Preuve que Pfizer savait que le vaccin Covid tuerait des milliers de personnes

Nous sommes le 29 novembre 2021 et l’étendue du complot visant à supprimer la vérité et à promouvoir un vaccin Covid mortel devient de plus en plus claire de jour en jour. En février 2021, Pfizer et la FDA savaient que le vaccin Covid-19 allait tuer ou tuer des milliers de personnes en bonne santé.

Ils ont le culot de nous appeler des théoriciens du complot, mais ce dont nous avons parlé n’est pas une théorie. Tout ce que les diseurs de vérité et le Mouvement de la Résistance ont dit est exact.

Les gouvernements, les conseillers, les compagnies pharmaceutiques et l’establishment médical ne sont bien sûr pas des théoriciens du complot – ce sont des praticiens du complot, et leur complot diabolique pour tuer des gens, promouvoir leur grande réinitialisation et introduire la nouvelle normalité est maintenant si flagrant qu’il est difficile de croire que la majorité croit encore aux mensonges qu’on leur dit.

Ce matin, Darren Smith, rédacteur en chef du magnifique The Light Paper – le seul journal honnête du Royaume-Uni – m’a envoyé ce qui me semble être une preuve encore plus sérieuse que Pfizer et la FDA savaient combien de milliers de personnes allaient être tuées par leur vaccin.

D’après ce que j’ai vu, Pfizer a préparé un rapport pour la FDA traitant de la sécurité mondiale de son « vaccin » jusqu’au 28 février 2021. Si vous voulez lire le rapport par vous-même, je mettrai les détails et cette transcription sur mon site Web dans les 24 heures. Cette information a été gardée secrète et n’a été publiée qu’après qu’un groupe de professionnels aux États-Unis ait utilisé la FOIA pour obtenir l’information de la FDA. Jusqu’à présent, seulement 91 pages ont été publiées. Il y a environ 300 000 autres pages à publier, me dit-on.

En février 2021, Pfizer a signalé qu’après seulement quelques semaines de piqûres, il y avait déjà 42 086 cas d’effets indésirables signalés, dont 25 379 avaient été médicalement confirmés. La plupart d’entre eux provenaient des États-Unis et du Royaume-Uni, mais il y avait également des rapports de 61 autres pays. N’oubliez pas que l’on pense que seulement 1% des effets indésirables sont officiellement enregistrés.

Parmi ces patients, 1 223 ont eu une issue fatale. Ce qui, pour les journalistes et les vérificateurs de faits qui aiment cacher la vérité, signifie la mort.

Et 11 361 personnes ne s’étaient pas remises des événements indésirables qu’elles avaient subis. Il y avait 9 400 personnes pour lesquelles le résultat n’était pas connu.

Quels ont été les événements indésirables ?

Eh bien, vous pourriez aussi bien chercher l’index dans un dictionnaire médical. Il y avait des problèmes respiratoires, des problèmes du système nerveux, des problèmes oculaires, des problèmes du système immunitaire, des problèmes cardiaques et des problèmes vasculaires. Il y avait 1 403 problèmes cardiovasculaires, 932 problèmes hématologiques, 70 problèmes liés au foie, 449 cas de paralysie faciale, 1 050 problèmes du système immunitaire et 275 problèmes d’AVC. Au bas du rapport, il y a une annexe – une liste d’événements indésirables d’un intérêt particulier. À peu près toutes les maladies auxquelles vous pouvez penser, avec l’omission possible des pieds plats, y sont répertoriées. Des pages et des pages de celui-ci. Il y avait des avortements spontanés, des crises cardiaques, des myocardites, des hémorragies cérébrales – ils savaient que tout cela se passait. Chaque ministre de la Santé et conseiller médical du monde aurait dû le savoir.

Oh, et il y a eu 1 833 cas de réaction anaphylactique.

Il y a eu 270 femmes enceintes signalées et parmi celles-ci, 23 ont eu des avortements spontanés. Il existe une liste d’événements indésirables survenant chez les femmes qui allaitaient leur bébé.

Parmi les moins de 12 ans qui avaient déjà reçu un coup, 24 problèmes graves ont été enregistrés.

Rien de tout cela n’est une surprise complète, bien sûr.

