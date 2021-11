31 014 décès 2 890 600 blessures suite à des injections COVID dans la base de données européenne sur les effets indésirables alors que des personnes jeunes et auparavant en bonne santé continuent de mourir

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils rapportent désormais 31 014 décès et 2 890 600 blessures, à la suite d’injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe des divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de personnes décédées ou blessées à la suite d’injections COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 20 novembre 2021, 31 014 décès et 2 890 600 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre vaccins COVID-19 expérimentaux:

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 355 192) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 20 novembre 2021.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/Pfizer : 14 526 décès et 1 323 370 blessés au 20/11/2021

35 826 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 207 décès

40 230 Troubles cardiaques incl. 2 128 décès

376 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 33 décès

17 995 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 10 décès

1 217 Troubles endocriniens incl. 5 décès

20 443 Troubles oculaires incl. 32 décès

110 658 Troubles gastro-intestinaux incl. 585 décès

337 450 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 4.118 décès

1 502 Troubles hépatobiliaires incl. 75 décès

14 528 Troubles du système immunitaire incl. 76 décès

53 108 Infections et infestations incl. 1561 décès

20 222 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 240 décès

33 067 Enquêtes incl. 451 décès

9 103 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 249 décès

164 885 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 179 décès

1 163 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 114 décès

225 032 Troubles du système nerveux incl. 1 556 décès

1 851 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 55 décès

206 Problèmes de produit incl. 2 décès

24 225 Troubles psychiatriques incl. 174 décès

4 667 Troubles rénaux et urinaires incl. 224 décès

43 949 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 5 décès

57 013 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 617 décès

62 414 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 125 décès

2 765 Circonstances sociales incl. 19 décès

4 797 Interventions chirurgicales et médicales incl. 60 décès

34 678 Troubles vasculaires incl. 626 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 8 518 décès et 390 163 blessures au 20/11/2021

8 227 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 94 décès

12 657 Troubles cardiaques incl. 915 décès

156 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 6 décès

4 698 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 décès

348 Troubles endocriniens incl. 3 décès

5 731 Troubles oculaires incl. 29 décès

32 091 Troubles gastro-intestinaux incl. 326 décès

104 720 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 986 décès

644 Troubles hépatobiliaires incl. 40 décès

3 820 Troubles du système immunitaire incl. 16 décès

14 668 Infections et infestations incl. 782 décès

8 158 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 162 décès

7 117 Enquêtes dont 143 décès

3 703 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 206 décès

47 355 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 174 décès

531 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 67 décès

66 320 Troubles du système nerveux incl. 823 décès

722 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 6 décès

78 Problèmes de produit incl. 2 décès

7 100 Troubles psychiatriques incl. 142 décès

2 277 Troubles rénaux et urinaires incl. 164 décès

8 061 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

17 235 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 914 décès

20 963 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 76 décès

1769 Circonstances sociales incl. 36 décès

1 374 Interventions chirurgicales et médicales incl. 78 décès

9 640 Troubles vasculaires incl. 319 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 6 145 décès et 1 075 335 blessés au 20/11/2021

13 124 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 248 décès

19 128 Troubles cardiaques incl. 696 décès

195 Troubles familiaux et génétiques congénitaux incl. 8 décès

12 669 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

597 Troubles endocriniens incl. 4 décès

18 919 Troubles oculaires incl. 29 décès

102 402 Troubles gastro-intestinaux incl. 312 décès

283 288 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 469 décès

950 Troubles hépatobiliaires incl. 60 décès

4 834 Troubles du système immunitaire incl. 29 décès

32 441 Infections et infestations incl. 413 décès

12 358 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 177 décès

23 611 Enquêtes incl. 150 décès

12 369 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 91 décès

159 668 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 94 décès

624 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 22 décès

221 536 Troubles du système nerveux incl. 958 décès

521 Grossesse conditions puerpérales et périnatales incl. 12 décès

188 Problèmes de produit incl. 1 décès

19 933 Troubles psychiatriques incl. 58 décès

4 031 Troubles rénaux et urinaires incl. 58 décès

15 124 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

37 980 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 735 décès

49 247 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 48 décès

1 498 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 404 Procédures chirurgicales et médicales incl. 25 décès

