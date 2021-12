Publication des documents du lanceur d’alerte sur l’essai clinique du vaccin COVID-19 de Pfizer

Pourquoi les médias comme MedPage Today ne peuvent-ils pas faire des reportages sur les essais cliniques de vaccins au lieu de recourir à des articles idiots de « démystification » ?

Il y a quelques semaines, le BMJ a publié mon enquête sur les documents fournis par le lanceur d’alerte Brook Jackson concernant les problèmes d’intégrité des données dans l’essai clinique du vaccin COVID-19 de Pfizer, « Covid-19 : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai du vaccin de Pfizer. » Cette enquête a été reprise par plus de 91 médias et a un score Altmetric de plus de 45 000, ce qui en fait l’article le plus consulté publié dans une revue scientifique pour 2021. (Au moins, selon Altmetric.)

Outre le BMJ, Jackson a envoyé ces documents à plusieurs journalistes à travers le monde et elle apparaîtra bientôt dans divers programmes télévisés d’investigation décrivant son expérience chez Ventavia, un sous-traitant de recherche embauché par Pfizer pour leur essai pivot sur le vaccin COVID-19. Par exemple, voyez ce court mais brillant documentaire d’investigation sur Pfizergate qui vient de paraître à la télévision italienne.

Environ une semaine après que le BMJ a publié l’article sur l’essai clinique de Ventavia et Pfizer, le BMJ a mis les lecteurs au courant de ce que nous savons jusqu’à présent.

En septembre, Brook Jackson a contacté le BMJ au sujet des problèmes qu’elle avait rencontrés alors qu’elle travaillait chez Ventavia Research Group. Le BMJ a chargé le journaliste d’investigation indépendant Paul Thacker de rédiger l’article. L’article qui en a résulté a été soumis à la surveillance et à la révision éditoriales habituelles de haut niveau du BMJ. Après la publication, le BMJ a écrit à Ventavia, Pfizer et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour mieux clarifier la portée et les implications des problèmes identifiés chez Ventavia, ainsi que les mesures correctives prises. À ce jour, Ventavia n’a pas répondu aux demandes d’informations répétées du BMJ. Cependant, dans des déclarations à d’autres médias, Ventavia a affirmé que son ancien employé Jackson n’avait pas travaillé sur l’essai clinique du vaccin covid-19 de Pfizer. Cette affirmation n’est pas vraie. Jackson a contacté les médias qui ont publié ces fausses allégations, partageant des documents qui montrent son travail sur le procès et demandant des corrections. Au moment de la rédaction, MedPage Today a mis à jour son article. Au cours de cette enquête, Jackson a fourni au BMJ des dizaines de documents, photos, enregistrements audio et e-mails. Celles-ci incluent des preuves de son implication dans l’essai clinique et des communications dans lesquelles des employés seniors de Ventavia discutent des inquiétudes que la FDA pourrait apparaître sur leurs sites cliniques. Ces enregistrements ont été examinés par les rédacteurs en chef du BMJ, et l’histoire a été examinée par des pairs externes avant la publication.

Parce que de nombreuses autres publications prévoient de publier les documents que Jackson m’a donnés ainsi qu’au BMJ, et pour contrer les fausses affirmations de Ventavia selon lesquelles elle n’a pas travaillé sur l’essai clinique de Pfizer, je publie certains de ces documents ici. Malheureusement, le média MedPage Today a republié la déclaration diffamatoire de Ventavia.

Nouveaux documents

Plusieurs documents montrent que Jackson a travaillé sur l’essai clinique de Pfizer. L’un est un e-mail avec Jackson remerciant le Dr Arturo Alfaro de Pfizer de lui avoir donné accès au logiciel d’essai clinique COVID-19. Dans un deuxième e-mail, Mercedes Livingston de Ventavia invite Jackson et d’autres membres du personnel à un « appel de nettoyage » sur l’essai clinique de Pfizer.

Jackson remercie Arturo Alfaro de Pfizer pour lui avoir accordé l’accès au logiciel pour l’essai clinique du vaccin COVID de Pfizer.

