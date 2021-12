L’ancienne star australienne du basket-ball Ben Madgen a reçu un diagnostic de péricardite après le vaccin COVID-19 de Pfizer

L’ancienne star australienne du basket-ball Ben Madgen a déclaré qu’il avait été hospitalisé pour une maladie cardiaque inflammatoire péricardite à la suite de son vaccin Covid-19 de Pfizer.

L’ancienne star australienne du basket-ball Ben Madgen a reçu un diagnostic de péricardite après le vaccin Pfizer

L’ancien meilleur buteur de la NBL qui a pris sa retraite du basket-ball professionnel l’année dernière, Madgen, a décrit son expérience dimanche dans un message Twitter qui a depuis été partagé environ 15 000 fois.

« Je me suis retrouvé aux urgences mercredi soir après avoir pris la deuxième injection de Pfizer », a écrit l’homme de 36 ans.

« Diagnostiqué avec une péricardite. Le médecin a dit que c’était désormais courant après l’injection de Pfizer, en particulier chez les adolescents et les jeunes hommes.

Je me suis retrouvé aux urgences mercredi soir après avoir pris le 2e vaccin de Pfizer. Diagnostiqué avec péricardite. Le Dr a dit que c’est maintenant courant après le vaccin de Pfizer, en particulier avec les adolescents et les jeunes hommes 🤔🤔🤔

– Ben Madgen (@iMadgen01) 4 décembre 2021

Madgen, frère du défenseur de Collingwood Jack Madgen et du meneur des Opals Tess Madgen, a dominé le classement des buteurs lors de la saison 2012-13 de la NBL lorsqu’il jouait avec les Kings de Sydney. Il a inscrit en moyenne 17,9 points par match.

Le gardien de tir mesurant 193 cm a même été nommé dans la première équipe All-NBL. Il a été honoré en tant que joueur le plus amélioré de la saison.

Débutant en tant que joueur de développement avec les Adelaide 36ers au début de sa carrière, il a joué au basket-ball universitaire avec l’Augusta State University aux États-Unis pendant 4 ans de 2006 à 2010.

Depuis 2015, il a joué pour des équipes européennes en Belgique, en Lituanie et en Allemagne, où il est devenu le meilleur buteur et rebondeur de Crailsheim Merlins en Bundesliga allemande.

Pour la saison NBL 2019-20, Madgen a signé avec le South East Melbourne Phoenix. Pourtant, il a annoncé raccrocher ses bottes en juillet de l’année dernière, déclarant vouloir passer du temps avec sa famille comme raison.

Plusieurs autres personnalités publiques, dont le journaliste de Channel 7 Denham Hitchcock et la correspondante du Daily Telegraph Georgia Clark, ont déjà discuté du diagnostic de myocardite ou de péricardite après avoir reçu le vaccin Pfizer.

L’employée de Network Ten et ex-petite amie modèle Kris Smith, Hannah Scott, a également partagé son expérience aux côtés de l’animatrice de radio Jackie ‘O’ Henderson, qui a déclaré que son ex-mari, Lee Henderson, avait été abandonné « dans le mauvais sens » après de rares effets secondaires du vaccin sont apparus.

L’Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI), le groupe consultatif du gouvernement fédéral sur la vaccination, recommande aux personnes atteintes de myocardite après la première dose d’attendre une deuxième dose et de consulter un spécialiste du traitement.

Les personnes suspectées d’avoir une péricardite après la première dose peuvent recevoir une deuxième dose si le diagnostic est normal et asymptomatique depuis au moins 6 semaines.

« La plupart des myocardites et péricardites liées à la vaccination par l’ARNm ont été bénignes et les patients se sont rétablis rapidement », indique le guide de l’ATAGI.

« Un suivi à plus long terme est en cours. »

« Les personnes qui présentent l’un de ces symptômes après avoir reçu un vaccin Covid-19 à ARNm devraient consulter rapidement un médecin », déclare ATAGI.

Selon John Skerritt, directeur de TGA, les enfants âgés de 5 à 11 ans qui reçoivent éventuellement des vaccins peuvent ressentir les mêmes symptômes que les adultes qui reçoivent Pfizer.

L’ancien médecin-chef adjoint Nick Coatsworth a mis en garde contre la précipitation pour vacciner les plus jeunes.