En décembre 2020, j’ai réalisé une vidéo répertoriant les événements indésirables connus pour être associés au jab covid-19 de Pfizer. La liste comprenait la myocardite, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les caillots sanguins. Aucun de ces problèmes n’a été une surprise. Et ce que nous avons maintenant, ce sont des preuves.

Il semble maintenant clair que Pfizer et la FDA en Amérique étaient bien conscients que le vaccin qu’ils promouvaient pourrait éventuellement entraîner un grand nombre de décès et de blessures graves. Je ne peux pas commencer à estimer la taille des problèmes futurs parmi les vaccinés.

Nous ne devrions pas être surpris par tout cela.

Nous avons affaire à de mauvaises personnes.

Il s’agit d’une expérience et il y a 10 mois, j’ai réalisé une vidéo intitulée « Les médecins et les infirmières qui administrent le vaccin Covid-19 seront jugés comme des criminels de guerre ».

J’ai souligné que les médecins ou les infirmières qui ne diraient pas à leurs patients tous les problèmes potentiels seraient coupables d’un crime. Les patients ont le droit de connaître les risques d’un médicament – ​​cela s’appelle le consentement éclairé. Et cela est particulièrement vrai lorsqu’ils participent à une expérience – ce que sont les vaccins Covid. Les médecins ignorent le principe séculaire consistant à garantir que le bénéfice dépasse le risque.

Les informations révélées jusqu’à présent ne sont qu’une infime partie des informations encore gardées secrètes. On estime que tous les documents que la FDA a utilisés pour approuver le vaccin Pfizer ne seront pas rendus publics avant 2076 – dans plus d’un demi-siècle.

Toutes ces informations doivent être diffusées et publiées immédiatement. Pourquoi devrait-on s’attendre à ce que quelqu’un fasse confiance à Pfizer ou aux personnes qui poussent ces vaccins ?

Le British Medical Journal a rapporté qu’un sous-traitant de Pfizer, utilisé lorsque leur vaccin était testé, est accusé d’avoir falsifié des données, embauché des vaccinateurs insuffisamment formés, levé l’aveuglement des patients et omis de suivre les effets indésirables signalés. Le titre de cet article est « Covid-19 : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai vaccinal de Pfizer ».

Pendant ce temps, les compagnies pharmaceutiques font fortune.

Pfizer, l’une des entreprises les plus condamnées au monde de l’histoire, s’attend à ce que ses ventes de vaccin Covid en 2021 atteignent 36 milliards de dollars et en 2022, elles s’attendent à 29 milliards de dollars, bien qu’elles admettent qu’elles espèrent bien mieux que cela. Et ils s’attendent également à ce que « le marché des vaccins Covid-19 soit durable et continue de générer des ventes pour les années à venir ».

Pfizer, comme d’autres grandes sociétés pharmaceutiques, a un mauvais bilan en matière d’honnêteté.

Au Royaume-Uni, Pfizer a été condamné à une amende de 84,2 millions de livres sterling pour avoir surchargé le NHS de 2 600 % et aux États-Unis, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars pour avoir fait la promotion de médicaments, fait de fausses déclarations et versé des pots-de-vin aux médecins pour qu’ils prescrivent leurs médicaments. À l’époque, il s’agissait du plus grand règlement de fraude en matière de soins de santé de l’histoire des États-Unis.

Le PDG de Pfizer aurait déclaré que les personnes qui diffusent des informations erronées sur les vaccins sont des criminels.

Pour une fois, je suis d’accord avec un employé d’une compagnie pharmaceutique. Il a raison. La police devrait arrêter tous les politiciens, tous les conseillers médicaux, des milliers de médecins et de journalistes, le personnel de Facebook, Twitter, YouTube et tout le personnel de la BBC et les soi-disant vérificateurs de faits.

Les gouvernements ont délibérément et systématiquement créé la peur pour terrifier et manipuler et forcer virtuellement les gens à accepter un vaccin qui ne fait pas ce que la plupart des gens pensent qu’il fait – cela n’empêche pas les gens d’attraper ou de propager la Covid-19.

Et maintenant, les gouvernements, les conseillers et les journalistes exigent que les vaccins soient obligatoires.

Quand les gens comprendront-ils ce qui leur arrive ? Je fais des vidéos sur cette agression, ce vaccin, depuis mars 2020, près de 300 d’entre elles, et j’ai du mal à comprendre comment les gens ne peuvent toujours pas comprendre ce qui leur arrive.

