté à l’époque que la vie de l’acteur était en jeu lors de l’opération d’urgence, et donc sa famille a opté pour l’amputation pour le sauver.

Sa femme Paulina Dávila a récemment déclaré qu’il était toujours en rétablissement complet et espère bientôt parler publiquement de l’incident :

« Quand il [Juan Pablo] sera prêt, il partagera son histoire et racontera à tout le monde ce qui s’est passé. Cela ne dépend pas de moi.

Jeanine Calkin: Le sénateur de l’État s’est fait amputer une jambe peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19

La sénatrice Jeanine Calkin a dû se faire amputer la jambe droite en raison d’un caillot de sang qui s’était développé peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19.

Calkin, qui est sénateur de l’État de Rhode Island, a déclaré après l’amputation :

« Les médecins ont découvert que j’avais une infection, qui avait entraîné la formation de caillots sanguins. La coagulation avait bloqué la circulation du sang vers mes jambes. Les médecins ont déterminé que pour me sauver la vie, ils devaient amputer ma jambe droite, ce qu’ils ont fait vendredi.

Bien que le caillot se soit développé peu de temps après avoir reçu le vaccin, Calkin a déclaré qu’elle ne croyait pas que cela était lié au vaccin.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

