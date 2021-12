Comment ils prévoient de tuer des MILLIARDS avec la grippe commune : les vaccins Covid induisent une défaillance du système immunitaire du « SIDA », ouvrant la porte à la mort via des souches de grippe courantes

Les vaccins Covid sont de plus en plus reconnus comme des armes de dépopulation déployées contre l’humanité. Mais le mécanisme de leur fonctionnement ne devient clair que maintenant.

Les chercheurs de gain de fonction qui ont construit cette arme biologique – tous des criminels contre l’humanité – ne voulaient pas qu’elle tue des gens trop rapidement, car cela serait immédiatement remarqué. Ils avaient donc besoin d’un mécanisme qui permettrait aux injections de protéines de pointe de tuer les gens lentement, d’une manière qui pourrait être imputée à autre chose.

Leur réponse ? Suppression du système immunitaire induite par le vaccin. Ce n’est pas vraiment un « vaccin », bien sûr, et nous utilisons ce terme en signe de protestation. Il s’agit en fait d’une injection à ARNm modifiant le gène qui programme les cellules humaines pour qu’elles produisent des protéines non humaines qui sont, elles-mêmes, des armes biologiques pathogènes qui causent des dommages vasculaires, neurologiques et reproductifs. En plus de causer de graves dommages vasculaires dans tout le corps – comme le confirme un article du journal Circulation récemment publié – ces protéines de pointe détruisent la réponse immunitaire innée, ce qui explique exactement pourquoi les vaccins à ARNm échouent maintenant à un rythme accéléré.

De la conclusion de cet article scientifique publié dans Circulation :

Nous concluons que les vaccins à l’ARNm augmentent considérablement l’inflammation sur l’endothélium et l’infiltration des lymphocytes T du muscle cardiaque et peut expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination.

En d’autres termes, les vaccins à ARNm provoquent une inflammation vasculaire généralisée, entraînant la mort par crise cardiaque, caillots sanguins, accidents vasculaires cérébraux, etc.

Les gouvernements prétendent que les vaccins fonctionnent très bien si vous ne les avez pas encore pris… mais à la minute où vous les prenez, on vous dit qu’ils ne fonctionnent pas, vous avez donc besoin d’un rappel

Cela met les gouvernements du monde dans la position d’essayer de convaincre les personnes non vaccinées que les vaccins Covid fonctionnent très bien et devraient être pris par tout le monde…tout en disant aux personnes vaccinées que les injections qu’elles ont prises ne fonctionnent pas et qu’elles ont donc besoin d’une série interminable de rappels.

Même le fait que des injections de rappel soient désormais requises tous les 3 mois au Royaume-Uni est un aveu clair que les injections de rappel cessent de fonctionner au bout de 3 mois environ. Sinon, pourquoi en auriez-vous besoin de nouveaux ?

La vraie réponse derrière la répétition de rappel de 3 mois est que les vaccins Covid effacent le système immunitaire et rendent les gens absolument impuissants à monter une réponse immunitaire contre les agents pathogènes.

« Les données britanniques montrent que les vaccins ne sauvent aucune vie. Zéro. Zipper. Nada », écrit Steve Kirsch via Substack.com. « Mathew Crawford vient de faire une analyse montrant que les données du Royaume-Uni montrent que les vaccins ne sauvent aucune vie. Zéro. Zipper. Nada. Nous tuons donc plus de 150 000 personnes pour ne sauver aucune vie. Wow. »

Une fois immunodéprimé, il suffit d’une grippe légère pour tuer

Il est important de noter que les effets de suppression immunitaire s’appliquent également aux agents pathogènes non Covid. Ainsi, une personne injectée avec les injections de thérapie génique à ARNm aura également une immunité compromise contre les souches courantes de grippe.

