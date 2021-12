Pourquoi cacher ce qui se passe dans les deux premières semaines après la vaccination ? + L’arme du crime de Fauci déployée contre 5 milliards d’êtres humains confiants – l’hydroxyde de graphène

Pourquoi cacher ce qui se passe dans les deux premières semaines après la vaccination ?

De nombreux articles ont été publiés montrant à quel point les vaccins protègent les personnes après la deuxième dose. Une partie de cet effet est une illusion. L’effet se produit à la suite d’une mesure inexacte et d’un phénomène appelé biais de survie.

Le biais de survie se produit lorsqu’un groupe est comparé à deux moments, mais les membres du groupe changent entre les moments. Ce serait comme évaluer la qualité d’une école de natation qui privilégie la technique consistant à jeter les gens au milieu de l’océan, à les laisser quelques heures et à revendiquer le mérite de savoir à quel point les élèves restants savent nager. Au bout de deux heures, il ne restait plus que ceux qui savaient déjà nager et peut-être quelques-uns qui ont appris à nager à la dure ! Les pauvres âmes qui se sont noyées entre-temps ne comptent même pas. Attribuer la capacité de natation des personnes restantes à l’entraîneur qui est arrivé 2 heures plus tard donnerait évidemment une image très trompeuse. Souligner que personne ne s’est noyé dans les leçons ultérieures serait tout aussi trompeur pour déterminer le succès de la « technique d’enseignement ».

Avec la vaccination Covid, il y a une période de deux semaines après la vaccination qui n’est pas incluse dans les données. La raison invoquée est que les vaccins mettent un certain temps à induire des anticorps et, par conséquent, les données des deux premières semaines ne sont pas pertinentes. De toute évidence, cela est défectueux. Et si les vaccins avaient des effets délétères visibles d’emblée, qui n’ont rien à voir avec la production d’anticorps ? Un exemple est le taux élevé de zona observé après la vaccination Covid, suggérant qu’il existe un problème de réactivation virale. Cela peut expliquer pourquoi les taux d’infection au Sars-CoV-2 sont en fait plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés au cours des deux premières semaines suivant la vaccination.

L’élimination des deux premières semaines a pour effet un biais de données trompeur. Si des personnes sont infectées et meurent pendant cette période, cela doit être inclus. La possibilité que le vaccin lui-même puisse exercer un effet sur le taux d’infection ne peut être ignorée et l’ensemble des données doit être inclus afin d’évaluer avec précision l’efficacité. En ne mesurant que la période après le risque plus élevé d’infection (0-14 jours), il est possible de se tromper. Tout signal serait manqué.

En plus d’être absurde en termes de risque individuel de supprimer cette période de temps, il y aura également un impact sur la communauté au sens large. Si le vaccin provoque en fait un pic d’infections au cours des deux premières semaines, cela augmentera inévitablement la propagation et entraînera une augmentation du nombre d’infections dans cette communauté pendant cette période. Par conséquent, l’évaluation de l’impact du programme de vaccination doit inclure non seulement l’effet sur l’individu, mais l’impact sur la communauté au sens large.

Ce point est particulièrement pertinent pour les communautés très unies où beaucoup sont vaccinées en même temps, comme les écoles et en particulier les communautés avec un nombre élevé de personnes vulnérables telles que les maisons de soins et les hôpitaux. Ce que nous faisons effectivement, c’est « accélérer » la vague d’infections (et de décès). Finalement, à la fin de la saison virale, le même nombre de personnes sont décédées. En raison de l’exclusion des décès antérieurs (1-14 jours), nous sommes induits en erreur en pensant que les vaccins étaient plus efficaces qu’ils ne l’étaient en réalité. En ne regardant que la dernière période et en voyant moins de morts pendant cette période, l’illusion a été créée que des vies ont été sauvées. Cela est évident dans les données de nombreux pays après le déploiement du vaccin. Le graphique ci-dessous montrant le Royaume-Uni par rapport à l’Europe illustre ce point, car le Royaume-Uni a été le plus rapide à déployer le vaccin. Le nombre total de décès, représenté par la zone sous la courbe, était similaire à celui d’autres pays, mais est juste comprimé sur une période plus courte.

