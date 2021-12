EXPLOSIF : il n’y a AUCUNE preuve scientifique que les vaccins Covid-19 ont sauvé une seule vie + Nouvelle variante « Omicron » jusqu’à présent détectée UNIQUEMENT chez les « entièrement vaccinés »

EXPLOSIF : il n’y a AUCUNE preuve scientifique que les vaccins Covid-19 ont sauvé une seule vie

Le vieil adage selon lequel «les vaccins sauvent des vies» ne peut en aucun cas être appliqué aux vaccins COVID-19 expérimentaux. Peu importe combien de fois on dit au public de croire au MENSONGE, il n’y a toujours pas de données scientifiques pour le prouver. Une analyse de Peter Doshi, publiée dans le British Medical Journal, souligne l’évidence : les fabricants de vaccins ont conçu des essais cliniques qui ne fournissent aucune donnée sur les avantages en matière de mortalité toutes causes confondues. Les essais cliniques n’étudient pas la transmission virale, la charge virale ou la prévention des maladies graves, des hospitalisations ou des décès. De toute évidence, les fabricants de vaccins n’avaient pas suffisamment confiance en leur capacité à montrer que les vaccins expérimentaux à ARNm pouvaient sauver une seule vie. Il n’y a pas un seul essai clinique de vaccin qui a détecté une réduction des résultats graves. C’était de la fraude depuis le début.

Pas un seul essai clinique pour les vaccins Covid-19 n’a étudié la transmission, les maladies graves, l’hospitalisation ou le décès

Aujourd’hui, les gouvernements du monde entier « imposent » une série interminable de doses sans aucune preuve scientifique pour prouver que cette méthodologie d’interférence génétique peut empêcher une seule infection ou sauver une seule vie. Pire encore, les fabricants de vaccins ont déjà éliminé la cohorte de contrôle dans leurs essais cliniques en les inoculant également. En violant les études cliniques de cette manière, les fabricants de vaccins effacent toutes les données potentielles montrant que les vaccins AUGMENTENT les taux d’infection, AUGMENTENT les maladies graves et PROVOQUENT des décès excessifs.

Néanmoins, les données d’innocuité qui sont signalées au Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) réfutent la propagande actuelle selon laquelle «les vaccins sauvent des vies». L’afflux de rapports sur les blessures causées par les vaccins brosse un tableau déchirant de fautes professionnelles médicales généralisées et de décès injustifiés. Des centaines de milliers de problèmes médicaux ont été signalés après la vaccination, dont des milliers de décès. Au lieu de retirer le vaccin expérimental du marché, les organismes de réglementation et les dictateurs gouvernementaux veulent pousser les coups sur les enfants et menacer les moyens de subsistance des gens. Tout aussi préoccupant, les personnes qui s’opposent aux piqûres sont vilipendées en tant que « fournisseurs de désinformation » qui mettent la « santé publique en danger ». Peu importe à quel point ces MENSONGES sont propagés, il n’y a aucune preuve scientifique que les vaccins Covid sauvent une seule vie. En fait, il existe de nombreuses données de pharmacovigilance suggérant que les injections tuent des personnes en bien plus grand nombre.

Les fabricants de vaccins ont fraudé le monde, conduisant les gens vers des fosses communes

Peter Doshi confirme : « Les hospitalisations et les décès dus à la Covid-19 sont tout simplement trop rares dans la population étudiée pour qu’un vaccin efficace démontre des différences statistiquement significatives dans un essai de 30 000 personnes », ajoute-t-il. « Il en va de même pour savoir si cela peut sauver des vies ou empêcher la transmission : les essais ne sont pas conçus pour le découvrir. »

Les essais de phase 3 n’ont pas été conçus pour détecter une réduction des hospitalisations et ils ne peuvent pas déterminer si le vaccin interrompt la transmission du virus. Les fabricants de vaccins n’ont pas abordé la maladie grave Covid-19, mais ont plutôt comparé les taux de maladie bénigne. Des individus présentant des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume et un test PCR positif ont été utilisés comme points de données pour montrer le taux du [SRAS-CoV-2 de la] Covid-19 dans le bras témoin non vacciné. Aucun de ces cas présumés de Covid-19 n’a été confirmé à l’aide de critères de diagnostic spécifiques aux symptômes ou du séquençage de Sanger. Pire encore, ces cas de maladie bénigne ont été utilisés comme données pour prouver que le vaccin a sauvé des vies qu’il n’a même pas sauvées ! Même le médecin-chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré au British Medical Journal que leurs essais cliniques ne permettent pas de déterminer si les vaccins préviennent les maladies graves, les hospitalisations ou les décès. Au lieu de cela, les essais comparent simplement des taux aléatoires de maladie bénigne et de symptômes non spécifiques au cours d’une période de temps spécifique.