Essentiellement, ils ont été transformés en patients « SIDA » induits par le vaccin avec une immunité s’effondrant contre tout. Et cela les rend très vulnérables à une libération délibérée d’une souche de grippe modérée qui ne tuerait normalement que les personnes fragiles et âgées… mais lorsqu’elle est libérée dans le contexte d’une immunosuppression induite par la vaccination, elle pourrait tuer des centaines de millions de personnes vaccinées dans le monde.

Programme de dépeuplement atteint. Pas avec un bang, mais un gémissement.

Et alors que les gens meurent dans le monde entier, les médias accuseront les non vaccinés d’être leur dernier acte de trahison contre l’humanité. Ils diront que plus de gens doivent se faire vacciner pour arrêter la mort massive. Toute personne assez crédule pour prendre les vaccins, bien sûr, rejoindra les masses mourantes avec une tombe précoce.

Pourquoi les mondialistes ont-ils choisi cette voie ? Parce qu’ils ne voulaient pas « nucléariser » la planète avec un agent pathogène vraiment vicieux qui menacerait leurs propres enfants à long terme. Ils veulent garder les agents pathogènes vraiment dangereux dans le congélateur tout en trouvant comment tuer les personnes atteintes d’agents pathogènes légers. Ce n’est qu’en convainquant les masses crédules de s’aligner pour des injections de protéines de pointe à ARNm qu’ils pourraient y parvenir. Et ce n’est qu’en répandant l’hystérie de masse via les médias d’entreprise contrôlés qu’ils pourraient paniquer suffisamment de gens dans les injections de « vaccins ».

Peur coordonnée -> Injections -> Suppression immunitaire -> Infections bénignes -> Mort en masse

Vous connaissez maintenant le véritable programme de dépeuplement et son fonctionnement. La bonne nouvelle est que si vous dites NON au vaccin, vous ne pouvez pas être facilement tué par ce schéma. Ceux qui obéissent mourront, mais ceux qui résistent survivront.

Tous les détails dans le puissant podcast Situation Update d’aujourd’hui (moins de comédie aujourd’hui, plus d’analyse) :

Obtenez plus d’informations sur le dépeuplement sur Depopulation.news

Trouvez un nouveau podcast chaque jour (ainsi que des interviews, des reportages spéciaux, etc.) sur :

Mike Adams

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

GUERRE PSYCHO-BIO : La nouvelle ère de la guerre attaque votre ESPRIT en tant que théâtre de guerre

Source : Natural News

Les décès d’enfants au Royaume-Uni augmentent après le déploiement du vaccin COVID-19

Dans les semaines qui ont suivi le déploiement des vaccins (COVID-19) contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan pour les enfants âgés de 12 à 15 ans au Royaume-Uni, le nombre de décès enregistrés dus à la maladie chez les enfants du même groupe d’âge a augmenté.

C’est selon les données de l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni. Le bureau publie des données hebdomadaires montrant les décès moyens par sexe et groupe d’âge.

De 2015 à 2019, parmi les enfants âgés de 10 à 14 ans, il y a eu en moyenne 41 décès entre la semaine 38 (fin septembre) à la semaine 45 (début novembre). (Connexe : les enfants meurent à un taux 62 % plus élevé que la moyenne sur 5 ans depuis qu’ils ont commencé à recevoir le vaccin COVID-19.)

Au cours de la même période, les chiffres hebdomadaires pour 2021 montrent que 59 enfants sont décédés. Cela représente une augmentation de 43,9% des décès par rapport à la moyenne quinquennale.

Même les grands médias britanniques ont souligné que les décès d’enfants âgés de 10 à 14 ans étaient systématiquement supérieurs à la moyenne nationale sur cinq ans.

Tout a commencé lorsque le pays a approuvé l’administration des vaccins COVID-19 expérimentaux et mortels à ce groupe d’âge.

Le nombre de décès hebdomadaire le plus élevé a été observé à la semaine 40, soit deux semaines après que les enfants ont commencé à recevoir les vaccins. Onze enfants sont morts cette semaine-là. La moyenne sur cinq ans était de quatre. Cela représente une augmentation de 175% des décès.

