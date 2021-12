La vérité fait mal : les vaccins COVID de Pfizer et Moderna causent des problèmes cardiaques

Selon une nouvelle étude, près de 600 patients qui ont reçu le vaccin (COVID-19) contre le coronavirus Pfizer ou Moderna de Wuhan ont montré des signes de dommages cardiovasculaires, ce qui a augmenté leurs risques de crise cardiaque et d’autres problèmes coronariens graves.

Les résultats de l’étude ont été présentés en novembre par le docteur Steven Gundry, médecin du Nebraska et chirurgien cardiaque à la retraite, lors de la conférence annuelle de l’American Heart Association à Boston.

Gundry teste régulièrement les patients pour détecter les premiers signes de problèmes cardiaques, tels que l’inflammation cardiaque et la mort cellulaire. Les patients reçoivent un score conçu pour prédire leur risque de développer un syndrome coronarien aigu au cours des cinq prochaines années.

Le syndrome coronarien aigu est un ensemble d’affections associées à une réduction soudaine du flux sanguin vers le cœur pouvant entraîner une crise cardiaque (infarctus du myocarde) en raison d’un tissu cardiaque endommagé.

Gundry a constaté que ses patients voyaient une augmentation du risque de maladie cardiaque de 11% à 25%, et que le risque persistait pendant au moins 2,5 mois après la deuxième dose.

« Nous concluons que le [vaccins] à ARNm augmente considérablement l’inflammation de l’endothélium et l’infiltration des cellules T du muscle cardiaque et peut expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination », a déclaré Gundry.

Cela aide à expliquer pourquoi les cardiologues du monde entier voient des cas comme ce qui est arrivé à une femme de 38 ans qui est sur une machine de pontage cœur-poumon après un cas de myocardite post-vaccinale.

Un médecin sud-africain qualifie les vaccins de toxiques

Le Dr Shankara Chetty sud-africain, qui est crédité d’avoir traité 7 000 patients COVID 19 sans une seule hospitalisation ni décès, a déclaré que l’objectif de la campagne de transmission du vaccin est de contrôler et de tuer une grande partie de la population sans que personne ne soupçonne que nous étions déjà en train d’être « empoisonné. »

« Les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison. Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous puissions comprendre que nous avons été empoisonnés », a déclaré Chetty dans un article publié par GreatGameIndia.com.

Lors d’une conférence zoom, Chetty a déclaré : « Je pense que la perspective de ce qui se passe est d’une importance vitale. Nous devons comprendre quel est le but. Tout le monde sait qu’il y a des incohérences, qu’il y a de la coercition, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-il là »

Il a souligné que les protéines de pointe communes à la fois au vaccin et au virus causaient tous les décès dus à la COVID. (Connexe : pensées impensables sur COVID et la protéine de pointe.)

« À mon avis sur ce qui se passe dans le monde, la protéine de pointe est l’une des toxines artificielles les plus [dangereuses]. Et le but de cette toxine est de tuer des milliards de personnes sans que personne ne s’en aperçoive. Ce qui semble s’être passé ici, [est] qu’ils ont conçu un virus et y ont mis ce paquet de qualité militaire appelé protéine de pointe », a déclaré Chetty.

Le médecin sud-africain a noté que la réaction allergique avec la libération initiale du produit toxique le plus élaboré « se produit chez un petit nombre de personnes, entraînant des cas plus graves et la mort lorsque le vaccin est administré ». Cela se produit généralement huit jours après l’apparition des symptômes, a-t-il déclaré.

Chetty a ajouté que les personnes atteintes de cancer vont voir leur cancer éclater en raison de la protéine de pointe modifiée. « Ils diront qu’ils sont morts d’un cancer. »

Il a poursuivi: «Les personnes atteintes de lésions vasculaires ou de prédisposition comme nos diabétiques et [ceux avec] l’hypertension vont avoir des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques et le reste à des moments différents, et nous les attribuerons à leurs conditions préexistantes. Les gens vont développer, au fil du temps, des maladies auto-immunes, dont la diversité ne sera jamais abordée par aucune intervention pharmaceutique car elles sont beaucoup trop ciblées. »

Chetty a également parlé d’un plan plus important de la part de grandes sociétés pharmaceutiques. Il a conclu que la situation dans son ensemble est en jeu, car sinon les vaccins n’ont absolument aucun sens.

