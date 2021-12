Soutenues par AFRICOM, des entreprises pillent la RD Congo pour des matériaux « respectueux du climat » et accusent la Chine

Le cobalt, un élément métallique clé utilisé dans les batteries au lithium et d’autres technologies « vertes », provient de la main-d’œuvre esclave de la République démocratique du Congo. Alors que l’Occident pointe du doigt la Chine, le Commandement américain pour l’Afrique contrôle indirectement les opérations minières qui profitent aux entreprises américaines.

Depuis que le roi de Belgique Léopold II (1835-1909) a créé l’État indépendant du Congo en 1885, les puissances internationales ont exploité les vastes ressources de la région. À la tête d’un régime qui a tué environ huit millions de personnes pour piller leur or, leur ivoire et leur caoutchouc, Léopold aurait décrit le Congo comme « un magnifique gâteau africain ».

Plus récemment, l’Administration du commerce international du président américain Biden a déclaré : « Avec une richesse minérale totale estimée à des dizaines de milliers de milliards de dollars », ce qu’on appelle maintenant la République démocratique du Congo (RDC) « offre des opportunités aux entreprises américaines avec une tolérance élevée au risque. » Le rôle du Commandement Afrique est de réduire ce risque. Le département américain de la Défense affirme que l’Afrique « possède une pléthore de matériaux stratégiques, tels que le cobalt, le chrome, le tantale et plus encore. Les ressources africaines sont essentielles au progrès du 21e siècle » (lire : domination des entreprises américaines).

De la fin des années 90 à nos jours, les sociétés minières, de transformation et financières euro-américaines se sont appuyées sur le travail forcé des mineurs et sur le muscle des gangs armés pour exporter des métaux des terres rares, tels que le coltan et le tantale, vers l’Occident pour composants vitaux des ordinateurs, téléphones, missiles, etc. La ruée vers les énergies renouvelables inaugure une nouvelle ère de concurrence pour le métal rare, le cobalt.

Les États-Unis visent un Congo riche en minéraux

La RDC a une population estimée à 93 millions d’habitants. Le produit intérieur brut total du pays est d’environ 50 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des pays les plus pauvres du monde. Alors que des entreprises de mille milliards de dollars comme Apple, Microsoft et Tesla dépendent des matériaux de la RDC, sept Congolais sur dix survivent avec moins de 1,90 dollar par jour. L’espérance de vie est de 60 ans, contre 78 aux États-Unis, et la mortalité infantile est de 66 décès pour 1 000 naissances vivantes, contre 5,6 aux États-Unis.

L’intérêt principal du Pentagone pour le Congo a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-45). Propriété de l’Union Minière belge, la mine de Shinkolobwe dans la province méridionale du Katanga contenait le minerai d’uranium le plus pur connu, que l’US Army Corps of Engineers a utilisé dans le projet Manhattan lancé en 1942 pour construire la première arme nucléaire au monde. Le minerai de la mine a été utilisé dans la fabrication ultérieure d’armes nucléaires.

Dans les années 1950, le département d’État américain prévoyait d’investir 660 millions de dollars (environ 7 milliards de dollars aujourd’hui) pour « développer » l’infrastructure du Congo pour l’exploitation des entreprises. En 1960, le Premier ministre Patrice Lumumba déclara son indépendance vis-à-vis de la Belgique, nommant le pays République du Congo (RoC) et faisant des ouvertures relativement douces à l’URSS. Le politicien Moïse Tshombé a déclaré l’indépendance du Katanga vis-à-vis de la République du Congo.

Le MI6 a assassiné Lumumba et la CIA l’a remplacé par son actif, le général Mobutu Sese Seko, qui a ensuite rebaptisé le pays Zaïre et a régné jusqu’à son renversement en 1997.