Sur l’échelle moyenne quinquennale, 24 garçons et 17 filles âgés de 10 à 14 ans sont décédés de la semaine 38 à 45. Au cours de la même période en 2021, 34 garçons et 25 filles de la même tranche d’âge sont décédés. Cela représente une augmentation de 42% des décès de garçons et une augmentation de 47% des décès de filles.

La semaine la plus meurtrière enregistrée pour les deux sexes a été la semaine 40, lorsque sept garçons et quatre filles sont décédés, ce qui représente une augmentation de 250 et 100 % par rapport à la moyenne quinquennale.

David McLoone, écrivant pour Life Site News, a souligné que même si les chiffres peuvent sembler faibles, l’information importante sur laquelle se concentrer est l’augmentation soudaine du nombre de décès par rapport à la moyenne sur cinq ans.

« Pour les 16 semaines précédant le déploiement du vaccin COVID, par exemple, une augmentation des décès de seulement environ 3,9% est observée, un facteur 10 de moins que les semaines suivantes », a écrit McLoone. « Bien qu’il existe une tendance à l’augmentation des décès depuis que les injections ont commencé à être utilisées chez les enfants, la cause des décès n’a pas été publiée. »

Les taux des cas de COVID-19 en Angleterre sont les plus élevés parmi les enfants âgés de 5 à 9 ans

Le nombre d’enfants signalés comme atteints de COVID-19 augmente en Angleterre. Les taux des cas de COVID-19 dans le pays sont désormais les plus élevés chez les écoliers âgés de cinq à neuf ans. Avant de devenir le groupe d’âge dominant, les enfants d’âge secondaire avaient le plus de cas de COVID-19 en Angleterre.

Ces informations proviennent de la Health Security Agency du Royaume-Uni (UKHSA). Le dernier rapport de l’agence montre que parmi les enfants âgés de cinq à neuf ans, il y a 723 cas de COVID-19 pour 100 000. La semaine précédente, il y avait eu 484,5 cas pour 100 000 enfants.

Pour les enfants et les adolescents âgés de 10 à 19 ans, il y a eu 694,2 cas pour 100 000 personnes, contre 571,7 cas pour 100 000 personnes d’une semaine à l’autre.

Les soi-disant experts de la santé au Royaume-Uni affirment que la seule solution à l’augmentation du nombre de cas et de décès parmi les groupes d’âge plus jeunes est de continuer à faire pression pour la vaccination.

« Plus de personnes que jamais sont éligibles pour une deuxième dose et une dose de rappel – et il est plus important que jamais de se faire vacciner ou de recevoir un vaccin de rappel dès qu’on vous en propose une », a déclaré Steven Riley, responsable des données, de l’analyse et de la surveillance de l’UKHSA, Groupe d’analyse et de surveillance.

Mais McLoone pense que la volonté de vacciner de plus en plus d’enfants entraîne davantage de cas et de décès.

« La poussée pour vacciner les jeunes enfants vient malgré le fait que les enfants courent un risque extrêmement faible de COVID-19 », a écrit McLoone. « Cela, combiné aux milliers de rapports d’événements indésirables graves et de décès après les injections, a conduit de nombreux experts à critiquer la pression pour injecter les injections expérimentales aux enfants. »

Apprenez-en plus sur la façon dont les gouvernements mettent la santé des enfants en danger en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Près de la moitié de tous les décès par « vaccins » Covid surviennent dans les deux premières semaines suivant la vaccination : recherche

Peter Schirmacher, l’un des principaux pathologistes au monde, a averti qu’entre 30 et 40 % de tous les décès dus aux « vaccins » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan surviennent dans les deux premières semaines après l’injection.

Ce nombre pourrait en fait atteindre 45% si une analyse récente d’Albert Benavides, un ami du fondateur de la COVID-19 Early Treatment Fund, Steve Kirsch, est correcte.