Figure 1 : Décès de Covid en hiver au Royaume-Uni et dans l’Union européenne

Examinons maintenant quelques exemples spécifiques, par ex. cette étude de résidents de maisons de soins infirmiers aux États-Unis. Les résultats montrent qu’au cours de l’étude 6,8 % de la population vaccinée ont été infectés et 6,8 % de la population non vaccinée ont été infectés. Cependant, en décidant que les 14 premiers jours après la vaccination doivent être exclus, la zone grise pour le groupe vacciné est comparée à la zone noire et grise combinée pour les non vaccinés. Cela pourrait conduire à l’affirmation d’une efficacité de 66% du vaccin contre l’infection. Les auteurs de cette étude ont été assez honnêtes pour partager les données brutes et n’ont pas revendiqué 66% d’efficacité.

Figure 2 : Données d’un article américain montrant le pourcentage de la population des maisons de soins infirmiers infectés par temps après l’arrivée de la clinique à leur domicile et par statut vaccinal

Cependant, de nombreuses études se sont appuyées sur cette astuce pour revendiquer l’efficacité du vaccin. Les exemples les plus évidents en sont l’étude d’essai originale de Pfizer et l’essai d’AstraZeneca.

Figure 3 : Graphique de l’essai AstraZeneca montrant la censure de la période précoce (« Période d’exclusion »)

Pour prendre un deuxième exemple, un article danois a mesuré le nombre d’infections chez les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins. Avant le début du programme de vaccination, 4,8 % des travailleurs de la santé avaient été infectés et 3,8 % des résidents des maisons de soins l’avaient été. L’étude s’est terminée à la fin de la vague d’hiver danoise après que 95 % des résidents des maisons de soins aient été vaccinés et 28 % des travailleurs de la santé l’aient été. Compte tenu de la pire position au début et du taux de vaccination plus faible chez les travailleurs de la santé, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient globalement moins bien lotis. Cependant, le pourcentage d’infectés à la fin de la vague était de 7,0% chez les travailleurs de la santé mais de 7,7% chez les résidents des maisons de soins.

Figure 4 : Données d’un article danois montrant le pourcentage de la population infectée parmi les résidents des maisons de soins et les travailleurs de la santé

Dans quelle mesure l’efficacité du vaccin signalée dans la recherche sur la Covid est-elle vraiment une mesure du biais de survie couplé à une immunité acquise naturellement ? C’est une question critique. Aucune allégation d’efficacité du vaccin ne doit être faite sans d’abord aborder ce point.

Rapport publié à l’origine par l’équipe d’avis de santé et de rétablissement. HART est un groupe de médecins, scientifiques, économistes, psychologues et autres experts universitaires britanniques hautement qualifiés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

L’arme du crime de Fauci déployée contre 5 milliards d’êtres humains confiants – l’hydroxyde de graphène

J’ai compilé toutes les preuves que nous avons dans cet article qui prouvent que l’oxyde de graphène, l’hydroxyde de graphène et d’autres variantes du graphène sont en fait injectés aux gens par les gouvernements et les grandes sociétés pharmaceutiques.

Cette preuve a déjà été découverte et prouvée à de nombreuses reprises par des équipes de recherche indépendantes, des scientifiques, des lanceurs d’alerte en biotechnologie et les quelques journalistes éthiques restants.

Il y a un effort concerté de la part des « vérificateurs de faits », des plateformes Big Tech et des médias grand public financés par le cartel pharmaceutique, pour cacher les preuves et calomnier les personnes qui mettent cela en lumière.

Une fois que vous avez examiné les preuves fournies ici, vous devez prendre des mesures pour votre sécurité et celle de vos familles.

Servir tous les criminels de guerre participant à ce programme de vaccins COVID de la mort avec un avis de responsabilité pour les meurtres qu’ils commettent.