26 696 Troubles vasculaires incl. 437 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 1 825 décès et 101 732 blessés au 20/11/2021

986 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 40 décès

1 837 Troubles cardiaques incl. 155 décès

35 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

1 033 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 décès

69 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 351 Troubles oculaires incl. 7 décès

8 500 Troubles gastro-intestinaux incl. 75 décès

26 871 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 488 décès

121 Troubles hépatobiliaires incl. 11 décès

445 Troubles du système immunitaire incl. 9 décès

4 315 Infections et infestations incl. 143 décès

920 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 18 décès

4 766 Enquêtes dont 103 décès

625 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 45 décès

14 897 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 43 décès

54 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 3 décès

20 097 Troubles du système nerveux incl. 197 décès

41 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

26 Problèmes liés au produit

1407 Troubles psychiatriques incl. 16 décès

417 Troubles rénaux et urinaires incl. 22 décès

2 059 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

3 617 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 234 décès

3 094 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 8 décès

319 Circonstances sociales incl. 4 décès

690 Interventions chirurgicales et médicales incl. 54 décès

3 140 Troubles vasculaires incl. 140 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Voici quelques visages et histoires à joindre à ces statistiques froides de ceux qui ont payé le prix ultime pour recevoir une injection COVID-19 expérimentale. Toutes ces personnes auraient été en bonne santé avant de se faire vacciner, et elles ont fini par mourir très jeunes, ou sont devenues paralysées et ont perdu leur carrière.

Premièrement, nous avons une vidéo très émouvante publiée en ligne par une mère canadienne qui pleure l’amie de 13 ans de sa fille qui n’a pas voulu prendre la piqûre COVID-19, mais a finalement cédé et l’a prise car il lui était obligatoire de continuer à faire du sport. Son cœur s’est arrêté et maintenant elle est dans un état critique.

C’est de notre chaîne Bitchute.

Matthew Dibble : un musicien professionnel de 40 ans décède après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca

Par The COVID World

LEWISHAM, LONDRES – Le musicien professionnel Matthew Dibble est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca, rapporte le Dailymail.

Dibble s’était rendu à l’hôpital avec un mal de tête mineur en mai, mais un tomodensitogramme n’a rien révélé d’inquiétant, il est donc sorti. Cependant, deux jours plus tard, il a été trouvé «somnolent et atone» par sa mère, qui a appelé une ambulance.

Dibble a été transporté d’urgence au King’s College Hospital où on lui a diagnostiqué une « hémorragie du côté droit » causée par une « thrombose étendue du sinus veineux cérébral ».

Le musicien a immédiatement subi une craniectomie d’urgence, l’ablation temporaire d’une partie du crâne et une chirurgie du trou de bavure pour soulager la pression sur son cerveau.

Cependant, il a ensuite développé un gonflement supplémentaire, décrit comme un «événement catastrophique» et est décédé à l’hôpital le 12 mai.

Une page créée par les «amis aimants» de M. Dibble a déclaré :

« Sa mort a été une tragédie injuste et dévastatrice pour sa famille aimante. Il était l’un des quatre frères proches et l’oncle adoré de trois filles et trois garçons. Pour eux, ainsi que pour ses amis et collègues musiciens, il était un individu d’une gentillesse hors du commun, qui était implacablement prévenant envers tous ceux qu’il connaissait, malgré les luttes bien connues d’une vie consacrée à la musique.

