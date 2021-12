Dans un documentaire explosif, Pfizer est accusé d’avoir payé des experts pour répandre des mensonges sur le vaccin COVID, remettre en cause la qualité et discréditer le vaccin produit par son concurrent AstraZeneca.

Des chercheurs parrainés par Pfizer ont fait de nombreuses fausses déclarations dans des diapositives sur le vaccin de ses concurrents.

Il a été affirmé qu’une injection AZ pourrait provoquer le cancer et s’avérer menaçante lorsqu’elle est administrée à certaines personnes.

Il a également été signalé que Pfizer n’avait besoin que de 76 pence pour fabriquer son vaccin, qui se vend au Royaume-Uni pour 22 £.

Les allégations sont faites par Channel 4 à la suite d’une enquête, qui sera diffusée plus tard cette semaine.

Pfizer a rejeté toutes les allégations selon lesquelles il aurait fait du travail pour saper d’autres efforts scientifiques.

Pfizer accusé d'avoir payé des experts pour répandre des mensonges sur le vaccin COVID révèle un documentaire explosif

On pense que Pfizer a financé une présentation dans laquelle l’orateur a affirmé qu’une injection d’AZ pouvait provoquer le cancer et était dangereuse pour les patients dont le système immunitaire est affaibli, a rapporté Dailymail.

Le discours aurait eu lieu lors d’un séminaire éducatif au Canada l’année dernière, mais les détails sur le nombre de personnes présentes ou s’il s’agissait simplement d’un événement isolé restent encore flous.

Les allégations assez dommageables ont été mises en lumière dans une enquête de Channel 4 Dispatches qui doit être diffusée vendredi soir.

Pfizer a explicitement nié les allégations selon lesquelles ils tentaient de saper le vaccin AZ, affirmant que la présentation avait été « attribuée à tort » au géant américain des médicaments et avait été construite par un tiers.

Une autre chose qui est ressortie de l’enquête était le fait que les coûts de production du vaccin Pfizer n’étaient que de 76 pence par injection.

Cependant, Pfizer facture au gouvernement britannique 22 £ par dose, ce qui représente une majoration de près de 3 000 % sur le coût de production.

L’enquête de Channel 4 Dispatches Vaccine Wars: The Truth About Pfizer sera diffusée vendredi à 19h30.

Pfizer a déclaré que le coût de production estimé à 76 pence était « grossièrement inexact » et n’avait pas pris plusieurs mesures telles que les études cliniques, la fabrication à grande échelle et la distribution mondiale en considération.

Plus tôt cette année, les professionnels de la santé au Canada ont été informés de la technologie utilisée dans le vaccin Pfizer lors de la présentation.

Les conversations auraient contenu une série de diapositives pleines de désinformation, y compris des allégations selon lesquelles la technologie vaccinale utilisée par AZ pourrait entraîner l’incorporation du vaccin lui-même dans le code génétique du receveur et provoquer une tumeur.

Le professeur Sir Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, qui a développé le vaccin AstraZeneca, a nié les allégations et a fermement mis en garde contre les dangers que la diffusion d’informations erronées sur le vaccin pourrait potentiellement causer.

« Il y a d’énormes risques de désinformation, car tout ce qui fait hésiter les gens à se faire vacciner peut risquer leur vie », a-t-il déclaré.

« Cela peut saper et avoir un impact sur les décisions que les gens prennent concernant leur propre santé, mais aussi créer de l’incertitude pour les décideurs. »

« Nous réfutons toute suggestion selon laquelle Pfizer a cherché à saper les efforts scientifiques d’autres personnes », a déclaré un porte-parole de Pfizer en réponse.

« Notre priorité a toujours été de fournir le plus rapidement possible des vaccins de haute qualité, bien tolérés et efficaces aux patients du monde entier et de contribuer à mettre fin à cette pandémie mortelle. »

Pfizer a financé une agence tierce étrangère dotée d’un comité scientifique indépendant pour lancer un programme d’éducation sur les vaccins au Canada après l’approbation du vaccin de la société dans le pays, a déclaré le porte-parole.

Pfizer l’a fait après « de nombreuses demandes de professionnels de la santé canadiens », a déclaré le porte-parole.

L’enquête de Channel 4 a également révélé que le contrat de Pfizer avec le Royaume-Uni entraînait son incapacité à être traduit en justice en cas de litige entre le gouvernement britannique et Pfizer.

Comme alternative, Pfizer et le Royaume-Uni ont réussi à se mettre d’accord sur un panel d’arbitrage secret.

