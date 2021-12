Une province du Vietnam ARRÊTE les vaccins COVID de Pfizer après l’hospitalisation de 120 étudiants à la suite d’injections de vaccins

Thanh Hoa, une province du Vietnam, a suspendu toute utilisation du « vaccin » (Covid-19) de Pfizer contre le coronavirus de Wuhan après qu’un seul lot a obligé plus de 120 étudiants à être hospitalisés pour des blessures.

Depuis le 30 novembre, la province centrale injecte aux enfants âgés de 15 à 17 ans la solution expérimentale à ARNm de Pfizer-BioNTech, que les régulateurs américains ont déclarée « sûre et efficace ». Cependant, il s’avère que les vaccins ne sont pas sûrs et efficaces comme on le prétend.

Parmi les symptômes ressentis par les 120 étudiants figuraient des nausées, une forte fièvre et des difficultés respiratoires, ont rapporté publiquement les Centers for Disease Control (CDC) provinciaux. (EN RELATION: Le CDC américain a caché des données montrant que les injections de Fauci Flu blessent et tuent des gens.)

Parmi ces cas, 17 ont connu des « réactions encore plus graves » qui ont nécessité un plus grand niveau de soins médicaux. Les grands médias vietnamiens affirment que ces individus se sont « stabilisés », mais qu’ils continuent d’être surveillés dans les hôpitaux de la région.

« La cause de leurs symptômes n’a pas encore été confirmée par les autorités de Thanh Hoa », a rapporté VN Express, prétendant que les injections n’avaient rien à voir avec ces effets négatifs sur la santé.

Le Vietnam envisage toujours d’injecter aux enfants « d’autres lots » de Pfizer

Il est un peu abusif de dire que Pfizer ne sera plus administré au Vietnam, ni même à Thanh Hoa.

Le directeur du CDC de la province, Luong Ngoc Truong, a déclaré aux médias que les seules injections arrêtées sont celles du lot concerné.

« Nous avons encore d’autres lots, également des vaccins Pfizer », a déclaré Truong. « Donc, nous allons continuer à vacciner les enfants. »

Le lot suspendu, quant à lui, aurait été placé dans un congélateur et pourrait être utilisé plus tard « pour d’autres groupes comme les adultes », a en outre admis Truong.

Vu Van Chinh, directeur de l’hôpital général du district de Ha Trung, a soutenu Truong et a ajouté que de tels effets secondaires sont «normaux», en particulier chez les enfants.

« Ceux qui ont des réactions ou des évanouissements doivent être séparés afin qu’aucune réaction en chaîne ne se produise », a déclaré Chinh, suggérant étrangement que les réactions vaccinales sont en quelque sorte contagieuses si les enfants sont tous dans la même pièce ensemble.

Jusqu’à présent, le CDC de Thanh Hoa a distribué quelque 117 000 doses de «vaccin» contre la grippe Fauci dans 27 districts et villes du pays. Plus de 56 700 injections, soit environ la moitié, ont été administrées.

Rien que la semaine dernière, trois enfants sont morts à la suite de leurs injections de Pfizer à Bac Giang, Hanoï et Binh Phuoc. La cause de leur décès a été déclarée par le gouvernement comme une « réaction excessive au vaccin ».

De même, quatre travailleurs de l’usine de chaussures Kim Viet de Thanh Hoa sont décédés la semaine dernière de leur injection de virus chinois « Vero Cell », qui est une autre marque moins connue du vaccin. Ces décès ont également été classés comme une « réaction excessive » aux coups de feu.

« J’ai une meilleure idée : que diriez-vous de ne pas tirer du tout ? » a écrit un commentateur à VN Express.

« Les réactions graves sont des effets secondaires normaux ? » demanda un autre. « Qu’en est-il des effets secondaires inconnus à long terme ? Cela vaut-il vraiment le risque ?

Ici, à Natural News, dans un article sur la dissimulation massive par le CDC des réactions et des décès au vaccin, un commentateur a écrit que l’ensemble de l’establishment est «pourri jusqu’au cœur» et qu’il est «maintenant devenu si évident pour quiconque avec deux cellules cérébrales fonctionnelles de voir. »

« Pas étonnant qu’ils veuillent brouiller les pistes en essayant de donner à tout le monde des dysfonctionnements neurologiques », a écrit ce même commentateur.

Un autre a souligné que le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ne capture qu’environ un pour cent de toutes les blessures et décès par injection parce que « c’est volontaire » et que de nombreux médecins et professionnels de la santé refusent de l’utiliser.

Les dernières nouvelles sur l’holocauste par injection de virus chinois peuvent être trouvées sur Genocide.news.

Les sources de cet article incluent :

VNExpress.net

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News