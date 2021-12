Les enfants sont la ligne de faille dans le récit du vaccin COVID qui expose la fraude

Lorsqu’une ligne de faille s’ouvre à la surface de la terre, elle révèle la présence d’une discontinuité structurelle sous-jacente qui était auparavant insoupçonnée par ceux qui passaient par hasard. Ceux qui la rencontrent se rendent compte soudain que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être et que des forces puissantes sont à l’œuvre sous leurs pieds qui peuvent à tout moment éclater en scènes de grands bouleversements.

Parfois, même les trompeurs et les manipulateurs les plus adroits commettent un acte qui est si totalement illogique et manifestement insensé qu’il ouvre une fissure profonde dans leur récit qui révèle l’immensité et la profondeur de leur fraude à tous ceux qui ont des yeux pour voir.

Les vaccinateurs ont commis un tel acte lorsqu’ils ont insisté pour que des enfants aussi jeunes que cinq ans soient obligés de recevoir leurs injections.

Il est bien connu que les enfants en bonne santé courent un risque pratiquement nul de conséquences graves de Corona.

Le CDC lui-même nous a dit qu’aux États-Unis, seuls 66 enfants de moins de 12 ans sont morts de Covid au cours des douze derniers mois. La grande majorité, sinon la totalité, de ces malheureux enfants souffraient de maladies graves mettant leur vie en danger. Si nous supposons généreusement que 10 de ces enfants étaient en bonne santé, alors la probabilité qu’un enfant en bonne santé soit frappé par la foudre est de mille pour cent supérieure à celle de mourir de Covid 19. (Pour référence, il y a eu 120 personnes frappées par la foudre en 2019 en les États Unis.)

Alors que les chances que de jeunes enfants meurent de Covid sont infiniment petites, le danger de blessure et de mort du vaccin est réel.

Nous savons maintenant que les vaccins Covid sont de loin les vaccins les plus mortels et les plus dangereux jamais lancés sur l’humanité. À savoir, ils sont huit cents fois plus mortels que le fameux vaccin contre la variole qui avait précédemment revendiqué cette distinction infâme.

Pour voir à quel point les vaccins Covid sont mortels, consultez le tableau ci-dessous. Ce graphique présente les données de la base de données VAERS. VAERS, comme vous le savez peut-être, signifie Vaccine Adverse Event Reporting System, un établissement géré par le gouvernement qui collecte des informations sur les effets secondaires des vaccins.

Une nouvelle étude avertit que les risques pour la santé des vaccins COVID-19 sont trop élevés chez les enfants

Le graphique montre le nombre de rapports annuels de décès suite à la vaccination au cours des trente dernières années. Comme vous pouvez le voir, les chiffres sont restés relativement stables de 1990 à 2020, et ils étaient généralement inférieurs à 500 cas par an. Cela a radicalement changé vers la fin de 2020 lorsque les vaccins Covid ont été introduits. À ce stade, nous assistons à une explosion rapide des rapports de décès. Donc exponentielle est l’augmentation que la ligne du graphique tire presque verticalement.

Vous pouvez voir la source du graphique ici.

Il est à la fois étonnant et révélateur qu’au cours des 11 derniers mois, il y ait eu plus de rapports de décès dus au vaccin qu’au cours des 29 années précédentes combinées.

Cela devrait soulever des drapeaux rouges partout, car c’est une bonne indication qu’il y a probablement quelque chose qui ne va vraiment pas avec les vaccins Covid, et que ces produits pharmaceutiques conçus à la hâte et insuffisamment testés causent la mort à une échelle sans précédent.

La pression pour injecter ces concoctions à des enfants qui, à toutes fins pratiques, ne sont à aucun risque de la maladie elle-même est donc absurde à première vue.

La myocardite et la péricardite sont particulièrement préoccupantes chez les jeunes. L’effort malavisé porte déjà ses fruits horribles alors que de jeunes enfants meurent de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux en nombre jamais vu auparavant.

Une image contenant personne, intérieur, personne Description générée automatiquement

Le fils de 16 ans en bonne santé d’Ernest Ramirez est décédé d’une crise cardiaque 5 jours après avoir reçu le vaccin Pfizer (voir le fil Twitter de M. Ramirez pour les mises à jour).