Le Dr Coatsworth a déclaré le mois dernier que les jeunes enfants sont moins susceptibles de contracter une maladie grave à cause de Covid-19 et devraient être mis en balance avec les risques d’effets secondaires moins courants des vaccins.

« Bien que j’encourage les parents à vacciner leurs enfants de 12 à 15 ans, le risque de myocardite, en particulier chez les jeunes garçons, est suffisant pour que les parents aient parfaitement le droit d’attendre plus de données ou de refuser la vaccination », a-t-il déclaré.

« Ce faisant, l’enfant ne doit pas alors être soumis à un traitement de santé publique différencié qui est effectivement « obligatoire » par règlement. »

De nombreux pays européens, dont la Finlande, la Suède, le Danemark et d’autres, ont interdit le vaccin COVID pour les jeunes hommes en raison de ses effets secondaires dangereux comme la myocardite.

Même les autorités sanitaires taïwanaises ont suspendu l’administration de deuxièmes doses du vaccin Covid de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 17 ans, citant des inquiétudes concernant un risque accru d’inflammation cardiaque.

Une étude majeure a révélé que les adolescents complètement vaccinés sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques dus au vaccin que d’être hospitalisés à cause de la Covid-19.

Récemment, un adolescent de 16 ans a reçu une indemnité de 225 000 $ après avoir subi une crise cardiaque due au vaccin COVID-19 de Pfizer par le ministère de la Santé de Singapour.

Plus tôt, il a été révélé que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait être lié à une forme d’inflammation oculaire grave appelée uvéite qui peut entraîner une perte permanente de la vision, selon une étude israélienne multicentrique dirigée par le professeur Zohar Habot-Wilner du centre médical Sourasky de Tel Aviv.

Selon une nouvelle étude, la protéine de pointe induite par le vaccin COVID-19 pourrait modifier les cellules de votre cœur, perturbant ainsi son fonctionnement régulier.

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une affection connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

ID2020 – La technologie de patch d’identification de vaccination est maintenant déployée en Australie

Également connu sous le nom de « Quantum Dot Tattoo » avec la possibilité d’apposer un code QR avec de l’encre luciférase. AKA Marque de la bête.

ID2020 – est une initiative d’un consortium d’entreprises qui cherchent à introduire une nouvelle forme mondiale d’identification de la vaccination par l’injection d’un « tatouage numérique » « puce à micro-aiguilles (patch) » avec de l’encre luciférase invisible. Produire dans la peau un code scannable unique « QR like » pour identifier une personne et son dossier de santé. Cela a aussi été appelé la «marque de la bête»

Donné au moment de la délivrance d’un vaccin, le site d’injection peut être scanné avec un smartphone pour voir si le vaccin a été administré. Les micro-aiguilles peuvent être ajustées pour fournir une structure de tatouage unique similaire à un code QR. Il est envisagé de l’utiliser comme forme d’identification et de se connecter aux technologies de paiement. Les sociétés qui parrainent ce projet incluent Microsoft, Accenture et Gavi (la Vaccine Alliance), Mastercard et Bill Gates.

Une entreprise appelée Vaxxas met en place des installations de fabrication dans le Queensland en Australie pour commencer à déployer cette technologie.

Traduction : MIRASTNEWS

Virus de l’herpès bio-ingénierie dans le SARS-CoV-2 et les vaccins COVID-19 à ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna

La protéine ORF10 du virus de l’herpès codée dans le SRAS-CoV-2 et dans les vaccins COVID-19 à ARNm Pfizer-BioNTech et Moderna est à l’origine de tous les nouveaux cas de COVID-19

NCIO

Dans les vaccins à ARNm contre le SRAS-CoV-2 et le COVID-19 se trouve une protéine appelée protéine ORF10. Des études ont conclu que l’ORF10 agit comme un précurseur d’ARN supplémentaires dans des rôles concernant l’expression des gènes, le contrôle des voies antivirales cellulaires ou au sein de la réplication virale (Taiaroa et al., 2020). ORF10 du SARS-CoV-2 est la dernière séquence codante prédite en amont de la queue poly-A et est la séquence codante prédite la plus courte, composée de 38 a.a. (Taiaroa et al., 2020). ORF10 est prévu pour abriter une longue hélice et une paire de brins. L’ORF10 n’est pas trouvé dans le protéome du SRAS-CoV-1 (Taiaroa et al., 2020). ORF10 est la seule protéine présente exclusivement/seulement dans le SARS-CoV-2 et non dans le SARS-CoV ou tout autre coronavirus humain.