Étant donné qu’aucun pathologiste basé aux États-Unis n’oserait jamais toucher à ce problème, une équipe de pathologistes allemands l’a fait pour eux, confirmant que près de la moitié de tous les décès par le vaccin Covid surviennent relativement rapidement après l’acte.

Des estimations prudentes qui supposent un taux de notification de 100 pour cent dans le VAERS (Système de notification des événements indésirables pour les vaccins) montrent un niveau choquant de décès aigus dus aux vaccins contre la grippe Fauci dans les 14 premiers jours suivant l’injection.

Non seulement cela, mais cette estimation très prudente et hautement irréaliste – aussi peu qu’un pour cent de toutes les blessures et décès liés au vaccin entre dans le VAERS – suggère que le taux de mortalité par vaccin contre la grippe chinoise est d’environ 4,9 par million dans le meilleur des cas.

« Cela signifie que ces vaccins sont au moins 5 fois plus mortels que le vaccin contre la variole que nous avons souligné est considéré comme trop dangereux à utiliser », explique Kirsch.

« Notez que cette estimation suppose que seuls les décès au cours des deux premières semaines sont causés par le vaccin et suppose qu’après 2 semaines, tous les décès en excès ont été causés par autre chose. »

Si un décès dû au vaccin survient dans les 14 jours suivant l’injection, il est compté comme un décès « non vacciné »

N’oubliez pas que selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, une personne n’est considérée comme « complètement vaccinée », ni même vaccinée du tout, jusqu’à 14 jours après l’injection.

Cela signifie que si une personne qui s’est fait injecter meurt le 13e jour après l’injection, cela est compté comme un décès « non vacciné ».

Ainsi, si près de la moitié de tous les décès par le vaccin Covid surviennent au cours des deux premières semaines, comme l’ont découvert Benavides et les pathologistes allemands, les chiffres officiels sont inférieurs du même montant – et encore une fois, c’est le meilleur des cas.

Dans le pire des cas, en supposant qu’un pour cent seulement des blessures et des décès dus au vaccin parviennent au VAERS, le véritable nombre de décès dus aux injections est astronomique.

« Remarque : le nombre réel de tués par les vaccins est d’au moins 150 000 », explique également Kirsch, « mais nous essayons d’être aussi conservateurs que possible ici en ne donnant aux critiques rien à redire. »

Benavides a découvert qu’une grande partie de tous les décès par le vaccin covid, environ 33,6%, se produisent au cours de la première semaine. Environ 11 % supplémentaires surviennent au cours de la deuxième semaine. À la cinquième semaine, il estime qu’environ 63 % de tous les décès sont survenus à ce stade.

« Malheureusement, il sera intéressant que l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) devienne plus perceptible parmi les vaccinés dans les mois / années à venir », a écrit un commentateur de Natural News à propos des décès à long terme qui n’ont pas encore émergé.

« Ils doivent forcer tout le monde à se faire vacciner pour que leurs histoires tiennent le coup », a écrit un autre. « Si une grande partie des non vaccinés se portent bien et qu’une majorité des vaccinés sont blessés ou meurent, leur spectacle de merde menteur s’effondre. »

« Ils essaient de se débarrasser de tout un groupe témoin », a répondu un autre. « Pas de groupe témoin ? Rien à comparer à toutes les morts imminentes. Si TOUT LE MONDE est piqué, ils peuvent l’appeler comme ils veulent. Très mal en fait.

Enfin, une autre personne a souligné la célèbre citation de feu le président Ronald Reagan sur les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise : « Je viens du gouvernement et je suis là pour aider.

Les dernières nouvelles sur les injections de virus chinois peuvent être trouvées sur Genocide.news.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

PDG de Moderna : vaccins COVID existants, les traitements peuvent ne pas bien fonctionner contre la variante omicron

Le fabricant de vaccins basé au Massachusetts, Moderna, a admis que les traitements et vaccins (COVID-19) existants contre le coronavirus de Wuhan seront moins efficaces contre la variante omicron B11529.