Le mot «génocide» ne peut plus être considéré comme une hyperbole. Les médecins-conseils du monde entier doivent désormais commenter ces chiffres de Pfizer.

Enfin, même si vous en avez parfois l'impression, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. De plus en plus de gens se réveillent et une fois réveillés, ils ne se rendorment pas.

Si nous voulons gagner cette guerre, nous devons nous battre avec détermination, passion et vérité.

Méfiez-vous du gouvernement, évitez les médias de masse et combattez les mensonges.

Le best-seller international de Vernon Coleman « Quiconque vous dit que les vaccins sont sûrs et efficaces ment – ​​en voici la preuve » est disponible sur Amazon sous forme de livre de poche et de livre électronique.

IL A DIT LA VÉRITÉ SUR CE QUI EST DANS LES VACCINS – LE MEURTRE DU DR. ANDREAS NOACK

C’est ce qui se passe pour supprimer la VÉRITÉ.

Il a révélé ce qu’il y avait vraiment dans les vaccins de la mort.

Un militant anti-vaccin ASSASSINÉ ? – La mort mystérieuse de la dénonciatrice Brandy Vaughan

Josh Sigurdson s’entretient avec Tina Marie, meilleure amie du célèbre fondateur de Learn The Risk et du lanceur d’alerte de Merck Brandy Vaughan, décédé mystérieusement le 7 décembre 2020.

Tina explique l’étrange cas de la mort de Brandy Vaughan, la réaction des membres de la communauté anti-vaccin et la tentative manifeste de faire obstacle aux dernières volontés de Brandy.

Tina a été attaquée, traînée dans la boue, calomniée et même lorsqu’elle a tenté d’obtenir une enquête complète sur la mort de Brandy, elle a été arrêtée à chaque étape par des shills de l’establishment au sein de la communauté anti-vaccin qui signaleraient en masse ses campagnes de financement.

Maintenant, le fils de Brandy qu’elle voulait que Tina élève si quelque chose lui arrivait est en Europe en raison de mandats de vaccins insensés.

Dans cette vidéo, nous décomposons l’histoire du mieux que nous pouvons et nous nous souvenons de l’incroyable Brandy Vaughan, l’une des voix les plus puissantes du mouvement des vaccins contre les blessures.

Publication d’un rapport ordonné par la Cour : 1 223 personnes ont été tuées par des vaccins au début du programme de vaccination

Par N. Morgan

Comme cela a été ordonné par les tribunaux, la FDA doit publier les données sur lesquelles elle a fondé son EUA pour l’injection de Pfizer. La FDA a demandé aux tribunaux de garder ces informations confidentielles pendant pas moins de 55 ANS !! Le tribunal est revenu avec une ordonnance de libération de 500 documents par mois.

Ce n’est que le début des enregistrements Vaccin de Pfizer, cette information a été cachée au public. Des milliers de personnes sont mortes du vaccin lorsque la campagne gouvernementale pour vacciner les gens a commencé. Pire encore, sur l’EA enregistré environ 1:37, c’est la mort. C’est fou. C’est ce que le gouvernement ne voulait pas que vous voyiez.

C’est la vérité que les médias grand public ont refusé d’enquêter et de rapporter. C’est ce qui continue d’arriver aux Américains tous les jours et rien n’est fait à ce sujet localement, à l’échelle de l’État ou au niveau fédéral. Aucun politicien n’arrête le meurtre d’Américains. Pourquoi?!?

Cela montre que la FDA s’est entendue avec Pfizer pour couvrir les énormes échecs de sécurité du vaccin, et a permis à la place de vacciner des MILLIARDS de personnes et de pousser les mandats.

Nous avons besoin d’un Nuremberg 2.0. Ce sont des crimes contre l’humanité. Ils pillent le pays, nous licencient et nous assassinent carrément, ainsi que nos enfants. Ils doivent être tenus pour responsables.

Mise à jour de la situation, 12/2/21 – Pistolet fumant document Pfizer…

Mise à jour de la situation, 2 décembre 2021 – Un document de Pfizer sur l’arme à feu fumant révèle la dissimulation criminelle de la FDA concernant les MORTS PAR VACCIN

Un document confidentiel de Pfizer sur les armes à feu expose la dissimulation criminelle de la FDA sur les MORTS PAR VACCIN… ils savaient que le jab tuait des gens au début de 2021… trois fois plus de FEMMES que d’HOMMES

Grâce aux efforts d’un groupe appelé Public Health and Medical Professionals for Transparency, nous avons maintenant des documents confidentiels qui montrent que Pfizer et la FDA savaient au début de 2021 que les vaccins à ARNm de pfizer tuaient des milliers de personnes et provoquaient des avortements spontanés tout en endommageant trois fois plus de femmes que d’hommes.