Dans cette invitation de calendrier, Mercedes Livingston de Ventavia invite Jackson et d’autres membres du personnel de l’essai clinique Pfizer à un « appel de nettoyage ».

Jackson est également répertorié comme l’un des nombreux participants au journal de délégation de l’essai clinique pour le vaccin de Pfizer. Pourquoi Ventavia choisirait de mentir sur l’implication de Jackson dans l’essai clinique de Pfizer est déconcertant. Il y a quelques semaines, l’avocat de Jackson a envoyé à Ventavia une lettre de Cessation et d’Abstention exigeant que Ventavia retire son commentaire diffamatoire et publie une rétractation.

Ce qui est le plus troublant dans l’épreuve de Jackson avec Ventavia, c’est que la Food and Drug Administration (FDA) n’a pas enquêté après que Jackson a déposé une plainte contre l’entreprise, malgré les craintes à l’intérieur de Ventavia que la FDA se présente.

Une semaine avant que Jackson ne dépose sa plainte, elle figurait dans plusieurs e-mails dans lesquels le personnel de Ventavia discutait du chaos au sein de leur essai clinique Pfizer et de la « documentation bâclée » du personnel agissant trop rapidement.

Jackson a ensuite été connecté à plusieurs e-mails où Ventavia a expliqué comment certains membres du personnel falsifiaient des données. La question de la falsification des données figurait également dans une liste de contrôle d’actions pour le personnel de Ventavia.

Ventavia a ensuite envoyé un e-mail à tous les employés exprimant à quel point ils craignaient une inspection de la FDA.

Un exemple de la crainte exprimée par les dirigeants de Ventavia dans un e-mail que la FDA se présente pour une inspection.

Selon les messages téléphoniques du personnel de Ventavia fournis par Jackson, après que le personnel de Ventavia ait envisagé de ralentir l’essai clinique pour gérer le chaos, ils ont ensuite discuté de la manière dont ils expliqueraient cela à Pfizer. Le même jour, Ventavia a créé un formulaire pour avertir le personnel de la levée de l’aveugle dans l’essai clinique du vaccin de Pfizer.

Peu de temps avant que Jackson ne dépose sa plainte auprès de la FDA, Ventavia a envoyé un e-mail à Jackson et à d’autres dirigeants travaillant sur l’essai clinique du vaccin COVID-19 Pfizer pour discuter des problèmes et des actions qui devaient être résolus.

Le lendemain, Jackson a envoyé aux responsables de Ventavia un e-mail détaillant les problèmes qu’elle trouvait dans l’essai clinique de Pfizer. « Je suis peut-être un peu choqué », a conclu Jackson le courriel.

Jackson a ensuite déposé une plainte auprès de la FDA et a reçu une réponse générique reconnaissant qu’ils avaient reçu sa plainte. Ventavia l’a licenciée le même jour. La FDA n’a jamais pris la peine d’inspecter Ventavia.

Après que le BMJ a publié l’enquête, MedPage Today a publié une contre-histoire favorable aux produits pharmaceutiques qui tentait de démystifier l’enquête. Malheureusement pour le public, les histoires de démystification sont devenues un format populaire pour les journalistes ces dernières années car elles rapportent rapidement et nécessitent simplement de faire appel à quelques experts pour parcourir une histoire et donner son avis à ce sujet.

Parce que l’histoire de démystification de MedPage Today contenait des déclarations diffamatoires selon lesquelles Jackson n’avait pas travaillé sur l’essai clinique Pfizer, Jackson a contacté la journaliste Cheryl Clark et la rédactrice en chef Kristina Fiore. Malgré plusieurs e-mails de Jackson et une longue et approfondie interview avec Clark que Jackson a enregistrée, Fiore et Clark n’ont pas réussi à supprimer le commentaire diffamatoire. Alors que Clark et Jackson discutaient de la question dans une conversation téléphonique, Clark semblait plus intéressé à sonder les antécédents et la crédibilité de Jackson qu’à comprendre si quelque chose s’était mal passé chez Ventavia.