Le Royaume-Uni est légalement tenu de ne pas dire s’il est en litige avec Pfizer, sur quoi porte le litige ou comment se déroulera l’arbitrage secret.

Le Royaume-Uni reste apparemment le seul pays développé à avoir accepté de se plier à cette demande de Pfizer.

Le vaccin Pfizer utilise la technologie du vaccin à ARNm. Après avoir été injecté dans le corps, il pénètre dans les cellules et transmet aux cellules le besoin de produire des antigènes. Le système immunitaire reconnaît ces antigènes et les prépare à combattre la COVID-19.

L’un des inconvénients des vaccins à ARNm est qu’ils doivent être conservés à des températures extrêmement basses et qu’ils ne sont pas faciles à transporter.

En revanche, le vaccin AstraZeneca, développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford, utilise une technologie de vecteur viral classique qui crée un virus génétiquement modifié pour produire des protéines de pointe de type Covid.

AstraZeneca a produit son vaccin COVID au prix coûtant, ce qui implique qu’il s’est vendu exactement à son coût de production, 3,60 £. Cela leur a fait perdre un revenu potentiel de 21 milliards de livres sterling.

Cette décision sans précédent a conduit l’Organisation mondiale de la santé à l’appeler le « vaccin pour le monde ».

Pfizer est en tête du nombre de vaccins commandés au Royaume-Uni et en Europe, car AstraZeneca a été associé à des effets secondaires sur la coagulation du sang et s’est avéré légèrement moins efficace en tant que dose de rappel.

L’enquête sur Pfizer résulte du fait que les parties prenantes de l’entreprise ont empoché ce qui est estimé à 3,9 milliards de livres sterling de bénéfices de la dernière frénésie vaccinale causée par l’arrivée de la variante COVID, Omicron.

Les actions des géants pharmaceutiques ont augmenté de 7,4% au cours des sept jours précédant le 30 novembre après que l’Afrique du Sud a averti le monde de la souche mutée le 24 novembre.

Dans les semaines qui ont suivi la découverte d’Omicron, la société d’investissement Vanguard Group Inc a levé le plus d’argent sur les actions Pfizer, portant leur valeur totale à 1,3 milliard de livres sterling.

Albert Bourla, directeur général de Pfizer, a supervisé l’augmentation de ses actions de près de 257 000 £ tout au long de la semaine.

Un initié a révélé un plan de génocide « par vaccin » en 1981

Un initié a révélé un plan de génocide « par vaccin » en 1981

(Juif mondialiste et psychopathe, Jacques Atalli, conseiller du président français François Mitterrand)

« L’euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas. Nous ne pouvons bien sûr pas exécuter des personnes ou installer des camps. On s’en débarrassera en leur faisant croire que c’est pour leur bien.

« On aura pris soin d’avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera donc toute seule : ils iront tout seuls à l’abattoir.

(À partir du 22 septembre 2021)

Par RM

(henrymakow.com)

Pour ceux qui doutent encore que la tyrannie frauduleuse, génocidaire et de style communiste de Covid 1984 ait été planifiée il y a longtemps, préparez-vous à briser vos illusions.

Les déclarations suivantes faites en 1981 par le mondialiste juif Jacques Attali sont extraites des Entretiens avec Michel Salomon – Les visages du futur, édition Seghers quand Attali était conseiller principal du président français, Françoise Mitterrand :

(mondialiste juif, Henry Kissinger en 2009)

« A l’avenir, il s’agira de trouver un moyen de réduire la population. On va commencer par les vieux, car dès qu’il dépasse 60-65 ans l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et coûte cher à la société, puis les faibles et puis les inutiles qui ne font rien pour la société car ils seront de plus en plus nombreux, et surtout les stupides.

« L’euthanasie ciblant ces groupes ; l’euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas. Nous ne pouvons bien sûr pas exécuter des personnes ou installer des camps. On va s’en débarrasser en leur faisant croire que c’est pour leur bien…

« On va trouver quelque chose ou le provoquer, une pandémie qui cible certaines personnes, une vraie crise économique ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les craintifs et les stupides le croiront et demanderont à être soignés.

« On aura pris soin d’avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera donc toute seule : ils iront tout seuls à l’abattoir.

Enfin (et peut-être surtout), puisqu’aucune guerre ne peut être gagnée sans que les peuples qui la mènent la croient juste et nécessaire, et si la loyauté des citoyens et leur croyance en ses valeurs ne sont maintenues, les principales armes de l’avenir seront les instruments de propagande, communication et intimidation.