L’OMS a signalé que la gravité de la COVID-19 [Coronavirus Desease (Maladie du CoronaVirus de) 2019 – MIRASTNEWS] est renforcée par la protéine ORF10. « Ces découvertes de l’unicité de l’ORF10 et des caractéristiques intrinsèques prédites soutiennent l’implication possible de la protéine ORF10 en conférant à la COVID-19 ses caractéristiques spécifiques telles que la propagation et la virulence. » Organisation mondiale de la santé

La virulence est la capacité d’un agent pathogène ou d’un micro-organisme à causer des dommages à un hôte. Dans la plupart des contextes, la virulence fait référence au degré de dommage causé par un microbe à son hôte. La pathogénicité d’un organisme – sa capacité à provoquer une maladie – est déterminée par ses facteurs de virulence.

Ces résultats indiquent que ORF10, comme son homologue HSV-1 VP16, est une protéine transactivatrice malgré l’absence de séquences similaires au domaine carboxy-terminal de VP16. La fonction de transactivation de la protéine du tégument ORF10 peut être critique pour l’initiation efficace de l’infection virale. 1993 Journal of Virology étude publiée

Nous concluons que la protéine ORF10 est nécessaire pour l’assemblage efficace du virion et est un déterminant spécifique de la virulence dans les cellules épidermiques et dermiques in vivo. … La protéine ORF10 possède certaines des propriétés de HSV-1 VP16, mais pas toutes. … En résumé, ces expériences montrent que la protéine ORF10 est nécessaire pour une réplication virale efficace, la formation de virions et la propagation cellule-cellule chez l’homme. Étude publiée dans le Journal of Virology en 2006

L’exportation nucléaire des ARNm de l’hôte est essentielle au bon fonctionnement et à la survie des cellules. Pour atténuer cet effort, les virus ont développé plusieurs stratégies pour inhiber ce processus. Contrairement aux mécanismes d’inhibition généralement non sélectifs, l’ORF10 des gammaherpèsvirus bloque l’exportation nucléaire des ARNm sélectifs en formant un complexe avec Rae1 (ARN export 1) et Nup98 (nucléoporine 98). Article de recherche publié le 8 octobre 2020 – Mécanisme moléculaire sous-jacent à l’inhibition sélective de l’exportation nucléaire de l’ARNm par la protéine de l’herpèsvirus ORF10

Les virus ont développé de multiples mécanismes pour inhiber l’expression des gènes cellulaires, entravant ainsi les réponses antivirales de l’hôte. Gong et al. identifier une protéine d’herpèsvirus, ORF10, de KSHV qui bloque l’exportation nucléaire d’ARNm sélectifs en interagissant avec un facteur d’exportation d’ARN, Rae1. Cette interaction d’ORF10 est critique pour une réplication optimale de KSHV.

Nous rapportons que ORF10 inhibe l’exportation d’ARNm d’une manière sélective pour contrôler l’expression des gènes cellulaires. L’inhibition de l’exportation nucléaire par ORF10 nécessite une interaction avec un facteur d’exportation d’ARN, Rae1. L’analyse à l’échelle du génome révèle un sous-ensemble d’ARNm cellulaires dont l’exportation nucléaire est bloquée par ORF10 avec les 3’UTR des transcrits ciblés ORF10 conférant une sensibilité à l’inhibition de l’exportation. L’interaction ORF10-Rae1 est importante pour que le virus exprime les gènes viraux et produise des virions infectieux. Étude de 2016 « Une protéine de l’herpèsvirus inhibe sélectivement l’exportation nucléaire d’ARNm cellulaire »

Il est important de noter que tous les virus et protéines virales doivent avoir une nomenclature unique (nom). « Une nomenclature des protéines cohérente est indispensable pour la communication, la recherche documentaire et la récupération d’entrées. Un bon nom de protéine est celui qui est unique, sans ambiguïté, peut être attribué à des orthologues d’autres espèces et suit la nomenclature officielle des gènes, le cas échéant. Le processus d’association d’un nom à une séquence protéique comporte plusieurs volets : identification/prédiction de la fonction de séquence, choix d’un nom et application du formatage. » Directives internationales sur la nomenclature des protéines

La protéine ORF10 est une protéine du virus de l’herpès humain. Les herpèsvirus sont de gros virus à ADN qui ont deux phases de cycle de vie distinctes : la réplication lytique et la latence. Au cours de la réplication lytique, ils exploitent un programme d’expression génique virale hautement régulé, entraînant la production de virions infectieux. Les virus de l’herpès sont connus pour manipuler la machinerie d’exportation d’ARNm cellulaire.