Ses amis ont ajouté que le pianiste primé Freddy Kempf avait accepté d’enregistrer les compositions sur lesquelles Dibble avait travaillé au cours des 6 années précédentes, les terminant quelques semaines seulement avant sa mort tragique. Kemp s’est engagé à « explorer les options pour publier l’enregistrement dans le monde entier ».

Dibble interprétant sa propre chanson intitulée « One More Chance » :

Lisez l’histoire complète sur The COVID World.

Eric Turner : un bodybuilder de 41 ans espère que l’ivermectine « éliminera les idiots » subira une dissection des artères coronaires six mois après la deuxième injection à ARNm

Par Le Blog COVID

SALT LAKE CITY, UTAH – Un modèle de fitness et bodybuilder «fièrement queer» de 41 ans accepte que ses journées à passer des heures au gymnase soient probablement terminées, ce qui signifie également que sa carrière est terminée.

M. Eric Turner a déclaré à ses 1,7 million de followers sur Facebook le 20 avril : « Je serai complètement vacciné à la mi-mai et prêt à tirer. Cela implique qu’il avait déjà reçu une injection à ARNm et qu’il attendait la seconde.

Il compte 284 000 abonnés supplémentaires sur Instagram. Mais c’est son compte Twitter moins populaire, avec seulement 21 000 abonnés et aucun chèque bleu comme les deux autres, qu’il utilise pour signaler la vertu.

Cela a commencé le 15 juillet lorsque M. Turner a régurgité la propagande des médias grand public sur la soi-disant « variante Delta ». Il a terminé le tweet avec un « FAIRE VACCINÉ » en majuscules.

M. Turner a ensuite imputé les soi-disant variantes aux personnes non vaccinées et a plaidé en conséquence pour le port de masques à perpétuité.

Un tweet du 7 septembre impliquait que l’ivermectine provoque une faible numération des spermatozoïdes. Il espérait également que le médicament lauréat du prix Nobel « éliminerait toute une branche d’idiots de notre arbre d’évolution ». Au moins un utilisateur de Twitter l’a appelé pour avoir souhaité la mort à ceux qui ne sont pas d’accord avec lui.

M. Turner, le 8 septembre, a assimilé les enfants ne portant pas de masques dans les écoles à des enfants abattus par des tireurs dans les écoles.

Un autre tweet inquiétant du 10 septembre assimilait l’avortement à des enfants ne portant pas de masques dans les écoles.

Crise cardiaque qui change la vie

M. Turner a posté une autre photo nue de lui-même le 8 novembre à 7h39 avec la légende : « Je préfère porter un tonneau que des vêtements conservateurs. »

Huit heures plus tard, il a posté une photo de lui dans un lit d’hôpital. Il pensait que le problème était une sorte de trouble de l’articulation temporo-mandibulaire (TMD) parce qu’il ressentait une douleur dans l’os de la mâchoire. Mais les médecins lui ont dit qu’il avait eu une crise cardiaque.

M. Turner a déclaré que les médecins étaient « déconcertés » parce qu’il pensait que son cœur était en très bonne santé.

Quatre jours plus tard, le 12 novembre, M. Turner a publié une mise à jour. Il a admis que sa vie a été « changée pour toujours » après que les médecins lui ont diagnostiqué une dissection spontanée des artères coronaires.

Cela signifie que les fines couches constituant les parois artérielles du cœur se sont séparées, provoquant une infiltration de sang entre lesdites couches. Le sang s’accumule entre les couches, provoquant des blocages ressemblant à des caillots.

La maladie affecte principalement les femmes, 98% des cas dans une étude étant des femmes. Cela s’est généralement produit lors de l’accouchement ou pendant la grossesse, ce qui peut lier la maladie à des changements hormonaux, selon la Cleveland Clinic.

L’exercice extrême et la consommation de cocaïne sont également des facteurs de risque.

Les médecins ne savent pas comment traiter cette maladie car elle est si rare. M. Turner s’est inscrit à plusieurs études cliniques pour essayer un traitement expérimental dans l’espoir de s’améliorer. Il serait probablement mort en quelques jours si la douleur à la mâchoire ne l’avait pas conduit à un établissement de soins d’urgence.