Mobutu (à gauche) était un atout clé de la CIA

Tout au long des années 1960, la CIA a essentiellement créé et géré les Forces armées zaïroises (Forces Armées Zaïroises, ZAC), formant des unités aériennes spéciales et embauchant des mercenaires pour renforcer les forces de Mobuto. La sécession de Tshombé a été écrasée, de même que les luttes intermittentes, telles que la rébellion de Simba de 1963 à ’65; dont l’un des dirigeants était le futur président, Laurent-Désiré Kabila. Les États-Unis ont toléré à contrecœur de petits contingents militaires cubains et chinois au Zaïre parce qu’ils n’ont pas affecté les opérations minières. Dans les années 1980, des personnels belges, français, allemands et israéliens formaient également la ZAC.

Washington joue au badaud tout en alimentant les intrigues

Les considérations géographiques, l’implication des États voisins, l’ingérence internationale, le rôle de groupes ethniques spécifiques dans des conflits particuliers et les alliances paramilitaires changeantes rendent les guerres du Congo extrêmement compliquées. Ce qui suit est un aperçu de base axé sur le rôle largement négligé des États-Unis.

Depuis au moins 1990, les États-Unis ont utilisé l’Ouganda comme intermédiaire pour armer le Zaïre/RDC. Jusqu’à ce que le rôle de l’Ouganda dans les guerres soit révélé, l’African Crisis Response Initiative de l’administration Bill Clinton a vu une première série d’entraînements militaires américains pour la Force de défense du peuple ougandais. Les programmes internationaux d’éducation et de formation militaires de Clinton se sont poursuivis malgré tout. Les deux programmes ont aggravé les crises congolaises, comme nous le verrons.

La pièce maîtresse de la Première Guerre du Congo qui a commencé en 1996 a été le renversement du général Mobutu, dirigé par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Kabila. L’AFDL était soutenue par le Front patriotique rwandais (FPR), dont le général de division Paul Kagame, aujourd’hui président du Rwanda, avait été formé par les États-Unis à Fort Leavenworth. Le personnel du FPR était formé par les Bérets verts.

Le président rwandais Paul Kagame

Décrit comme un « visionnaire » par le général américain George Joulwan, Kagame avait perfectionné son art en assassinant des Hutus lors du génocide rwandais en 1994. Des centaines de milliers de Hutus ont fui en RDC, s’installant dans les régions orientales où se trouvaient les ressources minérales. Le FPR et ses paramilitaires alliés ont occupé la RDC, dans un premier temps pour aider à renforcer les Forces armées de Kabila, mais aussi pour venger les massacres de Tutsi et sécuriser les mines.

Nous pouvons supposer de manière plausible, sur la base des chroniques d’événements, que le rôle de Washington était de jouer le rôle de spectateur innocent tout en bénéficiant des opérations minières et de la chaîne d’approvisionnement du FPR, de l’armée ougandaise et des gangs connexes.

La demande étrangère de minéraux de terres rares entraîne un nombre de morts sans précédent

Avant même que Kabila ne prenne le pouvoir, les géants internationaux des mines et des infrastructures négociaient des contrats avec son parti AFDL.

American Mineral Fields a décroché un contrat d’un milliard de dollars pour exploiter la RDC. Bechtel a engagé la NASA pour fournir des images satellites des régions riches en minéraux et acquérir prétendument des informations sur les mouvements rebelles pour l’armée de Kabila. Alors que Anglo-American, Barrick Gold, DeBeers et d’autres sociétés signaient des contrats miniers, Kabila a créé la Banque de Commerce, du Développement et de l’Industrie pour financer les opérations minières. La banque était basée au Rwanda, d’où le coltan introuvable provenant des zones de conflit de la RDC a été exporté vers des sociétés occidentales, notamment Afrimex, Banro-Resources et Union Transport.

La deuxième guerre du Congo, de 1998 à 2003 et de facto à nos jours, a causé la mort d’environ 5,4 millions de personnes : la plupart étaient des civils qui ont péri de faim et de maladie liées à la guerre. La guerre était, en grande partie, un effort de différentes puissances et factions pour soutenir ou renverser la dynastie de la famille Kabila, prendre le contrôle de zones riches en ressources et régler des rivalités de longue date. Contrairement à la première guerre, celle-ci était explicitement motivée par la demande en Asie, en Europe et en Amérique du Nord de matériaux rares.

