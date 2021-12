Plus de 100 000 troubles psychiatriques comme l’hallucination et le suicide signalés après la vaccination COVID + Bombe mondiale maximale: le juge ordonne à Pfizer et à la FDA de publier des documents

Plus de 100 000 troubles psychiatriques comme l’hallucination et le suicide signalés après la vaccination COVID

Les hallucinations, l’anxiété, les troubles du sommeil, la psychose et le suicide sont quelques-uns des nombreux troubles psychiatriques consécutifs aux injections COVID qui ont été signalés dans plus de 100 000 cas.

Psychose aiguë

Comme signalé plus tôt par GreatGameIndia, un cas choquant d’événement indésirable lié au vaccin a été documenté lorsqu’une jeune femme de 20 ans en bonne santé a souffert de psychose aiguë une semaine après avoir reçu le vaccin COVID de Pfizer.

Sa tension artérielle était élevée et son cœur continuait de battre, elle a donc été admise à l’hôpital. Le lendemain, elle s’est déshabillée à l’hôpital et s’est mise à déféquer par terre.

Alors que les chercheurs décrivent cela comme « le premier cas d’encéphalite anti-NMDAR après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech », d’autres rapports d’apparition soudaine de psychose après la vaccination COVID ont déjà été signalés et documentés.

Communiquer avec les morts

Un rapport publié dans Psychiatry Research en octobre décrit un chef de bureau hispanique célibataire de 31 ans qui a été transporté d’urgence par la police aux urgences pour « comportement erratique et bizarre ».

Il était anxieux, surveillé et prétendait être un « clairvoyant » capable de communiquer avec les morts, entendant « des gens tambouriner devant sa maison » et la voix constante d’un collègue qu’il croyait être son amant, mais avec qui il n’avait aucune relation amoureuse.

Les symptômes ont commencé un mois plus tôt lorsqu’il a reçu sa première dose de vaccin COVID-19 à base d’ARNm, selon les rapports des médecins de l’Université Stony Brook et du Northport Veteran Administration Medical Center à New York.

Ils ont progressivement empiré jusqu’à ce qu’il soit admis au service de neurologie de l’hôpital. Le lendemain, il a fait le tour de l’unité en parlant tout seul, en disant que l’EEG communiquait avec lui.

Il a reçu des médicaments antipsychotiques et ses hallucinations se sont atténuées deux jours plus tard. Il a été libéré sous traitement cinq jours plus tard, une semaine plus tard, il a récupéré et est retourné au travail.

Illusions nihilistes

Un autre cas décrit un homme de 42 ans souffrant d’une horrible fraude qui a commencé le jour où il a reçu son vaccin à ARNm de Pfizer et un homme de 57 ans en bonne santé qui a été admis à l’unité médicale d’urgence psychiatrique après avoir tenté de se suicider après trois jours. de prendre le vaccin.

Les symptômes de démence ont commencé le soir où il a reçu le vaccin, lorsqu’il est devenu irritable, sans sommeil, et a commencé à se parler et à développer des « délires nihilistes ».

Vivre en enfer pur

Ce phénomène a également été rapporté chez les enfants. Un rapport adressé au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du gouvernement des Etats-Unis décrit une fille de 13 ans qui a développé « une anxiété extrêmement élevée, des inquiétudes et des peurs incessantes, des pensées irrationnelles, des pensées et des comportements TOC » qui se sont matérialisés après l’injection de Pfizer en juin.

Un autre enfant, qui avait une sensation de picotement dans ses membres et de violentes décharges électriques dans son cerveau, restait allongé sous la couverture pendant des heures, terrifié par le monde, ayant des difficultés à dormir, des tics, des explosions de colère et regardait souvent fixement.

Plus tard, on lui a diagnostiqué une « encéphalite auto-immune » et ne pouvait pas prendre soin de lui-même et avait maintenant besoin d’un soignant à temps plein.

D’autres rapports du VAERS expliquent que la vie des jeunes est ruinée. Une femme a signalé que son fils de 28 ans avait été forcé de se faire vacciner par son employeur et avait été hospitalisé pendant deux jours après avoir reçu sa première dose de Pfizer.

Après la piqûre, il est tombé dans « un état de psychose si grave qu’il a essayé de sauter de mon véhicule à 40 miles à l’heure ». Elle a indiqué qu’ils vivaient dans un « enfer pur » depuis qu’ils ont reçu le vaccin.

Psychose se terminant par un suicide

Une femme du Tennessee de 48 ans qui a pris le vaccin de Pfizer a déclaré qu’elle avait eu un épisode psychotique le même jour.

«J’ai littéralement pensé que j’allais me conduire avec mon neveu au paradis… J’ai quitté la maison sans téléphone et j’ai conduit jusqu’à l’endroit où mon véhicule est tombé en panne d’essence. J’ai été appréhendé par la patrouille routière et emmené à l’hôpital local ».

La femme a déclaré qu’elle refusait de manger, de boire ou de dormir en raison de la paranoïa des pensées que les gens essayaient de la tuer et a dû rester à l’hôpital pendant deux jours. Elle a été endormie sous médication et s’est réveillée pour être guérie.

121 559 Troubles psychiatriques

La base de données mondiale de l’Organisation mondiale de la santé sur les événements indésirables médicamenteux, VigiBase, répertorie 121 559 cas de troubles psychiatriques suite à l’administration du vaccin COVID. Ceux-ci inclus:

29 661 personnes signalant une insomnie

18 377 rapports d’anxiété

13 904 signalements d’un « état confusionnel »

11 447 rapports de troubles du sommeil

6 234 rapports de « nervosité »

5 202 personnes déclarant « désorientation »

4 463 rapports de « trouble de stress aigu »

3 682 personnes qui ont connu « l’agitation »

3 430 personnes rapportant des hallucinations

3 405 rapports de dépression

3 301 signalements d’« humeur dépressive »

2 814 « attaques de panique »

2 444 personnes qui ont connu un « sommeil de mauvaise qualité »

1 883 expériences de « délire »

1 864 personnes déclarant « agitation »

1752 rapports de cauchemars

1 507 personnes ayant déclaré avoir des « rêves anormaux »

606 troubles de l’alimentation

365 cas de « trouble psychotique » ou « psychose aiguë » ou « comportement psychotique »

226 cas de tic nerveux

Certains des rares rapports sur VigiBase incluent 213 rapports d’expérience de mort imminente après la vaccination, 57 suicides et 25 cas de « syndrome de la tête qui explose » – une condition dans laquelle les gens entendent des bruits forts tels que des explosions, des coups de feu ou des cymbales cliquetant comme s’il est juste à côté d’eux, les faisant souvent comme s’ils étaient somnolents ou sur le point de se réveiller ; mais ce n’est pas réel.

Les données de notification des événements indésirables de la carte jaune britannique incluent à elles seules 26 916 troubles psychiatriques suite à la vaccination COVID.

Cytokine Storm peut déclencher une psychose

« Le virus (SARS-CoV-2) qui cause la COVID [CoronaVirus Desease (Maladie du CoronaVirus)] est connu pour déclencher une puissante réponse immunitaire, qui comprend la libération de grandes quantités de cytokines pro-inflammatoires », ont noté des chercheurs de New York dans leur rapport de cas.

« Il a été émis l’hypothèse qu’une tempête de cytokines déclenchée par la COVID-19 pourrait augmenter le risque de psychose. » Ils ont cité 42 cas signalés de comportement psychotique suite à une infection à la COVID. De même, la schizophrénie a été liée à l’inflammation dans la recherche récente. La vaccination, conçue pour déclencher une réaction inflammatoire, peut également mal tourner.

Une étude de 2018 sur 41 personnes d’âge universitaire examinant certains marqueurs inflammatoires avant et après la vaccination a révélé que 41 personnes âgées à l’université après avoir reçu le vaccin antigrippal ont constaté que celles ayant des niveaux élevés d’interleukine-6 ​​(IL-6) après la vaccination étaient sujettes à montrer des signes de symptômes dépressifs sévères.

Dans une étude pilote de 2017, des chercheurs de la Yale University School of Medicine et du Pennsylvania State University College of Medicine ont examiné les dossiers de vaccination et ont découvert que les enfants diagnostiqués avec une anorexie mentale neuropsychiatrique, un trouble obsessionnel compulsif (TOC) et un système nerveux tic, peuvent avoir été vaccinés plus récemment que les enfants contrôlés.

Maladies neurodégénératives induites par la vaccination

Pendant ce temps, le trouble nerveux du syndrome de Guillain Barre a été officiellement ajouté comme effet secondaire du vaccin COVID AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, une étude choquante a révélé les dangers terrifiants des vaccins COVID-19 à ARNm induisant une maladie à prions provoquant la dégénérescence progressive de votre cerveau.

Les prions induits par le vaccin à ARNm peuvent provoquer des maladies neurodégénératives, car les souvenirs à long terme sont maintenus par des protéines de type prion.

L’étude a conclu que le vaccin à base d’ARNm peut également provoquer la SLA, la dégénérescence lobaire frontale, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques chez les receveurs du vaccin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