Il s’agit d’une action définitive que toute personne peut entreprendre, dans le monde entier.

Les avis sont déjà rédigés par les équipes juridiques, alors pourquoi ne pas les utiliser et laisser nos ennemis sur la défensive. Les criminels se verront rappeler les procès de Nuremberg et seront informés qu’ils seront traduits en justice. Ils doivent cesser et s’abstenir d’agir en connaissance de cause et volontairement en rendant obligatoires les doses « vaccinales » de la mort et en les faisant respecter. Les preuves du danger sont claires et les décès ont été prouvés. Quiconque administre ou impose ces injections « vaccinales » mortelles le fait sans consentement éclairé.

Compilation de preuves

Le 2 novembre, un éminent professeur de l’Université d’Almeria, le Dr Pablo Campra, a révélé sa détection de graphène dans plusieurs flacons de « vaccins » Covid-19, en utilisant la spectroscopie Micro-Raman. Le rapport du Dr Campra de l’Université d’Almeria a démontré la détection de graphène et d’oxyde de graphène dans 8 échantillons provenant de divers fabricants de « vaccins ».

En réponse, le Dr Andreas Noack a publié une vidéo cinglante commentant le rapport du Dr Campra. Le Dr Noack est un chimiste et le plus grand expert mondial en ingénierie du charbon actif et en GRAPHENE. Le Dr Noack a fait sa thèse de doctorat sur la façon de transformer l’oxyde de graphène en hydroxyde de graphène.

La vidéo est d’une importance cruciale. Le Dr Noack a déclaré que deux des bandes de fréquences détectées par le Dr Campra étaient celles de l’hydroxyde de graphène. L’hydroxyde de graphène (GHO) est un charbon actif monocouche, de 50 nm de long et 0,1 nm d’épaisseur (une couche d’atome d’épaisseur). Ainsi, les injections contiennent des nano-lames de rasoir d’une stabilité exceptionnelle, qui ne sont pas biodégradables (un fait que tout chimiste sait).

En effet, ces nano-lames de rasoir découpent et détruisent le cœur, le cerveau et le système cardiovasculaire. Les cellules épithéliales deviennent rugueuses et les choses s’y collent. Il dit que les toxicologues ne peuvent pas les trouver dans une boîte de Pétri par des méthodes normales car ils ne bougent pas et ils ne s’attendent pas à découvrir des lames de rasoir de taille nanométrique. De plus, tout médecin qui leur injecte avec connaissance de ce problème est un meurtrier.

L’hydroxyde de graphène est un nouveau matériau et les toxicologues ne le savent pas encore. C’est pourquoi des gens meurent à cause de ces injections mortelles, en particulier des athlètes, explique le Dr Noack. C’est un « poison hautement intelligent ».

Ce qui est encore plus horrible, c’est que si vous effectuez une autopsie, vous ne trouverez rien. Cette arme furtive est même introuvable après la mort. Les nano-razerblades à base d’hydroxyde de graphène provoquent des saignements internes.

« Même si les gens ne meurent pas immédiatement, cela coupe les vaisseaux sanguins petit à petit… Je peux dire en tant que chimiste que nous sommes absolument certains que l’hydroxyde de graphène est là… en tant que chimiste, si vous l’injectez dans le sang, vous savez que vous êtes un meurtrier.

Le Dr Noack a été tué quelques jours seulement après avoir sifflé et diffusé cette vidéo.

Sa femme a annoncé qu’il s’agissait d’une attaque sournoise brutale.

Elle nous supplie d’avoir le courage de CROIRE et d’AGIR MAINTENANT pour exposer cela ! Elle a dit que son mari est une âme gentille et qu’il a fait cela pour nous, il est mort pour nous tous.

Des rumeurs circulent pour vous distraire et vous embrouiller au sujet de son meurtre présumé et les médias mainstream sont toujours silencieux, mais voici quelques preuves supplémentaires qu’il a été tué. La femme du Dr Noack vient de publier une mise à jour disant qu’elle pense qu’il a été attaqué par un faisceau de rayonnement.

