Examen du mercredi du Dr Vernon Coleman – Épisode cinq (8 décembre 2021)

Dr Vernon Coleman

Nous sommes le 8 décembre 2021. Cette semaine, je vais apporter la preuve que, comme nous le savons depuis dix-huit mois, les gouvernements du monde entier pratiquent le génocide. Ce n’est plus une théorie ou une opinion. C’est un fait. Le génocide est défini comme le meurtre délibéré d’un grand groupe de personnes.

Les gens derrière ce qui se passe sont mauvais au-delà de notre compréhension. Ils veulent ramener la population mondiale à 500 millions – un chiffre vu pour la dernière fois en 1650. Et la folie semble se répandre. De plus en plus de célébrités se prononcent en faveur du vaccin. Si vous ne permettez pas à une célébrité de retirer votre appendice, vous ne devriez pas écouter son point de vue sur un médicament qu’elle ne comprend presque certainement pas. Le point de vue officiel sur la variante omicron est « panique d’abord, pensez plus tard ».

La présidente de l’UE, une femme appelée Von der Leyen, qui milite contre le réchauffement climatique mais aurait pris un avion pour parcourir 30 miles, souhaite que les vaccins soient obligatoires dans toute l’Europe. Un responsable de l’OMS a dit la même chose. En Allemagne, le mari d’Angela Merkel a accusé les sages et les imbéciles de paresse. Il ne fait aucun doute que les non pipés en Allemagne paient, comme les non pipés partout ailleurs, ce gaspillage d’argent massif et dangereux. J’ai décrit dans mon livre sur la vaccination que la vaccination obligatoire a été essayée au 19ème siècle et rapidement abandonnée. Soit dit en passant, ce livre, publié en 2011 a été interdit et supprimé partout. Des militants gauchistes et éveillés qui s’opposent à la liberté sous toutes ses formes demandent toujours constamment l’interdiction du livre parce que la liberté d’expression et la vérité les terrifient.

Les conseillers du gouvernement britannique affirment que la Covid constituera une menace pendant au moins cinq ans de plus – ce qui signifiera des dizaines de vaccins plus coûteux pour les personnes faciles à diriger et les ignorants. Les écoles mettent en ligne des concerts festifs et des crèches – malgré le réconfort de Doris – et il est difficile de ne pas lire cela comme une nouvelle tentative d’éradiquer la culture et la tradition des écoles. Une campagne publicitaire de Tesco qui montrait le Père Noël montrant son laissez-passer Covid pour prouver qu’il avait été piégé a reçu 5 000 plaintes mais, de manière tout à fait prévisible, l’horrible Advertising Standards Authority, un autoproclamé chien de garde privé, a déclaré que c’était OK. Certains articles de presse prétendent que les opérations contre le cancer sont retardées parce que les lits sont pleins de patients non piqués. La façon dont les médias tentent de diaboliser ceux d’entre nous qui connaissent la vérité est épouvantable. La vérité, bien sûr, est que les opérations contre le cancer sont retardées parce que les services hospitaliers sont contraints par des règles absurdes de distanciation sociale – et à cause des blocages encore plus absurdes. Même le gouvernement admet que le traitement du cancer a été gravement affecté par ses propres politiques. Et les statistiques montrent clairement que ce sont les piqués qui remplissent les lits d’hôpitaux.

Le Royaume-Uni suivra l’Amérique et approuvera bientôt le vaccin pour les enfants de cinq à 11 ans. Et puis ce sera au tour des moins de 5 ans – ils sont les prochains sur la liste.

Le National Audit Office du Royaume-Uni a déclaré que d’ici trois ans, 12 millions de personnes malades seraient sur la liste d’attente, dont beaucoup mourront de maladies facilement traitables. Cela contribuera à réduire la taille de la population.

