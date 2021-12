PHOTO DE DOSSIER: Julio Borges lors de la réunion du président américain Donald Trump avec des diplomates latino-américains sur la situation au Venezuela à New York, États-Unis, le 25 septembre 2019. © REUTERS/Jonathan Ernst

Julio Borges quitte son poste de ministre des Affaires étrangères du « gouvernement intérimaire » du Venezuela, soutenu par les États-Unis, affirmant qu’il est devenu une « caste » et qu’il ne parvient pas à écarter Nicolas Maduro du pouvoir.

Borges a déclaré aux journalistes dimanche qu’il présenterait sa démission lors d’une session législative mardi. Il a ajouté que le gouvernement intérimaire devrait « disparaître » lorsque son mandat légal expirera en janvier, à moins qu’il n’adopte les modifications proposées à son décret fondateur de 2019.

« Il a été déformé », a déclaré Borges à propos du gouvernement intérimaire soutenu par les États-Unis et dirigé par Juan Guaido. « Au lieu d’être un instrument de lutte contre la dictature, le gouvernement intérimaire est devenu une sorte de . . . caste. »

Borges a fait ses commentaires depuis la Colombie, où il vit en exil après avoir été accusé de faire partie d’un complot visant à assassiner Maduro. Sa sortie marque un autre coup dur pour une opposition qui a été mise en déroute lors des élections régionales du mois dernier. Le parti au pouvoir de Maduro a remporté 20 des 23 postes de gouverneur.

Guaido s’est déclaré « président par intérim » du Venezuela en janvier 2019. Les États-Unis et des dizaines d’autres pays le reconnaissent, ainsi que son groupe d’opposition, comme le gouvernement légitime du Venezuela, mais l’UE a retiré son soutien en janvier dernier. L’ONU reconnaît également Maduro comme le président dûment élu du Venezuela.

Borges a déclaré que le gouvernement intérimaire devrait cesser de fonctionner, à l’exception de la gestion des actifs appartenant à l’État qui sont gelés à l’étranger, tels que le raffineur Citgo Petroleum aux États-Unis. L’opposition aurait été en proie à des luttes intestines.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Domination explosive et proche : ce que les données d’Afrique du Sud nous disent sur Omicron

La variante omicron de la pandémie actuelle de COVID-19, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, s’est rapidement propagée à travers le monde. Des cas sont apparus en Europe, aux États-Unis, en Australie et en Chine. L’Organisation mondiale de la santé l’a qualifié de variante préoccupante.

Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan, pense que la variante omicron a le potentiel de devenir la variante Covid dominante. Les données d’Afrique du Sud montrent que le nombre de cas double quotidiennement, et en novembre, 73% des cas de Covid séquencés étaient des omicron.

Tulio de Oliveira, professeur de santé publique en Afrique du Sud, a déclaré : « L’Omicron est probablement la variante à la propagation la plus rapide que l’Afrique du Sud ait jamais connue.

La croissance explosive des cas indique qu’elle est hautement transmissible. Le delta représente 99% des cas de Covid dans le monde, mais l’augmentation rapide d’omicron en Afrique du Sud est une preuve significative qu’il pourrait devenir la variante dominante en 2022. Dans quelques mois, des scientifiques de l’Union européenne et de l’Australie prévoient qu’omicron provoquera plus d’infections que la souche delta.

Alors que les données préliminaires suggèrent que l’omicron est hautement transmissible, de nombreuses infections ont présenté des symptômes moins graves, ou, apparemment, aucun symptôme. L’OMS a déclaré qu’aucun décès n’avait été signalé à cause d’omicron, mais il n’y a pas suffisamment de données pour conclure que la variante est bénigne.

[Ici un tour de passe-passe semble s’opérer sans doute par négociation avec l’Afrique du Sud pour laisser la place à l’option vaccinale. JDDM – MIRASTNEWS]

Omicron semble également être plus résistant à l’immunité naturelle. Des scientifiques d’Afrique du Sud ont mené une étude statistique qui suggère que l’omicron est trois fois plus susceptible de réinfecter les individus que les précédentes variantes de Covid. L’étude a analysé 2,8 millions d’échantillons de coronavirus positifs en provenance d’Afrique du Sud, dont 35 670 seraient des réinfections. Les scientifiques n’avaient pas accès aux données de vaccination.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’omicron est plus transmissible, mortel ou résistant aux vaccins, aux traitements et à l’immunité naturelle que les autres variantes. Cependant, les premières indications sont qu’il est hautement transmissible et évite l’immunité naturelle.

[Ici cela confirme notre remarque précédente car d’autres experts avaient indiqué que malgré sa grande infectuosité, il n’était pas méchant et pourrait même être l’option de sortie de la maladie en le laissant infecter la population sans mesures vaccinales.

Il serait donc prudent que des experts indépendants aux parties impliquées mènent les études, car les mondialistes cherchent à tout prix d’imposer l’option de la vaccination obligatoire avec des armes biologiques. En Allemagne, selon ce qui na été rapporté et des vidéos circulant sur l’internet un Docteur expert dans le domaine a été assassiné parce qu’il démontrait en direct la présence du graphène dans les vaccins. JDDM – MIRASTNEWS]

L’OMS n’a pas encore déterminé si omicron aura besoin d’un nouveau vaccin ou de rappels pour contrer. Seulement 30% de la population sud-africaine est entièrement vaccinée, ce qui rend difficile pour les chercheurs de déterminer dans quelle mesure les vaccins protègent les individus contre la nouvelle variante.

L’OMS a déclaré aux fabricants de vaccins qu’ils devraient être prêts à modifier leurs vaccins Covid actuels. Cependant, un nouveau vaccin peut ne pas être nécessaire pour l’omicron, mais pourrait être nécessaire pour une autre variante.

Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré: « Je crois en principe qu’à un certain moment nous aurons besoin d’un nouveau vaccin contre cette nouvelle variante. » Sahin a ajouté que BioNTech a la capacité d’adapter rapidement son vaccin en réponse à l’omicron.

Omicron aux États-Unis

Des cas d’omicron ont été signalés partout aux États-Unis. Les États-Unis se sont joints au Royaume-Uni et à d’autres pays pour mettre en œuvre des restrictions de voyage dans les pays d’Afrique australe.

Selon le tracker COVID-19 du New York Times, les cas et les hospitalisations aux États-Unis sont en augmentation et le nombre moyen de décès quotidiens par Covid est remonté à plus de 1 000.

L’administration Biden a continué à faire pression pour que tous les Américains soient vaccinés. Seulement 60% de la population adulte est complètement vaccinée, un chiffre bien inférieur à celui de la plupart des pays développés. Avec l’émergence de l’omicron, il est possible que les injections de rappel deviennent un principe central de la réponse américaine.

Traduction : MIRASTNEWS

DANGER DE FUITE : FILLE DE 12 ANS BLESSÉE PAR UN PAPA VACCINÉ.

Source : Sputnik News

Le Dr David Martin à Redpill Expo le 6 novembre 2021 – Nomme les sociétés et les nations derrière l’arnaque

Le Dr David Martin à Redpill Expo le 6 novembre 2021 – Nomme les sociétés et les nations derrière l’arnaque