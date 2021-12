Guy Hatchard : un document de Pfizer concède qu’il y a une forte augmentation des types de réactions indésirables à son vaccin

Un document publié par Pfizer apparemment à la suite d’une ordonnance du tribunal de l’accès à l’information aux États-Unis révèle une vaste gamme d’effets indésirables des vaccins auparavant inconnus, compilés à partir de sources officielles du monde entier.

Pfizer admet qu’il s’agit d’une « grande augmentation » des rapports d’événements indésirables et que même cet énorme volume est sous-déclaré.

Plus de 100 maladies sont répertoriées, dont beaucoup sont très graves.

Ce document a été compilé par Pfizer au tout début du déploiement du vaccin en Nouvelle-Zélande, mais n’a peut-être pas été fourni à notre gouvernement.

Nous examinons les implications pour le gouvernement.

Jusqu’à présent, les médecins généralistes et les hôpitaux néo-zélandais ont reçu une fiche d’information de Pfizer répertoriant 21 événements indésirables possibles à la suite de la vaccination.

Tous ces effets sont mineurs, ne nécessitant que peu ou pas de traitement autre que le repos, à l’exception des réactions allergiques sévères, de la myocardite et de la péricardite (inflammation du cœur). En conséquence, la plupart des milliers de Néo-Zélandais signalant des effets indésirables après la vaccination ont été renvoyés chez eux avec à peine plus que des conseils pour prendre une aspirine et se reposer. Certains ont été informés que leurs conditions peuvent être des événements médicaux sans rapport, psychosomatiques ou dus à l’anxiété de leur part.

S’appuyant sur la courte fiche d’information officielle de Pfizer comme guide, Medsafe, notre organisme de réglementation des médicaments en Nouvelle-Zélande, n’a accepté qu’un seul des 100 décès et plus qui lui a été signalé comme étant lié à la vaccination. La plupart sont répertoriés comme non liés, sous enquête ou non connus. En revanche, le NZ Health Forum et d’autres groupes ont collecté des rapports non officiels d’effets indésirables et de décès liés à la vaccination. Sur plus de 670 rapports de décès compilés par le Forum, 270 ont déjà fait l’objet d’une enquête par des professionnels de la santé et sont étroitement liés à des effets indésirables connus. Suite à la publication du nouveau document de Pfizer, de nombreux autres devraient être liés à la vaccination. Les rapports décrivent des symptômes tels que des douleurs thoraciques, un brouillard cérébral, une fatigue extrême, des symptômes neurologiques, une tachycardie, un accident vasculaire cérébral, des crises cardiaques et bien d’autres. Les données recueillies suggèrent que jusqu’à deux tiers des demandes de renseignements sur les événements indésirables adressées au personnel médical par les vaccinés n’ont pas été signalés au CARM, le système néo-zélandais de déclaration des événements indésirables. Medsafe elle-même estime dans son Guide de notification des effets indésirables qu’en Nouvelle-Zélande, seuls 5 % des événements indésirables sont signalés. En conséquence, le public néo-zélandais n’est absolument pas au courant de l’étendue des risques potentiels signalés de la vaccination.

Le document Pfizer qui vient d’être publié, qui est largement diffusé dans le domaine public et peut être téléchargé à partir de sites Web, s’intitule :

5.3.6 ANALYSE CUMULÉE DES RAPPORTS D’ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES POST-AUTORISATION DE PF-07302048 (BNT162B2) REÇUS JUSQU’AU 28-FEB-2021

Par conséquent, les effets secondaires signalés sont antérieurs au déploiement du vaccin en Nouvelle-Zélande. Le rapport lui-même a été finalisé par Pfizer le 30 avril 2021. Pfizer a-t-il fourni ces informations à notre gouvernement au cours des premiers jours de notre programme de vaccination universelle ? Si tel était le cas, les résultats auraient dû être partagés avec nos professionnels de la santé, nos politiciens et le public. Bon nombre des plus de 100 nouveaux types d’événements indésirables répertoriés et publiés par Pfizer dans ce document de 38 pages présentent des risques à long terme pour la santé. Jusqu’à très récemment, le document était retenu par Pfizer qui soutenait qu’il devait rester confidentiel. Il existe une forte possibilité qu’un très grand nombre de Néo-Zélandais subissent des blessures à long terme.