Un membre du Royal College of Surgeons, rapportant que le président de l’Association médicale sud-africaine est étonné de la réponse trop zélée de la Grande-Bretagne à l’omicron, a souligné que personne au gouvernement britannique n’a de compréhension scientifique et au lieu de suivre la science ils ont suivi des scientifiques non cliniciens, dont beaucoup ont leurs propres agendas politiques. Il demande : « un seul membre de Sage a-t-il conseillé un patient sur les risques et les avantages du traitement interventionnel ? » Nous connaissons probablement tous la réponse à cette question. Les conseils du gouvernement sur ces questions proviennent de mathématiciens et d’experts en lavage de cerveau – et d’anciens employés de sociétés pharmaceutiques.

En Australie, un médecin a été interrogé par la police après avoir envoyé à son député local des e-mails exprimant ses inquiétudes concernant le vaccin Covid-19.

The Expose a rapporté que 89% des décès dus à la Covid-19 se sont produits parmi les personnes entièrement piquées et que les données suggèrent que les piqués sont beaucoup plus susceptibles de mourir s’ils sont infectés par Covid-19. Un éminent scientifique a déclaré qu’il était peu probable que les masques empêchent la propagation de la variante omicron et le député conservateur Sir Desmond Swayne a décrit le port du masque comme un charabia. Ils ont raison, bien sûr, porter un masque sur votre genou gauche serait beaucoup plus sûr et tout aussi utile que de le porter sur votre visage. Pourtant, le journal Metro a rapporté que 152 passagers avaient été condamnés à une amende de 200 £ chacun pour être montés dans les transports publics sans masques, 125 avaient été jetés et 5 100 condamnés à mettre des masques – le tout en une journée. Et c’était tout à Londres. La politique officielle est clairement de punir les sages et les bien informés. Une visite au tribunal des faillites ne peut pas arriver trop tôt pour Transport for London. Le seul moment pour porter un masque est si vous allez à une soirée déguisée et que vous êtes habillé comme un meurtrier de masse – dans ces circonstances, un masque Whitty ou Fauci serait acceptable.

Je me demande pourquoi tous ces gens se sont laissé imposer des amendes. Selon le gouvernement britannique, vous n’êtes pas obligé de porter un masque si cela vous cause une grave détresse. En effet, vous n’êtes pas obligé d’en porter un si le fait d’en porter un peut vous causer du tort ou des blessures. Et en porter un vous fera du mal. Téléchargez mon livre gratuit intitulé « Preuve que les masques font plus de mal que de bien » et accédez à l’article 109 qui détaille les règles concernant le port de masques au Royaume-Uni.

Écrivant dans le Daily Telegraph, une feuille de propagande qui était autrefois un journal pour lequel j’étais fier d’écrire, Tom Stevenson, directeur des investissements pour Fidelity International, a fait l’affirmation surprenante mais malheureusement peu originale que les vaccins « réduisaient la transmission, l’infection, l’hospitalisation et la mort’. J’aimerais voir ses preuves à ce sujet.

Je me demande si quelqu’un dans les médias grand public a lu un article publié dans The Lancet le 19 novembre 2021 qui disait : « Au Royaume-Uni, il a été décrit que les taux d’attaque secondaire parmi les contacts familiaux exposés à des cas index entièrement vaccinés étaient similaires à ceux des contacts familiaux exposés à cas index non vaccinés.

Selon l’article, « la charge virale maximale ne différait pas selon le statut vaccinal ou le type de variante ».

Et `De nombreux décideurs supposent que les vaccinés peuvent être exclus comme source de transmission. Il semble être une négligence grave d’ignorer la population vaccinée en tant que source de transmission possible et pertinente au moment de décider des mesures de contrôle de santé publique ».

Cet article, qui m’a été envoyé par l’irrépressible Darren Smith, rédacteur en chef du lightpaper et homme qui mérite une statue si quelqu’un le fait, figurait dans un journal appelé The Lancet. Et, bien sûr, cela oblige plutôt l’observateur intelligent à se demander pourquoi diable quelqu’un pique quelqu’un avec ce truc expérimental et dont on peut prouver qu’il est toxique.