Un document confidentiel en particulier faisait partie d’une publication ordonnée par un tribunal de dossiers de la FDA que la FDA a combattu en affirmant que l’agence devrait avoir 55 ans pour publier cette information. Un juge du tribunal n’était pas d’accord et a ordonné la publication de 500 documents par mois, et le tout premier lot de documents contenait cette bombe intitulée « Analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation ».

Mis à part les « troubles généraux », la catégorie n° 1 d’effets indésirables du vaccin à ARNm la plus fréquemment signalée était les troubles du système nerveux, avec 25 957 rapports.

Pfizer a retenu le nombre total de doses publiées dans le monde, citant des secrets commerciaux. Ceci est indiqué par « (b) (4) » dans le document, où des chiffres et des faits spécifiques sont rédigés.

Même ces chiffres – déjà assez choquants, étant donné l’insistance de la FDA sur le fait que les vaccins à ARNm sont « sûrs et efficaces » – effleurent à peine la surface des dommages et des décès causés par ces vaccins. « Les rapports sont soumis volontairement et l’ampleur de la sous-déclaration est inconnue », explique Pfizer à la page 5.

Trois fois plus de femmes endommagées que d’hommes

Étonnamment, le document révèle que plus de trois fois plus de femmes ont été endommagées par le vaccin Pfizer que d’hommes. Il y a eu 29 914 événements indésirables enregistrés chez les femmes, avec seulement 9 182 enregistrés chez les hommes. On ne sait pas si le même nombre d’hommes et de femmes ont pris le vaccin, mais ce nombre expose la possibilité très réelle d’un risque de dommages au vaccin spécifique au sexe que la FDA s’est donné beaucoup de mal pour dissimuler.

Pour l’anecdote, la plupart des dommages neurologiques que nous avons observés chez les personnes qui ont été endommagées par le vaccin – convulsions, engourdissements, douleur, etc. – ont été décrits chez des femmes, pas chez des hommes. Il semble que la FDA sache que le vaccin à ARNm présente un profil de dommages disproportionné et spécifique au sexe qui affecte également les femmes en termes d’avortements spontanés (également couvert dans le rapport).

Pfizer a déclaré à la FDA que ses vaccins Covid à ARNm peuvent provoquer une « maladie accrue » en aggravant la Covid

Également au choc de nombreux observateurs qui viennent tout juste de creuser dans ce document fumant, Pfizer a déclaré à la FDA sous « Problèmes de sécurité » (section 3.1.2) que son injection à ARNm pourrait provoquer « Maladie améliorée associée au vaccin (VAED), y compris les maladies respiratoires améliorées associées au vaccin (VAERD). »

Cela signifie que la FDA savait que le vaccin pouvait rendre malade et tuer des patients qui ont ensuite été infectés par la Covid.

Sous l’étiquette « informations manquantes », Pfizer a également déclaré à la FDA qu’elle ne disposait d’aucune information sur « l’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement » ni sur « l’utilisation chez les enfants de moins de 12 ans ».

L’« Efficacité du vaccin » a également été répertoriée comme « Informations manquantes » par Pfizer.

En d’autres termes, Pfizer a déclaré à la FDA que ses vaccins pouvaient tuer des gens et qu’elle n’avait aucune information sur l’efficacité des vaccins, pourtant la FDA a frauduleusement poussé le vaccin comme « sûr et efficace » de toute façon. Pfizer a même déclaré à la FDA qu’elle n’avait aucune information de sécurité sur l’utilisation chez les femmes enceintes, mais la FDA (et Fauci, le CDC, etc.) ont tous poussé le vaccin pour les femmes enceintes, malgré le manque total d’informations sur la sécurité.

Sur la base de ce document, il semble que la FDA elle-même ait été impliquée jusqu’au cou dans une conspiration criminelle pour cacher la vérité sur les blessures et les décès dus aux vaccins tout en accordant des autorisations d’utilisation aux mêmes sociétés qui ont ouvertement déclaré à la FDA que ses produits tuaient des gens.