« Mon point pour vous et l’article que vous avez publié est que c’est diffamatoire », a déclaré Jackson à Clark. « Et je vous ai donné de la documentation pour montrer que c’est inexact ; c’est faux. J’aimerais que vous le démontiez, Cheryl. »

Clark a ensuite commencé à discuter et a persisté à spéculer que Jackson n’avait peut-être jamais été impliqué dans l’essai clinique de Pfizer après que Ventavia l’ait embauchée. « Quelqu’un pourrait dire: « Elle n’a jamais été impliquée dans ce procès » », a déclaré Clark.

En fait, Jackson a envoyé à Clark et à d’autres à MedPage Today une documentation montrant qu’elle travaillait sur l’essai clinique Pfizer. Jackson dit qu’elle a plus de documentation qui détaille son temps à Ventavia et envisage les prochaines étapes, qui peuvent inclure que son avocat contacte MedPage Today.

Pour ceux qui sont intéressés par un examen plus sérieux de l’enquête du BMJ sur les problèmes de l’essai clinique du vaccin COVID-19 de Ventavia et Pfizer, regardez cette vidéo du comédien Russell Brand qui a obtenu plus de 2,4 millions de vues.

Sérieusement, un comédien a fait un meilleur travail que certains médias.

Paul D. Thacker

John Stone1 hr ago

Merci Paul pour cette mise à jour. Ce matin, j’ai soumis au BMJ sous votre article la courte lettre suivante, qui n’a pas encore été publiée – à part les données apparemment manquantes de l’essai britannique de Pfizer, je suis de plus en plus frustré par les raisons pour lesquelles Oxford/AZ, J&J etc. ont été autorisés à utiliser – connu pour causer des caillots – adénovirus

Monsieur le rédacteur

Suite à mon échange avec Thomas Finnegan la semaine dernière [1,2,3], il ne semble pas qu’aucune donnée provenant de sites d’essai britanniques [4] ait été incluse dans la liste complète de la FDA (BIMO) de l’essai principal de Pfizer [5], et vraisemblablement rien de tout cela n’a été publié.

J’ai également maintenant écrit à la MHRA pour lui demander pourquoi l’inclusion d’adénovirus dans les produits était autorisée étant donné son association connue avec des caillots [3], et j’espère une réponse rapide à cette question importante.

[1] John Stone, « Re : Covid-19 : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai vaccinal de Pfizer », 20 novembre 2021, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr -57

[2] Thomas Finnegan, « Re : Covid-19 : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai vaccinal de Pfizer », 24 novembre 2021, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr -60

[3] John Stone, « Re : Covid-19 : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai vaccinal de Pfizer », 25 novembre 2021, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr -68

[4] https://www.pfizer.co.uk/clinical-trials

[5] https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.2-listing-of-clinical-sites-and-cvs-pages-1-41.pdf

Merci d’avoir signalé la corruption qui devrait être traitée par la FDA.

Le culte des vaccins dévoilé par les propres données du gouvernement : plus de 50 % de TOUS les effets indésirables des vaccins signalés au cours des 30 dernières années et plus se sont produits au cours des 11 derniers mois après les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le dernier vidage de données dans le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) du gouvernement américain s’est produit hier en fin d’après-midi (29/11/21) et couvre les données jusqu’au 19/11/21.

La base de données VAERS a été mandatée par le Congrès il y a plus de 30 ans, à partir de 1990, et est gérée par le CDC et la FDA des États-Unis.

Depuis la mise à jour d’hier, il y a maintenant un total de 1 765 262 cas d’événements indésirables suite à tous les vaccins au cours des 30 dernières années, y compris les injections COVID-19 expérimentales qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence et ne sont pas encore approuvées par la FDA (Source ).

(Remarque : la FDA a approuvé l’une des injections de Pfizer, mais celle qu’elle a approuvée n’est pas en circulation aux États-Unis pour le moment.)