Selon une analyse coûts-avantages menée par Toby Rogers, PhD dans la tranche d’âge de 5 à 11 ans, 117 enfants en bonne santé devront mourir des effets secondaires liés au vaccin afin de sauver un enfant de la mort de Covid 19. De peur que vous ne soyez tenté de penser qu’il s’agit de la prédiction d’un théoricien marginal du complot, nous vous recommandons de vérifier les références du Dr Rogers. Il s’est spécialisé professionnellement dans ce type d’analyse depuis plusieurs années.

La vaccination des enfants n’apportera pas non plus de bénéfices à la communauté dans son ensemble.

Nous savons maintenant que les vaccins ne protégeront pas les enfants de contracter une infection et de la transmettre ensuite à d’autres. Nous avons cela sous l’autorité d’une autorité non moindre que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, qui a avoué dans son interview du 5 août avec CNN que les vaccins ne peuvent plus « empêcher la transmission ».

*

Pfizer et la FDA savent que le vaccin COVID est dangereux, mais ils le poussent quand même

Le romancier et auteur Dr Vernon Coleman a brisé le récit selon lequel les vaccins (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan sont sûrs et efficaces dans une vidéo révélatrice. Il a fait référence aux preuves tangibles prouvant que Pfizer et la Food and Drug Administration (FDA) savaient que les vaccins COVID pouvaient tuer des milliers de personnes en bonne santé.

Ces informations, qui étaient restées secrètes jusqu’à récemment, montraient des données que Pfizer avait soumises à la FDA dans le cadre de ses rapports d’événements indésirables post-autorisation.

En raison d’une demande de la Freedom of Information Act (FOIA), la FDA a été forcée de révéler les 91 premières pages du rapport qui incluaient les événements indésirables signalés par les personnes suivant les injections COVID de Pfizer jusqu’au 28 février 2021.

Le nombre d’événements indésirables signalés était si élevé que beaucoup pensent que ce n’était rien de moins que criminel. Quelques semaines seulement après avoir reçu les injections, Pfizer a reçu plus de 42 000 cas d’événements indésirables. Si l’on en croit une étude de l’Université Harvard, cela représente moins d’un pour cent du nombre réel de cas.

Depuis le déploiement du vaccin aux États-Unis, les Américains ont adhéré à la rhétorique selon laquelle les injections sont sûres et efficaces. Coleman a rappelé au public que Pfizer est l’une des entreprises les plus condamnées au monde et qu’elle a gagné des milliards de dollars pendant la pandémie.

Au fil des ans, la société pharmaceutique a payé de lourdes amendes et fait de fausses déclarations sous forme de pots-de-vin et d’autres actes illégaux, ce qui prouve que la malhonnêteté n’est pas étrangère à ses pratiques. Malgré les antécédents de Pfizer, cependant, les gouvernements ont travaillé main dans la main avec l’entreprise pour faire avancer leur programme. (Connexe : la FDA autorisera les rappels mortels du vaccin COVID-19 de Pfizer pour tous les adultes, malgré l’accélération des décès post-vaccinaux.)

« Les gouvernements du monde entier ont systématiquement créé la peur de terrifier et de manipuler les gens pour qu’ils acceptent un vaccin qui ne fait pas ce que la plupart des gens pensent qu’il fait. Le mot « génocide » ne peut plus être considéré comme une hyperbole », a déclaré Coleman.

Des millions d’enfants déjà injectés avec le vaccin « tueur » de Pfizer

Le vaccin COVID-19 de Pfizer a également reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour les enfants âgés de cinq à 11 ans. Les États-Unis ont signalé qu’environ 10 % des enfants de 5 à 11 ans ont déjà reçu leurs vaccins COVID dès la mi-novembre.

Alors que la société a déclaré que sa plus petite dose pour les enfants est efficace à plus de 90 pour cent pour prévenir les infections symptomatiques, les effets secondaires signalés sont similaires à ceux de la tranche d’âge de 16 à 25 ans.

Les enfants ne sont pas susceptibles de tomber gravement malades avec COVID, et il y avait eu peu de rapports de cas de COVID chez les enfants. La directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les injections offrent une protection « similaire » à celle dont bénéficient les adolescents et les adultes.