La souche identifiée pour la première fois en Afrique du Sud aurait possédé plus de mutations que la variante delta B16172 précédente.

S’adressant au Financial Times, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré que le nombre élevé de mutations sur la protéine de pointe de la variante omicron était préoccupant.

Il a ajouté que les scientifiques craignaient que les 32 mutations de la protéine de pointe d’omicron ne sapent l’efficacité des vaccins existants. Le virus utilise la protéine de pointe pour s’accrocher aux cellules humaines et les infecter.

Ces facteurs, ainsi que la propagation rapide de la souche en Afrique du Sud et dans les pays voisins, suggèrent que les vaccins existants pourraient devoir être modifiés.

Bancel a déclaré: «Il n’y a pas de monde, je pense, où l’efficacité du vaccin est du même niveau … que nous avons eu avec la variante delta. Je pense que ça va être une baisse matérielle. Je ne sais pas combien car nous devons attendre les données. Mais tous les scientifiques à qui j’ai parlé me ​​disent : « Ça ne va pas être bon. »

En réponse, Moderna a décrit trois stratégies principales pour faire face à la nouvelle variante préoccupante.

Premièrement, il a commencé à tester une dose de rappel plus élevée de son vaccin à ARNm-1273. Deuxièmement, il a étudié deux doses de rappel de vaccin ciblant des mutations spécifiques. Troisièmement, il a annoncé une dose de rappel – l’ARNm-1273,529 – exclusivement pour la variante omicron. (Connexe: Moderna développera un rappel après que la souche sud-africaine ait diminué les niveaux d’anticorps de son vaccin contre le coronavirus.)

Pendant ce temps, Regeneron Pharmaceuticals, basé à New York, a déclaré que son cocktail d’anticorps COVID-19 et d’autres traitements similaires pourraient être moins efficaces contre la souche omicron. Cependant, il a souligné qu’il n’y avait pas encore de données directes disponibles suggérant que la nouvelle variante pourrait être résistante aux vaccins et aux anticorps monoclonaux.

Dans un communiqué de presse du 30 novembre, Regeneron a déclaré qu’il travaillait déjà sur de nouveaux traitements par anticorps pour lutter contre l’omicron et d’autres souches.

« Les analyses préliminaires suggèrent que plusieurs de ces anticorps de nouvelle génération pourraient avoir le potentiel de conserver une activité contre la variante omicron, ainsi que les autres variantes existantes préoccupantes », a déclaré la société.

Les fabricants de vaccins réitèrent le besoin de vaccination

Pendant ce temps, d’autres fabricants de vaccins ont réitéré la nécessité de la vaccination, parallèlement aux annonces de développement de rappels contre la souche omicron.

L’Université d’Oxford a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les vaccins actuels n’empêcheraient pas la COVID-19 grave à la suite d’une infection à l’omicron. Mais il a exprimé sa volonté de mettre à jour le vaccin COVID-19 AstraZeneca. L’université a collaboré avec le fabricant britannique de médicaments pour développer le vaccin COVID-19 vecteur adénoviral de ce dernier.

« Malgré l’apparition de nouvelles variantes au cours de l’année écoulée, les vaccins ont continué à offrir des niveaux de protection très élevés contre les maladies graves. [Il n’y a] aucune preuve jusqu’à présent qu’omicron soit différent. Cependant, nous avons les outils et les processus nécessaires en place pour le développement rapide d’un vaccin COVID-19 mis à jour si cela s’avère nécessaire », a déclaré l’université dans un communiqué.

Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré que le vaccin Pfizer, que sa société a aidé à développer, offrira probablement une « forte protection » contre la COVID-19 grave causé par l’omicron. Il a ajouté qu’il s’attend à ce que les tests de laboratoire montrent une protection diminuée contre la COVID-19 léger et modéré, mais a précisé que l’étendue de cette perte était « difficile à prédire ».

