Après avoir créé le virus et les armes biologiques de destruction massive déguisées en vaccins COVID-19, les Etats-Unis et les autres acteurs impliqués veulent-ils vacciner le monde? Dans quels buts ?

Le président américain Joe Biden s’exprime lors de la cérémonie nationale d’illumination du sapin de Noël à Washington, États-Unis, le 2 décembre 2021. © REUTERS/Kevin Lamarque

Les Etats-Unis cherchent-ils des échappatoires pour transférer sa dette massive et celles de ses alliés vers d’autres acteurs et nations? La dette des Etats-Unis a dépassé en octobre 2021 les 28 0000 milliards de dollars et elle s’est approfondie pendant la crise sanitaire de la maladie COVID-19 (CoronaVirus Desease 2019).

Le piège de la dette s’est refermé sur le monde capitaliste dont l’objectif principal était de noyer les économies des pays en voie de développement dans la boue dont certains regorgent de beaucoup de ressources naturelles que convoitent et veulent absolument s’approprier l’oligarchie des pays dits « riches ».

Le capitalisme a développé un système qui dépouille l’État de ses vraies prérogatives régaliennes en le cantonnant dans certaines tâches et en le faisant sortir de l’action régulatrice dans la sphère économique, ayant tout transféré au secteur privé en prenant le soin de mettre en place une caste très restreinte de privilégiés qui s’emparent de l’essentiel de la richesse créée, en laissant des miettes aux travailleurs spoliés.

Pendant la crise sanitaire COVID-19 il s’est opéré un transfert de richesse immense, cette petite minorité de privilégiés a plus que doublé sa fortune alors que la plus grande majorité des populations ont été placées dans des situations favorisant leur appauvrissement misérable par les verrouillages, les mauvais choix de politiques économiques et les passeports sanitaires dont le but réel est d’appauvrir davantage la plus grande masse des populations qui, apeurées par la propagande suit à la lettre les mensonges déversées par les médias mainstream et les prescriptions imposées manu-militari.

Quel est le but réel de ces verrouillages qui d’ailleurs n’en finissent pas, alors que Bill Gates en avait fait un des éléments clés sinon l’unique pour en venir à bout en attendant les vaccins COVID-19 salvateurs? Il avait décidé dans ce qui apparait comme une mesure prise par une secte que le seul traitement qui viendrait à bout de la maladie COVID-19 est le vaccin COVID-19. Il avait d’abord avancé qu’une seule dose suffisait puis s’est ravisé pour annoncer deux doses.

Or, avant même que les soi-disant « vaccins » ne soient mis à disposition du public, de nombreux experts ont attiré l’attention sur les grands dangers que couraient les populations avec la prise de traitements élaborés avec des technologies géniques à ARNm ou autres qui transformeraient l’ADN, blesseraient et tueraient des milliards de personnes à l’échelle planétaire. Aucune mesure de précaution n’était prise pour protéger les populations des dangers annoncés.

Les « manitous » de la secte des vaccins COVID-19 ont décidé que les avis des autres experts n’avaient pas de valeur ni de portée scientifique et que seules leurs vues devaient faire référence, être retenues et guidées la prise de décisions des décideurs médicaux et politiques.

Pourtant l’expérience a démontré l’échec total de la stratégie vaccinale COVID-19, car les vaccins ne protègent pas et les vaccinés non seulement attrapent la maladie COVID-19 et ne sont pas protégés contre sa forme grave, mais ils la propagent aussi au travers des protéines de pointe du SRAS-CoV-2 aux vaccinés et non vaccinés. Les vaccins produisent des dommages graves aux organismes des vaccinés à court, moyen ou long termes. Actuellement, il faudrait maintenant pour les vaccinés une infinité de doses. Cela amène à s’interroger sur l’objectif réel poursuivi par les tenants de la vaccination.

