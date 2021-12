Un groupe de sept Allemands a été infecté par la variante Omicron début décembre, même après avoir été complètement vacciné et avoir reçu les injections de rappel de Moderna, AstraZeneca et BioNTech.

Les injections de rappel ne parviennent pas à empêcher 7 Allemands triplement vaccinés de contracter la variante Omicron de la COVID

« Nous assistons actuellement à de nombreuses infections révolutionnaires », a déclaré Wolfgang Preiser, membre du consortium de recherche qui a découvert la variante. « Ce que nous ne savions pas, c’est que même un rappel de vaccination avec Biontech/Pfizer n’empêche pas cela.

Ces infections sont les premières infections révolutionnaires signalées avec la variante Omicron chez les personnes qui ont déjà reçu leurs vaccins de rappel », a rapporté le journal allemand Der Tagesspiegel.

« Bien sûr, il ne faut pas se méprendre sur le fait que la vaccination n’aide pas. Au contraire : cela montre seulement que même la meilleure vaccination possible n’est évidemment pas suffisante pour prévenir l’infection – ce que nous soupçonnions déjà », a insisté Preiser.

Der Tagesspiegel rapporte que « les rappels ont été administrés aux sujets entre cinq et dix mois après les deuxièmes vaccinations » et « les rappels ont eu lieu il y a au moins un mois, mais pas plus de deux mois ».

Pendant ce temps, le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré qu’un nouveau vaccin conçu pour lutter contre la variante Omicron devrait être administré en 3 doses, après avoir pris les injections de rappel et le vaccin initial :

« Notre premier ensemble de données préliminaire indique qu’une troisième dose pourrait toujours offrir un niveau de protection suffisant contre les maladies de toute gravité causées par la variante Omicron », a déclaré Sahin dans un communiqué.

« De vastes campagnes de vaccination et de rappel à travers le monde pourraient nous aider à mieux protéger les gens partout et à traverser la saison hivernale. »

Cette déclaration montre que BioNTech travaillait déjà sur un vaccin « adapté » pour une nouvelle variante du coronavirus.

Sahin a fait valoir lors d’une conférence de presse qu’il était « très clair » que pour leur vaccin Omicron, les gens devraient recevoir 3 doses, plutôt que 2 doses.

Selon le communiqué de presse du groupe de travail présidentiel du gouvernement du Botswana (COVID-19), les quatre premiers cas d’Omicron en Afrique du Sud étaient également tous des individus entièrement vaccinés.

Même le premier cas d’infection d’Omicron aux États-Unis était un individu californien entièrement vacciné qui rentrait chez lui d’Afrique du Sud.

Contrairement à ce qu’on nous dit, la nouvelle variante Omicron du coronavirus n’entraîne qu’une maladie bénigne, sans symptômes importants, selon Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine.

«Il présente une maladie bénigne avec des symptômes tels que des muscles endoloris et de la fatigue pendant un jour ou deux, ne se sentant pas bien. Jusqu’à présent, nous avons détecté que les personnes infectées ne souffrent pas de perte de goût ou d’odorat. Ils peuvent avoir une légère toux. Il n’y a pas de symptômes importants. Parmi les personnes infectées, certaines sont actuellement traitées à domicile », a déclaré Coetzee.

Selon le meilleur virologue russe, la variante Omicron pourrait en fait aider à mettre fin à la pandémie.

Selon une nouvelle étude préliminaire menée par des chercheurs de Nference, la nouvelle variante Omicron pourrait avoir récupéré du matériel génétique du virus qui cause le rhume. Les chercheurs suggèrent que c’est la raison pour laquelle il peut avoir une virulence plus faible et un taux de transmission plus élevé par rapport aux autres variantes de coronavirus.