Le Wall Street Journal rapportait à l’époque que les nationalisations de Kabila « envoyaient un signal inquiétant… aux entreprises étrangères désireuses de faire des affaires dans ce pays riche en minerais ». Kabila se brouille rapidement avec ses partisans ougandais et rwandais qui, en 1998, contribuent à la formation d’un nouveau parti : le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD). Le RCD anti-Kabila s’est scindé en groupes rebelles militants et a avancé à travers le pays. Des troupes d’Angola, du Tchad, de Libye et du Zimbabwe sont entrées en RDC pour soutenir Kabila, qui a été assassiné en 2001, laissant son fils Joseph (né en 1971) au pouvoir de 2003 à 2019.

Pour les investisseurs internationaux, la myriade de factions rebelles était cruciale pour maintenir les lignes d’approvisionnement en matériaux rares. En règle générale, ils étaient acheminés en contrebande vers des avions cargo à destination de l’Europe via le Rwanda.

Extrait du psy-op Kony 2012 de l’ONG Invisible Children

Kony 2012 : une opération de guerre psychologique américaine visant à protéger un proxy clé

Le président ougandais Yoweri Museveni était l’un des principaux mandataires des États-Unis en RDC, et un rapport de l’ONU décrit l’Ouganda comme l’un des principaux sponsors du conflit. Dans ses efforts pour éliminer Museveni, la soi-disant Armée de résistance du Seigneur (LRA) dirigée par le sectateur Joseph Kony a attaqué l’Ouganda depuis la RDC. En 2006, l’ONU a soutenu l’invasion de la RDC par l’Ouganda pour chasser Kony. Le nouveau Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) a fourni une assistance secrète à l’Ouganda, y compris une formation et des téléphones satellites, dans une guerre anti-insurrectionnelle ratée qui a poussé la LRA à exacerber ses meurtres en RDC.

De 2011 à 2017, les États-Unis ont lancé l’opération anti-Kony, Observant Compass. Dans le cadre de la mission, le Commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique a établi une force opérationnelle « pour commander et contrôler l’opération qui s’étendait de l’Ouganda à l’est de la [RDC] jusqu’à la République centrafricaine et à travers le Soudan du Sud ». Le personnel de la légendaire A-Team « a servi de conseillers au [the] Groupe de travail régional de l’Union africaine ».

Sorti l’année éponyme, le documentaire Kony 2012 a attiré l’attention internationale sur les atrocités de la LRA. Mais les documents du Commandement des opérations spéciales des États-Unis suggèrent que le producteur du film, l’ONG Invisible Children, faisait involontairement partie d’une opération de guerre psychologique américaine. Les forces d’opérations spéciales de l’armée nomment les militaires congolais et ougandais, ainsi que plusieurs ONG, dont Invisible Children, comme « partenaires » dans leurs opérations.

Contrairement à la première tentative, Observant Compass a réduit le nombre et la notoriété de la LRA.

Alors que les craintes de la Chine augmentent, AFRICOM entre dans la mêlée – et des atrocités s’ensuivent

Washington et diverses « anciennes » puissances coloniales européennes ont changé de politique, passant d’un soutien indirect à des mandataires, comme les rebelles soutenus par l’Ouganda et le Rwanda, à « professionnaliser » les forces armées centrales (Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC). L’administration de George W. Bush a introduit un programme de « réforme du secteur de la sécurité » en RDC, qui comprenait l’embauche d’un « entrepreneur privé », Camber Corporation.

L’envie de l’administration Bush de « professionnaliser » et de « légitimer » les FARDC a coïncidé avec les activités croissantes de la Chine dans le pays. Un document du Fort Benning Training and Doctrine Command a déploré le fait qu’en 2007, « la Chine a signé un accord avec [DRC] dans lequel la Chine fournit 5 milliards de dollars pour l’amélioration des infrastructures en échange de droits sur les ressources naturelles de la RDC ».