Pourquoi alors vacciner s’il n’y a pas de protection effective ? De plus pourquoi changer diverses définitions pendant la crise sanitaire ? Par exemple la définition du vaccin aux Etats-Unis. Cela ressemble à un changement des règles du jeu pendant un match de Football, de Tennis ou de Rugby. Les scientifiques et les analystes qui défendent la nature artificielle du virus étaient moqués et vilipendés dès le début de la crise sanitaire alors que nombreux d’entre eux sont reconnus dans leurs domaines et parfois même les meilleures.

Imaginez une situation où un problème difficile de maths est posé en classe et que le professeur écarte systématiquement sans les regarder les solutions des meilleures éléments de la classe et ne retient que celles des autres parfois les moins intelligents, il y a de quoi ne poser des questions sur la démarche scientifique, les motivations, les qualifications et les compétences du professeur.

Maintenant les mondialistes ont une tête chercheuse de virus, car dès que l’Afrique du Sud a annoncé le variant Omicron tout le système s’est mis en branle comme s’il n’attendait que cela pour annoncer d’autres mesures plus dramatiques et pénaliser même les pays en interdisant les voyages. Résultats, les experts sud-africains disent que le virus n’est pas dangereux.

Le président Joe Biden par exemple ne semble pas vouloir imposer de nouveaux verrouillages mais veut profiter de la situation comme les autres dirigeants d’autres pays comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne de la nouvelle souche SRAS-CoV-2 Omicron de la Covid-19 pour imposer d’autres mesures aux Etats-Unis et dit-il, dans le monde entier et encourage la vaccination à domicile dans son pays. Quel est le but réel de cette vaccination forcée qui a fait largement plus de morts aux Etats-Unis que pendant la longue période des trente dernières années avec l’ensemble des autres vaccins combinés, selon des experts ?

Dès le départ, les traces laissées dans des écrits, des audios et des vidéos par les mondialistes ont attiré l’attention de nombreuses personnes qui ont dénoncé une marche forcée vers la dépopulation mondiale, par le massacre de milliards de personnes. Les technologies utilisées n’ayant pas fait leurs preuves thérapeutiques ou en matière de protection ont plutôt démontré qu’elles causent plus de dommages que de bien à l’organisme humain et la mort.

Ainsi, l’hypothèse de la dépopulation ne peut en aucun cas être rejetée, au contraire elle tient la route et semble se confirmer au fur et à mesure que des informations cachées sont dévoilées soit par des chercheurs, des lanceurs d’alerte ou encore des tribunaux courageux. Ainsi aux Etats-Unis un juge a imposé à la FDA et Pfizer de dévoiler leurs données qui montrent finalement que les dommages dès le début étaient plus importants qu’annoncés.

De plus, pendant que des sportifs et autres humains ont des réactions indésirables graves, il est malsain pour la FDA de demander à la justice de confisquer les données et de les dévoiler au public qu’en 2076. Qu’est-ce qu’ils cachent finalement au grand public ? Pourquoi les Big Pharma sont surprotégés alors que les droits des populations qui sont protégés par les conventions tels que celle de Nuremberg sont bafoués tous les jours ? Pourquoi les hommes politiques disent aujourd’hui des choses et leur contraire le lendemain ? Pourquoi les Big Pharma réclament-ils les actifs les plus importants de la souveraineté des États comme les ambassades et les bases militaires ? Pourquoi l’accroissement de la censure dans les médias sociaux ?

Il y a beaucoup d’incohérences. Il semble apparaître en filigrane la confirmation de l’existence d’un plan diabolique bien calibré exécuté patiemment au fur et à mesure dans le temps, visant à partir de rien, de créer des virus, d’instaurer et d’installer la peur, la panique et d’inoculer des mixtures dites « vaccinales » mortelles pour atteindre des objectifs économiques et politiques par la prédation sur les richesses et les ressources naturelles de la planète, déployé par la minorité des capitalistes prédateurs, de surcroît mondialistes dont le but visé est la dépopulation et la confiscation des biens et des espaces terrestres et maritimes. Certains disent même qu’un autre objectif serait l’instauration d’un autre monde habité par des trans-humains avec la minorité des eugénistes qui auraient pris le soin de garder leur immunité naturelle après avoir détruit celle de la plus grande majorité des habitants de la planète.

Jean de Dieu MOSSINGUE