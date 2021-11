Alex Jones – Le Projet Eugénique Mondialiste (The Globalist Eugenics Project)

(Omicron expliqué) L’Afrique du Sud demande à Pfizer et à J&J d’arrêter de livrer des vaccins

Novembre 2021, Afrique du Sud – (Omicron expliqué) L’Afrique du Sud a demandé à Pfizer et à J&J d’arrêter de fournir des doses de vaccin quelques jours seulement avant que la variante Omicron ne commence en Afrique du Sud. hummmmm…..

« L’Afrique du Sud a demandé à Johnson & Johnson et à Pfizer Inc. de suspendre la livraison de vaccins Covid-19 car elle dispose désormais de suffisamment de stock, une illustration de la chute de la demande compromettant le déploiement du pays avant une quatrième vague potentielle d’infections. »

« L’économie la plus développée d’Afrique n’a entièrement protégé que 35% des adultes, plus de six mois après que les doses aient été mises à la disposition du public pour la première fois. Environ 120 000 personnes ont reçu des injections mardi, soit moins de la moitié du pic quotidien. »

« Nous avons plus de 16 millions de doses dans le pays, soit plus de 150 jours à la consommation actuelle », a déclaré mercredi par SMS Nicholas Crisp, directeur général adjoint du ministère de la Santé. « Cela n’a aucun sens de stocker et de risquer la péremption alors que d’autres ont désespérément besoin de fournitures. »

Article: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-24/s-africa-wants-j-j-pfizer-vaccine-delivery-delay-news24-says

« L’Afrique du Sud a demandé à Johnson & Johnson (JNJ.N) et Pfizer (PFE.N) de retarder la livraison des vaccins COVID-19 car elle a maintenant trop de stock, ont déclaré des responsables du ministère de la Santé, car l’hésitation au vaccin ralentit une campagne de vaccination. »

« Il y a pas mal d’apathie et d’hésitation », a déclaré Shabir Madhi, qui a dirigé l’étude clinique du vaccin AstraZeneca (AZN.L) COVID-19 en Afrique du Sud.

Lien de la video: https://www.youtube.com/watch?v=pr0t8_61-S4

Article: https://www.reuters.com/world/africa/exclusive-south-africa-delays-covid-vaccine-deliveries-inoculations-slow-2021-11-24/

Le médecin sud-africain qui a découvert la variante Omicron dit qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter

Le médecin sud-africain qui a découvert la variante Omicron dit qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter, qu’il n’a que des symptômes très légers.

SAMEDI URGENCE DIFFUSÉE LE VARIANT OMICRON SIGNALE LA PROCHAINE PHASE DANS LA BIO-ATTAQUE MONDIALE…

(Afrique du Sud) déclare que les acomptes versés à J&J et Pfizer ne sont pas remboursables

L’Afrique du Sud avait ceci à dire en avril 2021.

LE CAP, 14 avril 2021 – Le Cap, Afrique du Sud (Reuters) « Les acomptes du gouvernement sud-africain à Johnson & Johnson (J&J) (JNJ.N) et Pfizer (PFE.N) pour les vaccins COVID-19 ne sont pas remboursables en vertu de quelles que soient les circonstances, a déclaré mercredi son ministre de la Santé, qualifiant la condition de lourde. »

« Zweli Mkhize a fait ces commentaires un jour après que le gouvernement a suspendu le déploiement du vaccin de J&J, citant une recommandation des agences de santé fédérales américaines de suspendre son utilisation en raison de rares cas de caillots sanguins. »

« Mkhize a déclaré lors d’une réunion virtuelle avec une commission parlementaire que l’économie la plus industrialisée d’Afrique devait faire face aux demandes « difficiles et parfois déraisonnables » des fabricants de vaccins pendant les négociations.

« En tant que gouvernement, nous nous sommes retrouvés dans une position précaire de devoir choisir entre sauver la vie de nos citoyens et risquer de mettre les actifs du pays entre les mains d’entreprises privées », a-t-il déclaré. L’Afrique du Sud paie 10 $ par dose pour les vaccins J&J et Pfizer, a-t-il ajouté.

(États-Unis, Missouri) Un juge rend une décision de suspendre le mandat fédéral sur les vaccins dans 10 États pour les soins de santé

29 novembre 2021 – Missouri – « Le mandat fédéral sur les vaccins pour les travailleurs de la santé ne peut pas être appliqué dans le Missouri – ou dans les neuf autres États qui se sont joints au procès – pour l’instant, a déclaré lundi un juge fédéral. »

« L’Alaska, l’Arkansas, l’Iowa, le Kansas, le Nebraska, le New Hampshire, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming tombent sous l’injonction avec le Missouri. »

« Le juge Matthew Schelp du district oriental du Missouri a émis une injonction préliminaire empêchant l’administration Biden d’appliquer son mandat de vaccin COVID-19 pour les travailleurs de la santé sous l’égide des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). »

Article: https://themissouritimes.com/vaccine-mandate-for-health-care-workers-halted-in-missouri-for-now-judge-rules/

LE COURRIEL DE PFIZER CONFIRME QUE LES VACCINS CONTIENNENT DU GRAPHÈNE !…

🔥SgtReport : Le génocide mondial a toujours été leur objectif déclaré – Harley Schlanger🔥

DÉPOPULATION – Le plan du NOM à la vue de tous – ANGLAIS

Des boosters tous les 3 mois… c’est ce qu’ils disent maintenant

BIENTÔT L’OVERDOSE DES DOSES DE « VACCINS » COVID-19

COVID-19 « VACCINE » DOSES OVERDOSE COMING SOON

PRÓXIMAMENTE DOSIS DE COVID-19 « VACUNA » SOBRE DOSIS

SOBREDOSA DE DOSES DE COVID-19 « VACINA » EM BREVE

COVID-19 « VACCINO » DOSI SOVRADOSAGGIO IN ARRIVO

Marche de la protestation contre les morts par vaccins en Italie

Des centaines de manifestants tenant des pancartes avec des photos d’êtres chers décédés après avoir reçu une Injection COVID-19 ont défilé récemment en Italie.

Les vaccinations australiennes en porte-à-porte annoncées

LA FAUSSE DÉMOCRATIE APPARAÎT CLAIREMENT, LES MANIFESTATIONS N’ONT AUCUNE VALEUR. IL S’AGIT-LA DE LA TYRANNIE PURE ET SIMPLE, CAR L’ILE DE GRENADE PAR EXEMPLE A UN TAUX DE VACCINATION DE 100%, MAIS LES VERROUILLAGES REPRENNENT.

On sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement permettre d’autres variants résistants à la réponse immunitaire:

C’est court, c’est direct, et çà fait mouche…Ecoutez Frédéric Tangy Chercheur de l’Institut Pasteur…⤵️pic.twitter.com/Cpzhv8Ozjt — CourrierDesStratèges (@CStrateges) November 29, 2021

THE FALSE DEMOCRACY APPEARS CLEARLY, THE DEMONSTRATIONS HAVE NO VALUE. THIS IS PURE AND SIMPLE TYRANNY. BECAUSE THE ISLAND OF POMEGRANATE FOR EXAMPLE HAS A VACCINATION RATE OF 100%, BUT THE LOCKOUTS ARE RESUMING.