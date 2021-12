Une puce électronique contenant les informations de votre passeport vaccinal peut désormais être intégrée dans votre main

Par Michael Snyder

Les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Ce que je m’apprête à partager avec vous semble très étrange, mais tout est vrai. Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser une question. Si vous pouviez avoir un passeport vaccinal intégré en permanence dans votre main, le feriez-vous ? Étonnamment, certaines personnes en Suède se font volontairement cela. Ils mettent entre leurs mains des puces électroniques contenant les informations de leur passeport vaccinal, et ils ne tarissent pas d’éloges sur la commodité de cette solution. Vous pouvez en fait regarder une vidéo de cela à quelqu’un juste ici. La vidéo n’est pas en anglais, mais vous pourrez comprendre ce qui se passe.

J’étais absolument abasourdi quand j’ai regardé ça pour la première fois.

Ne comprennent-ils pas où cela peut mener ?

La société est de plus en plus divisée en deux classes de personnes, et la classe de personnes qui se conforme volontairement se voit accorder de nombreux « privilèges » que l’autre groupe se voit refuser.

Beaucoup pensent que ce n’est « qu’une phase » et que les choses finiront par revenir à la normale.

Mais la vérité est que ce n’est pas du tout « juste une phase ».

Pendant longtemps, les autorités sanitaires nous promettaient que si nous faisions tous exactement ce qu’elles demandaient, la pandémie prendrait fin.

Malheureusement, maintenant, ils admettent ouvertement que COVID va être avec nous en permanence…

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, dit qu’il est peu probable que le coronavirus [de la] Covid-19 soit jamais éliminé, et insiste sur le fait que le monde va simplement devoir commencer à vivre avec. Lors d’une interview avec « Face the Nation » de CBS dimanche, Fauci a déclaré qu’il ne croyait pas que [la] Covid-19 allait jamais disparaître complètement. Il a noté que le monde n’avait jamais complètement éliminé qu’une seule infection : la variole. « Nous allons devoir commencer à vivre avec [la] Covid. Je crois que c’est le cas parce que je ne pense pas que nous allons l’éradiquer », a déclaré Fauci à CBS.

Si nous « devons commencer à vivre avec [la] COVID », cela signifie que toutes les infrastructures qu’ils mettent actuellement en place seront désormais avec nous.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de fin aux passeports vaccinaux, aux mandats ou aux injections.

En effet, le PDG de Pfizer dit que « nous allons avoir une revaccination annuelle »…

« Je pense que nous allons avoir une revaccination annuelle et cela devrait nous permettre de rester vraiment en sécurité. »

Vous allez continuer à vous faire vacciner année après année afin de continuer à gagner les « privilèges » qui vous ont été accordés.

À quel point est-ce malade?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News