Emer Cooke, directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA), a souligné que les vaccins restent importants pour protéger les personnes contre la COVID-19. « Même si la nouvelle variante [omicron] devient plus répandue, les vaccins dont nous disposons continueront de fournir une protection », a-t-elle déclaré au Parlement européen.

Cooke a également déclaré aux législateurs européens que bien qu’on ne sache toujours pas si les fabricants de médicaments devraient modifier leurs vaccins en réponse à la souche omicron, l’EMA se prépare à cette possibilité.

« S’il était nécessaire de changer les vaccins existants, nous pourrions être en mesure de les faire approuver dans un délai de trois à quatre mois. Les entreprises adaptant leurs formulations pour inclure la nouvelle [variante] … devront alors montrer que le système de production fonctionne. [Ils] devront ensuite faire des essais cliniques pour déterminer que cela fonctionne réellement dans la pratique », a-t-elle déclaré.

Cependant, le PDG de Moderna a souligné qu’il faudrait des mois avant qu’un vaccin ciblant spécifiquement la variante omicron puisse être produit à grande échelle. Bancel a déclaré : « [Nous] ne pouvons pas obtenir un milliard de doses la semaine prochaine, le calcul ne fonctionne pas. Mais pourrions-nous sortir le milliard de doses d’ici l’été ? Sûr. »

Il avait prédit plus tôt que Moderna pourrait produire un total de deux à trois milliards de doses en 2022.

Bancel a également averti qu’il était risqué de déplacer toute la capacité de production de Moderna pour fabriquer un vaccin contre l’omicron, étant donné que d’autres variantes circulaient toujours. (Connexe : VOUS êtes le modèle commercial : Moderna dit que des doses de « booster » sans fin sont nécessaires pour éliminer la Covid.)

BigPharmaNews.com a plus d’articles sur les sociétés pharmaceutiques utilisant de nouvelles variantes de la COVID pour justifier le besoin de rappels.

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Par Defense One

Des milliers de marins et de Marines en service actif ne sont toujours pas vaccinés après la date limite de dimanche, mettant leur carrière militaire et leur santé en danger, car une nouvelle variante soulève une inquiétude mondiale. La Marine et le Corps des Marines sont les deuxième et troisième services à atteindre la date limite de leur mandat de vaccination pour le personnel en service actif depuis que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné aux services le 24 août d’immuniser complètement leur personnel.

La date limite de l’Air Force était le 2 novembre; les soldats en service actif ont jusqu’au 15 décembre pour être complètement vaccinés. En date de lundi, 92% des Marines sont complètement vaccinés et 95% ont au moins une injection, laissant environ 9 000 personnes sans aucune immunité vaccinale. Les chiffres pour la Marine sont de 96,3% entièrement vaccinés, 97,2% partiellement vaccinés, laissant environ 9 500 marins sans immunité vaccinale.

Le taux de vaccination officiel de la Marine est en baisse par rapport à la semaine dernière. Le 24 novembre, les autorités ont signalé un taux de vaccination complète de 97 % et un taux de vaccination partielle de 99,8 %. Le changement reflète la découverte d’erreurs dans leurs données, a déclaré la Marine. « Un examen récent du système de notification et de suivi des vaccinations a révélé des divergences dans les données et a été corrigé de manière appropriée. Les écarts comprenaient le nombre total de forces et les entrées redondantes. Nous nous efforçons de fournir les informations les plus précises et les plus opportunes pour maintenir la transparence concernant les efforts de la Marine pour lutter contre la COVID-19 », a déclaré le lieutenant Devin Arneson, porte-parole de la Marine, dans un e-mail.

Les marins et les marines sont considérés comme complètement vaccinés deux semaines après leur deuxième dose du vaccin COVID-19. Les non vaccinés dans le Corps des Marines et la Marine comprennent ceux qui bénéficient d’exemptions médicales ou administratives, sont en attente d’une décision d’accommodement religieux ou ceux qui n’ont pas mis leurs données de vaccination dans la base de données des dossiers en raison d’un traitement en cours ou pour toute autre raison.

