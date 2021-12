La population s’effondre alors que les décès augmentent et les naissances diminuent

Au cours de la semaine se terminant le 12 novembre 2021, le Royaume-Uni a signalé 2 047 décès de plus qu’au cours de la même période entre 2015 et 2019 ; les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux semblent être à l’origine de nombreux décès excessifs

Au cours des 13 dernières semaines seulement, environ 107 700 personnes âgées sont décédées au-dessus du taux normal, malgré un taux d’injection de 98,7 %.

Au Vermont, où la majorité sont également injectés, les décès excessifs sont les plus élevés qu’ils aient été depuis avant la pandémie

Une enquête utilisant des données officielles du NHS et de l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a révélé que les décès chez les adolescents ont augmenté de 47% depuis qu’ils ont commencé à se faire vacciner contre la COVID-19.

Les décès dus à COVID-19 ont également augmenté chez les 15 à 19 ans après le déploiement des injections pour ce groupe d’âge

Même avec des injections massives et certains recevant deux et même trois piqûres dans le bras, les décès excessifs augmentent

Tout au long de la pandémie, les injections massives ont été présentées comme le chemin du retour à la normale – la seule solution pour mettre fin à la pandémie et sauver des vies de la COVID-19. Maintenant, même avec des injections massives et certains recevant deux et même trois piqûres dans le bras, les décès en excès augmentent néanmoins.

Au cours de la semaine se terminant le 12 novembre 2021, le Royaume-Uni a signalé 2 047 décès de plus qu’au cours de la même période entre 2015 et 2019. Cependant, le COVID-19 ne peut pas être entièrement à blâmer, car il ne figurait sur les certificats de décès que pour 1 197 personnes.1 De plus, depuis juillet, les décès non liés à la COVID au Royaume-Uni ont été supérieurs à la moyenne hebdomadaire au cours des cinq années précédant la pandémie.

Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux semblent être à l’origine de bon nombre des décès en excès, selon le Financial Times : « La nouvelle phase de décès en excès soulève la possibilité que, depuis l’été, davantage de personnes aient perdu la vie à cause des pressions exercées sur le NHS ou absence de diagnostic précoce des maladies graves… »2 Un scénario similaire se joue aux États-Unis

Plus de personnes âgées meurent, malgré les injections massives

Sur Twitter, l’ingénieur logiciel de la Silicon Valley Ben M. (@USMortality) a révélé qu’au cours des 13 dernières semaines seulement, environ 107 700 personnes âgées sont décédées au-dessus du taux normal, malgré un taux de vaccination de 98,7 %3. Dans un autre exemple, il a utilisé des données provenant des États-Unis. Centers for Disease Control and Prevention, recensement.gov et ses propres calculs pour montrer que les décès excessifs augmentent dans le Vermont alors même que la majorité des adultes ont été injectés.

« Le Vermont avait 71% de toute sa population vaccinée au 1er juin 2021 », a-t-il tweeté. « Cela représente 83 % de leur population adulte, mais ils enregistrent maintenant le plus de décès en excès depuis la pandémie ! »4

Les décès chez les adolescents augmentent après les vaccins

Une enquête de The Exposé, utilisant des données officielles du NHS et de l’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni, a révélé que les décès parmi les adolescents ont augmenté de 47% depuis qu’ils ont commencé à recevoir des vaccins COVID-19.5 Non seulement cela, mais les décès dus à la COVID-19 -19 a également augmenté chez les 15 à 19 ans après le déploiement des injections pour ce groupe d’âge.

«Nous avons décidé de jeter un œil aux données officielles de l’Office for National Statistics (ONS) sur les décès enregistrés chaque semaine pour voir s’il y avait eu une légère augmentation des décès chez les personnes âgées de 15 à 19 ans à la suite du déploiement du vaccin Covid-19 dans ce groupe d’âge. », note le rapport.6

Entre la semaine se terminant le 26 juin et la semaine se terminant le 18 septembre 2020, 148 décès ont été signalés chez les 15 à 19 ans. Cependant, entre la semaine se terminant le 25 juin 2021 et la semaine se terminant le 17 septembre 2021, 217 décès sont survenus chez les 15 à 19 ans. Selon l’enquête :7

« Cela montre que le nombre de décès entre le 19 juin 2021 et le 17 septembre 2021 chez les adolescents âgés de 15 ans et plus était de 47 % supérieur au nombre de décès dans ce groupe d’âge au cours de la même période en 2020, et l’augmentation des décès a commencé précisément en même temps, les adolescents ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19.