Nous avons couvert au moins un cas similaire sur ce blog. M. Bruce David Ward est décédé le 22 juin, 30 jours après sa première injection à ARNm de Moderna. Il a également subi une dissection aortique.

Mme Chantel Uren a développé la paralysie de Bell avant ce qui semble être une dissection de l’artère carotide deux semaines après sa première injection à ARNm de Pfizer fin août. Fait intéressant, son visage et ses lèvres sont devenus paralysés (celui de Bell), tandis que M. Turner a ressenti une douleur à la mâchoire et au visage avant la dissection des vaisseaux sanguins.

Il n’y a pas d’autres mises à jour sur les trois canaux de médias sociaux de M. Turner au moment de la publication.

Lisez l’histoire complète sur le blog COVID.

Jaylen Mitchell était une personne âgée de 17 ans à Ypsilanti (Michigan) STEMM Middle College

Par Le Blog COVID

Les médias grand public ont rapporté que Jaylen participait à un essai de basket-ball le 15 novembre lorsqu’il a subi une « urgence médicale« . Cela signifie qu’il s’est effondré sur le terrain. Jaylen est décédé plus tard dans la nuit.

Un communiqué de presse de l’école a déclaré que Jaylen était « intelligent, athlétique et compatissant, et quelqu’un qui a touché la vie des autres pour le mieux ».

L’un des coéquipiers de Jaylen a confirmé qu’il avait en fait été vacciné.

Lisez l’histoire complète sur le blog COVID.

Cheyenne Braun : une fille de 15 ans décède 3 semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer, enquête lancée

Par The COVID World

HOLLFELD, ALLEMAGNE – La police enquête sur le cas d’une jeune fille de 15 ans décédée plusieurs semaines après son injection COVID-19, rapporte le média local Mainwelle. Cheyenne Braun a subi un arrêt cardiaque quelques jours seulement après le vaccin et a été transportée d’urgence aux soins intensifs et mise sous respirateur avant de mourir le mardi 16 novembre.

La mère de Cheyenne, Kerstin Braun, a rendu compte de la mort tragique de sa fille sur Facebook et a publié une déclaration de la sœur de Cheyenne, affirmant que Cheyenne n’avait aucun problème de santé préexistant et que c’était probablement une inflammation du muscle cardiaque qui avait causé sa mort subite.

Selon les médias locaux, les médecins n’ont pas exclu la myocardite liée au vaccin comme cause de décès. Le siège de la police de Hollfeld a depuis confirmé qu’une enquête était en cours.

Le décès du jeune de 15 ans survient plusieurs semaines après qu’un garçon de 12 ans à Cuxhaven est décédé deux jours seulement après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer.

Lisez l’histoire complète sur The COVID World.

Joey Mishkin: un père célibataire de 35 ans en Floride reçoit une injection à ARNm de Pfizer pour sauver son emploi, souffre d’une crise cardiaque massive, décédé 12 jours plus tard

Par Le Blog COVID

MIAMI — Un père célibataire de 35 ans est décédé parce que la société et son employeur l’ont contraint à s’empoisonner pour nourrir sa famille.

M. Joseph « Joey » Mishkin a reçu sa première injection à ARNm de Pfizer le 1er octobre, selon sa tante, Renée Grossman. Il s’est fait tirer dessus à cause d’un ultimatum de son employeur. Le lendemain, M. Mishkin a subi un arrêt cardiaque soudain (le cœur s’est arrêté de battre) alors qu’il traînait autour de la piscine de sa maison qu’il venait d’acheter. Les ambulanciers paramédicaux ont réussi à faire battre son cœur à nouveau à son arrivée sur les lieux. Mais son cœur s’est à nouveau arrêté pendant le transport vers l’hôpital.

Les médecins ont placé M. Mishkin sous ventilateur cette nuit-là. Cela l’a maintenu « techniquement » en vie pendant plusieurs jours de plus. Mais les dommages ont été causés par tous les arrêts cardiaques et le manque d’oxygène à son cerveau et à d’autres organes. M. Mishkin est décédé le 12 octobre.

Une famille dévastée

M. Mishkin était technicien d’éclairage chez Frost Florida, un studio de production d’événements. Il travaillait pour l’entreprise depuis mars 2019. Mais après presque trois ans de travail pour l’entreprise, M. Mishkin a été contraint de recevoir des injections expérimentales ou de perdre son emploi.

Il semblait être un père de famille exemplaire, en particulier en tant que père célibataire de jumeaux fraternels de 12 ans. Il aurait travaillé de « longues heures » pour s’assurer que ses deux enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais c’était aussi un homme qui a défendu sa famille face à la tyrannie. Il faut aimer son moxie.

M. Mishkin a laissé un message sur la page Facebook du service de police d’Hollywood (Floride) en 2015. Apparemment, un flic harcelait la mère de M. Mishkin et il l’a défendue à la fois sur les lieux et après.

La famille doit également être félicitée pour sa vérité non filtrée sur la mort de M. Mishkin. La page GoFundMe ne cache pas ce qui s’est passé : « Joseph a été victime du vaccin. » Ses deux enfants sont également victimes du vaccin car ils sont complètement traumatisés par la perte soudaine de leur père, selon la page GoFundMe.

M. Mishkin laisse également dans le deuil ses deux parents, une sœur, deux belles-sœurs et sa fiancée.

Lisez l’histoire complète sur le blog COVID.

Michelle Barlow : Une mère « en forme et en bonne santé » décède de caillots sanguins causés par le vaccin AstraZeneca

Par The COVID World

Une enquête a appris qu’une mère de deux enfants est décédée d’un caillot de sang causé par le vaccin COVID-19 AstraZeneca, rapporte le Dailymail. Michelle Barlow a été admise à l’hôpital après avoir souffert de maux de tête et de nausées environ une semaine après avoir reçu sa première dose de vaccin le 7 mars, mais est décédée tragiquement plus tard dans le mois le 23 mars avec sa famille à son chevet.

L’homme de 51 ans était décédé d’une « défaillance multiviscérale à la suite d’une embolie pulmonaire ». Le pathologiste qui a enregistré la cause du décès a déclaré qu’il existait un « lien de causalité » entre un caillot de sang dans les poumons de Barlow et le vaccin AstraZeneca qu’elle avait reçu.

Le mari de Michelle a déclaré que la famille n’avait pas pu rester avec elle à l’hôpital en raison des restrictions liées à la COVID, mais le 22 mars, il a reçu un appel téléphonique d’une infirmière lui disant de se rendre à l’hôpital dès que possible.

« Je savais que quelque chose n’allait pas. Quand j’ai reçu cet appel téléphonique, je m’attendais à aller voir ma femme et elle survivrait.

Rendant hommage à sa femme, M. Barlow a déclaré :

« Elle était une merveilleuse femme, mère et grand-mère. Elle était tout simplement parfaite. Michelle était et est pour moi la personne la plus aimante, attentionnée, patiente et altruiste que l’on puisse rencontrer. Elle était en forme et en bonne santé. Il n’y avait rien de mal avec elle.

Lisez l’histoire complète sur The COVID World

GUERRE PSYCHO-BIO : l’hystérie OMICRON est un virus de l’esprit sans aucun fondement dans la réalité physique…

La variante « Omicron » au son épouvantable est le dernier chapitre de l’attaque de guerre psycho-biologique mondialiste contre l’humanité. La partie « psycho » fait référence au terrorisme psychologique infligé par les médias complices et à ses tentatives de plonger tout le monde dans une peur généralisée. L’arme « bio » est le vaccin lui-même, qui a été conçu dès le départ comme une arme biologique de dépopulation conçue pour provoquer des décès de masse au cours de la prochaine décennie (cancer, troubles auto-immuns, troubles cardiovasculaires, etc.).