Même si le vaccin Pfizer avait fait l’objet d’essais très courts et n’avait reçu qu’une approbation provisoire, Medsafe n’a pas mis à jour son système de déclaration des événements indésirables CARM pour le rendre obligatoire plutôt que volontaire.

Medsafe n’a pas conseillé aux médecins généralistes et au personnel hospitalier d’être en état d’alerte élevé pour les événements indésirables et de les signaler rapidement et en détail.

Le gouvernement a ignoré le nombre sans précédent d’événements indésirables signalés à Medsafe et circulant dans la communauté et sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement a institué une campagne de relations publiques, promotionnelle et médiatique informant le public que le vaccin à ARNm Pfizer covid-19 était totalement sûr et exempt d’effets secondaires graves, donnant l’impression qu’il n’y avait pas d’effets secondaires, pas même les effets graves connus de une inflammation cardiaque que Pfizer avait déjà admise.

Inexplicablement, les conditions imposées par le contrat que notre gouvernement a signé avec Pfizer pour la fourniture de vaccins n’ont pas été rendues publiques. Nous soupçonnons que le contrat contient des clauses standard similaires à celles utilisées avec les médicaments qui ont terminé les essais d’innocuité, comme une disposition selon laquelle la discussion publique des événements indésirables ne peut être entreprise qu’en collaboration avec la société fournissant le médicament. Si tel est le cas, cela aura paralysé Medsafe et notre gouvernement dans leur approche de l’évaluation et du débat public sur les événements indésirables.

Quels sont les nouveaux risques de la vaccination ?

Toute personne lisant la nouvelle compilation de rapports sur les événements indésirables de Pfizer sera stupéfaite. La densité des termes médicaux techniques et des noms de maladies sont néanmoins divisés en catégories reconnaissables et graves de maladies : insuffisance rénale, accident vasculaire cérébral, événements cardiaques, complications de la grossesse, inflammation, maladie neurologique, insuffisance auto-immune, paralysie, insuffisance hépatique, troubles sanguins, maladie de la peau, problèmes musculo-squelettiques, arthrite, maladie respiratoire, TVP, caillots sanguins, maladie vasculaire, hémorragie, perte de la vue, paralysie de Bell et épilepsie.

Alors que même le dossier officiel des effets indésirables de Medsafe et les listes non officielles montrent que les risques immédiats de la vaccination contre le covid pourraient être jusqu’à 50 à 300 fois plus élevés que même les vaccins traditionnels les plus risqués (comme le vaccin contre la variole), et tandis que les effets à long terme sont inconnus, 90 % des Néo-Zélandais éligibles ont opté pour la vaccination après avoir accepté les assurances de sécurité et d’efficacité du gouvernement, ou ayant été contraints de se faire vacciner sous peine de perdre leur emploi et leur liberté de mouvement. Sentant la peur de la covid générée par les reportages dans les médias internationaux et locaux, la plupart des personnes qui terminent la vaccination ont poussé un grand soupir de soulagement – c’est une énorme inquiétude dans mon esprit, maintenant je peux continuer ma vie.

Ceux qui ont constaté qu’aucune réaction immédiate insurmontable n’avait fait surface (la majorité) étaient naturellement d’accord avec le gouvernement : « Pourquoi tout ce tapage ? Pourquoi tout le monde ne devrait-il pas faire ça ou être obligé de faire ça ? C’est un bien social qui protégera tout le monde »

MAIS il y a un énorme iceberg sur le chemin du bon navire New Zealand caché sous les vagues de soulagement. Des milliers de personnes souffrent tranquillement d’une maladie débilitante, non reconnue et dans certains cas non traitée par leurs médecins. Pour ceux qui ont survécu à la vaccination sans blessure immédiate, ce n’était pas un problème car ils n’étaient pas au courant, à part une ou deux plaintes d’amis qui pourraient n’être que des coïncidences aléatoires.

