666 cas de maladies cardiaques chez des enfants de 12 à 17 ans après des injections COVID – Moins de 2 cas par an après tous les vaccins au cours des 30 dernières années et plus

Les injections COVID-19 provoquent des maladies cardiaques, principalement des myocardites et des péricardites, qui détruisent la santé de nos jeunes.

C’est un fait qui n’est plus contesté, comme même le CDC l’admet, comme l’indique leur dernier rapport :

Au 24 novembre 2021, le VAERS avait reçu 1 949 déclarations de myocardite ou de péricardite chez des personnes de 30 ans et moins ayant reçu le vaccin COVID-19. La plupart des cas ont été signalés après la vaccination COVID-19 à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. (Source.)

Les seuls points discutables sont, 1, si ces cas sont « rares » ou non, et 2, si les avantages de la vaccination COVID-19 de masse des jeunes l’emportent sur le risque de maladie cardiaque.

Et c’est sur ces deux points que le CDC ment au public, comme je vais le prouver de façon concluante dans cet article.

Le deuxième point est en fait très facilement démystifié, en examinant simplement les statistiques accessibles au public sur les décès dus à la COVID-19 [CoronaVirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS] pour ce groupe d’âge.

Au 1er décembre 2021, sur 779 402 décès présumés dus à la COVID-19 couvrant près de 2 ans maintenant, seuls 630 d’entre eux avaient moins de 17 ans.

Et même ces 630 décès présumés dans ce groupe d’âge ne sont pas nécessairement causés par la COVID-19. Cela signifie simplement que lorsqu’ils sont décédés, ils ont été testés positifs pour la COVID-19.

Il n’y a donc aucun avantage à vacciner les enfants de moins de 17 ans contre la COVID-19 alors qu’ils ont statistiquement presque zéro pour cent de chance de mourir de la COVID-19, alors qu’on sait que ces injections provoquent des maladies cardiaques.

Quant à l’affirmation du CDC selon laquelle les cas de maladies cardiaques causées par les injections COVID-19 sont «rares», les preuves factuelles indiquent le contraire.

J’ai effectué une recherche dans VAERS, le Vaccine Adverse Events Reporting System du gouvernement américain, pour tous les cas de «cardite» suite à des injections COVID-19 pour ce groupe d’âge, et à partir de la publication des données VAERS du 26/11/2021, il a renvoyé un résultat sur 666 cas. (Source.)

Ensuite, j’ai effectué exactement la même recherche pour le même groupe d’âge à l’exclusion des injections COVID-19 et en incluant tous les autres vaccins répertoriés dans le VAERS au cours des 30 dernières années et plus, et elle a renvoyé une valeur de 40 cas, soit moins de 2 cas par an. (Source.)

Gardez à l’esprit que les 666 cas dans ce groupe d’âge après les injections COVID-19 ne durent que 6 mois pour les 12 à 15 ans aux États-Unis, car l’injection de Pfizer n’a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence pour cette tranche d’âge qu’en mai de cette année (2021).

Les enfants âgés de 5 à 11 ans viennent de recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence le mois dernier, en novembre 2021, mais il y a déjà 2 cas de maladie cardiaque également signalés dans cette tranche d’âge, un enfant de 6 ans et 8 ans, les deux garçons. (Source.)

Par quelle définition ces cas de maladie cardiaque chez ces enfants sont-ils « rares » ?

Nous avons signalé il y a quelques semaines que le journal de l’American Heart Association, Circulation, avait publié un résumé d’un cardiologue, Steven R Gundry, qui prétend que les injections COVID-19 «augmentent considérablement» le risque de crise cardiaque.

Le médecin britannique Vernon Coleman, en faisant référence à l’étude, a déclaré : Enfin ! La preuve médicale que l Vaccin Covid est un « meurtre ». Voir:

Le Dr Aseem Malhotra, un autre cardiologue du Royaume-Uni, a confirmé les résultats de l’étude AHA et a déclaré que les autorités britanniques dans le domaine de la cardiologie lui avaient confirmé que cela se produisait, que les injections COVID-19 entraînaient une augmentation des crises cardiaques, mais ils ont peur de devenir publics parce qu’ils perdront leur financement de recherche des compagnies pharmaceutiques.

Il a appelé à la fin immédiate des mandats de vaccination. Regardez l’interview, qui est sur notre chaîne Bitchute.

Ben Madgen : ancien joueur de basket professionnel en Australie. Source de l’image.

Le COVID World a récemment rapporté que l’ancien joueur australien de basket-ball Ben Madgen avait reçu un diagnostic de péricardite (inflammation du sac entourant le cœur) peu de temps après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin COVID-19 Pfizer.

Les médecins australiens qui l’ont soigné ne sont apparemment pas d’accord avec le CDC selon lequel il s’agit d’un effet secondaire « rare », car ils lui ont dit que la péricardite est désormais un effet secondaire courant de l’injection de Pfizer chez les jeunes hommes.

Il y a maintenant tellement de rapports d’athlètes et d’autres jeunes hommes souffrant de crises cardiaques depuis le début des injections COVID-19, que les autorités médicales ont dû essayer de trouver une explication différente pour détourner l’attention des injections COVID-19 mortelles.

Ils ont donc inventé une nouvelle maladie : le « trouble de stress post-pandémique ».

Jusqu’à 300 000 personnes au Royaume-Uni sont confrontées à des maladies cardiaques dues au trouble de stress post-pandémique (PPSD), ont averti deux médecins londoniens. Cela pourrait entraîner une augmentation de 4,5% des cas cardiovasculaires à l’échelle nationale en raison des effets du PPSD, les personnes âgées de 30 à 45 ans étant les plus à risque, affirment-ils. Mark Rayner, ancien thérapeute psychologique principal du NHS et fondateur de EASE Wellbeing CIC, a déclaré que jusqu’à trois millions de personnes en Grande-Bretagne souffrent déjà de PPSD, grâce au stress et à l’anxiété causés par les effets de Covid-19. (Source.)

Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses !

Si les adultes veulent être assez stupides pour croire à cette absurdité et risquer de se faire vacciner contre la COVID-19, c’est leur choix.

Mais les enfants mineurs sont soumis aux choix de leurs parents, veuillez donc NE PAS faire de vaccin COVID-19 à votre enfant !

Tenez compte de l’avertissement de ces parents qui regrettent maintenant que leurs enfants aient reçu l’une de ces injections parce que leur enfant est maintenant mort ou souffre d’une maladie cardiaque.

Partagez cette vidéo au loin. Il est sur notre chaîne Bitchute et vous pouvez également le télécharger depuis notre chaîne Telegram.