Plus de la moitié des infections à l’omicron en Angleterre ont été causées par une double piqûre. Les 17 patients d’omicron dans un incident spécifique à Oslo ont été piqués.

Fiona Hine, une militante déterminée, courageuse et engagée, se représente devant le tribunal depuis le 6 décembre, accusée d’avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus il y a plus d’un an. Elle utilise des arguments constitutionnels juridiques et cite les articles 10 et 11 de la loi sur les droits de l’homme. Elle se demande également si le Règlement sur les coronavirus est constitutionnel. Des trucs vitaux. J’espère que tout le monde la félicite pour son courage et lui souhaite bonne chance. Le tribunal devrait rejeter son affaire, payer ses dépens et lui accorder des dommages et intérêts considérables.

Oh, et je vois que les actionnaires de Microsoft veulent plus de transparence de la part de Microsoft au vu des allégations de harcèlement sexuel portées contre Bill Gates. Il y a des rapports d’avances non désirées répétées aux employés. Nous pouvons vraisemblablement nous attendre à ce que la BBC et The Guardian mettent fin à leurs liens financiers avec Gates maintenant. Il serait tout à fait inapproprié pour des organisations aussi éveillées de travailler avec un homme sous un nuage aussi sombre. Comme ce serait extraordinaire si deux de ces organisations continuaient à soutenir Gates dans ces circonstances. Cela me suggérerait en effet qu’ils approuvaient le harcèlement sexuel. S’ils ne se sont pas séparés de lui et de son argent d’ici la fin du mois, nous connaissons la vérité.

La grande histoire de la semaine, cependant, est celle que les médias grand public ont fui. Certains des journaux l’ont publié – le Times l’a glissé à la page 2 – mais je n’en ai vu aucune mention sur le site Web épouvantable de la BBC. C’était la nouvelle la plus choquante de la semaine dernière. En effet, il s’agissait de l’actualité sanitaire la plus importante depuis que Fleming a repéré de la moisissure à la pénicilline poussant sur une boîte de Pétri sans surveillance.

Tout d’abord, un peu de contexte. Au Royaume-Uni, le gouvernement affirme maintenant qu’environ 145 000 personnes sont jusqu’à présent décédées des suites de la grippe renommée. C’est un chiffre continu, sur une période de deux ans, et même le gouvernement a admis que le chiffre est largement exagéré – beaucoup de ces 145 000 sont morts avec un test PCR positif mais d’autre chose – cancer, maladie cardiaque, accidents de la route, meurtre ou être irrité à mort par la BBC. La plupart des 145 000 étaient des personnes de plus de 80 ans qui étaient déjà gravement malades et mourantes – beaucoup ont été assassinées avec un cocktail de midazolam et de morphine. Ce chiffre du gouvernement est largement reconnu comme étant trois fois le vrai total.

Encore une fois, je peux dire avec une certitude absolue que les propres statistiques du gouvernement prouvent sans l’ombre d’un doute que le covid-19 n’a jamais été plus mortel que la grippe. En effet, je pense qu’il y a eu des années où la grippe ordinaire, commune ou des jardins a tué plus de personnes que la Covid.

N’oubliez pas que, comme je vous l’ai dit en mars 2020, les chiffres de l’OMS montrent que jusqu’à 650 000 personnes peuvent mourir dans le monde en une seule saison grippale de six mois.

Mais, comme prévu en mai 2020, les fermetures et la fermeture subséquente des services hospitaliers et la fermeture effective des cabinets de médecins généralistes entraîneront au moins cinq fois plus de décès que la Covid. Et c’est quelque chose qui va se produire pour les années à venir.

Il s’agit manifestement d’un processus d’abattage. Si ce qui s’est passé en Europe et en Amérique s’était produit dans une dictature africaine en fer blanc, The Guardian crierait au gouvernement britannique d’intervenir. Les libéraux de gauche exigeraient une action militaire.

Quel dommage qu’au Royaume-Uni, Ferguson, Whitty ou Vallance ne débattent pas des chiffres de la Covid en public. Au lieu de cela, le gouvernement supprime la vérité et les médias diabolisent quiconque ose s’exprimer.

La semaine dernière, les médias grand public ont clairement indiqué où se situe leur loyauté en ignorant ou en rejetant assez bien l’histoire médicale la plus importante que j’ai vue en plus de 50 ans d’écriture sur les questions de santé.

Le National Audit Office du Royaume-Uni a déclaré qu’en Angleterre seulement, il y avait jusqu’à 740 000 références urgentes de médecins généralistes manquantes pour un cancer suspecté au cours de la période allant jusqu’en septembre 2021. Des dizaines de milliers de personnes n’ont pas commencé le traitement contre le cancer dont elles avaient besoin. Je sais par expérience personnelle à quel point cela doit être incroyablement stressant. Lorsque ma femme a reçu un diagnostic de cancer du sein, il semblait que nous attendions toujours – des tests, des résultats et un traitement de radiothérapie. Mais à la fin les tests et le traitement ont été faits. Quelle horreur de devoir attendre indéfiniment, tout en sachant qu’un cancer grandit en vous.

La UK Lung Cancer Coalition prévoit des milliers de décès supplémentaires dus au seul cancer du poumon. Le nombre de personnes décédées à domicile est maintenant plus élevé qu’il ne l’a été pendant des décennies. Je me demande combien d’entre eux sont morts sans avoir vu un médecin ou une infirmière professionnelle.

Les décès dus au cancer à eux seuls dépasseront de loin le nombre total de décès dus à la Covid-19.

Apparemment déterminé à empirer les choses, le NHS England a déclaré aux médecins généralistes que les objectifs de santé pourraient être suspendus et que les contrôles de santé de routine pour les nouveaux patients et les plus de 75 ans pouvaient être différés. Les médecins généralistes peuvent arrêter de surveiller les patients.

Les dirigeants des médecins se sont félicités de l’allégement de la charge de travail des médecins généralistes – bien qu’ils affirment que malgré ces annulations de ce que moi et beaucoup considèrent comme l’épine dorsale du travail du médecin généraliste, le service des médecins généralistes est toujours soumis à une pression importante.

L’abandon de ce qui était considéré comme une partie importante de la médecine générale a été fait afin que les médecins puissent se concentrer sur les piqûres de patients avec la concoction toxique Covid-19. Les médecins cesseront de surveiller l’hypertension artérielle, l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques et le cancer, même s’ils seront toujours payés pour faire ce travail et recevront désormais plus d’argent pour donner les piqûres Covid – un montant absurde de 15 £ par coup. Il est difficile de ne pas voir cela comme un pot-de-vin pour garder les médecins à l’écart. Les médecins généralistes reçoivent maintenant deux fois plus d’argent pour la moitié du travail. Certains gagneront sans aucun doute 250 000 £ par an pour une semaine de 35 heures.

Le Dr Farah Jameel, président du comité des médecins généralistes de la BMA en Angleterre, a décrit les services qui ont été annulés comme des « rendez-vous inutiles », bien qu’il me semble que ces changements n’entraîneront que l’absence de nombreux signes et symptômes plus importants, une plus grande pression sur déjà surchargés des services des accidents et des urgences et des services hospitaliers en général et beaucoup plus de décès au cours des prochaines années.

De nombreux décès surviendront parmi les personnes âgées et déjà malades. Les téléspectateurs et lecteurs réguliers sauront que j’ai longtemps cru que cela faisait partie de l’abattage génocidaire. Et nous devons nous rappeler que le point de vue de l’establishment médical, que j’ai rapporté récemment, est que les tests et ainsi de suite devraient être réduits afin d’aider à protéger la planète du réchauffement climatique.

Nous pouvons tous acheter certains des tests dont nous pourrions avoir besoin – des tests d’urine et des tests sanguins sont disponibles, ainsi que des sphygmomanomètres. Mais nous ne pouvons pas obtenir les traitements dont nous avons besoin. Les restrictions à l’achat de médicaments sur ordonnance devraient être supprimées. Puisque nous devons maintenant nous soigner nous-mêmes, nous devrions être autorisés à acheter des antibiotiques, des analgésiques, etc.