«Je pense que si les gens comprennent quelle est l’intention, alors ils comprendront pourquoi ce qui s’est passé s’est produit. La mauvaise logique, la coercition, la suppression, sont toutes justifiées si vous comprenez qu’il existe un plan plus vaste », a déclaré Chetty. « On nous a vendu le vaccin comme notre sauveur depuis le début, et si nous regardons la science, la science ne joue pas. »

Suivez Immunization.news pour plus d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

Les sources comprennent :

AlexBerenson.substack.com

GreatGameIndia.com

Matthew Davis

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Partagez a grands nombres – effets secondaires importants du vaccin Covid 19

Dans la vie , il y a toujours une explication à tout !

C'est bon , vous pouvez aller 🤮 pic.twitter.com/d6WRjUzLvg — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) December 7, 2021

Ce lien ci-dessus sur Twitter montre la connexion entre les médecins surtout soutenant les vaccins COVID et les industriels

🇫🇷 Nîmes : Un élève gardien de la paix de 21 ans s'effondre durant un footing et décède à l'hôpitalhttps://t.co/j9vBZ1IFdu — Actu17 (@Actu17) December 7, 2021

Chiffres officiels de la DREES (France) sur le nombre d'admissions par jour en hospitalisation conventionnelle :

🔴 Les non vaccinés.

🔵 Les vaccinés complet.



Conclusion : les admissions de vaccinés explosent. La saturation des hôpitaux est due aux vaccinés. pic.twitter.com/nhjiHeYuon — Collectif Carton jaune (@collCartonJaune) December 7, 2021

Peut-être avez-vous entendu parler d’une personne ayant un « vaccident » mais n’en avez pas vu ?

Voici!Il se peut que cela vous aidera à voir la vérité sur ces « vaccins » COVID-19. Ils veulent ta mort… à tous les cochons Ginny, bonne chance…

Le ministère japonais de la Santé met en garde contre les effets secondaires liés au cœur des injections COVID-19

Source, NHK World-Japan (article ) https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211204_12/

Video in YouTube: https://youtu.be/z-WYlzkn6ZA

LE MEURTRE D’ENFANTS A COMMENCÉ – DES PARENTS ASSASSINENT LEURS PROPRES ENFANTS AVEC CES VACCINS DE POISON

Lien RUMBLE À VENIR :

– James O’Keefe de Project Veritas est confronté.

– Le système de signalement du VAERS commence maintenant à signaler les enfants tués par ces vaccins empoisonnés.

Attendez-vous à ce que des milliers d’autres soient signalés avant la fin des années.

C’est criminel de laisser ces tirs se poursuivre. Les médias d’information doivent être supprimés MAINTENANT pour que ce génocide s’arrête.

Source:

Projet Veritas

Spectacle de ragoût Peters

Email: sparrow1947@protonmail.com

UN BREVET MODERNA CONFIRME L’HORREUR : UN NANOCENSEUR CONTENU DANS UNE ARME BIOLOGIQUE…

UN BREVET MODERNA CONFIRME L’HORREUR : UN NANOCENSEUR CONTENU DANS UNE ARME BIOLOGIQUE…

UNE IMPRESSION DE DÉJÀ VU : » TEMPÊTE ATLANTIQUE » – EXERCICE D’ÉPIDÉMIE DE VARIOLE DE 2005

14/01/2005. « Atlantic Storm » était un exercice sur table qui simulait une attaque bioterroriste libérant la variole dans le monde entier

Des habitués des exercices de simulation qu’ils jouent en temps réel pour installer la PEUR sur les gens. Ici, c’est DEJA VU sur le… SMALLPOX (comme par hasard), avec la participation de 10 chefs de gouvernement de : l’EUROPE et l’AMÉRIQUE DU NORD et LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS, GENÈVE SUISSE)

ODYSEE

L’exercice a utilisé un scénario fictif conçu pour imiter un sommet de dirigeants transatlantiques contraints de répondre à une attaque bioterroriste. Ces dirigeants transatlantiques étaient joués par des officiels actuels et anciens de chaque pays ou organisation représentés à la table.

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2005_atlantic_storm/