Envoyez dès maintenant cette vidéo et mon article à tous les médecins, experts et dirigeants mondiaux.

Les gouvernements injectent déjà à des enfants de 5 ans des injections mortelles de [Big] Pharma contenant des rasoirs à base d’hydroxyde de graphène. Cette technologie découpera leurs entrailles et infligera une mort horrible et douloureuse à nos enfants !

L’année dernière, la police autrichienne a défoncé la porte du Dr Noack et l’a arrêté pour tenter de l’empêcher de s’exprimer. L’incident a été enregistré à la caméra. Il était clairement une cible.

Le Dr Pablo Campra a été le premier à déduire que le sérum Pfizer contient des flocons d’oxyde de graphène en utilisant la microscopie électronique à transmission en juillet 2021. Ses techniques de détection comprenaient également la spectroscopie infrarouge combinée à la microscopie optique.

Avant la découverte du Dr Campra, une autre équipe de recherche espagnole nommée La Quinta Columna, a publié sa découverte en juin, que les sérums COVID dans toutes leurs variantes, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson, etc., contiennent une dose considérable de nanoparticules d’oxyde de graphène, rapportée par Global Research.

Articles sélectionnés : Hydroxyde de graphène dans le flacon de vaccin à ARNm : Assassinat du Dr Andreas Noack

Le Dr Ricardo Delgado, biostatisticien et fondateur de La Quinta Columna, a découvert que 99% du contenu de Pfizer est de l’oxyde de graphène. Son équipe a été diffamée par des vérificateurs des faits qui n’ont fourni aucune preuve de leurs allégations diffamatoires.

Dans mon article intitulé « Graphene Oxide The Vector For Covid-19 Democide », j’explique le processus chimique impliqué dans la réduction de l’oxyde de graphène en un sérum liquide clair en réduisant sa teneur en oxygène. Ce faisant, l’oxyde de graphène réduit (RGO) est plus mortel. Alors oui, il est scientifiquement possible que les sérums COVID soient à 99% d’oxyde de graphène.

L’équipe du Dr Delgado a publié un rapport scientifique de leur analyse par microscopie optique et électronique montrant que de l’oxyde de graphène a été trouvé dans quatre « vaccins Covid-19 ». Orwell City a annoncé la nouvelle en anglais. Ensuite, La Quinta Columna a demandé à l’Université d’Almeria un rapport intermédiaire intitulé « DÉTECTION DE GRAPHÈNE DANS UN ÉCHANTILLON DE SUSPENSION AQUEUSE ».

Le rapport de La Quinta Columna a été initialement publié en espagnol le 28 juin 2021.

« Le problème est que ce n’est pas un vaccin, c’est une dose de graphène à une personne. » – Dr Ricardo Delgado

Whitney Webb a tenté une diffamation sur La Quinta Columna et la découverte de l’Université d’Almeria, où elle a directement attaqué la crédibilité du Dr Ricardo Delgado sans rien de substantiel. La journaliste d’investigation Ramola D. et moi-même avons démystifié le Webb de mensonges de Whitney.

Le 19 août, une autre équipe de recherche connue sous le nom de « The Scientist Club » a trouvé du graphène dans 7 sérums biotechnologiques de premier plan à l’aide d’un microscope optique, d’un microscope à champ sombre, d’un spectroscope d’absorbance UV et de fluorescence, des microscopes électroniques à balayage, un microscope électronique à transmission, un spectroscope à dispersion d’énergie, Diffractomètre à rayons X et instruments de résonance magnétique nucléaire pour vérifier la morphologie et le contenu des sérums. Pour les mesures de haute technologie et le soin de l’investigation, tous les contrôles ont été activés et des mesures de référence adoptées afin d’obtenir des résultats validés.

Pour des raisons évidentes, le Scientist Club a gardé son identité secrète. Ils ont analysé Pfizer, Moderna, Janssen et AstraZeneca et ont trouvé un substrat à base de carbone avec des nanoparticules intégrées, des feuilles de graphène et de l’oxyde de graphène.