Les vaccins COVID-19 à ARNm contiennent à la fois la protéine du virus de l’herpès ORF10 et des instructions pour fabriquer des protéines de pointe pour donner à la protéine du virus de l’herpès ORF10 la clé/le moyen d’entrer dans les cellules et de nous rendre malades.

« Les vaccins à ARNm enseignent à nos cellules comment fabriquer une protéine – ou même juste un morceau de protéine – qui déclenche une réponse immunitaire à l’intérieur de notre corps… Les vaccins COVID-19 à ARNm donnent des instructions à nos cellules pour fabriquer ce qu’on appelle la « protéine de pointe ». La protéine de pointe se trouve à la surface du virus qui cause COVID-19. » CDC

« Plus précisément, le vaccin contient l’ARNm de ce qu’on appelle la protéine de pointe, qui est située à la surface du virus SARS-CoV-2 et est ce qu’il utilise pour envahir les cellules hôtes. Le nouveau coronavirus utilise la protéine de pointe comme clé pour entrer dans nos cellules ; une fois à l’intérieur, le virus est libre de se répliquer, nous rendant malades. Carlos Malvestutto, MD, MPH, spécialisé dans les maladies infectieuses au centre médical Wexner de l’Ohio State University

L’Allemagne (vaccin BioNTech) et l’OMS ont choisi d’utiliser la protéine brevetée de 2003 (brevet US-2006257852-A1) de l’herpès ORF10 codée par le virus SARS-CoV-2 pour garantir que le nouveau coronavirus réinfecterait (rechute) tous ceux qui ont été vaccinés pour les années à venir. Il n’existe actuellement aucun remède ou traitement préventif pour une infection herpétique. Si une personne contracte une infection par le virus de l’herpès, elle l’aura à vie, qu’elle présente ou non des symptômes – lors de la première poussée d’herpès (appelée herpès primaire), une personne infectée peut présenter des symptômes pseudo-grippaux. Ceux-ci comprennent des courbatures, de la fièvre et des maux de tête.

Publié le 5 décembre 2021 Par Paul W Kincaid

State of the Nation

PHS publie un rapport confirmant le compte entièrement vacciné pour 9 décès sur 10 de Covid-19 au cours des 4 derniers mois

Si quelqu’un vous avait dit en 2019, que dans un avenir proche, les gros titres seront dominés pendant des jours et des jours par la nouvelle que le gouvernement britannique a organisé une fête de Noël, alors vous auriez probablement pensé qu’ils étaient plutôt étranges. Mais nous y sommes.

Cependant, alors que les médias mainstream vous ont fait parler de qui a eu quoi dans le «Père Noël secret» qui a eu lieu au 10 Downing Street en décembre 2020, ils ont réussi à vous distraire du fait que le gouvernement britannique fait lentement bouillir la nation une fois de plus en remettant en jeu les restrictions d’alimentation au goutte-à-goutte, semaine après semaine, en réponse à une prétendue nouvelle variante qui n’a pas encore réclamé une seule âme. Le Royaume-Uni se retrouvera bloqué sans que personne ne s’en rende compte.

Mais ce dont ils ont également réussi à vous distraire, ce sont les dernières données de santé publique qui montrent qu’au cours des quatre derniers mois, la population à double / triple piqûre a représenté 6 cas de Covid-19 sur 10, 7 cas sur 10 Covid-19 hospitalisations et 9 décès sur 10 liés à la Covid-19.

Public Health Scotland (PHS) publie un rapport hebdomadaire contenant des statistiques sur les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal, dont le dernier a été publié le mercredi 8 décembre, contenant des données sur les cas et les hospitalisations entre le 6 novembre 21 et le 3 décembre 21, et les données sur les décès entre le 30 octobre 21 et le 26 novembre 21.

Le dernier rapport confirme qu’au cours des quatre dernières semaines, il y a eu 76 677 cas de Covid-19, 1 735 hospitalisations de Covid-19 et 435 décès de Covid-19.