Tout cela, bien sûr, fait partie du plan pour nous encourager à détester le NHS et ainsi accueillir sa disparition. Il est déjà totalement impropre à l’usage et fait maintenant sans aucun doute plus de mal que de bien. Ce que les médecins ne réalisent pas, c’est qu’à mesure que la tendance à la télémédecine se poursuit, leur carrière sera tranquillement laissée pour compte. N’importe quel étudiant actuellement étudiant en médecine perd son temps – ils seront remplacés par des ordinateurs qui font déjà des diagnostics et des robots qui pratiquent la chirurgie.

La façon dont les médias ont fourré cette grande histoire dans un coin, aux côtés des incendies de friteries et des résultats du football féminin, nous montre à quel point ils sont devenus corrompus. C’était une nouvelle majeure, majeure.

Il me semble que les Drs Fauci et Whitty auront tué plus d’innocents que tous les tueurs en série du monde réunis. Et tout était prévisible. Je le sais parce que je l’ai prédit à la minute où les blocages ont été évoqués.

Le problème réside dans le nombre de personnes qui refusent de s’exprimer ou de trouver le courage de faire quoi que ce soit. La plus grande partie du blâme revient aux politiciens, aux journalistes et aux médecins qui ont trahi les gens qui les paient.

Mais nous devons aussi blâmer les personnes qui portent des masques « parce que c’est plus facile que d’avoir des ennuis » et nous devons blâmer ceux qui acceptent les coups « parce que c’est plus facile que de ne pas les avoir. Nous connaissons tous des gens comme ça. Ils ne s’en soucient pas assez.

Ou peut-être qu’ils ne réalisent pas où cela mène.

Enfin, une mention rapide des désinfectants pour les mains.

Chaque fois que je vais dans un magasin, je suis invité ou contraint d’essayer leur désinfectant pour les mains. C’est comme passer le comptoir des parfums dans un grand magasin. Aimeriez-vous essayer cet après-rasage ? Une giclée ici et une petite giclée là.

Visitez six magasins et vous auriez eu six jets de désinfectant. Eh bien, certaines personnes pourraient avoir. Je dis non merci et passe devant eux.

Les quelques clients présents ne pouvaient rien acheter car ils essayaient tous constamment de s’essuyer les mains. Lorsque vous avez utilisé six lots de désinfectant, les couches collantes doivent prendre des heures à éliminer.

Ce qu’aucun de ces acheteurs ne savait, c’est qu’il existe des preuves que ce ne sont pas seulement les masques qui peuvent tuer des gens. Les désinfectants peuvent aussi être mortels.

En juillet 2020, j’ai averti qu’aux États-Unis, la FDA avait mis en garde contre une forte augmentation du nombre de produits désinfectants pour les mains étiquetés comme contenant de l’éthanol mais qui contiennent en réalité du méthanol – qui peut être toxique lorsqu’il est absorbé par la peau et peut être mortelle en cas d’ingestion. Ainsi, certains désinfectants pour les mains peuvent provoquer des nausées, des vomissements, des maux de tête, une vision floue, une cécité permanente, des convulsions, un coma, des dommages permanents au système nerveux ou l’effet secondaire ultime – la mort. C’est le type de mort que vous n’obtenez qu’une seule fois. S’il est utilisé à plusieurs reprises comme un désinfectant pour les mains, l’absorption cutanée peut provoquer une toxicité chronique et des dommages visuels.

Un article que j’ai vu dans « Consultant en maladies infectieuses » confirme le danger. Et il y a un article dans le Journal international de la recherche environnementale et de la santé publique intitulé : « Le méthanol en tant qu’ingrédient non répertorié dans les désinfectants pour les mains prétendument à base d’alcool peut poser un risque grave pour la santé ».