Notez également que l’ensemble du complexe des médias d’entreprise a menti dès le premier jour, affirmant à tort que le vaccin n’a tué personne. Ils sont bien entendu complices de cet holocauste vaccinal.

Avortements spontanés, décès néonatals et autres effets sur les femmes enceintes

Dans la section intitulée « Utilisation pendant la grossesse et l’allaitement », le rapport traite des rapports indiquant que le vaccin à ARNm est lié à :

avortement spontané (23), issue en attente (5), accouchement prématuré avec décès néonatal, avortement spontané avec décès intra-utérin (2 chacun), avortement spontané avec décès néonatal et issue normale (1 chacun).

Notez que « l’avortement spontané » représente de loin le nombre le plus élevé dans ces rapports. En d’autres termes, la FDA savait que ce vaccin tuerait les bébés à naître, mais elle l’a quand même imposé aux femmes enceintes.

Tous les vaccins à ARNm doivent être immédiatement arrêtés et les bureaucrates de la FDA doivent être inculpés et arrêtés

Ce document confidentiel, le premier parmi des milliers à être publié, révèle deux choses essentielles :

1) La FDA a commis une fraude criminelle et une fausse déclaration en approuvant les vaccins à ARNm comme « sûrs et efficaces ». Cela signifie que les principaux décideurs de la FDA doivent désormais faire face à une arrestation et à des poursuites pénales.

2) Le vaccin à ARNm était connu par Pfizer pour être mortel même au cours de ses trois premiers mois d’utilisation d’urgence. Cela signifie que Pfizer est également complice de la mort continue de victimes innocentes, car Pfizer lui-même aurait dû retirer son vaccin mortel et arrêter toutes les ventes et distributions.

Trouvez encore plus de détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui qui couvre également le pistolet magique d’Alex Baldwin, les grognards de pilules abortives de gauche protestant contre SCOTUS, le Dr Oz. candidat au Sénat américain, aux camps de la mort par Covid en Australie et bien plus encore :

L’analyse statistique prouve que Pfizer a systématiquement déployé des lots de vaccins hautement toxiques à bon escient !!!

Déploiement systématique de Pfizer aux États-Unis

Par Craig Paardekooper

Si les différentes sociétés déployaient systématiquement des lots à toxicité élevée, les modèles de déploiement pourraient être confus et brouillés en mélangeant les données de toutes les sociétés.

–

Ainsi, au lieu de combiner toutes les données VAERS pour Moderna et pour Pfizer, j’ai décidé de les séparer.

–

Voici la sortie complète pour Pfizer uniquement – montrant les effets indésirables pour chaque lot séquentiel.

–

Pfizer a déployé environ 9 500 lots aux États-Unis.

–

Dans le premier groupe, nous avons 12 lots hautement toxiques apparaissant tous à proximité temporelle – et tous dans une plage définie de 2000 à 3000 x toxicité de base.

–

Dans le deuxième groupe, nous avons 3 lots hautement toxiques apparaissant à proximité temporelle et dans la plage de 2000-2500 x toxicité de base.

–

Dans le troisième groupe, nous avons 27 lots hautement toxiques apparaissant tous à proximité temporelle – et tous dans la plage définie de 1000 à 2000 x toxicité de base.

–

Dans le quatrième groupe, nous avons 21 lots hautement toxiques apparaissant tous à proximité temporelle – tous dans la plage définie de 100-1500 x toxicité de base.

–

Si la production de lots toxiques était accidentelle, on s’attendrait à ce que leur apparition temporelle soit aléatoire et plus éparse. La production d’un grand nombre de lots toxiques à proximité temporelle étroite les uns des autres montre que de tels « accidents » se répètent des dizaines de fois, séquentiellement !

–

En plus de cela, ces amas de lots toxiques sont séparés par des périodes claires de lots inoffensifs – puis l’apparition soudaine d’un autre amas.

–

Les lots toxiques sont également regroupés dans une gamme étroite de toxicité, plutôt que d’avoir une propagation aléatoire de la toxicité – ce qui est étrange si ces lots étaient des accidents.

–

Enfin, la toxicité de ces clusters diminue par étapes, de manière linéaire au fil du temps – encore une fois, ce n’est pas ce que nous attendrions de la production accidentelle de lots toxiques.

–

Ces lots peuvent être des lots chauds par conception.