____________

Jacques Attali (né le 1er novembre 1943) est un théoricien économique et social, écrivain, conseiller politique et haut fonctionnaire français, qui a été conseiller du président François Mitterrand de 1981 à 1991 et a été le premier directeur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. en 1991-1993. En 2009, Foreign Policy l’a reconnu comme l’un des 100 meilleurs « penseurs mondiaux » au monde.

COVID-19 est une pandémie de la peur fabriquée par les autorités, selon un épidémiologiste de Yale

Selon le Dr Harvey Risch, épidémiologiste à l’Université de Yale, la pandémie de COVID-19 était une pandémie de la peur, fabriquée par des personnes occupant des positions nominales de pouvoir alors que le virus se propageait dans le monde l’année dernière.

COVID-19 est une pandémie de peur fabriquée par les autorités, selon un épidémiologiste de Yale

Risch, professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health et au Yale School of Medicine’s Department of Epidemiology and Public Health, a fait valoir que les caractéristiques générales de la pandémie ont toujours été un « degré de peur et la réponse des gens à la peur ». Il l’a fait dans l’émission « American Thought Leaders » d’Epoch TV.

« Je regarde des cliniciens qui ont maintenant traité plus de 150 000 patients, avec moins de 2 douzaines de décès, avec l’#hydroxychloroquine. »

L’épidémiologiste de Yale, le Dr Harvey Risch, sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine, de l’#Ivermectine et d’autres produits thérapeutiques.

REGARDER👉https://t.co/AdFnjPmJvw pic.twitter.com/ozS0QbWFp7

– Jan Jekielek (@JanJekielek) 1er décembre 2021

« Dans l’ensemble, je dirais que nous avons eu une pandémie de peur. Et la peur a touché presque tout le monde, alors que l’infection a touché relativement peu », a déclaré Risch.

« Dans l’ensemble, il s’agit d’une pandémie très sélectionnée et prévisible. Il faisait une distinction très nette entre les jeunes et les personnes âgées, les personnes en bonne santé et les personnes atteintes de maladies chroniques. Nous avons donc rapidement appris qui était à risque pour la pandémie et qui ne l’était pas.

« Cependant, la peur a été fabriquée pour tout le monde. Et c’est ce qui caractérise toute la pandémie, c’est ce degré de peur et la réponse des gens à la peur. »

Rich est l’auteur de plus de 300 principales publications originales évaluées par des pairs et était auparavant membre du comité de rédaction de l’American Journal of Epidemiology.

Le professeur d’épidémiologie a semblé suggérer que lorsque l’épidémie a commencé en mars 2020, les personnes occupant des postes d’autorité nominale avaient initialement brossé une image bien pire de la « nature désastreuse » du virus que ce que la situation exigeait.

Cela inclut la déclaration selon laquelle tout le monde est à risque, n’importe qui peut être infecté et mourir, et tout le monde doit rester à la maison pour se protéger et, à son tour, la société.

« Les gens avaient assez peur de ce message, comme n’importe qui le serait… l’année dernière. Et donc, nous y croyons tous », a-t-il déclaré.

Au cours des deux premiers mois de la pandémie, des mandats de masque et des ordonnances de verrouillage strict ont été mis en place pour limiter la transmission de la COVID-19 aux États-Unis et dans le monde. La variété des messages publiés par les responsables a provoqué des niveaux d’anxiété accrus, a déclaré Risch.

« Tous nos niveaux d’anxiété ont augmenté et nous avons tous pris la décision de réduire, à des degrés divers, nos expositions à d’autres personnes, certaines plus que d’autres, mais je pense que tout le monde avait des niveaux d’anxiété qui ont vraiment affecté la façon dont ils mènent leur vie à cette fois », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, des experts espagnols ont conclu que les passeports vaccinaux ne sont pas si efficaces pour réduire les taux d’infection à la COVID-19. L’étude a révélé que les passeports vaccinaux ont rendu les gens craintifs et conformes plutôt que de réduire la propagation de la COVID-19.

De plus, un éminent médecin crédité d’avoir amélioré le traitement précoce de la COVID-19 a déclaré lors d’une conférence que l’objectif des campagnes de transmission des vaccins est de « contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés ».

« Les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison. Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous comprenions que nous avons été empoisonnés », affirme le Dr Shankara Chetty.

Good Morning Britain supprime le sondage après que 89% se sont opposés au vaccin obligatoire. Merci emm Jay.

