Afin d’évaluer l’exactitude des résultats, la réplication des résultats a toujours été une composante nécessaire de tout processus scientifique ou de tout test ou calcul effectué. Cependant, lorsque quelque chose est trouvé qui ne soutient pas le récit approuvé – et que l’information est enterrée – cela pose une grande question sur la crédibilité de l’establishment scientifique.

Des chercheurs refusent de publier une étude majeure liant les vaccins Covid à une augmentation massive des crises cardiaques, selon un cardiologue de premier plan

Eh bien, un phénomène similaire se produit selon un cardiologue de renommée mondiale du Royaume-Uni. Une étude récente présentée lors de la réunion des sessions scientifiques de l’American Heart Association (AHA) affirme que le risque de développer un syndrome coronarien aigu (SCA) augmente considérablement (de 11% à 25%) chez les patients qui reçoivent les vaccins COVID-19 à ARNm expérimentaux développés par Pfizer et Moderna.

Le cardiologue de renom Steven Gundry a présenté l’étude – intitulée « Les vaccins COVID à ARNm augmentent considérablement les marqueurs inflammatoires endothéliaux et le risque de SCA mesurés par le test cardiaque PULS : un avertissement » – lors de la conférence annuelle de l’AHA le 8 novembre 2021, et a été publiée dans le Circulation de la revue médicale AHA.

L’étude conclut que les vaccins à ARNm « augmentent considérablement l’inflammation de l’endothélium et l’infiltration des cellules T du muscle cardiaque », ce qui, selon les chercheurs, est susceptible d’expliquer le nombre accru d’événements cardiaques ou vasculaires indésirables et d’effets secondaires tels que la cardiomyopathie, la thrombose et d’autres chez les patients après la vaccination.

De l’étude

« Ces changements ont entraîné une augmentation du score PULS de 11 % du risque de SCA à 5 ans (syndrome coronarien aigu) à 25 % du risque de SCA à 5 ans. Au moment de la rédaction de ce rapport, ces changements persistent pendant au moins 2,5 mois après la deuxième dose de vaccin.

Nous concluons que les vaccins à ARNm augmentent considérablement l’inflammation de l’endothélium et l’infiltration des cellules T du muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination.

Ce n’est pas la seule étude à avoir trouvé ce résultat, mais c’est la seule à avoir été publiée.

Des résultats similaires ont été trouvés par un chercheur d’une prestigieuse institution britannique qui a déclaré qu’ils avaient également trouvé un lien entre l’inflammation des artères coronaires et les vaccins expérimentaux à ARNm au cours de leurs propres études d’imagerie. Incroyablement, le lanceur d’alerte a déclaré que l’institution avait décidé de ne pas publier les résultats.

Le Dr Malhotra a expliqué que le dénonciateur, qui ne révèle toujours pas son identité, est très déçu car ses découvertes ont été enterrées.

« En bonne science, nous ne nous appuyons jamais sur une seule étude. Nous devons reproduire ces résultats.

Il y a quelques jours après la publication de ceci, quelqu’un d’une institution britannique très prestigieuse – un chercheur du département de cardiologie [et] un lanceur d’alerte – m’a contacté pour me dire que les chercheurs de [son] département avaient trouvé quelque chose de similaire dans les artères coronaires liées au vaccin.

Ils ont eu une réunion et ces chercheurs ont décidé pour le moment qu’ils ne publieraient pas leurs résultats parce qu’ils craignent de perdre l’argent de la recherche de l’industrie pharmaceutique.

Connaissant cette information, qui est très préoccupante, [en plus de] l’article de Steven Gundry, et aussi des preuves anecdotiques… se faire dire par des collègues que des personnes de plus en plus jeunes arrivent avec une crise cardiaque. Alors qu’est-ce que cela signifie en termes de données?

Nous savons depuis juillet qu’il y a eu près de 10 000 décès non liés à Covid en excès et que la plupart d’entre eux, ou une partie importante de ceux-ci, sont dus à une maladie de l’appareil circulatoire – ou en d’autres termes à une crise cardiaque et à un accident vasculaire cérébral. »

« Ils ne vont pas publier leurs découvertes, ils craignent de perdre de l’argent pour la recherche »

Le Dr Aseem Malhotra révèle qu’un chercheur en cardiologie a trouvé des résultats similaires à un nouveau rapport montrant une augmentation du risque de crise cardiaque suite au vaccin contre l’ARNm COVID. pic.twitter.com/63evorQwlJ

– GB News (@GBNEWS) 25 novembre 2021

Bien que les résultats de l’étude de recherche montrent ce lien entre les vaccins Covid précipités et les dommages au système circulatoire, il est possible que les développeurs de vaccins à ARNm, en particulier Pfizer, aient déjà une idée de ces effets possibles de leurs vaccins.

Pendant ce temps, alors que des «experts de confiance» enterrent leurs découvertes sur les graves dangers que posent les vaccins, Pfizer encaisse à hauteur de 1 000 dollars par seconde, avec un bénéfice estimé à 36 milliards de dollars pour 2021, selon leur dernier rapport trimestriel.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia