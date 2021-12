Tentative D’Arnaque, De Vol, Pillage, Prédation et Spoliation des Peuples et Nations par le FEM, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’ONU, l’OMS et autres prédateurs

Dépossession à suivre – (Titre original)

Avec prévoyance, cet article incisif de Colin Todhunter a été publié par Global Research le 9 novembre 2020

La réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM ; WEF) qui se tient fin janvier à Davos, en Suisse, rassemble des chefs d’entreprise et politiques internationaux, des économistes et d’autres personnalités de premier plan pour discuter des problèmes mondiaux. Animé par la vision de son influent PDG Klaus Schwab, le FEM est le principal moteur de la « Grande Réinitialisation » dystopique, un changement tectonique qui vise à changer notre façon de vivre, de travailler et d’interagir les uns avec les autres.

La Grande réinitialisation entraîne une transformation de la société entraînant des restrictions permanentes sur les libertés fondamentales et la surveillance de masse alors que des secteurs entiers sont sacrifiés pour renforcer le monopole et l’hégémonie des sociétés pharmaceutiques, des géants de la haute technologie/big data, Amazon, Google, les grandes chaînes mondiales, le secteur des paiements numériques, préoccupations biotechnologiques, etc.

En utilisant les blocages et les restrictions de COVID-19 pour faire avancer cette transformation, la Grande réinitialisation est déployée sous le couvert d’une « quatrième révolution industrielle » dans laquelle les entreprises plus anciennes doivent être conduites à la faillite ou absorbées dans des monopoles, fermant efficacement d’énormes sections de l’économie pré-COVID. Les économies sont en cours de « restructuration » et de nombreux emplois seront effectués par des machines pilotées par l’IA.

Dans une courte vidéo ci-dessous, le WEF prédit que d’ici 2030, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux« . Un visage souriant heureux est représenté tandis qu’un drone livre un produit à un ménage, sans aucun doute commandé en ligne et emballé par un robot dans un entrepôt géant d’Amazon : « aucun humain n’a été impliqué dans la fabrication, l’emballage ou la livraison de ce produit » ; rassurez-vous, il est exempt de virus et de bactéries – car même en 2030, ils devront maintenir le récit de la peur bien vivant pour maintenir une domination à plein spectre sur la population.

Les chômeurs (et ils seront nombreux) pourraient être placés sur une sorte de revenu de base universel et voir leurs dettes (l’endettement et la faillite à grande échelle sont le résultat délibéré des blocages et des restrictions) annulées en échange de la remise de leurs actifs à l’État ou plus précisément les institutions financières aidant à conduire cette Grande réinitialisation. Le FEM affirme que le public « louera » tout ce dont il a besoin : dépouiller le droit de propriété sous couvert de « consommation durable » et de « sauver la planète ». Bien sûr, la petite élite qui a déployé cette Grande réinitialisation possédera tout.

Des centaines de millions de personnes dans le monde considérées comme « excédentaires par rapport aux besoins » doivent se voir voler (sont actuellement volés) leurs moyens de subsistance. Tous nos

mouvements et achats doivent être surveillés et nos principales transactions se feront en ligne.

Le plan pour les citoyens individuels pourrait refléter la stratégie à appliquer aux États-nations. Par exemple, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré que les pays les plus pauvres seraient « aidés » pour se remettre sur pied après les divers blocages qui ont été mis en œuvre. Cette « aide » sera à condition que les réformes néolibérales et la fragilisation des services publics soient mises en œuvre et s’ancrent davantage.

Le 20 avril, le Wall Street Journal a titré « Le FMI, la Banque mondiale fait face à un déluge de demandes d’aide du monde en développement. Des dizaines de pays demandent des renflouements et des prêts aux institutions financières avec 1200 milliards de dollars à prêter. Une recette idéale pour alimenter la dépendance.

En échange d’un allégement de la dette ou d’un « soutien », des conglomérats mondiaux comme Bill Gates seront en mesure de dicter davantage les politiques nationales et de vider les restes de la souveraineté des États-nations.

Identité et sens

Qu’adviendra-t-il de notre identité sociale et personnelle? Est-ce que cela doit être éradiqué dans la quête de marchandisation et de standardisation du comportement humain et de tout ce que nous faisons ?