Parmi ceux-ci, la population vaccinée représentait 47 835 cas (62 %), 1 226 hospitalisations (71 %) et 371 décès (85 %), ce qui peut être confirmé en lisant le dernier rapport trouvé ici, page 44 pour les cas, page 50 pour hospitalisations, et page 56 pour les décès.

Mais ce n’est pas un nouveau phénomène qui se produit soudainement à cause de la variante Omicron surmédiatisée. Le Dr Hilary peut vous dire que 90% des personnes hospitalisées avec Covid-19 ne sont pas vaccinées alors qu’il admire son propre reflet dans l’objectif de la caméra de l’émission Lorraine Kelly sur ITV. Mais le Dr Hilary est un menteur, car les données officielles montrent que les entièrement vaccinés ont représenté la grande majorité des cas, des hospitalisations et des décès pendant des mois, et nous pouvons vous le prouver…

Nous avons compilé l’analyse suivante à l’aide des données officielles contenues dans les rapports statistiques de Public Health Scotland Covid-19 à partir de la dernière version publiée le 8 décembre, jusqu’à l’édition publiée le 18 août, et elles peuvent toutes être trouvées ici.

Cas de covid-19

Le tableau 13 du dernier rapport montre le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal en Écosse. Le tableau peut avoir reçu un numéro différent dans les rapports précédents publiés par PHS, mais le graphique suivant montre les cas par statut vaccinal sur une période de 16 semaines du 14 août 21 au 03 décembre 21.

Le graphique montre qu’en août et début septembre, la population non vaccinée représentait la majorité des cas de Covid-19. Cependant, lorsque l’on couple la population partiellement vaccinée et la population vaccinée aux 2/3 doses, on constate que la population vaccinée représente en fait la majorité des cas depuis le 14 août.

Ces données à elles seules mettent fin au mythe selon lequel il est égoïste de ne pas se faire vacciner, car il est clair que les vaccins n’empêchent pas l’infection ou la transmission. Ce qui soulève la question de savoir pourquoi l’Écosse a introduit les passeports vaccinaux et pourquoi Boris Johnson est sur le point de les introduire en Angleterre.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de cas par statut vaccinal entre le 14 août 21 et le 3 décembre 21, et illustre assez clairement que les complètement vaccinés représentent la majorité des cas depuis août.

Ce que nous pouvons voir d’après ce qui précède, c’est que jusqu’à la semaine commençant le 9 octobre, les non vaccinés représentaient la majorité des cas, mais depuis cette semaine, il y a eu un changement avec les entièrement vaccinés prenant les devants et atteignant 181 580 cas confirmés en décembre. 3ème.

En incluant les 37 383 cas confirmés parmi les partiellement vaccinés au cours de cette période, le total des cas parmi la population vaccinée s’élève à 218 963. Alors que le nombre de cas parmi la population non vaccinée au cours de cette période de 16 semaines s’est élevé à 156.282, malgré ce groupe contenant des enfants qui ne sont pas éligibles à la vaccination et ont représenté une énorme partie des cas depuis le début de la prétendue pandémie.

Hospitalisations Covid-19

Le tableau 14 du dernier rapport montre le nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 par statut vaccinal en Écosse. Le tableau peut avoir reçu un numéro différent dans les rapports précédents publiés par PHS, mais le graphique suivant montre les hospitalisations par statut vaccinal sur une période de 16 semaines du 14 août 21 au 03 décembre 21.

Maintenant, nous ne pouvions pas en croire nos yeux lorsque nous avons vu que les données officielles montrent que la population vaccinée représente 7 hospitalisations sur 10 depuis août 2021. Parce que le Dr Hilary, qui n’a absolument aucun conflit d’intérêts (malgré la sortie récente d’un livre à propos d’une pandémie, et étant directeur d’entreprise de Medtate qui collabore avec un certain M. Bill Gates), a déclaré à la télévision nationale que « 90% des personnes hospitalisées avec Covid-19 ne sont pas vaccinées ».

Eh bien, on dirait que c’est la dernière fois que nous comptons sur l’obtention d’informations fiables d’un médecin de la télévision qui a déclaré en juin 2021 : « En tant que médecin, je dois poser la question, les vacances sont-elles vraiment importantes et essentielles dans une pandémie mondiale ? Ce n’est vraiment pas le cas. C’est un luxe. C’est quelque chose dont vous pouvez vous passer pour préserver la vie.