Une émission de télévision britannique supprime un sondage après que 89% s'opposent à la vaccination obligatoire

Une émission télévisée supprime un sondage après que 89% s’opposent à la vaccination obligatoire

RT

L’émission télévisée « Good Morning Britain » d’ITV a reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux après la suppression d’un sondage qui montrait que la grande majorité des personnes interrogées s’opposaient à la vaccination Covid-19 obligatoire.

© Twitter / @ollysmithtravel

Le sondage, qui demandait aux téléspectateurs s’il était « temps de rendre les vaccins obligatoires » en réponse à la propagation de la variante Covid-19 Omicron, a été publié mardi sur Twitter et a rapidement reçu plus de 42 000 votes.

Un énorme 89% de ceux qui ont voté se sont opposés à tout projet visant à rendre la vaccination obligatoire, avec seulement 11% en faveur.

Après que le sondage soit devenu viral, cependant, les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué qu’il avait été supprimé par le compte Twitter de Good Morning Britain, et les critiques ont accusé le programme d’essayer de dissimuler le consensus public.

« Pourquoi avez-vous supprimé ce sondage, est-ce parce qu’on vous l’a demandé ? Ou parce que cela montre que les gens ne soutiennent pas cette merde, cet avenir tyrannique que vos collègues semblent vouloir. Nous vous voyons », a déclaré une personne, tandis qu’une autre a suggéré: « Je suppose que ce n’était pas la réponse qu’ils cherchaient. »

Good Morning Britain – qui était animé par le commentateur controversé Piers Morgan avant son départ en mars – n’a pas expliqué pourquoi il avait supprimé le sondage.

************

Source

Un juge de la Cour suprême du Canada a impliqué l’ONU et l’OMS dans les meurtres ciblés de Barry et Honey Sherman

Le juge de la Cour suprême du Canada (CSC) qui présidait une affaire de la CSC concernant le descellement des dossiers des services de police de Toronto dans le cadre de l’enquête sur le double homicide de Barry et Honey Sherman a impliqué à la fois l’ONU et l’OMS dans les meurtres ciblés de Barry et Honey Sherman.

Les meurtres étaient « un crime très, très sophistiqué, à mon avis, commis par une organisation très sophistiquée – au moins elle a ces caractéristiques ». Le juge de la Cour suprême du Canada Michael Moldaver, 6 octobre 2020 – plusieurs sources d’information : The Chronicle Herald et le Globe and Mail

Le nom officiel / légal de l’ONU est l’Organisation des Nations Unies. Le nom officiel de l’OMS est Organisation mondiale de la santé.

Pourquoi l’ONU et l’OMS sont-ils suspects dans les « meurtres ciblés » des collecteurs de fonds de la campagne électorale du 26 août 2015 de Justin Trudeau, Barry et Honey Sherman ? Les Sherman possédaient Apotex qui fabriquait et vendait de l’hydroxychloroquine – un métabolite bon marché, efficace et moins toxique de la chloroquine.

« En conclusion, nos résultats montrent que l’HCQ peut inhiber efficacement l’infection par le SRAS-CoV-2 in vitro. En combinaison avec sa fonction anti-inflammatoire, nous prédisons que le médicament a un bon potentiel pour combattre la maladie. ” document de recherche L’hydroxychloroquine, un dérivé moins toxique de la chloroquine, est efficace pour inhiber l’infection par le SRAS-CoV-2 in vitro, publié le 18 mars 2020 – jour où Justin Trudeau a annoncé la fermeture des frontières du Canada à la plupart des voyageurs lors d’une conférence de presse à l’extérieur de Rideau Cottage à propos les mesures que le Canada prend pour lutter contre la COVID-19

« La chloroquine est un agent antiviral pré et post-infection efficace pour le SRAS-CoV. Une diminution dose-dépendante des cellules positives pour l’antigène viral a été observée à partir de 0,1 M de chloroquine et 10 μM (micromètre, également appelé micron, unité de mesure métrique pour une longueur égale à 0,001 mm, soit environ 0,000039 pouce) a complètement aboli l’infection par le SRAS-CoV.… La chloroquine, un médicament relativement sûr, efficace et bon marché utilisé pour traiter de nombreuses maladies humaines, notamment le paludisme, amibiose et virus de l’immunodéficience humaine » Étude Virology Journal 2005 « La chloroquine est un puissant inhibiteur de l’infection et de la propagation du coronavirus du SRAS ». Remerciements « Ce travail a été soutenu par une subvention canadienne PENCE (T3), la subvention de groupe des IRSC (Instituts de recherche en santé du Canada, est l’agence fédérale de financement de la recherche en santé) #MGC 64518 et la subvention des IRSC #MGP-44363 (à NGS) » Journal de virologie, publié le 22 août 2005.