Maintenant que la Chine était en RDC, les droits de l’homme et les lignes d’approvisionnement traçables sont soudainement devenus une préoccupation pour Washington. La formation avancée des FARDC aux États-Unis a coïncidé avec l’adoption de Dodd-Frank 2010, qui obligeait la Securities and Exchange Commission (SEC) à mandater les entreprises pour vérifier les chaînes d’approvisionnement.

La même année, AFRICOM a facilité le partenariat militaire entre les États-Unis et la RDC. L’objectif était de « transformer les [FARDC] », entre autres pour des « opérations de sécurité intérieure ». Un nouveau bataillon d’infanterie légère a été inauguré par l’ambassadeur américain William Garvelink au camp de base de Kisangani, dans le centre-nord de la RDC. La formation a été dispensée sous le commandement des opérations spéciales de l’AFRICOM, dirigé par le brigadier. Le général Christopher Haas et des « sous-traitants » anonymes du Département d’État.

En septembre, 750 soldats avaient obtenu leur diplôme dans ce que l’AFRICOM décrit comme « un modèle pour les futures réformes au sein des forces armées congolaises » et révèle la création d’un nouveau 391e bataillon de commandos. Le commandant de l’entraînement au camp de base, le major John Peter Molengo, a déclaré : « En 2006, notre président [Bush] a promis une transformation des forces armées [de la RDC]. Je vois cela comme une étape importante.

En quelques années, la « étape importante » a été révélée pour ce qu’elle était. Les membres du bataillon avaient été exposés par les Nations Unies pillant des villages, assassinant des civils et violant des dizaines de femmes et de filles, dont certaines n’avaient que six ans. Stars and Stripes a rapporté : « AFRICOM a refusé de commenter…, renvoyant les questions au département d’État américain. »

L’armée ougandaise sème le chaos

Si l’objectif est d’ajouter au chaos, la stratégie d’AFRICOM fonctionne. À ce jour, il y a 4,5 millions de déplacés internes congolais, dont plus d’un million ont perdu leur maison au cours des combats en 2016-17 seulement.

À l’instar de la LRA, un autre groupe rebelle – cette fois-ci, islamique – appelé les Forces démocratiques alliées (ADF), s’est détaché de l’armée ougandaise et s’est basé en RDC où il tente maintenant d’établir un califat. La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC aide les FARDC. Les opérations qui ont commencé au Nord-Kivu en novembre 2019 ont entraîné le déplacement de 400 000 personnes. Dans une répétition des efforts bâclés des États-Unis pour conquérir la LRA, les tactiques des FARDC ont poussé les ADF à pénétrer dans un territoire auparavant pacifique.

Fondée dans les années 1970, la Coopérative de développement économique du Congo (CODECO) est un regroupement de milices basé dans la province de l’Ituri, dans le nord-est. CODECO se compose principalement d’ethnie Lendu qui sont engagées dans un conflit de longue date avec le peuple Hema. Malgré l’accord de paix de juillet 2020, les opérations des FARDC ont exacerbé la violence.

Fondé en 1969, le Bundu Dia Kongo (BDK) ethno-fédéraliste à majorité kongo est une secte chrétienne qui encourage la violence contre les peuples non-Kongo, érigeant même des barrages routiers pour diviser les communautés. Le BDK fait face à la répression de la police et des FARDC, qui ont lancé en avril 2020 des opérations anti-BDK au Kongo Central et dans la capitale, Kinshasa.

Greenwashing la course aux milliards de bénéfices des énergies renouvelables

Alors que la violence se poursuit dans une grande partie du pays, les exportations vers la plupart des pays du monde font de même. Les entreprises profitant de l’urgence climatique mondiale ont déclenché une ruée vers le cobalt. Le manque de fiabilité des chaînes d’approvisionnement en RDC a également déclenché une tendance à concevoir des énergies renouvelables sans cobalt.

