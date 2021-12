Le taux de mortalité élevé en Espagne casse les experts

Le taux de mortalité élevé en Espagne «puzzle» les experts

« Si le Coronavirus n’est pas à blâmer, alors quoi? » C’est la question qui a été abordée par Rafael Cascon Porres, chercheur à l’Université polytechnique de Madrid (UPM).

Le journal espagnol La Razon a rendu compte de cette perplexité qui a frappé divers experts dans un article daté du 6 décembre 2021.

En novembre, il y a eu 2 994 décès de plus qu’à la même période l’année dernière, bien que ce nombre soit encore préliminaire. Selon le ministère de la Santé, il n’y a eu qu’environ 640 décès dus à la Covid-19 enregistrés au cours du même mois en 2020.

Autrement dit, par rapport aux vingt décès par jour attribuables à la Covid, il y a près de 100 décès de plus par jour (80 si l’on soustrait les décès attribuables à la Covid) sans que la cause soit connue, a déclaré Cascon Porres au journal.

Professeur Rafael Cascon Porres, chercheur à l’Université Polytechnique de Madrid (UPM). Twitter

Le pire des choses, poursuit-il, ce n’est pas qu’il y ait un jour avec plus de 200 décès de trop (le 9 novembre il y a eu 243 décès de plus que l’année précédente), mais que cette surmortalité perdure depuis si longtemps. En novembre, par exemple, il y a eu une mortalité excessive sur « 20 jours consécutifs ».

À l’été, la surmortalité était deux fois plus élevée que le nombre de décès enregistrés avec la Covid, sans qu’une explication soit recherchée à l’époque.

Mais maintenant, la différence entre les décès dus à la Covid signalés par les autorités sanitaires et ceux enregistrés par les statistiques européennes sur les décès EuroMOMO est bien plus importante qu’avant le déploiement de la campagne mondiale de vaccination. Tous les décès signalés dans 26 États membres de l’UE sont inclus dans ces statistiques, quelle que soit la cause du décès.

« De plus, la plupart des jours où les décès attendus ont été dépassés, ils étaient au-dessus du seuil de confiance de 99%. Plus précisément, 16 jours. Il y a donc presque certainement une cause à cette surmortalité anormale », a déclaré l’expert de l’UPM.

La raison en est inconnue, selon La Razon. Le Dr Juan Gonzalez del Castillo, coordinateur du Groupe des maladies infectieuses de la Société espagnole de médecine d’urgence (Semes), a déclaré que les services d’urgence n’avaient jamais détecté le nombre excessif de décès – ni de Covid, ni de grippe, ni d’accidents.

« Pour le moment, seuls très peu de cas de Covid sévère sont enregistrés. Il y a des premiers cas de grippe, mais ils ne surviennent que très sporadiquement. Je ne peux pas expliquer la mortalité excessive rapportée par MOMO, du moins on ne les voit pas aux urgences.

Cascon Porres a commenté l’augmentation des décès inexpliqués :

« Et c’est exactement le problème. Ce sont des décès qui surviennent sans être diagnostiqués, et c’est peut-être pour cela qu’ils sont moins importants : ils ne créent pas plus de pression à l’hôpital, mais les gens meurent définitivement.

Le chercheur d’UPM a noté qu’il était peu logique que toutes ces données soient utilisées uniquement pour produire des rapports sur la surmortalité, mais pas pour rechercher la cause.

Un interniste américain blâme les vaccins pour la mortalité élevée

Mais s’il n’en tenait qu’à l’interniste, cardiologue et épidémiologiste américain Peter McCullough, les vaccins Corona auraient été retirés du marché en février en raison du taux de mortalité inacceptablement élevé. Après près de 500 millions de doses aux États-Unis, la mortalité toutes causes ainsi que les décès dus à la Covid-19 ont augmenté.

