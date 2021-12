PHOTO DE FICHIER: Les logos de la société Apple se reflètent sur la vitre à l’extérieur d’un magasin Apple à Shanghai, en Chine. © Reuters / Aly Song

Le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait signé un accord « secret » de 275 milliards de dollars avec les autorités chinoises pour contourner les restrictions imposées aux opérations de son entreprise, selon des documents internes récemment publiés.

Signé en 2016, l’accord massif de cinq ans comprenait un vœu d’Apple de stimuler l’économie chinoise par le biais d’investissements et d’autres entreprises, selon un rapport publié mardi par Information, basé sur des entretiens avec des initiés de l’entreprise et des documents d’Apple.

L’accord aurait été signé avec la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine après que Cook ait effectué plusieurs voyages dans le pays, à une époque où Apple faisait face à une « série de mesures réglementaires » de la part du gouvernement qui a eu un impact négatif sur ses activités, a rapporté le média, notant que les responsables de Pékin pensaient que l’entreprise « ne contribuait pas suffisamment à l’économie locale ».

Cook a tenté de faire pression sur le gouvernement chinois tout au long de 2016, car il mettait en œuvre des mesures qui auraient endommagé les systèmes App Store, iCloud et Apple Pay de son entreprise, et qui ont entraîné une baisse des ventes d’iPhone pendant un certain temps.

En plus d’avoir accepté de mettre en place une série de nouveaux points de vente, d’initiatives d’énergie renouvelable et de centres de R&D à travers la Chine, Cook aurait promis que son entreprise travaillerait aux côtés d’universitaires chinois et de fabricants locaux, et même d’acheter des composants auprès de fournisseurs dans le pays. En échange du « soutien et de l’assistance nécessaires » du gouvernement, Apple « se développerait avec des entreprises chinoises pour obtenir des avantages mutuels et une situation gagnant-gagnant ».

Peu de temps après l’accord présumé, Apple a publiquement déclaré un investissement d’un milliard de dollars dans un concurrent chinois d’Uber, Didi Chuxing, en mai 2016, qui, selon Cook, offrirait « une chance d’en savoir plus sur certains segments du marché chinois ». La même année, il a également annoncé un accord majeur avec le premier producteur d’éoliennes du pays, Xinjiang Goldwind Science and Technology, et a prévu de déplacer les opérations iCloud vers la Chine en 2017. Un fonds d’énergie verte de 300 millions de dollars a été créé d’ici 2018, tous apparemment conformément à l’accord de cinq ans.

Les activités d’Apple en Chine semblent s’être considérablement redressées depuis la répression réglementaire de 2016, établissant un record de revenus trimestriels de 68 milliards de dollars l’été dernier tout en continuant d’ouvrir de nouvelles vitrines et centres de recherche. La Chine représente désormais environ un cinquième des ventes totales d’Apple, selon le rapport.