Concentrée sur 3 000 entreprises, la soi-disant économie verte mondiale vaut 4 500 milliards de dollars ; plus que le secteur pétrolier et gazier international. Le marché des énergies renouvelables vaut à lui seul plus de 600 milliards de dollars. Les véhicules électriques (VE) sont évalués à environ 170 milliards de dollars et devraient atteindre 700 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Les cathodes sont une partie essentielle des batteries lithium-ion (LiB) qui, jusqu’à récemment, étaient omniprésentes mais minuscules, nécessitant jusqu’à présent de petites quantités de cobalt. Le marché émergent des véhicules électriques signifie que les gros LiB de 100 kilowatts par heure contiennent 20 kg de cobalt dans leurs composants cathodiques. Le département américain de l’Énergie explique qu’en plus d’être extrait, le cobalt (Co) est obtenu en tant que sous-produit d’autres matériaux et presque entièrement provenant de l’étranger, ce qui rend les entreprises américaines dépendantes des marchés des métaux et des pays exportateurs. Les entreprises américaines « cherchent donc à sécuriser les sources de Co, à réduire drastiquement la teneur en Co des LiB, ou les deux ».

À l’heure actuelle, 255 000 Congolais extraient du cobalt, principalement dans le sud sans conflit, gagnant moins de 2 $ par jour sans aucun avantage dans des conditions qui sont à la fois immédiatement dangereuses (par exemple, tunnels qui s’effondrent, outils dangereux) et comportent des risques à long terme (par , respiratoire, orthopédique). Quelque 40 000 mineurs de cobalt sont des enfants.

Fortes de leurs obligations légales de faire rapport à la Securities and Exchange Commission, de nombreuses sociétés américaines ont tenté d’écologiser leurs chaînes d’approvisionnement en affirmant qu’elles proviennent de sources éthiques. Le géant minier anglo-suisse Glencore a une capitalisation boursière à peu près égale à l’ensemble du PIB de la RDC. Ces dernières années, elle a signé des engagements de partenariat avec des clients des énergies renouvelables pour s’approvisionner en cobalt de manière éthique.

D’autres initiatives incluent les rapports de progression de la responsabilité des fournisseurs d’Apple. Entre-temps, BMW, Samsung et d’autres ont lancé le projet Cobalt for Development. Tesla a annoncé qu’elle éliminerait progressivement le cobalt de ses batteries au lithium et, entre-temps, a rejoint la Fair Cobalt Alliance. Mais un récent recours collectif au nom de plusieurs mineurs congolais blessés allègue qu’Alphabet (Google), Apple, Dell, Microsoft et Tesla « aident et encouragent l’utilisation cruelle et brutale de jeunes enfants… pour extraire du cobalt ».

Jouer le jeu de blâmer la Chine

Malgré le greenwashing, les industries de l’extraction, du raffinage, de la fonte et de l’exportation du cobalt restent dangereuses, exploiteuses, polluantes et terribles pour les relations publiques. D’un autre côté, ces conditions contribuent à maintenir des coûts de production bas et des profits élevés. La solution informelle pour de nombreuses entreprises et gouvernements occidentaux consiste à déployer les médias, les ONG et l’intelligentsia pour pointer le doigt moral du blâme sur la Chine, dont les sociétés opèrent largement dans le sud de la RDC riche en cobalt.

Par exemple, un article récent du Guardian expose les conditions de travail cruelles dans la ville de Fungurume imposées aux petits mineurs «artisanaux» contractés par les grandes entreprises soi-disant légitimes, comme le chinois Molybdenum. Décrivant une relation «esclave et maître», l’un des milliers de mineurs a révélé comment il travaillait pour 3,50 $ par jour, mangeant deux petits petits pains, avec un salaire déduit pour le travail manquant.