Des composants contenant des métaux non déclarés ont été trouvés par des scientifiques au Japon, ce qui a amené le gouvernement japonais à arrêter l’utilisation des sérums de Moderna. Le ministère japonais a signalé que les particules trouvées avaient réagi aux aimants et étaient donc soupçonnées d’être un contaminant métallique. Le graphène, l’oxyde de graphène (GO) et l’oxyde de graphène réduit (RDO) ont tous des propriétés paramagnétiques.

En septembre, une équipe allemande a révélé des preuves accablantes de contaminants de « vaccins » et des autopsies liant les « vaccins » à des décès.

Le Dr T. a lancé un appel à tous les professionnels de la santé dans cette annonce urgente demandant aux professionnels de la santé de signaler le phénomène magnétique, car elle pense que les flocons d’oxyde de graphène sont responsables du magnétisme induit par le « vaccin » dont nous avons été témoins à l’échelle internationale. Le Dr Andrew Goldsworthy (retraité) de l’Imperial College de Londres a expliqué le mécanisme possible ici.

La dénonciatrice de Pfizer, Karen Kingston, a révélé en août comment l’oxyde de graphène était caché sous un secret commercial et c’est pourquoi il n’était pas répertorié dans les brevets. Cependant, explique Kingston, il s’agit en fait de l’ingrédient clé des sérums Covid-19.

Un autre scientifique en chef de Pfizer a sonné l’alarme en novembre, divulguant des e-mails internes sur Stew Peter’s Show provenant de hauts dirigeants et de scientifiques de Pfizer expliquant comment ils allaient cacher au public que l’oxyde de graphène se trouve dans leurs sérums.

En avril 2021, Santé Canada a rappelé un million et demi de masques faciaux KN95 contenant du graphène. Les enfants avaient été contraints de porter ces masques dans les écoles canadiennes. Santé Canada a comparé les porter à respirer de l’amiante toute la journée. Ces masques empoisonnés provenaient de la société chinoise Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd.

Le Dr Robert Young a utilisé la microscopie électronique à balayage et à transmission qui a révélé de l’oxyde de graphène dans quatre sérums de marque Covid-19, le 11 septembre 2021.

Le Dr Franc Zalewski a également trouvé de l’oxyde de graphène dans le sérum Pfizer.

Le Dr Antonietta Gatti a récemment réalisé une interview vidéo sur la toxicité des particules nanométalliques d’oxyde de graphène pour les cellules. Elle les a trouvés dans les « vaccins », les kits PCR et les masques faciaux.

Dans son rapport révolutionnaire de 2017 avec le Dr Stefano Montanari, le Dr Antoinetta Gatti explique que les nanoparticules à l’intérieur des cellules détruisent le mécanisme de défense inné des cellules et provoquent des caillots sanguins, une inflammation mortelle, des thrombus et une défaillance de plusieurs organes posés par des particules nanométalliques, qui ne sont pas biodégradable et en effet biopersistant. Ils peuvent à la fois pénétrer dans les cellules, endommager l’ADN et être transportés par le sang pour se lier à la matière organique et coaguler dans les organes.

Une équipe slovaque a analysé les écouvillons nasaux du kit PCR à l’aide de SD Biosensor, Abbott et Nadal dans un laboratoire hospitalier de Bratislava. L’équipe a découvert que lorsque les hydrogels d’oxyde de graphène de la DARPA entrent en contact avec un fluide organique (par exemple, la salive) en quelques minutes, ils commencent à former des structures cristallines rectangulaires. Ceux-ci se développent progressivement de manière fractale. Une équipe de recherche allemande a également filmé la croissance cristalline des hydrogels GO.

Articles scientifiques et brevets

Plusieurs articles scientifiques montrent que l’oxyde de graphène est utilisé en thérapie génique comme échafaudage ou plate-forme pour la livraison d’ARNm dans les cellules grâce à sa conductivité électrique élevée et sa capacité à pénétrer les membranes cellulaires. Les réseaux cristallins se forment dans le liquide corporel et se répliquent après injection et dans le sérum lui-même, comme le montre cette vidéo du sérum Pfizer. Cela ressemble vraiment à des antennes nano haute fréquence.

