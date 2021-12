Saisie de Kiev, progression du Donbas : des sources de tabloïds allemands fantasment sur l’invasion russe de l’Ukraine

© Sputnik / STR / Accéder à la banque de photos

Auparavant, deux médias américains avaient affirmé que la Russie cherchait à rassembler quelque 175 000 soldats à la frontière avec l’Ukraine pour une prétendue offensive militaire contre le pays. Moscou a systématiquement rejeté toute affirmation selon laquelle il s’agissait d’une menace militaire pour tout autre pays et a condamné ce qu’il qualifie de presse « alarmiste ».

Le président russe Vladimir Poutine aurait un plan tout prêt dans un tiroir d’une table pour une offensive militaire qui verrait la saisie des deux tiers du territoire de l’Ukraine, y compris la capitale, a rapporté le tabloïd allemand Bild, citant ce qu’il a appelé des sources de sécurité anonymes de haut rang de l’OTAN et des services de renseignement ukrainiens. À entendre des sources anonymes le dire, le président russe n’a pas décidé si le plan présumé devait être mis en œuvre.

Les évaluations du renseignement occidental citées par Bild affirment qu’une offensive pourrait commencer en janvier ou février 2022, si l’OTAN et Kiev ne répondaient pas aux demandes du Kremlin. Parmi les prétendues demandes figurent l’arrêt de l’avancée de l’alliance vers l’est et le redéploiement des troupes, ainsi que l’interdiction de l’admission de l’Ukraine à l’OTAN.

Plan triphasé allégué

Bild cite plusieurs sources anonymes de l’OTAN affirmant que le plan d’invasion russe présumé comprend trois étapes :

Au cours de la première étape, les forces de Moscou déployées en Crimée devraient attaquer le sud de l’Ukraine avec des troupes déployées depuis la mer près d’Odessa et des forces spéciales aéroportées larguées sur Kherson. Le but de ces attaques serait de couper l’Ukraine des approvisionnements par voie maritime.

En avançant plus loin le long du fleuve Dniepr, les forces russes auraient coupé les forces ukrainiennes à l’est du ravitaillement en provenance de l’ouest en s’emparant des ponts. Dans le même temps, les forces armées déployées sur le territoire des républiques populaires autoproclamées de l’Est attaqueront simultanément l’armée ukrainienne et avanceront vers la région de Zaporijia puis vers la Crimée, selon les sources anonymes.

La deuxième étape dépendrait prétendument de la réaction de la communauté internationale et du succès de la première, affirme le tabloïd.

« Si la Russie entre, les sanctions contre elle seront appliquées de toute façon. Après cela, cela n’a plus de sens de s’arrêter à mi-chemin », a affirmé l’une des sources du Bild.

Dans le cadre du plan présumé, la deuxième étape verrait des chars et des moyens de l’armée de l’air russes traverser la frontière ukrainienne près des régions de Lougansk et de Kharkiv pour s’emparer des villes de Dnipro et Poltava.

La troisième et dernière étape commencerait par l’encerclement de Kiev, qui serait effectué par des forces venues du territoire biélorusse, affirme le tabloïd. La saisie de la capitale pourrait être effectuée au début de la campagne, cependant, dans certaines circonstances, a déclaré une source au Bild. Une autre source aurait estimé que les Ukrainiens peuvent se battre, mais qu’ils perdront sans aucun doute face à une force russe plus importante.

Le Kremlin dément tout plan d’attaque contre qui que ce soit

Le rapport de Bild suit les traces des allégations faites par le Washington Post et l’AP, citant des sources anonymes du renseignement américain. Les deux organes de presse affirment que la Russie prévoit de déployer jusqu’à 175 000 soldats dans le but d’attaquer le territoire ukrainien. Commentant ces informations, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il rendrait « très, très difficile » pour la Russie d’attaquer son voisin occidental et a promis d’avoir une « longue discussion » avec Poutine concernant la situation autour de l’Ukraine.

Les deux présidents devraient avoir une conversation le 7 décembre, pour discuter, entre autres sujets urgents, des problèmes entourant l’Ukraine, y compris les reportages continus des médias sur une prétendue accumulation militaire russe à la frontière.

Le Kremlin a rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles la Russie constituerait une menace militaire pour ses voisins, critiquant une « campagne de fausses informations » ciblant Moscou. La Russie a en outre insisté sur le fait que les mouvements de troupes sur son territoire souverain ne concernaient personne et ne devraient pas l’être. Dans le même temps, le Kremlin a dénoncé à plusieurs reprises les efforts de certains pays occidentaux pour injecter des armes à l’Ukraine, l’incitant ainsi à utiliser la force militaire pour résoudre son conflit armé interne au lieu de recourir à la négociation et à la diplomatie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News