S’adressant à Bret Weinstein sur le Podcast DarkHorse, il a déclaré que 50% des décès surviennent dans les 48 heures suivant la vaccination et 80% dans la semaine. Des recherches dans des maisons de soins infirmiers en Scandinavie ont montré qu’au moins 40% des décès peuvent être directement liés aux vaccins, a déclaré McCullough.

Généralement, de tels décès n’ont pas été attribués à la Covid, mais cela est en train de changer. « Nous voyons même maintenant des nécrologies de personnes mourir de maladies causées par le vaccin », a-t-il ajouté.

Habituellement, un vaccin est retiré du marché après 50 décès. Le VAERS a maintenant signalé environ 20 000 décès après le vaccin, qui, selon le CDC américain, n’ont rien à voir avec la vaccination. McCullough a rejeté leur affirmation : « On demande en fait aux gens de donner leur vie maintenant. Le taux de mortalité est inacceptablement élevé. Il a déclaré que le taux de mortalité réel était d’environ 90 000.

McCullough a souligné que le nombre de rendez-vous d’injection a commencé à diminuer en avril lorsque des informations sur les effets secondaires mortels ont été publiées. Médecins, hôpitaux et décideurs politiques doivent se comporter de manière neutre, a insisté l’interniste. « Si j’avais fait de la publicité pour les vaccins, j’aurais violé le Code de Nuremberg ».

Au Royaume-Uni, comme en Espagne, les médias semblent se désintéresser d’un autre récent pic inexpliqué de morts subites à Stoke. (ER : il s’agit d’un fil de plusieurs articles médiatiques publiés par le Dr Craig)

Les urgences suisses refusent les patients critiques s’ils ne sont pas vaccinés

Le service des urgences d’un hôpital de Berne a entre-temps refusé les patients non vaccinés, et dans le Queensland, en Australie, les non vaccinés doivent renoncer à des transplantations cardiaques.

La station régionale suisse Tele-Bärn a rapporté que la patiente avait souffert de complications après une opération. « Il y avait déjà du sang qui suintait de sa blessure », a déclaré l’ami de la victime au journal. À la fin de l’appel téléphonique, le préposé aux admissions à l’hôpital a déclaré : « Voulez-vous vous faire vacciner ou mourir ? »

Pour vérifier la véracité de sa déclaration, l’hôpital Salem de Berne a été à nouveau contacté, cette fois avec une blessure simulée. On a répété la même chose au patient au téléphone : aucun patient non vacciné ne sera traité en cas d’urgence.

Contacté par les médias, le groupe Hirslanden, qui exploite l’hôpital de Salem, a semblé ne pas être au courant de cette politique et a déclaré que le refus du personnel de traiter les urgences non vaccinées était « absolument répréhensible ».

Une équipe britannique dépose une plainte pour crimes contre l’humanité auprès de la Cour pénale internationale

Une plainte a été déposée auprès du procureur de la Cour pénale internationale le 6 décembre 2021 par une équipe du Royaume-Uni au nom des personnes alléguant des crimes commis par des représentants du gouvernement britannique et des dirigeants mondiaux internationaux de diverses violations du Code de Nuremberg, crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression perpétrés contre les peuples du Royaume-Uni.

Dans une semaine où même certaines des mesures les plus conformes de toutes sont « COVID », nous pouvons observer que les gens au Royaume-Uni ont peut-être atteint un point après 21 mois de règles absurdes où ils disent que ça suffit.

Heureusement, nous avons une équipe du Royaume-Uni qui se bat pour la justice en notre nom à tous, qui pense que :

« La gravité et l’étendue des crimes commis au Royaume-Uni, mis en évidence par le nombre de personnes touchées par ces crimes, le fait que ces crimes continuent d’être commis, le large éventail d’auteurs, les schémas récurrents de criminalité et les perspectives limitées de responsabilité au niveau national, tous pèsent lourd en faveur d’une enquête ».

La nouvelle de la plainte légale est arrivée à point nommé pour beaucoup (source).

Les auteurs tels qu’ils figurent sur le document. au-dessous de.