Des scientifiques ont développé une nouvelle façon de fabriquer des nanotubes de carbone au NanoScience Center de l’Université de Jyväskylä, en Finlande, et à l’Université de Harvard, aux États-Unis.

Le graphène faisait partie du premier projet sur le génome humain lancé en 2001. Thérapie génique par ARNm Nanotech utilisant l’oxyde de graphène comme vecteur, fonctionne sur la technologie CRISPR et a été développée par Pfizer, Moderna et BioNTech, comme traitement pour les patients atteints de cancer. En raison de sa cytotoxicité (mort cellulaire) dans les cellules saines et du fait que tous les animaux sont morts lors des essais sur les animaux, la nanotechnologie à l’oxyde de graphène n’a jamais été approuvée pour une utilisation sur les humains ! Pourquoi cette technologie est-elle maintenant utilisée sur des personnes en bonne santé et sur des enfants, qui ne courent aucun risque de COVID ?

Il devrait être clair pour tout le monde maintenant que le cartel pharmaceutique utilise cette technologie dans le monde entier, dans des essais humains illégaux et essaie d’imposer ses «vaccins» toxiques à tout le monde, en toute impunité.

Nanografi fabrique des nanotubes d’oxyde de graphène et des vaccins intranasaux pour l’administration de médicaments Covid-19.

Les scientifiques ont déjà étudié la translocation nez-cerveau et la biodégradation cérébrale par pulvérisation intranasale, à l’aide de fines nanofeuillets d’oxyde de graphène. Ne vous y trompez pas, les « vaccins » en spray nasal contiennent des nanoparticules d’oxyde de graphène.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, voici un article des médias mainstream essayant de présenter le spray nasal « vaccin contre la grippe » à l’oxyde de graphène comme une sorte d’intervention protectrice.

Le Dr Chunhong Dong est l’auteur principal d’une étude de l’Institut des sciences biomédicales en Chine où il se vante,

« Cette étude donne de nouvelles perspectives sur le développement de systèmes de vaccins intranasaux haute performance avec des nanoparticules en forme de feuille bidimensionnelle. »

L’oxyde de graphène a été soigneusement conçu comme « adjuvant de vaccin pour l’immunothérapie » et le polyéthylène glycol (PEG), un autre poison hautement toxique, est utilisé comme polymère de revêtement. Les PEG sont largement utilisés comme additifs dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. Mais les PEG s’accompagnent de réactions d’hypersensibilité potentiellement mortelles, y compris l’anaphylaxie.

Ce n’est pas une grande marque, mais ils mentionnent « les nanoparticules et micro-particules chargées en graphène de carbone » dans leur invention brevetée Sars-Cov2.

Voici une liste d’études médicales évaluées par des pairs sur la toxicité de l’oxyde de graphène et la façon dont il coagule le sang. De combien de preuves supplémentaires avez-vous besoin pour CROIRE ?

Le Dr Armin Koroknay, directeur de recherche de Private Consultants and Research Institute of Zürich, a analysé les effets de la « vaccination » COVID sur le sang.

https://www.bitchute.com/embed/Hpu5F5OVTUh3/?feature=oembed#?secret=iZoMqdwBum

Cliquez ici pour regarder la vidéo.

Le Dr Bärbel Ghitalla et son équipe ont examiné différentes marques au microscope et ont découvert des choses qu’elles ne pouvaient pas expliquer, mais qui sont expliquées dans les brevets du « vaccin Covid-19 ».

Êtes-vous croyant maintenant?

*

Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous. Suivez-nous sur Instagram, @crg_globalresearch. Transférez cet article à vos listes de diffusion. Crosspost sur votre site de blog, forums internet. etc.

Toutes les images de cet article sont de Ariyana Love

La source originale de cet article est Ariyana Love

Copyright © Dr. Ariyana Love, Ariyana Love, 2021

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News