Notre enquête sur les données de l’ONS a également révélé d’autres inquiétudes concernant les décès de Covid-19 chez les personnes âgées de 15 à 19 ans. Le même ensemble de données de l’ONS 2021 montre que depuis que les adolescents ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19, il y a eu au moins une Covid-19 lié décès enregistré dans sept des treize semaines entre le 19 juin et le 17 septembre 2021. Un total de 8 décès dans cette période.

Pourtant, au cours des quinze semaines avant que les adolescents de plus de 15 ans ne reçoivent le vaccin Covid-19, un seul décès associé à la Covid-19 a été enregistré dans ce groupe d’âge.

La corrélation n’est pas égale à la causalité, mais il est extrêmement préoccupant de voir que les décès ont augmenté de 47% chez les adolescents de plus de 15 ans, et les décès de Covid-19 ont également augmenté dans ce groupe d’âge depuis qu’ils ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19, et c’est peut-être une coïncidence de trop.

Des préoccupations importantes ont été soulevées, par exemple concernant l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) et la possibilité que les vaccins COVID-19 puissent aggraver la maladie COVID-19 via l’ADE.8

La Floride a été fortement critiquée – à tort

Certains États se sont distingués par leur refus d’adhérer aux mesures de santé publique draconiennes qui ont été adoptées dans une grande partie des États-Unis. La Floride est la principale d’entre elles. Après un verrouillage au printemps 2020, les entreprises, les écoles et les restaurants de Floride ont rouvert, tandis que les mandats de masques ont été rejetés.

« Si la Floride n’avait tout simplement pas fait pire que le reste du pays pendant la pandémie, cela aurait suffi à discréditer la stratégie de verrouillage », a déclaré John Tierney, chroniqueur scientifique au New York Times, notant que l’État a agi comme groupe témoin dans une expérience naturelle. À l’été 2021, les résultats parlent d’eux-mêmes :9

« Le taux de mortalité de la Floride à cause de la Covid est inférieur à la moyenne nationale chez les personnes de plus de 65 ans et également chez les plus jeunes, de sorte que le taux de mortalité Covid ajusté en fonction de l’âge de l’État est inférieur à celui de tous les autres États sauf dix. Et par la mesure la plus importante, le taux global de « surmortalité » (le nombre de décès au-dessus de la normale), la Floride a également fait mieux que la moyenne nationale. Son taux de surmortalité est nettement inférieur à celui de l’État le plus restrictif, la Californie, en particulier chez les jeunes adultes, dont beaucoup sont décédés non pas de la Covid mais de causes liées aux confinements : les dépistages et traitements du cancer ont été retardés, et il y a eu de fortes augmentations dans les décès dus à des surdoses de médicaments et à des crises cardiaques non traitées rapidement.

Après une légère hausse des cas à la fin de l’été, les taux ont chuté à l’automne. Fin octobre 2021, la Floride avait l’un des taux moyens quotidiens de cas de COVID-19 les plus bas pour 100 000 habitants aux États-Unis. « Sans mandats ni blocages, les cas de COVID-19 en Floride ont diminué de 90 % depuis août », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis. « En plus des cas, les hospitalisations ont chuté dans notre état. »10

Également depuis août, les cas de COVID-19 chez les enfants d’âge scolaire ont diminué de 87 % depuis la rentrée scolaire, tandis que les cas chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans ont diminué de 93 %11 Le lieutenant-gouverneur Jeanette Nuñez a ajouté dans un communiqué de presse : La Floride se classe désormais au plus bas des États-Unis continentaux en termes de taux de COVID-19 par habitant, nous sommes fiers d’avoir été fermes dans la protection de la liberté tout au long de la pandémie. »12

À la fin de novembre 2021, la Floride était le seul État des États-Unis avec une faible transmission communautaire dans pratiquement tous les comtés. Alors que le reste des États-Unis enregistrait une propagation élevée, substantielle ou modérée, la COVID-19 était largement e dans l’état ensoleillé13. Sur Twitter, Scott Ruesterholz a écrit :14