« Il existe suffisamment de justifications précliniques et de preuves concernant l’efficacité de la chloroquine pour le traitement de la COVID-19 ainsi que des preuves de l’innocuité d’une utilisation à long terme dans la pratique clinique pour d’autres indications. » Papier Europe PMC « Une revue systématique de l’efficacité et de l’innocuité de la chloroquine pour le traitement de la COVID-19 ».

Europe PMC est un service de l’Europe PMC Funders’ Group, en partenariat avec l’Institut Européen de Bioinformatique ; et en coopération avec le National Center for Biotechnology Information de la U.S. National Library of Medicine (NCBI/NLM).

Il a été démontré que la chloroquine inhibe la réplication in vitro du SRAS-CoV-2 dans les cellules Vero E6 à une concentration efficace EC90 de 6,90 M qui peut être facilement atteinte avec un dosage standard, en raison de sa pénétration favorable dans les tissus, y compris dans les poumons. Ceci est sensiblement inférieur à la concentration détectée dans le plasma humain lorsque le médicament est prescrit pour traiter le paludisme à une dose de 25 mg/kg sur 3 jours. Cependant, pour les patients COVID-19, une dose plus faible telle que 3,6 mg/kg qui est souvent prescrite pour traiter la polyarthrite rhumatoïde a été suggérée pour les patients à long terme car la dose est similaire à la CI50 pour le SRAS-CoV. Il est à noter que l’hydroxychloroquine (fabriquée par les collecteurs de fonds de la campagne électorale de Justin Trudeau le 26 août 2015, Barry et Honey Sherman, qui ont été ciblés et assassinés le 13 décembre 2017 – 7 jours avant que Justin Trudeau ne soit reconnu coupable d’avoir enfreint les lois fédérales sur l’éthique) a montré une plus grande efficacité que chloroquine, au moins sur la base d’études in vitro. En outre, il a été démontré que l’hydroxychloroquine présentait un risque minimal de toxicité telle que la rétinopathie. D’autres études récentes ont également montré que l’hydroxychloroquine est un métabolite moins toxique de la chloroquine, car elle est plus soluble et provoque moins d’effets secondaires et est donc plus sûre.… l’hydroxychloroquine et la chloroquine peuvent interférer avec la glycosylation du récepteur ACE2 et empêcher la liaison du SRAS-CoV-2 aux pneumocytes. La chloroquine pourrait également éventuellement inhiber la biosynthèse de l’acide sialique, limitant ainsi la liaison à la surface cellulaire du SRAS-CoV-2. Recherche sur les éléments traces biologiques (2021) 199:550-558

Le médicament Apotex de Barry Sherman, l’hydroxychloroquine, a clairement menacé de mettre fin prématurément à l’attaque de guerre biologique COVID-19 de l’Allemagne et de l’OMS et de financer le programme mondial de vaccins lucratifs de plusieurs milliards de dollars de l’ONU / de l’OMS et de Bill Gates.

Les meurtres de Barry & Honey Sherman en 2017 ont coïncidé avec le lancement de la planification et de la préparation par l’Allemagne et l’OMS de l’attaque biologique COVID-19.

L’OMS et l’Allemagne ont lancé la pandémie de COVID-19 lors du sommet du G20 Allemagne 2017. « En mettant la santé mondiale à l’ordre du jour du G20, nous affirmons notre rôle dans le renforcement du soutien politique aux initiatives existantes et dans la lutte contre les aspects économiques des problèmes de santé mondiale. Nous soutenons le rôle de premier plan de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en tant qu’agence spécialisée des Nations Unies pour la santé, dans la coopération mondiale en matière de santé. En outre, nous cherchons à intensifier l’action et la coopération mondiales afin de relever des défis en constante évolution et d’identifier où le secteur de la santé peut fournir un leadership et une valeur ajoutée…. Nous avons mené un exercice de simulation lors de notre réunion à Berlin en mai 2017 en étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), … La communauté internationale doit soutenir pleinement l’OMS pour que l’organisation puisse remplir son rôle, y compris dans renforcement des capacités et dans la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. À cet égard, nous reconnaissons que les capacités de l’OMS en matière de ressources financières et humaines doivent être renforcées, notamment par un financement adéquat et durable du Programme d’urgence sanitaire et du Fonds de prévoyance de l’OMS pour les situations d’urgence (CFE). Déclaration de Berlin des ministres de la Santé du G20

Source : TAp New