Notamment, cette nouvelle forme de guerre ne nécessite aucune arme cinétique réelle du monde réel. Toute la campagne de terrorisme psychologique se déroule uniquement dans l’esprit des victimes ciblées. Ils imaginent la variante omicron les traquant et les menaçant. Ils imaginent la douleur et la souffrance s’ils ne font pas ce qu’on leur dit (prendre l’injection du vaccin).

Mais s’ils ouvrent les yeux et regardent le monde réel qui les entoure, il n’y a pas de guerre. Il n’y a pas d’omicron. Il n’y a pas de pandémie de Covid. Seuls ceux qui lient leur conscience aux faux médias malhonnêtes sont même conscients de l’existence d’une « pandémie ». Sans la campagne médiatique de la peur, la pandémie n’existe pas du tout. C’est juste une autre grippe saisonnière.

C’est pourquoi le gouverneur de New York Hochul a déclaré l’état d’urgence à partir de rien, sans même un seul « cas » d’omicron détecté dans tout l’État de New York. Aucune infection physique n’est nécessaire pour répandre la peur puisqu’il s’agit d’une guerre psycho-bio, ce qui signifie qu’elle ne nécessite rien d’enraciné dans la réalité.

Le but des mondialistes est de vous dissocier de la réalité, puis de contrôler toutes vos perceptions et croyances

Afin de mener à bien cette guerre contre votre psyché, les mondialistes ont lentement détourné votre conscience de la réalité, introduisant couche après couche de fictions abstraites dans votre paysage mental. Le transgenre est l’une de ces fictions. Aucun homme biologique ne peut tomber enceinte et avoir un bébé, mais le complexe médiatique dirigé par des mondialistes a convaincu au moins la moitié de la population que la biologie n’est pas réelle. Ils ont dissocié le psychisme de la réalité physique.

Surtout, ils ont également convaincu les gens de ne pas croire leurs propres sens. C’est pourquoi j’ai posté ce podcast important ce week-end qui vous invite à faire confiance à vos sens et à arrêter de croire au sort qui tisse les menteurs :

Brighteon.com/70fa8a23-14ea-47b0-8d97-b5e0e62daf83

Le seul vrai virus dans cette pandémie est le virus de l’esprit

Le Dr Thomas Cowan a en fait raison lorsqu’il dit qu’il n’existe pas de virus Covid-19 qui a été isolé, purifié et dont il a été démontré qu’il cause la maladie. Le «virus» Covid-19 en tant qu’agent pathogène autonome est une œuvre de fiction. Mais le virus de l’esprit – c’est-à-dire la pandémie de la peur – produit des effets très réels dans le monde réel, tels que des personnes faisant la queue pour recevoir des injections d’armes biologiques à protéines de pointe mortelles sous la forme d’un soi-disant « vaccin ».

Oui, les décès dus au vaccin sont réels. Les caillots sanguins, les mortinaissances (jusqu’à 2 900 % au Canada jusqu’à présent), les décès par cancer, les accidents v… tout est réel. Pourtant, cette véritable tragédie est née d’une construction fictive… la « pandémie de la peur » qui a été installée dans votre conscience par les propagandistes, les menteurs et les tueurs génocidaires mondiaux.

La bonne nouvelle est que vous pouvez résister au sort en revenant à vos sens, en gardant le contact avec le monde réel et en restant conscient de la fraude plandémique.

Obtenez plus de détails dans le podcast Situation Update de 30 minutes d’aujourd’hui :

Brighteon.com/e42e9d48-a9fe-4584-b972-f27ffca76cb4

Retrouvez chaque jour un nouveau podcast sur :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