Mais il a ensuite déclaré ce qui suit quelques jours plus tard, une fois que les médias ont compris qu’il partirait en croisière plus tard cette année –

«Plus tard cette année, je rejoins une croisière nationale dans les eaux britanniques qui reste en mer tout au long de l’année et ne fait escale dans aucun port britannique, encore moins à l’étranger. Il part de Southampton et y revient sans s’arrêter.

Mais hé-ho. Vous vivez et apprenez.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé d’hospitalisations par statut vaccinal entre le 14 août et le 3 décembre 21, et montre à quel point les choses ont été mauvaises pour la population vaccinée par rapport aux non vaccinés.

Entre le 14 août et le 03 décembre, la population non vaccinée a représenté 2 737 hospitalisations liées à la Covid-19. Mais la population vaccinée a représenté plus du double du montant, enregistrant 6 612 hospitalisations. Cela signifie que la population vaccinée représente 71% des hospitalisations liées à la Covid-19 depuis août 2021.

Si vous souhaitez faire un don à notre campagne GoFundMe pour acheter une calculatrice au Dr Hilary pour Noël, vous pouvez le faire ici.

Morts de la Covid-19

Le tableau 15 du dernier rapport montre le nombre de décès dus à la Covid-19 par statut vaccinal en Écosse. Le tableau peut avoir reçu un numéro différent dans les rapports précédents publiés par PHS, mais le graphique suivant montre les décès par statut vaccinal sur une période de 16 semaines du 07 août 21 au 26 novembre 21.

Le graphique ci-dessus prouve que la population vaccinée est à l’origine de la majorité des décès de Covid-19 chaque semaine depuis début août 2021, les choses s’étant vraiment dégradées en septembre 2021.

Le nombre le plus élevé de décès de Covid-19 en une seule semaine parmi la population vaccinée a été de 129, alors que le nombre le plus élevé de décès de Covid-19 parmi la population non vaccinée en une seule semaine n’a été que de 29. C’est une différence de 345%.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de décès par statut vaccinal entre le 07 août 21 et le 26 novembre 21, et illustre assez clairement qu’il s’agit bien d’une pandémie de personnes complètement vaccinées.

Entre le 07 août 21 et le 26 novembre 21, il y a eu 247 décès de Covid-19 parmi la population non vaccinée en Écosse, contre 1 382 décès parmi la population vaccinée au cours de la même période. C’est une différence de 460%.

Les vaccins fonctionnent-ils ?

Les données officielles montrent que la population vaccinée a représenté 58 % des cas, 71 % des hospitalisations et 85 % des décès au cours des 16 dernières semaines.

Il est assez clair que les jabs n’empêchent pas l’infection ou la transmission, mais ils sont censés réduire le risque d’hospitalisation et de décès. Cependant, si tel était le cas, ne devrions-nous pas voir un graphique qui ressemble davantage à ceci ?

Alors pourquoi pas nous ?

Eh bien, les données suggèrent que les vaccins aggravent en fait les receveurs une fois exposés au prétendu virus Covid-19. Il suffit de regarder les taux de létalité pour le voir.

Le taux de létalité parmi la population non vaccinée au cours des quatre derniers mois équivaut à 0,15% (247 décès / 156 282 cas x 100).

Mais le taux de létalité parmi la population entièrement vaccinée au cours des quatre derniers mois équivaut à 0,76 % (1 382 décès / 181 580 cas x 100).

Cela signifie que la population entièrement vaccinée a 407% plus de chances de mourir une fois exposée à la Covid-19 que la population non vaccinée, plutôt que les 95% de chances de mourir prétendument induites par les vaccins.

Alors maintenant que vous savez que la population à double / triple piqûre a représenté 6 cas sur 10, 7 hospitalisations sur 10 et 9 décès sur 10 au cours des 4 derniers mois, et que le gouvernement britannique se moque de vous depuis au moins à Noël 2020, allez-vous leur permettre de vous retirer votre liberté encore une fois en réponse à une variante présumée qui n’a jusqu’à présent causé aucun décès, ou allez-vous vous lever, continuer à vivre et dire « non » cette fois environ?

Parce que cela ne se terminera pas tant que nous ne le dirons pas tous.