Les requérants déclarent qu’ils ont tenté de soulever leur affaire par l’intermédiaire de la police anglaise locale et du système judiciaire anglais sans succès. L’équipe est représentée par l’avocate Hannah Rose, avec des codemandeurs comprenant :

Dr Mike Yeadon, ancien vice-président et scientifique en chef de la recherche sur les allergies et les voies respiratoires chez Pfizer n Pharmacologie respiratoire, ancien vice-président et scientifique en chef de la recherche sur les allergies et les voies respiratoires chez Pfizer.

Piers Corbyn – Astrophysicien et activiste, policier à la retraite, Mark Sexton – John O’Loony – Directeur de funérailles et activiste, Johnny McStay – Activiste et Louise Shotbolt – Infirmière et activiste des droits humains

La Cour pénale internationale

Le requérant déclare qu’il a tenté de soulever son affaire par l’intermédiaire de la police anglaise locale et du système judiciaire anglais sans succès

C’est exactement pourquoi la CPI a été adressée directement comme si un État ne voulait ou ne pouvait pas mener une enquête ou des poursuites, la CPI est en mesure de poursuivre, non pas pour remplacer les systèmes criminels nationaux, mais pour les compléter.

L’équipe de demandeurs a fourni à la CPI des documents détaillant de nombreuses allégations qui constituent des violations du Code de Nuremberg, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des crimes d’agression au Royaume-Uni.

Dans la plainte, l’équipe fait valoir que « sur la base des nombreuses réclamations et de la documentation jointe, nous accusons les responsables de nombreuses violations du Code de Nuremberg, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crimes d’agression au Royaume-Uni, mais pas limité aux individus dans ces pays ».

Les requérants déclarent que « nous avons l’intention de vous présenter et de détailler comment, au Royaume-Uni cette année, le gouvernement du Royaume-Uni, avec ses ministres et ses hauts fonctionnaires, a violé le Code de Nuremberg non seulement sous un seul aspect mais en plusieurs aspects ».

Les chiffres de la Covid gonflés

En fournissant un document de plus de dix mille mots, l’équipe a rassemblé de nombreuses preuves indiquant que des sujets de préoccupation se sont produits sous le couvert de mesures ou d’interventions pour la prévention d’un « virus ».

Un domaine particulièrement notable et important abordé dans cette plainte documentée est le fait que le nombre de cas de Covid-19 a été artificiellement gonflé en raison de l’inexactitude et du manque de fiabilité des tests PCR.

On peut soutenir que sans ces chiffres gonflés, il n’y aurait pas eu besoin des autres mesures et interventions qui sont maintenant qualifiées de crimes contre l’humanité.

L’équipe souligne le fait qu’un décès par Covid est enregistré si un individu est décédé pour une raison quelconque dans les 28 jours suivant un test Covid-19 positif (ce qui a été confirmé avec les tests PRC inexacts et peu fiables).

« Ces décès sont enregistrés comme Covid-19, que Covid-19 soit ou non la cause factuelle du décès »

Le changement de nom de la grippe, de la pneumonie et des infections respiratoires.

De plus, une autre façon dont les statistiques de Covid-19 ont été artificiellement gonflées est le «rebranding» de la grippe, de la pneumonie et d’autres infections respiratoires courantes en tant que covid -19. Les demandeurs ont cité des données de l’ONS qui montraient qu’en 2018 les décès dus à la grippe et à la pneumonie s’élevaient à 29 516 et en 2019, à 26 398.

Cependant, les décès en 2020 pour la grippe ont été enregistrés à seulement 394 et la pneumonie à 13 619.

La documentation souligne également qu’une demande d’accès à l’information (FOI) nous montre qu’entre mars et juin 2020, le nombre total de décès liés à la Covid-19 en Angleterre et au Pays de Galles sans problèmes de santé préexistants était de 4 476.