Sur ces 1 765 262 cas d’événements indésirables suite à tous les vaccins au cours des 30 dernières années et plus, 913 268 d’entre eux (52 %) ont été signalés au cours des 11 derniers mois suite aux injections COVID-19 (source).

68% de TOUS les décès enregistrés suite à des vaccins au cours des 30 dernières années ont suivi des vaccins COVID-19 au cours des 11 derniers mois

Au cours des 30 dernières années et plus, 28 379 décès ont été enregistrés dans le VAERS suite à tous les vaccins, y compris les injections COVID-19 EUA.

68% de ces décès, 19 249, ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois. (Mêmes sources que ci-dessus.)

61% de TOUS les événements mettant la vie en danger enregistrés après les vaccins au cours des 30 dernières années et plus ont suivi des vaccins COVID-19 au cours des 11 derniers mois

Au cours des 30 dernières années et plus, 35 524 événements mettant la vie en danger ont été enregistrés dans le VAERS après tous les vaccins, y compris les injections COVID-19 EUA.

61% de ces événements mettant la vie en danger, 21 582, ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois. (Mêmes sources que ci-dessus.)

60 % de TOUTES les incapacités permanentes enregistrées à la suite de vaccins au cours des 30 dernières années et plus ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois

Au cours des 30 dernières années, 51 231 incapacités permanentes ont été enregistrées dans le VAERS après tous les vaccins, y compris les injections COVID-19 EUA.

60% de ces incapacités permanentes, 30 967, ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois. (Mêmes sources que ci-dessus.)

55% de TOUTES les hospitalisations enregistrées suite à des vaccins au cours des 30 dernières années et plus ont suivi des vaccins COVID-19 au cours des 11 derniers mois

Au cours des 30 dernières années et plus, 178 383 hospitalisations ont été enregistrées dans le VAERS suite à tous les vaccins, y compris les injections COVID-19 EUA.

55% de ces hospitalisations, 97 561, ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois. (Mêmes sources que ci-dessus.)

20% de TOUTES les visites aux urgences enregistrées après des vaccins au cours des 30 dernières années et plus ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois

Au cours des 30 dernières années, 507 064 visites aux urgences ont été enregistrées dans le VAERS après tous les vaccins, y compris les injections COVID-19 EUA.

20 % de ces visites aux urgences, 101 373, ont suivi des injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois. (Mêmes sources que ci-dessus.)

(Remarque : il est bien rapporté qu’il y a eu une pénurie de personnel hospitalier cette année, certains urgences ayant même fermé complètement, il est donc très probable que ce pourcentage de visites aux urgences après les injections COVID-19 serait encore plus élevé si le pays les hôpitaux travaillaient à plein régime comme les années précédentes.)

Conclusion : les propres données du gouvernement montrent que les piqûres COVID-19 expérimentales ne sont PAS sûrs !

Après avoir examiné ces données fournies par le gouvernement américain, comment peut-on conclure que les injections COVID-19 expérimentales sont sûres ?

Avec tous les boosters en cours de déploiement, on pourrait être tenté de penser qu’il y a eu exponentiellement plus de vaccins COVID-19 administrés que les années précédentes pour expliquer ces grands nombres.

Mais nous parlons de 11 mois de données pour UNE seule classe de « vaccin » par rapport à TOUS les vaccins des 30 dernières années et plus !

Il faudrait probablement beaucoup de temps pour rechercher combien de doses de chaque type de vaccin ont été distribuées au cours des 30 dernières années depuis 1990, mais nous avons des totaux fournis par le CDC pour l’une des classes de vaccins, le vaccin annuel contre la grippe.

Selon le CDC, de 1990 à 2021, il y a eu plus de 3 milliards de vaccins contre la grippe (3 104 500 000) distribués aux États-Unis (Source.) La saison de la grippe 2020-2021 à elle seule a distribué environ 194 millions de doses de grippe. (Source.)