La Maison Blanche a rapidement déployé sa campagne de vaccination pour les enfants après que le CDC a autorisé la distribution des vaccins au début du mois dernier. Le CDC a donné son feu vert quelques jours seulement après que la FDA a accordé l’EUA pour le vaccin COVID de Pfizer pour les jeunes enfants.

Le vaccin Pfizer administré aux jeunes enfants est un tiers de la dose pour les adolescents et les adultes, et est administré avec des aiguilles plus petites. Le vaccin pour enfants est également distribué dans des emballages différents pour éviter toute confusion avec les doses pour adultes.

Suivez Pandemic.news pour plus d’actualités et d’informations liées à la pandémie de coronavirus.

Étude : Les personnes ayant une immunité naturelle contre la COVID-19 ont un risque significativement plus faible de réinfection grave

Dans une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, les chercheurs ont découvert que l’immunité naturelle offre une protection robuste contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)].

Les chercheurs impliqués dans l’étude ont examiné 353 326 patients atteints de COVID-19 au Qatar. Les participants ont été infectés n’importe où entre le 28 février 2020 et le 28 avril 2021.

Les résultats ont montré que sur tous les patients, seuls 1 304 ont été réinfectés. La recherche n’a pas inclus 87 500 personnes qui ont été vaccinées au cours de la durée de l’étude.

Les chercheurs ont expliqué que dans des études antérieures, ils avaient découvert qu’une infection naturelle antérieure offrait une protection d’au moins 85 % contre la réinfection par la COVID-19.

Ils ont ajouté que le risque d’avoir une réinfection grave n’est estimé qu’à un pour cent du risque qu’une personne auparavant non infectée développe une infection primaire grave. (Connexe : un homme du Texas doté d’une immunité naturelle MORT après avoir été contraint de prendre le vaccin COVID-19 en attendant une greffe de poumon.)

La première vague d’infections au Qatar s’est produite entre mars et juin de l’année dernière. À la fin de cette période, on estime que 40 % de la population avait des anticorps détectables contre le coronavirus. Le Qatar a connu deux autres vagues de janvier à mai de cette année, avant la propagation de la variante delta plus infectieuse.

Le délai médian entre la première maladie et la réinfection était d’au moins neuf mois.

L’immunité naturelle réduit le risque d’infection grave à la COVID-19

Parmi les patients réinfectés, seuls quatre cas étaient suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation. Parmi les cas initiaux, seuls 28 ont été considérés comme critiques.

Il n’y a eu aucun décès parmi le groupe réinfecté. Cependant, il y a eu sept décès parmi les patients avec des infections initiales.

John Alcorn, expert en immunologie et professeur de pédiatrie à l’Université de Pittsburgh, a déclaré qu’avoir seulement quatre cas de maladies graves parmi 1 304 réinfections était « assez remarquable ». Alcorn n’a pas participé à l’étude.

Cependant, l’étude a des limites. Il reste à voir si le virus se comporterait de la même manière ailleurs. L’étude a également été menée lorsque les variantes alpha et bêta étaient à l’origine de nombreuses réinfections.

Selon les données, il y a eu 621 cas causés par une variante indéterminée et 213 causés par un virus de « type sauvage ». De plus, l’étude n’a pas mentionné la variante delta, qui est maintenant la souche prédominante. La variante delta pourrait avoir un impact sur le nombre de réinfections.

Les scientifiques ont également reconnu que la durée de l’immunité naturelle nécessite une étude plus approfondie pour être mieux comprise.

«Il faut déterminer si une telle protection contre une maladie grave lors de la réinfection dure plus longtemps, de manière analogue à l’immunité qui se développe contre d’autres coronavirus saisonniers « du rhume », qui suscitent une immunité à court terme contre une réinfection légère mais une immunité à plus long terme contre maladie plus grave avec réinfection », ont écrit les auteurs de l’étude. »

S’il en va de même pour le SRAS-CoV-2, le virus ou les variantes précédemment étudiées « pourraient adopter un schéma d’infection plus bénin lorsqu’il deviendrait endémique », ont ajouté les chercheurs. Ils ont également signalé que les patients une fois infectés ont 90 % de chances de nécessiter une hospitalisation ou la mort en moins par rapport aux infections primaires.

Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au système immunitaire amorcé après une infection primaire à la COVID-19.

Visitez Pandemic.news pour plus d’actualités et d’informations sur la pandémie de coronavirus.