Cela a provoqué une division dans la société néo-zélandaise que le gouvernement a créée au nom de la sécurité publique. Des milliers de serviteurs dévoués de la nation, y compris des enseignants, des agents de santé et d’autres, sont stigmatisés et forcés de quitter leur emploi d’une manière qui rappelle horriblement le traitement réservé aux Juifs dans l’Allemagne nazie. Le gouvernement l’a fait tout en sachant que le vaccin Pfizer n’était ni entièrement testé, ni sûr, ni particulièrement efficace. Les juges ont rendu des décisions devant les tribunaux soutenant les mandats gouvernementaux sans connaître les données cruciales sur la sécurité des vaccins à ARNm, tout cela parce que Pfizer avait retenu ces informations et que le gouvernement n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable. Si la véritable position avait été connue, l’analyse de la Déclaration des droits de la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande aurait très bien pu être différente et sa disposition qui garantit que chaque individu devrait être en mesure de faire ses propres choix médicaux pourrait toujours être intacte.

Les conclusions de Pfizer

Pfizer conclut le document publié par une déclaration « L’examen des données disponibles pour cette expérience de PM cumulée confirme un rapport bénéfice/risque favorable pour le BNT162b2 ». PM signifie l’ensemble de données post-commercialisation qu’ils évaluent sur 42 086 événements indésirables signalés. Pfizer fait cette simple affirmation d’avantage bien qu’il admette que « l’ampleur de la sous-déclaration est inconnue ». Ce document ne contient aucune autre information substantielle à l’appui de cette allégation de rapport bénéfice/risque autre qu’une mystérieuse référence au « profil d’innocuité connu du vaccin ».

L’argument avantage/risque est essentiellement le suivant : Covid-19 est une maladie grave et nos calculs montrent que plus de personnes seront blessées par la maladie que par le vaccin, il y aura donc un avantage net. Cet argument tombe à cause d’au moins trois facteurs très importants : Premièrement, les options de traitement se sont améliorées et, par conséquent, le risque de maladie grave et de décès par Covid a été considérablement réduit.

Deuxièmement, le risque de Covid n’est pas uniformément réparti. Les personnes atteintes de comorbidités (autres conditions) et les personnes âgées sont à très haut risque. La plupart des autres personnes sont à très faible risque. Ainsi, la vaccination pourrait soumettre les personnes à faible risque de Covid à un risque plus élevé de vaccination. Les approches d’éducation à la santé préventive peuvent réduire le risque de Covid pour les personnes souffrant de comorbidités plus que la vaccination. Par exemple, une étude publiée dans le BMJ a révélé que les personnes suivant un régime à base de plantes ont un risque réduit de 73% de maladie grave. Les données de la UK Biobank ont ​​été analysées par des chercheurs des universités de Manchester et d’Oxford et des Antilles qui ont découvert que les travailleurs postés (qui ont généralement perturbé les biohorloges) ont trois fois le risque d’être hospitalisés pour Covid. Les remèdes préventifs incluent des changements de régime tels que l’introduction de plus de fruits frais, de légumes et de fibres, et la réduction des habitudes malsaines connues telles que le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, un mode de vie trop sédentaire, une prédominance d’aliments ultra-transformés et bien d’autres.

La troisième et la plus importante raison pour laquelle l’argument bénéfice/risque n’est pas respecté est la vaste gamme de types d’effets indésirables observés par Pfizer et gardés cachés jusqu’à présent.

Les raisons techniques pour lesquelles les vaccins à ARNm peuvent avoir des effets aussi étendus sur la santé humaine sont comprises par ceux qui travaillent en thérapie génique. Une fonction parfaitement stable de l’ADN est essentielle à la vie. À son tour, l’intégrité de la fonction cellulaire est essentielle au maintien de l’ADN. Les cellules individuelles contiennent des mécanismes pour réparer leur propre ADN jusqu’à 70 000 fois par jour. De ce point de vue, l’étude de laboratoire in vitro récemment publiée dans Virus 2021, 13 2056, est indicative. Il suggère un mécanisme possible pour les dommages du vaccin. L’étude a révélé que la protéine de pointe se localise dans le noyau et inhibe la réparation des dommages à l’ADN en empêchant l’accès aux principales protéines de réparation de l’ADN. Les résultats révèlent une voie moléculaire potentielle par laquelle la protéine de pointe covid pourrait entraver l’immunité adaptative. Ils soulignent les effets secondaires potentiels des vaccins à ARNm à pointes pleine longueur.