En comparaison, selon le CDC, pour les trois injections COVID-19 actuellement autorisées, 459 millions de doses ont été distribuées aux États-Unis jusqu’au 30 novembre 2021. (Source.)

Ainsi, pour un seul vaccin, le vaccin contre la grippe, il y a eu 6 fois plus de vaccins au cours des 30 dernières années, et cela n’inclut pas les dizaines d’autres vaccins administrés au cours des 30 dernières années, principalement aux enfants.

Ces vaccins COVID-19 ne sont pas sûrs. Ils sont mortels.

Et quand nous parlons d’enfants, tout ce programme d’eugénisme vaccinal devient très sombre et très diabolique.

Lorsque nous recherchons tous les décès enregistrés suite à des vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années et plus, environ 50% de ces décès ont été enregistrés chez des enfants de moins de 3 ans. (Source.)

Les injections COVID-19 EUA n’ont pas encore été approuvées pour cette tranche d’âge, bien que Moderna et Pfizer mènent actuellement des essais sur des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, et Anthony Fauci nous a promis que ces injections seraient autorisées pour ce groupe d’âge après le premier de l’année (2022).

Ainsi, alors que 68% de TOUS les décès suite à des injections sont survenus au cours des 11 derniers mois après des injections COVID-19, 19 249, seuls 4 de ces décès ont été enregistrés jusqu’à présent chez des enfants de moins de 3 ans. (Source.)

L’un de ces cas semble être une erreur (mort par suicide ; 26/12/20, blessure par balle auto-infligée), un était un « nourrisson allaité de 5 mois », un était une mort fœtale au cours du premier trimestre, et le l’autre peut être un décès des essais du vaccin COVID-19 Moderna pour ce groupe d’âge, où le nourrisson a eu une crise.

À quoi ressembleront ces chiffres lorsqu’ils commenceront à injecter à ces bébés fragiles ces injections COVID-19 mortelles?

Eh bien, étant donné le nombre d’enfants à naître qui meurent dans le ventre de leur mère enceinte qui a reçu l’un de ces vaccins, et les données historiques selon lesquelles les jeunes enfants sont les plus susceptibles de mourir après la vaccination, nous devrions littéralement nous attendre à un massacre.

D’après les données publiées dans le VAERS hier, nous avons trouvé 2 732 morts fœtales, ce qui inclut les grossesses extra-utérines, c’est-à-dire lorsqu’un ovule fécondé se développe à l’extérieur de l’utérus d’une femme, puis le fœtus doit être retiré chirurgicalement ou chimiquement. (Source.)

Nous avons déjà signalé que les grossesses extra-utérines après les injections COVID-19 ont été signalées 50 fois plus que celles signalées après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années et plus. Voir:

En utilisant cette même recherche exacte dans VAERS pour déterminer les décès fœtaux suite aux injections COVID-19 au cours des 11 derniers mois, qui ont trouvé 2 732 décès fœtaux, nous l’avons appliqué à TOUS les vaccins non-COVID au cours des 30 dernières années et plus, et il a renvoyé 2 163 des morts. (Source.)

Cela représente une moyenne d’environ 72 décès fœtaux par an après tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années, par rapport à ce qui devrait être de 2980 décès fœtaux en 1 an après les injections COVID-19.

Vaccins approuvés par la FDA : 72 morts fœtales par an

Vaccins COVID-19 EUA: 2980 morts fœtales par an

Voici une capture d’écran d’un fil de discussion sur les réseaux sociaux récemment publié.

Voici une vidéo que nous avons produite en octobre montrant certains des effets de ces tirs sur les enfants à naître.

Il ne s’agit pas de science ou de santé publique – Il s’agit d’un culte du vaccin de type religieux

Face à ces données qui proviennent directement de la base de données VAERS du gouvernement américain, qui est largement sous-déclarée, car de nombreux professionnels de la santé se sont maintenant présentés en tant que lanceurs d’alerte pour révéler la pression exercée sur eux pour NE PAS signaler ces décès et blessures au VAERS. (Regardez : COVER-UP des blessures et des décès dus au vaccin COVID ! Les dénonciateurs d’infirmières s’expriment sur la pression de NE PAS signaler), pourquoi les gens font-ils toujours la queue pour obtenir ces vaccins mortels, et pire encore, permettent-ils à leurs enfants de se les injecter ?