Il est presque impossible de savoir quels désinfectants sont mortels car certains d’entre eux sont mal étiquetés. Et d’ailleurs, quand un magasin insiste pour que vous utilisiez son désinfectant pour les mains, allez-vous vraiment essayer de lire l’étiquette ? Même s’il a une étiquette. Ils ont probablement obtenu le truc d’un gars qui fait habituellement leurs vidanges et ont acheté un approvisionnement d’un compagnon sur le marché qui connaît quelqu’un en Chine. Vous pouvez utiliser des gels désinfectants pour décaper la peinture.

Enfin, il y avait un rapport fiable montrant que plus de 2000 enfants dans une petite partie de l’Amérique avaient été gravement malades à cause du désinfectant pour les mains.

Comment?

Eh bien, c’étaient de jeunes enfants et leurs écoles avaient mis des bouteilles de désinfectant sur chaque bureau.

Et les enfants en avaient bu.

Enfin, enfin, il y avait un gros titre cette semaine que « Les conducteurs plus âgés devraient éviter les points s’ils roulent dans le rouge ».

Génial, pensai-je.

Quelques bonnes nouvelles.

Mais ce n’était pas une bonne nouvelle.

Un quango ou un comité officiel ou un groupe d’organismes occupés a déclaré que les plus de 70 ans devraient passer un test d’aptitude à conduire au lieu d’avoir des sanctions légales.

J’aurais dû le voir venir. Ils le menacent depuis assez longtemps. Cela fait partie de la diabolisation des personnes âgées. Arrêtez-les de conduire. Excluez-les de la société. Tout cela fait partie du plan de passeport numérique. Ils vont éliminer les personnes âgées et ensuite ils vont se frayer un chemin dans le reste de la société.

La blague, bien sûr, c’est que les personnes âgées sont les conducteurs les plus sûrs. La plupart des accidents sont causés par les moins de 25 ans.

Sinon, pourquoi pensez-vous que les compagnies d’assurance automobile facturent beaucoup plus les jeunes que les personnes âgées pour l’assurance automobile ?

Merci d’avoir regardé un vieil homme sur une chaise. Et merci à Brand New Tube et à Muhammad Butt. Veuillez-vous abonner à ma chaîne sur Brand New Tube et diffuser mes vidéos sur d’autres plateformes telles que Rumble, Brighteon, Odysee et Bitchute. Mes remerciements à tous ceux qui font cela. Merci de faire des traductions aussi. Tous les articles et ainsi de suite auxquels je me réfère peuvent être facilement trouvés sur Internet. Si je vous donne tous les liens, je ne ferai jamais rien d’autre. Nous mettons des transcriptions des vidéos sur les deux sites Web et, lorsque cela est possible, nous ajoutons des liens importants. Au fait, si vous n’y êtes pas allé, visitez la section merchandising de BNT.

Pour mémoire, cette chaîne n’a pas été monétisée – aucune de mes vidéos ne l’a jamais été. Il n’y a pas de publicités, pas de sponsors et pas de demandes de fonds sur les vidéos ou les sites Web.

Nous devons tous prier pour que la vérité soit partagée par le plus grand nombre, pas seulement par quelques-uns. Quelle que soit votre religion, vous devez prier parce que les gens qui dirigent cette fraude ne respectent que le mensonge mais, de la même manière que les vampires craignent la lumière du soleil, ils craignent la vérité – c’est le plus grand ennemi de votre gouvernement et notre seule arme.

Enfin, même si vous en avez parfois l’impression, n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. De plus en plus de gens se réveillent et une fois réveillés, ils ne se rendorment pas. – ce qui signifie que notre nombre augmente chaque jour.

Si nous voulons gagner cette guerre, nous devons nous battre avec détermination, passion et vérité. N’oubliez pas qu’il s’agit principalement d’une guerre de propagande et de médias.

Méfiez-vous du gouvernement, évitez les médias de masse et combattez les mensonges.

Merci d’avoir regardé un vieil homme sur une chaise.

Copyright Vernon Coleman Décembre 2021