Malgré une certaine autonomie cellulaire, le système nerveux et la physiologie doivent fonctionner et fonctionnent comme un tout. L’ensemble du système nerveux, y compris le système immunitaire, est un réseau « partielle et entière ». Le tout est dans chaque partie, l’ADN est dans chaque cellule, mais la fonction cellulaire est également liée à un réseau génétique généralisé et interconnecté – le fonctionnement holistique du réseau physiologique est essentiel à son efficacité. Ainsi, la stabilité du réseau physiologique (santé) peut être altérée par l’introduction de morceaux de code génétique actif (instructions biologiques) comme ceux contenus dans les vaccins à ARNm.

Une analogie rendra cela clair. Nous connaissons les réseaux informatiques. Une épine dorsale très courante de la plupart des systèmes commerciaux est produite par Microsoft. Chaque ordinateur contient le système Microsoft et le réseau fonctionne également sous son système. Le système est pris en charge par un code informatique, un ensemble d’instructions complexes écrites par Microsoft. Les ordinateurs individuels peuvent effectuer des tâches autonomes et peuvent communiquer avec d’autres ordinateurs pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation. Cela peut être comparé à notre physiologie. Il existe de nombreux systèmes dans le corps : système immunitaire, système circulatoire, système digestif, système limbique, mécanismes homéostatiques, structure musculo-squelettique, réseaux de neurones, etc. Ils remplissent des fonctions apparemment autonomes, mais fonctionnent tous sur la base du même code génétique contenu dans notre ADN et communiquent entre eux pendant le processus de maintien de la santé. Revenons à notre analogie : les employés de bureau s’envoient parfois des messages pleins de fautes d’orthographe mais cela ne nuit pas au réseau. Cependant, si un virus informatique écrit en code est envoyé par un ordinateur, il peut submerger et bloquer le fonctionnement du réseau car il affecte le système d’exploitation. Certains réseaux sont protégés par de bons pare-feu et d’autres sont vulnérables. Le vaccin Covid introduit une séquence d’informations écrites en code génétique dans notre physiologie. Il n’est pas étonnant qu’il puisse provoquer un éventail aussi large d’effets indésirables, dont certains sont si graves qu’ils sont analogues à une panne de réseau informatique. Certains individus ont un système immunitaire fort et sont peu touchés, d’autres connaissent des problèmes dans l’un ou l’autre des systèmes. Le fait qu’une séquence de code étranger ait été introduite dans la physiologie engendre des risques majeurs pour la santé, risques que connaissent bien ceux qui travaillent en thérapie génique depuis quelques décennies.

La gamme extrêmement large d’effets indésirables révélée par le document Pfizer est la signature physiologique d’une défaillance générale du système de contrôle, une défaillance de l’intégration et de la fonction globales du corps. Il n’est pas plausible de suggérer le contraire. C’est pourquoi les experts en génomique, au moment même où j’écris, se posent des questions fondamentales sur l’action et la sécurité des vaccins à ARNm. Ils appellent également à la prudence.

Conclusion

Le gouvernement néo-zélandais a convenu de conditions commerciales avec une seule entreprise pour l’approvisionnement en vaccins. Il est possible que des informations vitales aient été cachées. Le public était tenu dans l’ignorance des risques connus. Cela a divisé notre société et sapé notre tolérance fondamentale au Kiwi sur la base de données de sécurité non seulement incomplètes mais trompeuses. Le gouvernement dort au volant. Sachant très bien que les essais de sécurité étaient incomplets, le gouvernement a apparemment accepté les informations fournies par des intérêts commerciaux multinationaux pour argent comptant. Cela devrait être un moment «plus jamais ça». Il y a d’énormes leçons à tirer et des excuses à l’ensemble de la population. Les dispositions de la déclaration des droits de la Nouvelle-Zélande devraient avoir un statut constitutionnel. Les mandats de vaccination devraient être retirés et les personnes concernées indemnisées. Le projet de vaccination des 5 -11 ans doit être arrêté.

Guy Hatchard

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Daily Telegraph