La classe des milliardaires qui font avancer ce programme pense qu’elle peut posséder la nature et tous les humains et peut contrôler les deux, que ce soit par la géo-ingénierie de l’atmosphère, par exemple, en modifiant génétiquement les microbes du sol ou en faisant un meilleur travail que la nature en produisant de faux aliments biosynthétisés dans un laboratoire.

Ils pensent qu’ils peuvent mettre un terme à l’histoire et réinventer la roue en remodelant ce que signifie être humain. Et ils pensent qu’ils peuvent y parvenir d’ici 2030. C’est une vision dystopique froide qui veut éradiquer des milliers d’années de culture, de tradition et de pratiques pratiquement du jour au lendemain.

Et bon nombre de ces cultures, traditions et pratiques sont liées à la nourriture et à la façon dont nous la produisons et à nos liens profonds avec la nature. Considérez que bon nombre des anciens rituels et célébrations de nos ancêtres ont été construits autour d’histoires et de mythes qui les ont aidés à faire face à certains des problèmes les plus fondamentaux de l’existence, de la mort à la renaissance et à la fertilité. Ces croyances et pratiques culturellement ancrées ont servi à sanctifier leur relation pratique avec la nature et son rôle dans le maintien de la vie humaine.

Alors que l’agriculture est devenue la clé de la survie humaine, la plantation et la récolte des cultures et d’autres activités saisonnières associées à la production alimentaire étaient au cœur de ces coutumes. Freyfaxi marque le début de la récolte dans le paganisme nordique, par exemple, tandis que Lammas ou Lughnasadh est la célébration de la première récolte/récolte de céréales dans le paganisme.

Les humains ont célébré la nature et la vie à laquelle elle a donné naissance. Les croyances et les rituels anciens étaient empreints d’espoir et de renouveau et les gens entretenaient une relation nécessaire et immédiate avec le soleil, les graines, les animaux, le vent, le feu, la terre et la pluie et les saisons changeantes qui nourrissaient et apportaient la vie. Nos relations culturelles et sociales avec la production agraire et les divinités associées avaient une base pratique solide.

Le professeur Robert W Nicholls explique que les cultes de Woden et Thor se sont superposés à des croyances bien plus anciennes et mieux enracinées liées au soleil et à la terre, aux cultures et aux animaux et à la rotation des saisons entre la lumière et la chaleur de l’été et la froid et sombre de l’hiver.

Nous n’avons pas besoin de chercher plus loin que l’Inde pour apprécier la relation importante entre la culture, l’agriculture et l’écologie, notamment l’importance vitale de la mousson et des plantations et récoltes saisonnières. Les croyances et les rituels ruraux ancrés dans la nature persistent, même parmi les Indiens des villes. Ceux-ci sont liés aux systèmes de connaissances traditionnelles où les moyens de subsistance, les saisons, la nourriture, la cuisine, la transformation, l’échange de semences, les soins de santé et la transmission des connaissances sont tous interdépendants et forment l’essence de la diversité culturelle en Inde elle-même.

Bien que l’ère industrielle ait entraîné une diminution du lien entre la nourriture et l’environnement naturel lorsque les gens se sont déplacés vers les villes, les « cultures alimentaires » traditionnelles – les pratiques, les attitudes et les croyances entourant la production, la distribution et la consommation de nourriture – continuent de prospérer et de mettre en évidence notre lien permanent avec l’agriculture et la nature.

Impérialisme « Main de Dieu »

Si nous remontons aux années 1950, il est intéressant de noter le récit d’entreprise d’Union Carbide basé sur une série d’images qui dépeint l’entreprise comme une « main de dieu » sortant du ciel pour « résoudre » certains des problèmes auxquels l’humanité est confrontée. L’une des images les plus célèbres est celle de la main versant les produits agrochimiques de l’entreprise sur les sols indiens comme si les pratiques agricoles traditionnelles étaient en quelque sorte « arriérées ».

Malgré des affirmations bien connues du contraire, cette approche chimique n’a pas conduit à une augmentation de la production alimentaire selon l’article « Nouvelles histoires de la révolution verte » écrit par le professeur Glenn Stone. Cependant, cela a eu des conséquences écologiques, sociales et économiques dévastatrices à long terme (voir le livre de Vandana Shiva « La violence de la révolution verte » et la lettre ouverte désormais célèbre et très perspicace de Bhaskar Save aux responsables indiens).