Un article du Guardian du 8 novembre 2021 parrainé par Humanity United de Pam Omidyar

Le rapport a été financé par Humanity United, une ONG fondée par Pam, le milliardaire d’eBay et l’épouse du propriétaire d’Intercept, Pierre Omidyar. Humanity United a reçu des subventions de nombreuses sources, dont la Fondation William J. Clinton. « Cette subvention a financé la contribution continue de Humanity United et son adhésion à la Clinton Global Initiative 2011. »

Mais ces rapports omettent que le molybdène chinois appartient à des investisseurs institutionnels américains : JPMorgan Funds, Vanguard Total International, Vanguard Emerging Markets, BlackRock et autres. Amnesty International retrace la chaîne d’approvisionnement « en aval » du cobalt acquis par la Chine jusqu’aux entreprises asiatiques, européennes et américaines.

Le cobalt est généralement fondu et raffiné par la société chinoise Huayou et sa filiale CDM, mis dans des batteries par Amperex, BYD, LG, Samsung, Sony et autres, et vendu comme composants dans Apple, BMW, Dell, Fiat-Chrysler, GM, Microsoft, Tesla, et d’autres produits occidentaux.

Armer l’espace pour gagner la « Grande compétition de puissance »

La RDC est directement liée aux efforts à long terme de Washington pour gouverner le monde par la force. Tout comme le roi Léopold II a décrit le Congo comme un « magnifique gâteau africain », l’ancien officier du renseignement naval américain, le Dr Mir Sadat, directeur des politiques du Conseil de sécurité nationale, déclare :

« La compétition des grandes puissances dans l’espace est à certains égards analogue au Grand Jeu du XIXe et du début du XXe siècle entre la Grande-Bretagne et la Russie, qui se disputaient l’accès aux ressources et le positionnement géostratégique en Asie centrale et du Sud. Aujourd’hui, un grand jeu similaire se prépare entre la Chine et d’autres nations spatiales dirigées par les États-Unis sur l’accès aux ressources cislunaires potentielles [entre la Terre et la Lune] et la domination spatiale globale.

Mais ce n’est pas la Chine qui a d’abord déclaré son intention de régner sur l’espace et donc sur le monde. En 1997, l’US Space Command a publié sa doctrine de « domination du spectre complet » : militariser l’espace d’ici 2020 « pour protéger les intérêts et les investissements des États-Unis » (lire : les bénéfices des entreprises). Nous mettant tous en danger, la « domination du spectre complet » comprend les drones lance-missiles hypersoniques et les engins à haute altitude qui peuvent frapper la Russie et/ou la Chine avec des armes nucléaires « à faible rendement ».

Comme d’autres produits qui ont émergé du financement des contribuables sous couvert de recherche et développement militaire (satellites, ordinateurs, Internet, etc.), l’exploration spatiale est maintenant commercialisée par le biais de sociétés comme la société Blue Origin de Jeff Bezos, tout en servant le Pentagone, par exemple , en lançant des satellites militaires, comme l’a fait SpaceX d’Elon Musk. Le Pentagone et d’autres agences fédérales décrivent cet arrangement comme la base industrielle spatiale.

Sadate a aidé à établir la Force spatiale, qui a largement succédé au Commandement spatial. Citant spécifiquement le cobalt et d’autres matériaux rares comme les « plus grands » risques d’approvisionnement, un rapport alarmiste sur le prétendu manque d’influence des États-Unis, co-écrit par Sadate et parrainé par la Force spatiale, déclare : « Les États-Unis doivent rivaliser pour la part de marché mondial et le leadership – actuellement dominés par la Chine et la Russie sur les produits terrestres – de base et manufacturés – dans l’économie spatiale. »

Il se peut que les millions de Congolais démunis assis sur le tantale et le coltan, et les centaines de milliers d’esclaves et d’enfants mineurs travaillant dans des conditions dangereuses pour extraire ces produits ne soient pas les seules victimes. Si le « Grand Jeu » pour la « domination du spectre complet » se poursuit sans pression de la base pour y mettre fin, l’escalade de la « concurrence » géopolitique entre les puissances nucléaires pourrait également anéantir le reste du monde.

TJ Coles

T.J. Coles est chercheur postdoctoral au Cognition Institute de l’Université de Plymouth et auteur de plusieurs livres, le dernier étant We’ll Tell You What to Think: Wikipedia, Propaganda and the Making of Liberal Consensus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The GRAYZONE