Cet argument a été encore renforcé par John O’loony, un co-demandeur sur cette demande est un directeur de pompes funèbres qui gère son propre salon funéraire à Milton Keynes. En tant que directeur de funérailles, M. O’loony a témoigné qu’il avait vu un effort massif déployé pour gonfler délibérément le nombre de décès de Covid. Les patients atteints de cancer et les victimes d’accidents vasculaires cérébraux et même un gars qui a été exécuté dans l’ensemble se sont retrouvés avec Covid sur leur certificat de décès ».

Demander une enquête complète

Tous les domaines qui résultaient sans doute des cas exagérés ont été inclus dans le document soit pour ajouter du poids à la plainte avec des preuves factuelles ou des événements, soit pour demander une enquête complète dans des domaines particuliers.

A titre d’exemple, justifient une enquête approfondie, les vaccinations qui constituent « un traitement médical innovant » n’ayant reçu qu’une Autorisation temporaire.

Les vaccins sont toujours en cours d’essais de phase 3 qui ne devraient pas se terminer avant fin 2022/début 2023. Par conséquent, les vaccins sont expérimentaux, ce qui signifie qu’il existe des données limitées à court terme et aucune donnée de sécurité à long terme disponible.

De plus, l’utilisation d’une nouvelle technologie de vaccin à ARNm, jamais approuvée pour un usage humain, qui est en fait un pro-médicament, signifie qu’on ne sait pas combien de protéines de pointe un individu produira. Les demandeurs font donc valoir que « les effets potentiels à effet tardif peuvent prendre des mois ou des années pour se manifester

L’inclusion de l’hydroxyde de graphène

L’inclusion d’hydroxyde de graphène et l’assassinat présumé du Dr Andreas Noack, après sa vidéo révélant sa présence dans les vaccins, justifient également une enquête complète selon l’équipe.

Le Dr Andreas avait expliqué ce qu’était l’hydroxyde de graphène et comment les nanostructures injectées dans le corps humain agissent comme des « lames de rasoir » à l’intérieur des veines des receveurs de « vaccins » et qu’en raison de la taille des structures, elles ne pouvaient pas apparaître dans les autopsies. Selon les demandeurs, « les toxicologues ne peuvent pas imaginer qu’il existe des structures qui peuvent sectionner des vaisseaux sanguins provoquant la mort de personnes à l’intérieur afin qu’elles ne les recherchent pas, compte tenu de leur taille atomique ».

Autres régions et parallèles à l’Allemagne des années 1930

L’équipe inclut également des arguments relatifs à l’inefficacité des masques, affirmant que même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis qu’il n’y avait aucune preuve disponible sur l’utilité des masques pour protéger les personnes non malades. Ils mettent également en évidence les traitements alternatifs qui ont été ignorés, la censure, et le fait que le gouvernement britannique et les gouvernements du monde entier utilisent la « pandémie » pour réprimer la liberté d’expression et l’accès à l’information et des parallèles alarmants avec l’Allemagne des années 30, racontée par l’Holocauste survivants

Il y a plusieurs survivants de l’Holocauste allemand qui établissent des parallèles frappants entre les restrictions de Covid et le début de l’Holocauste. Ceux-ci, ainsi que d’autres domaines inclus dans la plainte qui peuvent être trouvés ici sont, selon les requérants, « une base raisonnable pour croire que des violations du code de Nuremberg, un génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont été commis »

Le document se termine par une demande forte :

« NOUS VOULONS RÉPÉTER : il est de la plus haute urgence que la CPI prenne des mesures immédiates, en tenant compte de tout cela, pour arrêter le déploiement des vaccinations Covid, l’introduction de passeports de vaccination illégaux et de tous les autres types de guerre illégale mentionnés dans le présent document actuellement menés contre le peuple du Royaume-Uni au moyen d’une injonction judiciaire IMMÉDIATE ».

Le dépôt offre de l’espoir dans une saga sans fin de tromperie nuisible. La documentation est à la fois intéressante et très pédagogique, veuillez trouver le document complet ici (source).

Un grand merci de la part de nous tous et bonne chance à Hannah Rose et à l’équipe !