« J’ai souvent parlé de la façon dont les vagues de COVID sont clairement déterminées par la météo (le sud lutte en été ; le nord en hiver). Cela devrait être pris en compte lors de l’attribution du « blâme » ou du « crédit » à un gouverneur – certaines tendances l’emportent sur la politique. Néanmoins, cette carte est quelque chose – la Floride ! »

Niveau de transmission communautaire aux États-Unis

Photo source15

Les vaccins doublent le risque de syndrome coronarien aigu

Il est préoccupant que les événements cardiaques semblent être un facteur majeur derrière les décès excessifs observés au Royaume-Uni, d’autant plus que les chercheurs ont découvert que les injections à ARNm de Pfizer et Moderna COVID-19 augmentent considérablement les biomarqueurs associés à la thrombose, à la cardiomyopathie et à d’autres événements vasculaires après l’injection.16

L’étude, publiée dans le numéro du 16 novembre 2021 de la revue Circulation, a conclu que « les aspirateurs d’ARNm augmentent considérablement l’inflammation de l’endothélium et l’infiltration des cellules T du muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination.

Les personnes qui ont reçu une piqûre ont plus que doublé leur risque de syndrome coronarien aigu (SCA), un terme générique qui comprend non seulement les crises cardiaques, mais également une gamme d’autres conditions impliquant une réduction brutale du flux sanguin vers votre cœur. Les signes et symptômes du SCA commencent généralement très soudainement et comprennent :17

Douleur/gêne thoracique, souvent décrite comme une douleur, une pression, une oppression ou des sensations de brûlure Douleur qui irradie de la poitrine vers les épaules, les bras, le haut de l’abdomen, le dos, le cou et/ou la mâchoire

Nausées et/ou vomissements Indigestion

Essoufflement Transpiration abondante et soudaine

Étourdissements, étourdissements et/ou évanouissements Fatigue inhabituelle ou inexplicable

Les patients qui ont reçu un régime à deux doses d’ARNm ont plus que doublé leur risque de SCA à cinq ans, le faisant passer d’une moyenne de 11 % à 25 %. Dans un tweet du 21 novembre 2021, le cardiologue Dr Aseem Malhotra a écrit :18

« Extraordinaire, dérangeant, bouleversant. Nous avons maintenant des preuves d’un mécanisme biologique plausible de la façon dont le vaccin à ARNm peut contribuer à l’augmentation des événements cardiaques. Le résumé est publié dans la revue de cardiologie la plus influente, nous devons donc prendre ces résultats très au sérieux. »

Pouvez-vous réduire les effets néfastes ?

Si vous pensez maintenant que recevoir le vaccin COVID-19 était une erreur et que vous souhaitez réduire votre double risque de complications cardiaques, je vous conseillerais quelques stratégies de base.

Assurez-vous de mesurer votre niveau de vitamine D et de prendre suffisamment de vitamine D par voie orale (généralement environ 8 000 unités/jour pour la plupart des adultes) et/ou de vous exposer raisonnablement au soleil pour vous assurer que votre niveau est de 60 à 80 ng/ml (150 à 2000 nmol/ l).

Éliminez toutes les huiles végétales (graines) de votre alimentation, ce qui implique d’éliminer presque tous les aliments transformés et la plupart des repas au restaurant, à moins que vous ne convainquiez le chef de ne cuisiner qu’avec du beurre. Évitez les sauces ou les vinaigrettes dans les restaurants car elles sont chargées d’huiles de graines. Évitez également le poulet et le porc car ils sont très riches en acide linoléique, le gras oméga-6 qui est beaucoup trop élevé chez presque tout le monde et contribue au stress oxydatif qui cause les maladies cardiaques.

Envisagez de prendre environ 500 milligrammes/jour de NAC, car il aide à prévenir les caillots sanguins et est un précurseur pour que votre corps produise l’important antioxydant glutathion.

Considérez les enzymes fibrinolytiques qui digèrent la fibrine qui entraîne des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux et des embolies pulmonaires. La dose est généralement de deux, deux fois par jour, mais doit être prise à jeun, soit une heure avant ou deux heures après un repas. Sinon, les enzymes digéreront votre nourriture et non la fibrine dans le caillot sanguin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News