La plupart des personnes testées positives pour la Covid-19 ne présentent que des symptômes bénins. Leur vie n’est pas en jeu. Il y avait très peu de cas de maladie grave dans les essais, mais le vaccin a été présenté comme « sûr et efficace » parce que davantage de personnes dans le groupe témoin ont inévitablement été testées positives à l’aide de tests PCR frauduleux à seuil de cycle élevé. Ces cas positifs de Covid n’ont jamais été confirmés comme étant des personnes souffrant d’une maladie grave et de décès.

En fait, un grand pourcentage de la cohorte vaccinée a présenté des symptômes légers et graves ! Ces problèmes médicaux (qui sont maintenant observés à grande échelle dans la population) ne se seraient pas produits si les gens n’avaient pas été empoisonnés par les vaccins en premier lieu. Certains de ces symptômes étaient graves, mais cela n’avait pas d’importance pour les essais cliniques et ses critères d’évaluation ; les essais cliniques ont été construits autour des taux de positivité et des symptômes légers, aucun d’entre eux n’a étudié une maladie grave ou une hospitalisation. C’est pourquoi des millions de personnes aujourd’hui se rétablissent avec une immunité naturelle, tandis que d’autres qui se font vacciner sont grièvement blessées, souffrent toujours d’une maladie grave ou meurent des vaccins.

Nouvelle variante « Omicron » jusqu’à présent détectée UNIQUEMENT chez les « entièrement vaccinés »

La dernière souche du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19 (Coronavirus Desease 2019)] qu’ils appellent la variante « Omicron » semble n’affecter que les personnes « complètement vaccinées ».

Identifié pour la première fois au Botswana (soi-disant), Omicron est arrivé juste à temps pour le grand grondement boursier du Black Friday. Vous pourriez même dire qu’Omicron est la couverture de l’effondrement économique imminent.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que le monde entende parler d’autre chose que d’Omicron dans les prochains jours – à l’exception, bien sûr, du fait que cela ne semble pas affecter les non vaccinés.

Selon le président du Botswana, les quatre patients identifiés comme porteurs d’Omicron avaient déjà été vaccinés contre les souches antérieures de la grippe Fauci.

« Le groupe de travail présidentiel sur la COVID-19 informe le public que quatre (4) cas d’une nouvelle variante de la COVID-19 désormais connue sous le nom de B.1.1.529 ont été signalés et enregistrés le lundi 22 novembre 2021 », explique un communiqué de presse officiel.

«Les quatre (4) cas ont été détectés parmi les voyageurs qui ont été testés positifs au SRAS-CoV-2 lors des tests de routine avant le voyage. Les tests de variantes ont été effectués dans le cadre de la surveillance génomique de routine du SRAS-CoV-2, comme prescrit dans notre plan de réponse COVID-19. »

La lettre n’explique pas comment les tests PCR frauduleux ont été miraculeusement réglés pour détecter la soi-disant variante Omicron, mais peu importe.

Il a été révélé, cependant, que les quatre patients avaient reçu leurs injections en obéissance à [An]Tony Fauci et Bill Gates, et qu’une enquête plus approfondie est en cours pour voir si quelqu’un d’autre autour de ces quatre personnes a également «attrapé» la nouvelle souche.

Ne laissez personne essayer de vous dire qu’Omicron est né à cause des non-vaccinés

Pour devancer la propagande attendue visant les « anti-vaccins », on ne soulignera jamais assez qu’Omicron n’a pas encore été détecté chez une personne non vaccinée.

Ceci est important à garder à l’esprit car nous sommes sûrs de commencer à entendre partout dans les nouvelles que rien de tout cela ne se produirait si tout le monde avait simplement retroussé ses manches et obéi à Joe Biden et aux autres politiciens qui poussent ces injections sur les masses.

À vrai dire, il n’y aurait même pas de variante Omicron (en supposant qu’elle existe vraiment) si les « vaccins » n’avaient jamais été introduits en premier lieu. La plandémie serait également déjà terminée depuis longtemps.

Comme beaucoup l’ont averti depuis des mois, l’introduction de vaccins en plein milieu d’une prétendue « pandémie » ne fait qu’empirer les choses en alimentant la propagation de « super mutations », ce qui est apparemment en train de se produire.

Si seulement la « science » avait laissé les choses tranquilles et laissé cette chose suivre son cours naturel, la vie aurait pu revenir à la normale. Au lieu de cela, les connaisseurs amoureux des injections chimiques ont insisté pour insérer des médicaments expérimentaux dans le corps des gens, sans vraiment savoir quel serait le résultat final.

À ce stade du jeu, les responsables affirment qu’Omicron est désormais la «variante la plus fortement mutée» de la grippe chinoise, contenant 32 mutations dans la protéine de pointe et 50 au total.

« Plus précisément, les scientifiques ont mis en évidence qu’il existe 10 mutations contre 2 dans la variante Delta concernant le domaine de liaison au récepteur, qui est la partie du virus qui entre en contact initial avec les cellules », écrit Bill Hennessy sur son blog, citant Zero Hedge.

« … un nombre important de mutations n’est pas nécessairement « négatif » car cela dépend de la façon dont ces mutations fonctionnent, ce que les scientifiques n’ont pas encore établi. Là encore, étant donné que c’est le travail de la science de faire peur pour que Pfizer puisse acheter un yacht encore plus grand, supposez qu’il sera « très, très horrible » jusqu’à ce qu’il soit prouvé inoffensif. »

Plus d’informations sur l’escroquerie du virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

La Biélorussie pourrait inviter des armes nucléaires russes dans le pays

Alexandre Loukachenko © REUTERS / Shamil Zhumatov

Par Layla Guest

Le dirigeant biélorusse a déclaré que la Russie devrait déployer des ogives atomiques à l’intérieur des frontières de son pays si les armes nucléaires de l’OTAN sont avancées vers l’est à travers la Pologne, au milieu d’une querelle croissante avec l’Occident.

S’exprimant dans une interview accordée à RIA Novosti mardi, Alexandre Loukachenko a menacé d’augmenter la quantité de matériel mortel face à face à travers la frontière si les armes nucléaires de fabrication américaine étaient déplacées plus loin en Europe de l’Est.

Dans ce cas, Loukachenko a déclaré : « Je suggérerai que [le président russe Vladimir] Poutine rende des armes nucléaires à la Biélorussie ». Selon lui, la restauration d’une dissuasion nucléaire de l’ère soviétique sur le territoire en utilisant « ces armements atomiques serait la plus efficace dans un tel cas ».

« Je ne dis pas cela sans raison », a-t-il poursuivi, « nous sommes prêts pour cela sur le territoire de la Biélorussie ». Loukachenko, cependant, n’a pas précisé quel type de système il souhaitait utiliser et a affirmé que cela serait « convenu » par les deux parties.

Les remarques explosives du leader de longue date de la Biélorussie sont intervenues après que le chef du bloc militaire dirigé par les États-Unis, Jens Stoltenberg, a exprimé son inquiétude plus tôt ce mois-ci que le nouveau gouvernement allemand pourrait refuser d’acheter une nouvelle flotte d’avions capables de lancer des armes nucléaires une fois que la chancelière Angela Merkel quitte son poste.

Stoltenberg a déclaré que les armes nucléaires de l’OTAN « fournissent aux Alliés européens un parapluie nucléaire efficace. Ceci, bien sûr, inclut également nos alliés de l’Est et ils sont un signal important de l’unité alliée contre tout adversaire doté de l’arme nucléaire. » Le chef du bloc a déclaré que les plans de navettes d’armement étaient nécessaires en raison de la menace présumée posée par la Russie.

Les propositions de Stoltenberg ont suscité la colère du Kremlin, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko proclamant que les propos du chef de l’OTAN menacent les accords de paix signés entre les deux parties. L’Acte fondateur sur les relations mutuelles, la coopération et la sécurité, signé entre la Russie et le bloc dirigé par les États-Unis, a été signé en mai 1997. En vertu de l’accord, Moscou et l’OTAN ne se considèrent pas comme des opposants. Le document promettait séparément de ne pas installer d’armes nucléaires sur le territoire des nouveaux membres du bloc à partir de cette date.

Le déploiement potentiel du bloc militaire d’ogives atomiques encore plus près de la Russie est depuis longtemps un point de discorde dans les relations entre les deux puissances. L’année dernière, l’adjoint de Lavrov, Sergueï Ryabkov, a déclaré que Moscou espère que les États-Unis cesseront de « partager » des armes nucléaires avec leurs alliés. »

La Biélorussie a été enfermée dans une querelle qui s’aggrave avec la Pologne voisine ces dernières semaines dans un contexte d’une forte augmentation du nombre de migrants tentant de traverser la frontière. L’UE accuse Minsk d’avoir organisé des vols en provenance de pays en difficulté comme l’Irak et la Syrie, avant de forcer des personnes désespérées à attaquer la clôture dans le but de faire pression sur le bloc au sujet des sanctions contre le pays.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, Loukachenko a admis qu’il était possible que certains de ses fonctionnaires aient aidé les demandeurs d’asile potentiels à traverser, mais a déclaré que cela ne valait pas la peine d’être examiné. Minsk accuse le bloc d’avoir orchestré une « guerre hybride » en accueillant des personnalités de l’opposition en exil et des médias interdits en Biélorussie.