Jusqu’à présent, nous n’avons couvert que les données du gouvernement américain dans cet article, montrant que ces tirs expérimentaux sont très clairement dangereux, mais non seulement ce sont des tirs mortels, ils ne fonctionnent pas non plus dans le but principal pour lequel les gens ont été convaincus de les prendre : pour arrêter la propagation de la COVID-19 afin que nous puissions tous revenir à une « vie normale ».

C’est le plus gros mensonge que les médias d’entreprise appartenant à l’industrie pharmaceutique ont diffusé au public, car nous avons un dossier du directeur de l’OMS, Tedros Adhanom, disant récemment au président brésilien Jair Bolsonaro que les vaccins ne sont même pas conçus pour arrêter la transmission, mais seulement pour prévenir les maladies graves et décès. Voir:

Même Bill Gates a déclaré dans une récente interview que « nous avons besoin d’une nouvelle façon de faire les vaccins » parce qu’ils ne font pas un bon travail pour arrêter la transmission. Voir:

Et selon les données publiques officielles, les décès dus à la COVID en 2021 après près d’un demi-milliard de doses de vaccins COVID-19 EUA sont PLUS ÉLEVÉS que les décès dus à la COVID en 2020 lorsqu’il n’y avait pas de « vaccin » COVID-19.

Et pourtant, maintenant que nous avons presque 1 an dans les « vaccins » expérimentaux et que nous avons toutes ces données pour montrer qu’ils ne sont ni sûrs ni efficaces, si vous présentez ces données à ceux qui sont encore des « vaccins pro-COVID-19 ». », cela ne convaincra pas la plupart d’entre eux.

C’est une question politique et idéologique pour eux, que les faits soient damnés.

C’est la définition classique d’une « secte ».

Je préfère utiliser « The Free Dictionary » pour rechercher des définitions de mots anglais par opposition au dictionnaire Merriam Webster, qui appartient à un financier suisse juif, et a changé la définition de « vaccin » plusieurs fois cette année, et même récemment nommé « vaccin » comme « Meilleur mot de l’année ». (Source.) Voir :

Le site Web Free Dictionary, qui utilise le plus traditionnel « American Heritage Dictionary », définit le « culte » comme :

culte (kŭlt)

n.

1. a. Une religion ou une secte religieuse généralement considérée comme extrémiste ou fausse, avec ses adeptes vivant souvent de manière non conventionnelle sous la direction d’un leader autoritaire et charismatique.

b. Les adeptes d’une telle religion ou secte.

2. Un système ou une communauté de culte religieux et rituel.

3. Les moyens formels d’exprimer la vénération religieuse ; cérémonie religieuse et rituel.

4. Une méthode ou un régime généralement non scientifique revendiqué par son auteur comme ayant un pouvoir exclusif ou exceptionnel pour guérir une maladie particulière.

5. a. Dévotion ou vénération obsessionnelle, en particulier à la mode, pour une personne, un principe ou une chose.

b. L’objet d’une telle dévotion.

6. Un groupe exclusif de personnes partageant un intérêt ésotérique, généralement artistique ou intellectuel.

Les membres de la secte sont généralement appelés «trompés» et «lavés de cerveau».

C’est clairement ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, le tout au nom de la « science ».

La Bible y fait référence comme une « illusion ».

La venue de l’impie sera conforme à l’œuvre de Satan manifestée dans toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges contrefaits, et dans toutes sortes de maux qui trompent ceux qui périssent. Ils périssent parce qu’ils ont refusé d’aimer la vérité et ainsi d’être sauvés. Pour cette raison, Dieu leur envoie une puissante illusion afin qu’ils croient au mensonge et que soient condamnés tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à la méchanceté. (2 Thessaloniciens 2:9-12)