Dans le livre « Food and Cultural Studies » (Bob Ashley et al), nous voyons comment, il y a quelques années, une campagne publicitaire télévisée de Coca Cola a vendu son produit à un public qui associait la modernité à une boisson sucrée et dépeint les anciennes croyances autochtones comme nuisibles, ignorant et dépassé. Coke et non la pluie est devenu le donneur de vie aux desséchés. Ce type d’idéologie fait partie d’une stratégie plus large visant à discréditer les cultures traditionnelles et à les présenter comme étant déficientes et ayant besoin de l’aide d’entreprises « semblables à Dieu ».

Ce que nous voyons en 2020, c’est une accélération de tels processus. En termes d’alimentation et d’agriculture, l’agriculture traditionnelle dans des endroits comme l’Inde subira une pression croissante de la part des géants de la grande technologie et de l’agro-industrie pour s’ouvrir aux aliments cultivés en laboratoire, aux OGM, aux microbes du sol génétiquement modifiés, aux outils de collecte de données et aux drones et autres ‘ technologies de rupture.

La Grande réinitialisation comprend des fermes sans agriculteurs gérées par des machines sans conducteur, surveillées par des drones et aspergées de produits chimiques pour produire des cultures de base à partir de semences GM brevetées pour que la « biomatière » industrielle soit traitée et constituée en quelque chose qui ressemble à de la nourriture. Qu’arrivera-t-il aux agriculteurs?

Après COVID, la Banque mondiale parle d’aider les pays à se remettre sur la bonne voie en échange de réformes structurelles. Des dizaines de millions de petits exploitants agricoles seront-ils attirés de leurs terres en échange d’un allégement de la dette individuelle et d’un revenu de base universel ? Le déplacement de ces agriculteurs et la destruction subséquente des communautés rurales et de leurs cultures était quelque chose que la Fondation Gates a appelé un jour et appelé cyniquement « mobilité des terres ».

Coupez à travers les euphémismes et il est clair que Bill Gates – et les autres individus incroyablement riches derrière la grande réinitialisation – est un colonialiste à l’ancienne qui soutient les stratégies de dépossession séculaires de l’impérialisme, qu’il s’agisse d’exploiter, de s’approprier et de marchandiser les connaissances des agriculteurs. , accélérant le transfert de la recherche et des semences aux entreprises ou facilitant le piratage de la propriété intellectuelle et les monopoles sur les semences créés par les lois sur la propriété intellectuelle et les réglementations sur les semences.

Dans des endroits comme l’Inde – toujours une société agraire – la terre de ces agriculteurs déjà lourdement endettés (avant COVID) sera-t-elle ensuite remise aux géants de la technologie, aux institutions financières et à l’agro-industrie mondiale pour produire leurs données de haute technologie boues industrielles GM ? Est-ce que cette partie du « ne rien posséder, être heureux » est un nouveau monde insipide promu par le FEM ?

Avec le lien complètement coupé entre la production alimentaire, la nature et les croyances culturellement ancrées qui donnent un sens et une expression à la vie, nous nous retrouverons avec l’individu humain qui vit de la nourriture en laboratoire, qui dépend des revenus de l’État et qui est dépouillé d’un effort productif satisfaisant et d’un véritable épanouissement personnel.

L’ingérence technocratique a déjà détruit ou sapé la diversité culturelle, les liens sociaux significatifs et les écosystèmes agraires qui s’appuient sur des siècles de savoir traditionnel et sont de plus en plus reconnus comme des approches valables pour garantir la sécurité alimentaire (par exemple, voir « Sécurité alimentaire et savoir traditionnel en Inde » dans le Journal des études sud-asiatiques). La transformation technocratique massive actuellement envisagée considère les humains comme des marchandises à contrôler et à surveiller, tout comme les drones technologiques sans vie et l’IA promus.

Mais ne vous inquiétez pas – vous serez sans propriété et heureux dans votre prison ouverte de chômage de masse, de dépendance de l’État, de passeports de santé à puce, d’absence d’argent liquide, de vaccination de masse et de déshumanisation.

www.globalresearch.ca/own-nothing-happy-being-human-2030/5728960