Maintenant que la date limite du 28 novembre est dépassée, les différents commandements de la Marine peuvent commencer à préparer les documents de séparation pour les marins non vaccinés. En raison des divers scénarios auxquels le personnel est confronté avec son statut vaccinal, de la vaccination partielle au refus ou à l’expiration de sa demande d’exemption, les services devront traiter chacun d’eux individuellement. « Nous traiterons chaque cas au cas par cas. », a déclaré le 17 novembre le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro.

« Nous n’allons tout simplement pas tous les expulser le jour même de la date limite », les membres du service qui refusent de se faire vacciner complètement ou d’obtenir une exemption officielle verront généralement leur carrière prendre fin ; ils ne peuvent pas être promus, réenrôlés ou assumer un rôle de leadership. Les marins et les marines ont pu demander des exemptions pour le vaccin COVID-19 comme ils le peuvent pour d’autres vaccins obligatoires. Le Corps des Marines a approuvé 14 exemptions médicales permanentes, 316 exemptions médicales temporaires et 452 exemptions administratives temporaires. La Marine a approuvé sept exemptions médicales permanentes, 400 exemptions médicales temporaires et 134 exemptions administratives.

La Marine a six demandes d’exemption médicale en attente. La demande d’accommodements religieux suit un processus, commençant par une entrevue avec l’aumônier et se dirigeant vers une autorité d’approbation finale pour l’arbitrage. Le département de la Marine « n’accorde normalement pas d’accommodements religieux pour les vaccinations », a déclaré le Corps des Marines dans un communiqué. et cela est vrai dans les données du vaccin COVID-19. Lundi, 2 441 Marines et 2 531 marins avaient demandé des accommodements religieux ; zéro ont été approuvés. Le Corps des Marines traite toujours environ 540 demandes d’hébergement. À partir de lundi, les marins non vaccinés, y compris ceux bénéficiant d’une exemption, seront testés chaque semaine s’ils travaillent dans les installations du ministère de la Défense, selon un message administratif de la Marine.

Ceux qui travaillent à distance ou viennent travailler moins d’une semaine n’auront pas besoin de se faire tester. Cependant, ils devront présenter un test négatif dans les 72 heures suivant leur arrivée au travail dans une installation. La Marine a également annoncé lundi qu’un marin de réserve de 47 ans, le technicien en électronique de première classe William Mathews, était décédé des complications de COVID- 19 le 24 novembre. Mathews est le 16e marin connu à être mort du virus. Dans l’armée, 75 militaires sont morts du virus au 24 novembre et plus de 253 000 ont été infectés.

La dernière variante préoccupante, appelée Omicron, a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud et des cas ont été découverts en Europe, au Canada et en Australie. Bien que la variante n’ait pas encore été trouvée aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, a dit que ce n’était qu’une question de temps. « Nous savons tous que lorsque vous avez un virus qui s’est déjà propagé dans plusieurs pays, il sera inévitablement ici. La question est, serons-nous préparés pour cela ? », a déclaré Fauci dimanche lors d’une interview sur ABC « This Week ». Fauci a déclaré que la meilleure façon de se préparer est de faire vacciner plus de personnes et de faire vacciner ceux qui sont déjà vaccinés.

Par Caitlin M. Kenney

Publié à l’origine par Defense One

Caitlin M. Kenney est journaliste à Defence One, où elle écrit sur l’armée, la marine et le corps des marines. Elle a couvert l’armée américaine pendant plusieurs années à travers le pays, auparavant en tant que journaliste du Pentagone pour Stars and Stripes. Elle est diplômée de l’Université du Massachusetts, Amherst.

Remarque : tous les liens vers les articles de Gospa News ont été ajoutés par la rédaction de Gospa News

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS