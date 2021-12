« Risque de crise cardiaque pour les pilotes vaccinés Covid, ne doivent pas voler ». Le médecin militaire « lanceur d’alerte » de l’US Air Force dénonce également les substances toxiques dans les vaccins

Affidavit troublant contre les vaccins et le Pentagone

Lieutenant-colonel de la 1re brigade d’aviation de Fort Rucker

1 – Médecin de longue date expert en dommages chimiques et biologiques

2 – « Très peu de risques pour les militaires de la pandémie »

3 – Immunité naturelle et médicaments meilleurs que les vaccins

4 – Substances toxiques dans les vaccins antigel

5 – L’usage de la force pour vacciner les soldats

6 – « Les pilotes vaccinés doivent rester au sol »

« J’ai personnellement observé la femme soldat la plus en forme physiquement que j’ai vue depuis plus de 20 ans dans l’armée, passer de l’entraînement d’athlète de niveau collégial à l’école des Rangers à être physiquement affaiblie avec des problèmes cardiaques, une tumeur cérébrale hypophysaire nouvellement diagnostiquée, un dysfonctionnement de la thyroïde dans les semaines qui suivent se faire vacciner».

Au point 36 de sa « plainte », un médecin de service dans une base de l’US Air Force raconte la tragédie de certains soldats qu’elle devrait soigner mais qui ont été endommagés ou tués par des vaccins Covid-19 alors qu’ils étaient jeunes et en très bonne santé, car il doit être un soldat pour pouvoir piloter un avion militaire capable de transporter des bombes et des missiles mortels.

Le lieutenant-colonel Theresa Long, docteur en médecine (MPH, FS) a déposé sous serment une déclaration officielle en utilisant la règle qui permet aux témoins de crimes graves de violer leur obligation de secret, comme elle l’explique elle-même.

Le médecin militaire Theresa Long lors d’une récente conférence avec le père d’un jeune garçon est décédé après un vaccin

Comme l’a souligné le Daily Beast, confirmant l’authenticité du document, « l’affidavit a été déposé dans le cadre d’un procès intenté par des avocats travaillant avec America’s Frontline Doctors (AFLDS), selon le groupe, et nécessite une décision déclaratoire bloquant l’exigence de vaccin, au nom des sergents Dan Robert (USA), Hollie Mulvihill (USMC) et des anti-vaccinistes au sein de l’armée. L’effort juridique fait face à de grandes chances d’annuler l’ordre du secrétaire à la Défense Lloyd Austin qui imposait l’exigence de l’armée de vaccination COVID-19 pour les membres en service actif. « Nous avons un [Code uniforme de justice militaire] qui traite vraiment de tous les problèmes dans l’armée et donne à nos dirigeants ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire respecter les normes », a déclaré Austin lors d’une audience au Sénat mardi. lorsqu’on l’interroge sur l’obligation.

Les armoiries du corps de Fort Rucker où opère la 1re brigade d’aviation où travaille le médecin militaire Theresa Long

«Je fais cette déclaration sous serment, en tant que dénonciateur en vertu de la Military Whistleblower Protection Act, Title 10 U.S.C. § 1034, à l’appui de la REQUÊTE référencée ci-dessus en tant que témoignage d’expert à l’appui de celle-ci. Les opinions d’experts exprimées ici sont les miennes et découlent de mes expériences personnelles, professionnelles et éducatives prises dans leur contexte, le cas échéant, par des données scientifiques, des publications, des traités, des opinions, des documents, des rapports et d’autres informations pertinentes au sujet et ne sont pas nécessairement ceux de l’armée ou du ministère de la Défense » écrit Long.

Nous avons cité et nous citerons les passages essentiels de sa dénonciation sous serment mais ci-dessous nous rapportons le texte intégral. Comme l’ont rapporté divers médias et le conférencier de la radio qui l’a interviewée après son « injonction préliminaire », elle a également lancé un appel choquant au Pentagone pour recommander « que tous les pilotes vaccinés soient cloués au sol en raison d’éventuelles complications cardiaques résultant des vaccins COVID ».

Le texte de sa déclaration a été présenté en avant-première sur le site de contre-information américain DeepCature le 24 septembre par Patrick Byrne, mais a déjà été repris par le journal catholique en ligne LifeSiteNews (déjà la source de plusieurs de nos enquêtes) et par d’autres, dont The Washington Standard. Par conséquent, pour le moment, il ne devrait y avoir aucun doute sur l’authenticité et la fiabilité du document.

Theresa Long est « certifiée en médecine aérospatiale en vol et éligible en médecine du travail » et elle « sert de chirurgienne de brigade pour la 1st Aviation Brigade Ft. Rucker, Alabama et je suis chargé de certifier la santé, les capacités mentales et physiques et l’état de préparation de près de 4 000 personnes en état de vol sur ce poste ».

Nous parlerons de son très long curriculum après avoir terminé le paragraphe 36 de son document qui se poursuit ainsi : « Plusieurs médecins militaires ont partagé avec moi leur expérience de première main avec une augmentation significative du nombre de jeunes soldats souffrant de migraines, d’irrégularités menstruelles, de cancer, de suspicion de myocardite et signalement de symptômes cardiaques après vaccination. De nombreux soldats et civils du DOD m’ont raconté comment ils étaient malades, alités, affaiblis et incapables de travailler pendant des jours ou des semaines après la vaccination. J’ai également récemment examiné les dossiers médicaux de trois membres d’équipage de conduite, qui présentaient tous des problèmes de santé systémiques importants et agressifs ».

Alors voici le rapport le plus dramatique : « Aujourd’hui, j’ai reçu la nouvelle d’un décès et de deux cas de soins intensifs à Fort Hood ; le défunt était un pilote de l’armée qui aurait pu voler à l’époque. Les trois événements d’embolie pulmonaire se sont produits dans les 48 heures suivant leur vaccination. Je ne peux attribuer ce résultat à autre chose qu’aux vaccins Covid-19 comme source de ces événements. Chaque personne était en parfaite condition physique avant l’inoculation, et chacune a subi l’événement dans les 2 jours suivant la vaccination. La corrélation en elle-même n’équivaut pas à la causalité, cependant, il existe des modèles de causalité significatifs qui font de la corrélation une cause probable ; et le fardeau de prouver le contraire incombe aux autorités telles que le CDC, la FDA et les fabricants de produits pharmaceutiques. Je trouve que les maladies, blessures et décès observés sont l’effet immédiat et causal des vaccinations Covid-19 ».

Son raisonnement est logiquement irréprochable également au vu des révélations du directeur de la division de pathologie de Heilderberg (Allemagne) qui après avoir pratiqué quelques dizaines d’autopsies sur des personnes vaccinées décédées a confirmé que pour au moins 30 % d’entre elles il y avait un lien de causalité entre le sérum antiCovid et la mort.

1 – MÉDECIN DE LONGUE EXPERTISE EN DOMMAGES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

«Je suis compétent pour témoigner sur les faits et les questions énoncés dans les présentes. Une copie fidèle et exacte de mon curriculum vitae est jointe aux présentes en tant que pièce A », écrit le lieutenant-colonel Theresa Long résumant sa longue expérience médicale dans l’armée.

«Après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université du Texas à Austin, j’ai obtenu mon diplôme de médecine du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à la Houston Medical School en 2008. J’ai été chirurgien de terrain pendant dix ans et j’ai ensuite effectué une résidence en aérospatiale. et médecine du travail à la United States Army School of Aviation Medicine, Fort Rucker, AL. Je suis titulaire d’une maîtrise en santé publique et j’ai été formé par le Combat Readiness Center de Fort. Rucker en tant que responsable de la sécurité aérienne. De plus, je me suis formé à la gestion médicale des causes chimiques et biologiques à Fort Detrick et à l’USAMIIRD ».

Quiconque a attentivement suivi les rapports de WuhanGates par Gospa News sait qu’à Fort Detrick, il existe des laboratoires biologiques de très haute sécurité où des tests bactériologiques à « double usage » hautement secrets sont effectués à des fins de vaccin ou d’arme biologique, beaucoup d’entre eux au cours des vingt dernières années, ils ont été coordonnés par le Dr Anthony Fauci, directeur du NIAID (Institut national des allergies et des maladies infectieuses).

Fauci, selon une étude détaillée du Dr Anthony E. Martin sur les essais sur le SRAS, est identifié comme le principal suspect dans la théorie du SRAS-Cov-2 construite dans le laboratoire entre l’Institut de virologie de Wuhan et l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill center remercie les financements publics consentis par Fauci lui-même sous l’administration Obama-Biden et ceux de la Fondation Bill & Melinda Gates, principal investisseur dans le vaccin Big Pharma.

C’est pourquoi les propos du médecin de garde de l’armée de l’air américaine prennent une importance énorme surtout lorsqu’il s’arrête pour analyser les substances toxiques contenues dans les vaccins, déjà signalées par d’autres lignes précédemment rapportées.

Mais avant de les énumérer, il fait deux prémisses très importantes en faveur de l’immunité naturelle et des thérapies médicales alternatives à la vaccination qui ont malheureusement été ignorées par de nombreux gouvernements, dont celui italien remis en cause par des centaines de plaintes pour massacre d’État.

2 – « TRÈS PEU DE RISQUES POUR LES MILITAIRES DE LA PANDÉMIE »

« Avant le début de la pandémie, j’ai reçu une formation militaire spécialisée de médecins spécialistes des maladies infectieuses de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air sur les menaces de maladies infectieuses émergentes, la formation FEMA, la formation en préparation aux urgences, les effets médicaux des rayonnements ionisants, l’OSHA, la toxicologie aérospatiale, l’Épidémiologie, la biostatistique, la recherche médicale et la planification des catastrophes. Plus récemment, j’ai travaillé en tant que conseiller médical et scientifique pour une brigade d’entraînement à l’aviation cherchant à identifier des stratégies d’atténuation des risques et une analyse biostatistique des infections par le SRAS-Cov-2 (« Covid-19 ») chez les soldats vaccinés et non vaccinés » explique le médecin militaire Theresa Long dans son affidavit.

« Ce faisant, j’ai identifié, diagnostiqué et traité les infections pathogènes de la Covid-19. J’ai observé des événements indésirables liés aux vaccins après l’administration de vaccins EUA et j’ai suivi le succès de soldats qui ont obtenu diverses thérapies Covid-19 en dehors de l’armée. La majorité des militaires au sein de la population du DOD sont jeunes et en bonne condition physique. Les aviateurs militaires sont un sous-ensemble de la population militaire qui doit répondre aux normes médicales les plus strictes pour être en état de vol. La population d’élèves pilotes dont je m’occupe est majoritairement entre 20 et 30 ans, des hommes et en excellente condition physique. Le risque de maladie grave ou de décès dans cette population par SAR-CoV-2 est minime, avec un taux de survie de 99,997% ».

C’est précisément pour cette raison que le médecin-conseil a développé une grande expertise en la matière : « En observant, en étudiant et en analysant toutes les données, informations, échantillons, expériences, histoires et résultats de ces traitements et inoculations disponibles, j’ai formulé un avis professionnel, ce qui m’oblige à signaler ces conclusions aux supérieurs hiérarchiques et à mes collègues militaires. Je l’ai fait avec des résultats mitigés en termes d’acceptation, de rejet et de menaces de punition pour ce partage».

C’est pourquoi il a décidé d’utiliser la loi qui protège les lanceurs d’alerte, s’exposant à un très grave danger de censure ou de réprimande. «L’application de la gestion des risques est essentielle à la sécurité et au succès à la fois de la médecine et de l’aviation», dit-elle en expliquant alors techniquement La gestion des risques visant à protéger les militaires.

«Il est donc de ma responsabilité et de celle de chaque dirigeant d’appliquer les mesures de gestion des risques à la pandémie actuelle et aux contre-mesures utilisées. Le CDC et la FDA sont des agences civiles qui n’ont pas la mission de défense nationale que le DOD a. Les orientations et les recommandations formulées par ces agences civiles doivent être filtrées à travers la perspective stratégique de la défense nationale et les risques potentiels que les recommandations peuvent avoir sur la santé de l’ensemble de la force combattante. Veiller à ce que la santé de la force combattante ne soit pas compromise est un impératif stratégique, pour lequel chaque médecin militaire est responsable de l’ensemble de la force combattante. Veiller à ce que la santé de la force combattante ne soit pas compromise est un impératif stratégique, dont chaque médecin militaire est responsable.

3 – IMMUNITÉ NATURELLE ET MÉDICAMENTS MIEUX QUE LES VACCINS

Compte tenu de ces prémisses, la plainte du lieutenant-colonel Theresa Long entre sur le fond des risques de l’urgence Covid et des vaccins : CoV-2».

« La littérature a démontré que l’immunité naturelle est durable, complète et supérieure à l’immunité vaccinale contre le SAR-CoV-2. Les vaccins à ARNm produits par Pfizer et Moderna ont tous deux été liés à la myocardite, en particulier chez les jeunes hommes âgés de 16 à 24 ans. La majorité des jeunes aviateurs de la nouvelle armée ont au début de la vingtaine. Nous savons qu’il existe un risque de myocardite à chaque vaccination par ARNm. De plus, nous savons maintenant que la vaccination n’empêche pas nécessairement l’infection ou la transmission du SAR-CoV-2. Par conséquent, les individus entièrement vaccinés avec des vaccins à ARNm présentent au moins deux facteurs de risque indépendants de myocardite après la vaccination. Des coups de fanfaron supplémentaires ajoutent plus de risque. Il est impossible d’effectuer une analyse risque/bénéfice sur l’utilisation de l’ARNm comme contre-mesures au SARs-CoV-2 sans plus de données… L’utilisation de vaccins à ARNm dans notre force de combat, présente un risque d’ampleur indéterminée, dans une population dans laquelle moins plus de 20 membres du personnel en service actif sur 1,4 million, sont décédés des suites du SAR-CoV-2 sous-jacent ».

Le médecin militaire souligne l’urgence d’envoyer « des conseils clairs à tous les professionnels de santé du DOD sur les risques de myocardite-vaccination. Le programme de vaccination obligatoire à l’ARNm du SARs-CoV-2 doit être immédiatement suspendu jusqu’à ce que des recherches puissent être menées pour déterminer l’ampleur réelle du risque de myocardite chez les individus qui ont été vaccinés. Nous devons évaluer et mettre en œuvre immédiatement des alternatives aux vaccins à ARNm, y compris l’ivermectine (FDA approuvé 1996), Remdesivir (approuvé FDA 2020), Hydroxychloroquine (approuvé FDA 1955), Regeneron (approuvé FDA UE 2020). Examinez les données VAERS pour les décès dus à la COVID pour les données correspondant à l’âge et les données des décès dus à la COVID en service actif au sein du DOD pour effectuer une analyse risques/bénéfices ».

Il signale également la nécessité d’établir «un programme de dépistage pour identifier les personnes à risque accru de myocardite, c’est-à-dire celles qui ont reçu des vaccins à ARNm avec Comirnaty, BioNTech ou Moderna, ou qui présentent l’un des symptômes suivants douleur thoracique, essoufflement ou palpitations Ils doivent subir des tests de dépistage conformément aux recommandations du CDC avant de reprendre leurs fonctions de vol ».

L’expert médical militaire se réfère ensuite à certaines études qui confirment son analyse : « J’ai également examiné l’affidavit du Dr Peter McCullough à l’appui et en relation avec la plainte déposée dans cette affaire et j’ai examiné ses données à l’appui. Une autre étude évaluée par des pairs non référencée dans les documents du Dr McCullough soutient également les mêmes conclusions tirées et rapporte que l’immunité naturelle offre une protection 13 fois meilleure contre les infections à la Covid-19 que tout vaccin Covid-19 actuellement disponible ».

«Plus récemment, lors d’une réunion du comité consultatif de la FDA le 17 septembre de cette année, quatorze des dix-sept membres ont voté contre l’autorisation de tout vaccin Covid de rappel dans le groupe d’âge juvénile après avoir noté que le programme de vaccination avait enfreint le test de définition en vertu de la Statut de l’EUA quant à savoir si les avantages du traitement expérimental l’emportent sur les risques ; en fait, ils ont trouvé que les injections sont beaucoup plus dangereuses qu’utiles dans ce groupe d’âge et certains ont exprimé la crainte que cela s’applique généralement à tous les groupes d’âge ».

4 – SUBSTANCES TOXIQUES DANS LES VACCINS SIMILAIRES AUX ANTIGEL

«Les injections portent de l’ARNm qui amène le receveur à créer des milliards de protéines de pointe. C’est un problème pour cinq raisons. Premièrement, il s’avère que les protéines de pointe ne restent pas localement dans le site d’injection (à l’épaule), mais qu’elles circulent dans le sang et dans pratiquement tous les organes du corps. Deuxièmement, il a été démontré que les protéines de pointe elles-mêmes sont pathogènes (causant des maladies) se fixant aux cellules endothéliales, pulmonaires et autres, formant des caillots et attaquant les cellules cardiaques. Troisièmement, les protéines de pointe et leurs nanoparticules lipidiques traversent la barrière hémato-encéphalique, avec des effets à long terme inconnus sur le cerveau et une forte préoccupation pour les troubles neurodégénératifs chroniques », ajoute Theresa Long.

«Quatrièmement, ces protéines de pointe interagissent dans de nombreuses voies de signalisation qui peuvent déclencher la formation de tumeurs, le cancer et d’autres maladies graves. Cinquièmement, selon l’étude de distribution japonaise de Pfizer sur l’accumulation de LNP, une séquestration inattendue dans les organes reproducteurs et la rate soulève de très sérieuses inquiétudes à long terme. En tant que programme de formation des équipages (ATP) 5-19, 1-8, nous devons : N’accepter aucun risque inutile. « Un risque inutile est tout risque qui, s’il est pris, ne contribuera pas de manière significative à l’accomplissement de la mission ou mettra inutilement en danger des vies ou des ressources. Les chefs de l’armée n’acceptent qu’un niveau de risque dans lequel le bénéfice potentiel l’emporte sur la perte potentielle. Du point de vue de l’évaluation de la gestion des risques, en l’absence de données de sécurité à long terme concernant ces cinq problèmes, il s’agit d’un risque de gestion des risques inacceptable ».

«Les étiquettes de Comirnaty et BioNtech indiquent clairement que la vaccination ne doit pas être administrée aux personnes allergiques aux ingrédients. L’un des principaux ingrédients répertoriés de ces produits injectables est le polyéthylène glycol (« PEG ») qui est proche de la composition moléculaire et de la même famille de polymères synthétiques que le propylène glycol, un ingrédient courant dans l’antigel. D’autres semblent être d’accord avec mon point de vue selon des études scientifiques récentes qui ont poussé un groupe de 57 médecins et scientifiques à demander l’arrêt immédiat du programme de vaccination ».

«Le problème avec cet ingrédient, c’est que le polyéthylène glycol (PEG) est qu’il s’agit d’un adjuvant qui provoque une réponse immunitaire sans porter aucun vaccin. Nous pensons que 72% de la population possède déjà des anticorps PEG. Cette réponse corporelle au PEG va d’une réponse anaphylactique sévère nécessitant une hospitalisation ou la mort, à des allergies à vie et des anticorps anti-médicaments (ADA) qui pourraient empêcher d’autres médicaments d’agir dans votre corps. Un autre ingrédient principal du système d’administration de nanoparticules lipidiques est « ALC 0315 » (deux pièces jointes, pièces mises en évidence) dans les vaccins Pfizer. La quatrième pièce jointe est le rapport de toxicité sur l’ALC-0315, qui comprend entre 30 et 50 % du total des ingrédients».

«En tant que tel, en raison du risque associé aux protéines de pointe elles-mêmes, en raison des risques associés aux nanoparticules lipidiques (ALC 0315) et aux adjuvants tels que le PEG, je pense qu’il est raisonnable de conclure que ces injections présentent un risque sérieux pour de nombreux humains en raison d’un effet indésirable direct ou d’une réaction allergique, et ne doit donc pas se faire vacciner avec Comirnaty ou BioNtech. Encore une fois, j’ai identifié un agent qui présente un danger important pour les soldats, qui relèverait des normes de sécurité toxique DA Pam 385-61 citées dans 2-11 ».

« Mon évaluation est que l’ALC 0315 est une toxine connue avec peu d’études, en particulier il manque encore d’études de toxicité, cancérigènes et tératogènes et est spécifiquement limité à la « recherche uniquement » et n’a effectivement aucun antécédent d’utilisation, avec la désignation FDS de ( GHS02), répertorié comme H315 et H319, en d’autres termes, dangereux en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec la peau et un danger pour la santé avec la désignation (P313). Un examen de la FDS indique qu’elle n’est pas destinée à un usage humain ou vétérinaire » ajoute l’affidavit de Long

«Je n’ai pas pris beaucoup de temps pour délimiter les risques d’autres vaccins Covid 19 autres que la fiche de données de sécurité de l’ingrédient clé de Moderna, le SM-102 (joint en tant que pièce C). Qu’il suffise de dire que le SM-102 est nettement plus dangereux que le Pfizer ALC 0315 et il semble que le DOD n’acquiert ou ne distribue pas activement cet IND/EUA. Si le DOD devait entreprendre l’utilisation du vaccin Moderna, on peut s’attendre à un taux d’événement indésirable grave et de mortalité beaucoup plus élevé étant donné que le SM-102 porte un avertissement express « Skull and Crossbones » caractérisé sous les GHS06 et GHS08. En d’autres termes, cet ingrédient Moderna est mortel ».

5 – L’USAGE DE LA FORCE POUR VACCINER LES SOLDATS

«Un rapport hebdomadaire MEDSITREP ne rapporte pas les données du CDC du VAERS ou les données internes concernant les événements indésirables du vaccin. Malgré la recommandation faite par le Government Accountability Office dans l’enquête du GAO sur les pilotes de garde et de réserve et les équipages aériens GAO-02-445, publiée le 20 septembre 2002, dans laquelle il était recommandé que le secrétaire à la Défense dirige la mise en place d’un programme de surveillance active. (contrairement au VAERS passif) pour identifier et surveiller les événements indésirables, n’a pas été mis en œuvre. Je n’ai pu localiser, accéder ou évaluer aucune donnée, base de données ou système interne pour suivre, stocker, évaluer ou rechercher les effets des vaccins sur nos militaires ou nos pilotes », ajoute le lieutenant-colonel Theresa Long.

Enfin, l’officier de service à la base de l’armée de l’air de Fort Rucker dénonce des faits très graves : « Je suis également au courant de l’ordonnance du secrétaire à la Défense Austin concernant les mandats Covid Vaccine rendus cette semaine. Dans un document d’information, il a été déclaré que « le personnel de l’unité ne devrait utiliser que la force nécessaire pour aider le personnel médical à se faire vacciner ». L’usage de la force pour administrer un traitement médical ou une thérapie contre la volonté d’un individu mentalement compétent constitue une batterie médicale et viole universellement l’éthique médicale ».

«Je peux déclarer connaître plus de quinze médecins militaires et prestataires de soins de santé qui ont partagé des expériences d’avoir ignoré leurs problèmes de sécurité et d’être ostracisés pour avoir exprimé ou signalé des problèmes de sécurité en ce qui concerne les vaccinations COVID. La politisation du SAR-CoV-2, les traitements et les stratégies de vaccination ont complètement compromis les mécanismes de sécurité de longue date, le dialogue ouvert et honnête et la confiance de nos militaires dans leur système de santé et leurs prestataires de soins.

6 – « LES PILOTES VACCINÉS DOIVENT RESTER AU SOL »

« L’objet de cette requête en injonction préliminaire et ses effets dévastateurs sur les militaires m’obligent à conclure et à agir en conséquence comme suit » dr. Longtemps conclu avec 11 exhortations.

1 a) Aucun des vaccins Covid-19 à usage d’urgence commandés ne peut ou ne fournira une meilleure immunité qu’une personne guérie de l’infection ;

2 b) Les trois vaccins EUA Covid-19 (Comirnaty n’est pas disponible), dans le groupe d’âge et le niveau de forme physique de mes patients, sont plus risqués, nocifs et dangereux que de ne pas avoir de vaccin du tout, qu’une personne soit guérie de Covid ou face à une infection au Covid-19 ;

3 c) Des preuves directes existent et suggèrent que toutes les personnes qui ont reçu un vaccin Covid-19 sont endommagées dans leur système cardiovasculaire de manière irréparable et irrévocable ;

4 d) En raison de la production de protéines Spike qui est intégrée au génome de l’utilisateur, chacun de ces receveurs des vaccins Covid-19 a déjà des micro-caillots dans leur système cardiovasculaire qui présentent un danger pour leur santé et leur sécurité ;

5 e) Que ces micro-caillots deviendront au fil du temps des caillots plus gros en raison de la nature même de la forme et de la composition des protéines de pointe produites et que ces protéines se trouvent dans tout le corps de l’utilisateur, y compris le cerveau ;

5 f) Qu’au stade initial, ces dommages ne peuvent être découverts que par une biopsie ou une image par résonance magnétique (« IRM »);

6 g) En raison du fait qu’aucun dépistage fonctionnel du myocarde n’est actuellement effectué, je suis d’avis professionnel qu’il existe actuellement des risques prévisibles substantiels, qui nécessitent un dépistage approprié de tous les équipages de conduite.

7 h) Que, en raison de leurs occupations, lesdits équipages de conduite présentent des risques extraordinaires pour eux-mêmes et pour les autres compte tenu de l’équipement qu’ils utilisent, des munitions qu’ils transportent et des zones d’opération à proximité immédiate des zones peuplées.

8 i) Que, sans aucune procédure de dépistage actuelle en place, y compris tout message aéro (avis de chirurgien de bord) concernant ce risque démontrable et identifiable, je dois et je vais donc immobiliser tout le personnel navigant actif qui a reçu les vaccins jusqu’à ce que la causalité de ces risques systémiques graves pour la santé peuvent être évalués de manière plus complète et adéquate.

9 j) Que, sur la base des propres protocoles et études du DOD, les deux seules méthodologies valables pour évaluer adéquatement ce risque sont l’imagerie IRM ou la biopsie cardio qui doivent être effectuées.

10 k) Que, conformément à ce qui précède, je recommande par la présente au secrétaire à la Défense que tous les pilotes, équipages et personnels de bord du service militaire qui ont dû être hospitalisés pour injection ou qui ont reçu une vaccination contre le Covid-19 soient cloués au sol de la même manière pour une évaluation plus approfondie.

11 l) Que cette Cour devrait accorder une injonction immédiate pour arrêter le préjudice supplémentaire à tout le personnel militaire afin de protéger la santé et la sécurité de notre service actif, des réservistes et des troupes de la Garde nationale.

Telles sont les conclusions du Medical Lieutenant-Colonel Theresa Long qui énumère ensuite en détail, année par année, tout son cursus professionnel très long et qualifié (voir lien ci-dessous après l’intégralité de l’affidavit).

Source originale du document : DeepCapture

AFFIDAVIT DE LTC. THERESA LONG M.D. À L’APPUI D’UNE REQUÊTE POUR UNE ORDONNANCE PRÉLIMINAIRE D’INJONCTION

Moi, lieutenant-colonel Theresa Long, MD, MPH, FS dûment assermenté, dépose et déclare ce qui suit :

1. Je fais cette déclaration sous serment, en tant que dénonciateur en vertu de la Military Whistleblower Protection Act, Title 10 U.S.C. § 1034, à l’appui de la REQUÊTE référencée ci-dessus en tant que témoignage d’expert à l’appui de celle-ci.

2. Les opinions d’experts exprimées ici sont les miennes et découlent de mes expériences personnelles, professionnelles et éducatives prises dans leur contexte, le cas échéant, par des données scientifiques, des publications, des traités, des opinions, des documents, des rapports et d’autres informations pertinentes au sujet et ne sont pas nécessairement ceux de l’armée ou du ministère de la Défense.

Expérience et diplômes

3. Je suis compétent pour témoigner des faits et des questions énoncés dans les présentes. Une copie fidèle et exacte de mon curriculum vitae est jointe aux présentes en tant que pièce A.

4. Après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université du Texas à Austin, j’ai obtenu mon diplôme de médecine du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à la Houston Medical School en 2008. J’ai été chirurgien de terrain pendant dix ans et j’ai ensuite effectué une résidence en aérospatiale et Médecine du travail à la United States Army School of Aviation Medicine, Fort Rucker, AL. Je suis titulaire d’une maîtrise en santé publique et j’ai été formé par le Combat Readiness Center de Fort. Rucker en tant que responsable de la sécurité aérienne. De plus, j’ai suivi une formation en gestion médicale des causes chimiques et biologiques à Fort Detrick et à l’USAMIIRD.

5. Je suis certifié en médecine aérospatiale en vol et éligible en médecine du travail.

6. Je suis actuellement chirurgien de brigade pour la 1st Aviation Brigade Ft. Rucker, Alabama et je suis chargé de certifier la santé, les capacités mentales et physiques et l’état de préparation de près de 4 000 personnes en statut de vol sur ce poste.

7. Mon curriculum vitae en annexe démontre davantage mes réalisations académiques et scientifiques au cours des treize dernières années.

8. Avant le début de la pandémie, j’ai reçu une formation militaire spécialisée de médecins spécialistes des maladies infectieuses de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air sur les menaces de maladies infectieuses émergentes, la formation FEMA, la préparation aux situations d’urgence, les effets médicaux des rayonnements ionisants, l’OSHA, la toxicologie aérospatiale, l’épidémiologie, Biostatistique, recherche médicale et planification des catastrophes. Plus récemment, j’ai travaillé en tant que conseiller médical et scientifique pour une brigade d’entraînement à l’aviation cherchant à identifier des stratégies d’atténuation des risques et une analyse biostatistique des infections au SRAS-Cov-2 («Covid 19») chez les soldats vaccinés et non vaccinés. Ce faisant, j’ai identifié, diagnostiqué et traité les infections pathogènes du Covid-19. J’ai observé des événements indésirables liés aux vaccins après l’administration de vaccins EUA et j’ai suivi le succès de soldats qui ont obtenu diverses thérapies Covid-19 en dehors de l’armée. La majorité des militaires au sein de la population du DOD sont jeunes et en bonne condition physique. Les aviateurs militaires sont un sous-ensemble de la population militaire qui doit répondre aux normes médicales les plus strictes pour être en état de vol. La population d’élèves pilotes dont je m’occupe est majoritairement entre 20 et 30 ans, des hommes et en excellente condition physique. Le risque de maladie grave ou de décès dans cette population à cause du SAR-CoV-2 est minime, avec un taux de survie de 99,997%.

9. En observant, en étudiant et en analysant toutes les données, informations, échantillons, expériences, antécédents et résultats de ces traitements et inoculations disponibles, j’ai formulé une opinion professionnelle, qui m’oblige à signaler ces résultats aux supérieurs de la chaîne de commandement et à mes collègues dans l’armée. Je l’ai fait avec des résultats mitigés en termes d’acceptation, de rejet et de menaces de punition pour ce partage.

10. L’application de la gestion des risques est essentielle à la sécurité et au succès en médecine et en aviation. La médecine aérospatiale est une spécialité consacrée à la sécurité des vols par la disposition et le traitement aéromédicaux des membres d’équipage de conduite, grâce à l’application cohérente et prudente de stratégies d’atténuation et de gestion des risques. ATP 5-19, 1-3. La gestion des risques (RM)1 décrit une approche disciplinée pour exprimer un niveau de risque en termes facilement compréhensibles à tous les échelons.

11. 1-6. déclare : « Une décision de risque est la détermination d’un commandant, d’un chef ou d’un individu à accepter ou à ne pas accepter. Le(s) risque(s) associé(s) à une action qu’il ou elle prendra ou demandera à d’autres de prendre. La gestion des risques n’est efficace que lorsque des informations spécifiques sur les dangers et les risques sont transmises au niveau de commandement approprié pour une décision sur les risques. Les subordonnés doivent transmettre des informations spécifiques sur les risques jusqu’à la chaîne de commandement. »

12. « Lorsque les informations spécifiques sur les dangers et les risques sont transmises au niveau de commandement approprié pour une décision sur les risques. Les subordonnés doivent transmettre des informations spécifiques sur les risques jusqu’à la chaîne de commandement. À l’inverse, le commandement supérieur doit fournir aux subordonnés prenant des décisions en matière de risques ou mettant en œuvre des contrôles la tolérance au risque établie, c’est-à-dire le niveau de risque que le commandant responsable est prêt à accepter. L’application RM doit être inclusive ; ceux qui exécutent une opération et ceux qui la dirigent participent à un processus intégré ».

13. 1-7. déclare : « Dans le contexte de la gestion des risques, un contrôle est une action entreprise pour éliminer un danger ou pour réduire son risque. Les commandants établissent des politiques et des règlements locaux, le cas échéant ».

14. Les cinq étapes de la gestion des risques comprennent 1. Identifier les dangers, 2. Évaluer les dangers, 3. Développer des contrôles et prendre des décisions en matière de risques, 4. Mettre en œuvre des contrôles, 5. Superviser et évaluer.

15. Il est donc de ma responsabilité et de celle de chaque dirigeant d’appliquer les mesures de gestion des risques à la pandémie actuelle et aux contre-mesures utilisées. Le CDC et la FDA sont des agences civiles qui n’ont pas la mission de défense nationale que le DOD a. Les orientations et les recommandations formulées par ces agences civiles doivent être filtrées à travers la perspective stratégique de la défense nationale et les risques potentiels que les recommandations peuvent avoir sur la santé de l’ensemble de la force combattante. Veiller à ce que la santé de la force combattante ne soit pas compromise est un impératif stratégique, pour lequel chaque médecin militaire est responsable de l’ensemble de la force combattante. Veiller à ce que la santé de la force combattante ne soit pas compromise est un impératif stratégique, dont chaque médecin militaire est responsable.

16 Étape 1 : Identifier les dangers : Tel que défini par FM 1-02.1 Termes opérationnels, p. 1-48, le danger est une condition susceptible de causer des blessures, des maladies ou la mort du personnel ; les dommages ou la perte d’équipements ou de biens ; ou dégradation de la mission.

17. Étape 2 : Évaluer les dangers : Il existe de nombreux agents thérapeutiques dont il a été prouvé qu’ils réduisent considérablement les infections et offrent donc une protection contre les effets nocifs du SARS-CoV-2.

18. La littérature a démontré que l’immunité naturelle est durable, complète et supérieure à l’immunité vaccinale contre le SARS-CoV-2. Les vaccins à ARNm produits par Pfizer et Moderna ont tous deux été liés à la myocardite, en particulier chez les jeunes hommes âgés de 16 à 24 ans,2 La majorité des jeunes aviateurs de la nouvelle armée ont au début de la vingtaine. Nous savons qu’il existe un risque de myocardite à chaque vaccination par ARNm. De plus, nous savons maintenant que la vaccination n’empêche pas nécessairement l’infection ou la transmission du SARS-CoV-2. Par conséquent, les individus entièrement vaccinés avec des vaccins à ARNm présentent au moins deux facteurs de risque indépendants de myocardite après la vaccination. Des coups de fanfaron supplémentaires ajoutent plus de risque. Il est impossible d’effectuer une analyse risque/bénéfice sur l’utilisation de l’ARNm comme contre-mesures au SARs-CoV-2 sans plus de données… L’utilisation de vaccins à ARNm dans notre force de combat, présente un risque d’ampleur indéterminée, dans une population dans laquelle moins plus de 20 membres du personnel en service actif sur 1,4 million sont décédés des suites du SARS-CoV-2 sous-jacent.

19. Programme de formation du personnel navigant (ATP) 5-19, 1-8. Accepter aucun risque inutile, déclare : « Un risque inutile est tout risque qui, s’il est pris, ne contribuera pas de manière significative à l’accomplissement de la mission ou mettra inutilement en danger des vies ou des ressources. Les chefs de l’armée n’acceptent qu’un niveau de risque dans lequel le bénéfice potentiel l’emporte sur la perte potentielle.

20. La recherche montre que la plupart des personnes atteintes de myocardite ne présentent aucun symptôme. Les complications de la myocardite comprennent la cardiomyopathie dilatée, les arythmies, la mort subite d’origine cardiaque et entraîne un taux de mortalité de 20 % à un an et de 50 % à 5 ans. Selon le National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, « malgré une gestion médicale optimale, la mortalité globale n’a pas changé au cours des 30 dernières années ».

21. Étape 3 : Développer des contrôles et prendre des décisions en matière de risque : Étant donné que la vaccination avec l’ARNm augmente le risque de myocardite, un programme de dépistage complet doit être mis en œuvre immédiatement pour identifier les personnes qui ont été touchées et tenter d’atténuer les risques immédiats et l’invalidité à long terme.

22. Étape 4 : Mettre en œuvre des contrôles : Envoyez des conseils clairs à tous les professionnels de la santé du DOD sur les risques de myocardite vaccinale. Le programme de vaccination obligatoire par l’ARNm du SARs-CoV-2 doit être immédiatement suspendu jusqu’à ce que des recherches puissent être menées pour déterminer l’ampleur réelle du risque de myocardite chez les personnes vaccinées. Nous devons évaluer et mettre immédiatement en œuvre des alternatives aux vaccins à ARNm, notamment l’ivermectine (approuvé par la FDA en 1996), le remdesivir (approuvé par la FDA en 2020), l’hydroxychloroquine (approuvé par la FDA en 1955), le Regeneron (approuvé par la FDA en 2020). Examinez les données du VAERS sur les décès dus au COVID pour les données d’âge et les données sur les décès dus à la COVID en service actif au sein du DOD pour effectuer une analyse risque/bénéfice.

23. Étape 5 : Superviser et évaluer : Nous devons établir un programme de dépistage pour identifier les personnes à risque accru de myocardite, c’est-à-dire celles qui ont reçu des vaccins ARNm avec Comirnaty, BioNTech ou Moderna, ou qui présentent l’un des symptômes suivants douleur thoracique, essoufflement ou palpitations Ils doivent subir des tests de dépistage conformément aux recommandations du CDC avant de reprendre leurs fonctions de vol. Selon les directives du CDC, l’évaluation initiale des individus identifiés selon les critères ci-dessus comprend l’ECG, le niveau de troponine, les marqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive et la vitesse de sédimentation des érythrocytes. Il convient de noter que l’étalon-or pour le diagnostic de la myocardite est la biopsie myocardique terminale (BEM).

24. Les injections contiennent de l’ARNm qui amène le receveur à créer des milliards de protéines de pointe. C’est un problème pour cinq raisons. Premièrement, il s’avère que les protéines de pointe ne restent pas localement dans le site d’injection (à l’épaule), mais qu’elles circulent dans le sang et dans pratiquement tous les organes du corps. Deuxièmement, il a été démontré que les protéines de pointe elles-mêmes sont pathogènes (causant des maladies) se fixant aux cellules endothéliales, pulmonaires et autres, formant des caillots et attaquant les cellules cardiaques. Troisièmement, les protéines de pointe et leurs nanoparticules lipidiques traversent la barrière hémato-encéphalique, avec des effets à long terme inconnus sur le cerveau et une forte préoccupation pour les troubles neurodégénératifs chroniques. Quatrièmement, ces protéines de pointe interagissent dans de nombreuses voies de signalisation qui peuvent déclencher la formation de tumeurs, le cancer et d’autres maladies graves. Cinquièmement, selon l’étude de distribution japonaise de Pfizer sur l’accumulation de LNP, une séquestration inattendue dans les organes reproducteurs et la rate soulève de très sérieuses inquiétudes à long terme. En tant que programme de formation des équipages (ATP) 5-19, 1-8, nous devons : N’accepter aucun risque inutile. « Un risque inutile est tout risque qui, s’il est pris, ne contribuera pas de manière significative à l’accomplissement de la mission ou mettra inutilement en danger des vies ou des ressources. Les chefs de l’armée n’acceptent qu’un niveau de risque dans lequel le bénéfice potentiel l’emporte sur la perte potentielle. Du point de vue de l’évaluation de la gestion des risques, en l’absence de données de sécurité à long terme concernant ces cinq problèmes, il s’agit d’un risque de gestion des risques inacceptable.

25. Les étiquettes de Comirnaty et BioNtech indiquent clairement que la vaccination ne doit pas être administrée aux personnes allergiques aux ingrédients. L’un des principaux ingrédients répertoriés de ces produits injectables est le polyéthylène glycol (« PEG ») qui est proche de la composition moléculaire et de la même famille de polymères synthétiques que le propylène glycol, un ingrédient courant dans l’antigel. D’autres semblent être d’accord avec mon point de vue selon des études scientifiques récentes qui ont poussé un groupe de 57 médecins et scientifiques à demander l’arrêt immédiat du programme de vaccination. Le problème avec cet ingrédient est que le polyéthylène glycol (PEG) est un adjuvant qui provoque une réponse immunitaire sans aucun vaccin. Nous pensons que 72% de la population possède déjà des anticorps PEG. Cette réponse corporelle au PEG va d’une réponse anaphylactique sévère nécessitant une hospitalisation ou la mort, à des allergies à vie et des anticorps anti-médicaments (ADA) qui pourraient empêcher d’autres médicaments d’agir dans votre corps. Un autre ingrédient principal du système d’administration de nanoparticules lipidiques est « ALC 0315 » (deux pièces jointes, pièces mises en évidence) dans les vaccins Pfizer. La quatrième pièce jointe est le rapport de toxicité sur l’ALC-0315, qui comprend entre 30 et 50 % du total des ingrédients. La fiche de données de sécurité (jointe en tant que pièce B) pour cet ingrédient principal indique qu’il appartient à la catégorie 2 en vertu de la réglementation OSHA HCS (21 CFR 1910) et comprend plusieurs avertissements concernant, y compris, mais sans s’y limiter :

Consulter un médecin s’il entre en contact avec votre peau En cas d’inhalation et si la respiration est difficile, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire Evacuer s’il y a un déversement environnemental les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n’ont pas été complètement étudiées Attention : Le produit n’a pas été entièrement validé pour des applications médicales. Pour la recherche uniquement

26. En tant que tel, en raison du risque associé aux protéines de pointe elles-mêmes, en raison des risques associés aux nanoparticules lipidiques (ALC 0315) et aux adjuvants tels que le PEG, je pense qu’il est raisonnable de conclure que ces injections présentent un risque sérieux pour de nombreux humains. en raison d’un effet indésirable direct ou d’une réaction allergique, et ne doit donc pas être vacciné avec Comirnaty ou BioNtech. Encore une fois, j’ai identifié un agent qui présente un danger important pour les soldats, qui relèverait des normes de sécurité toxique DA Pam 385-61 citées dans 2-11.

27. Mon évaluation est que l’ALC 0315 est une toxine connue avec peu d’études, en particulier il manque encore d’études de toxicité, cancérigènes et tératogènes et est spécifiquement limité à la « recherche uniquement » et n’a effectivement aucun antécédent d’utilisation, avec la désignation FDS de (GHS02 ), répertorié comme H315 et H319, en d’autres termes, dangereux en cas d’inhalation, d’ingestion ou de contact avec la peau et un danger pour la santé avec la désignation (P313). Un examen de la FDS indique qu’elle n’est pas destinée à un usage humain ou vétérinaire.

28. Je n’ai pas pris beaucoup de temps pour délimiter les risques d’autres vaccins Covid 19 autres que la fiche de données de sécurité de l’ingrédient clé de Moderna, le SM-102 (joint en tant que pièce C). Qu’il suffise de dire que le SM-102 est nettement plus dangereux que le Pfizer ALC 0315 et il semble que le DOD n’acquiert ou ne distribue pas activement cet IND/EUA. Si le DOD devait entreprendre l’utilisation du vaccin Moderna, on peut s’attendre à un taux d’événement indésirable grave et de mortalité beaucoup plus élevé étant donné que le SM-102 porte un avertissement express « Skull and Crossbones » caractérisé sous les GHS06 et GHS08. En d’autres termes, cet ingrédient Moderna est mortel.

29. Étant donné que ces vaccins Covid-19 étaient à la fois de nouveaux médicaments expérimentaux et des vaccins d’autorisation d’utilisation d’urgence, j’ai pris un temps considérable pour comprendre les risques potentiels, les dangers et les dangers que ces derniers et tout nouveau médicament ou nouveau médicament expérimental pourraient avoir sur la santé, la sécurité et la préparation opérationnelle. ou la capacité des pilotes sous ma garde et à ce poste. J’ai cherché à rechercher des dossiers militaires et à suivre des systèmes d’enregistrement des événements, des événements indésirables graves et des décès associés aux vaccins, aux nouveaux vaccins et à l’utilisation d’urgence, aux vaccins expérimentaux dans les systèmes de données informatiques recommandés par le General Accounting Office en 2002 et dont le développement et la mise en œuvre ont été ordonnés. par le ministre de la Défense en 2003.

30. Un rapport hebdomadaire MEDSITREP ne rapporte pas les données du CDC du VAERS ou les données internes concernant les événements indésirables du vaccin. Malgré la recommandation faite par le Government Accountability Office dans l’enquête du GAO sur les pilotes de garde et de réserve et les équipages aériens GAO-02-445, publiée le 20 septembre 2002, dans laquelle il était recommandé que le secrétaire à la Défense dirige la mise en place d’un programme de surveillance active. (contrairement au VAERS passif) pour identifier et surveiller les événements indésirables, n’a pas été mis en œuvre. Je n’ai pas pu localiser, accéder ou évaluer des données, une base de données ou un système interne pour suivre, stocker, évaluer ou rechercher les effets des vaccins sur nos militaires ou nos pilotes.

31. J’ai également passé en revue des données scientifiques et des études évaluées par des pairs qui discutent, analysent les résultats et concluent que l’immunité naturelle est au moins aussi bonne sinon bien supérieure à tout vaccin Covid disponible à l’heure actuelle. J’ai également examiné l’affidavit du Dr Peter McCullough à l’appui et en relation avec la plainte déposée dans cette affaire et j’ai examiné ses données à l’appui. Une autre étude évaluée par des pairs non référencée dans les documents du Dr McCullough soutient également les mêmes conclusions tirées et rapporte que l’immunité naturelle offre une protection 13 fois meilleure contre les infections à la Covid-19 que n’importe quel vaccin Covid 19 actuellement disponible6. Plus récemment, lors d’une réunion du comité consultatif de la FDA le 17 septembre de cette année, quatorze des dix-sept membres ont voté contre l’autorisation de tout vaccin de rappel Covid dans le groupe d’âge juvénile après avoir noté que le programme de vaccination avait enfreint le test de définition de l’EUA. statut quant à savoir si les avantages du traitement expérimental l’emportent sur les risques ; en fait, ils ont trouvé que les injections sont beaucoup plus dangereuses qu’utiles dans ce groupe d’âge et certains ont exprimé des inquiétudes quant au fait que cela s’appliquerait généralement à tous les groupes d’âge.7

32. Je suis également au courant de l’ordonnance du secrétaire à la Défense Austin concernant les mandats de vaccin Covid faite cette semaine. Dans un document d’information, il a été déclaré que « le personnel de l’unité ne devrait utiliser que la force nécessaire pour aider le personnel médical à se faire vacciner ». L’usage de la force pour administrer un traitement médical ou une thérapie contre la volonté d’un individu mentalement compétent constitue une batterie médicale et viole universellement l’éthique médicale. Actuellement, je ne suis pas au courant de la Comirnaty disponible au sein du DOD. Vaccins autorisés à usage d’urgence, malgré la tentative de caractériser certains d’entre eux comme approuvés malgré la non-disponibilité de ces versions approuvées et indépendamment de l’immunité antérieure d’un militaire contre Covid-19 ; même lorsque cela peut être démontré par un test d’anticorps récent.

33. Enfin, j’ai examiné une étude récente intitulée « US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, All Cause Severe Morbidity », par J. Bart Classen, MD et publiée dans Tendances en médecine interne; 25 août 2021. Attaché en tant que pièce D.

34. J’ai également vu des politiques, des mémorandums et des conseils en ce qui concerne les exemptions pour les vaccinations telles que détaillées dans le règlement de l’armée 40-562, qui prétend éliminer toute exemption d’immunité préalable par notre personnel militaire.

Avis

35. J’ai examiné la requête en injonction préliminaire qui traite de la question des avantages antérieurs de l’immunité l’emportant sur les risques liés à l’utilisation de vaccins Covid-19 expérimentaux, ainsi que les expositions proposées et les documents qui y sont cités. En vue de ce sujet, je tire également mes propres conclusions qui seront mises en pratique dans mon rôle actuel de médecin de l’air de l’armée sachant très bien les horribles répercussions que cette décision peut m’arriver en termes de carrière, mes relations et ma vie en tant que médecin militaire.

36. J’ai personnellement observé la femme soldat la plus en forme physiquement que j’aie vue depuis plus de 20 ans dans l’armée, passer de l’entraînement d’athlète de niveau collégial à l’école des Rangers, à être physiquement affaiblie avec des problèmes cardiaques, une tumeur cérébrale hypophysaire nouvellement diagnostiquée, un dysfonctionnement de la thyroïde dans les semaines suivant l’obtention vacciné. Plusieurs médecins militaires ont partagé avec moi leur expérience de première main avec une augmentation significative du nombre de jeunes soldats souffrant de migraines, d’irrégularités menstruelles, de cancer, de suspicion de myocardite et signalant des symptômes cardiaques après la vaccination. De nombreux soldats et civils du DOD m’ont raconté comment ils étaient malades, alités, affaiblis et incapables de travailler pendant des jours ou des semaines après la vaccination. J’ai également récemment examiné les dossiers médicaux de trois membres d’équipage de conduite, qui présentaient tous des problèmes de santé systémiques importants et agressifs. Aujourd’hui, j’ai été informé d’un décès et de deux cas de soins intensifs à Fort Hood ; le défunt était un pilote de l’armée qui aurait pu voler à l’époque. Les trois événements d’embolie pulmonaire se sont produits dans les 48 heures suivant leur vaccination. Je ne peux attribuer ce résultat à autre chose qu’aux vaccins Covid-19 comme source de ces événements. Chaque personne était en parfaite condition physique avant l’inoculation, et chacune a subi l’événement dans les 2 jours suivant la vaccination. La corrélation en elle-même n’équivaut pas à la causalité, cependant, il existe des modèles de causalité significatifs qui font de la corrélation une cause probable ; et le fardeau de prouver le contraire incombe aux autorités telles que le CDC, la FDA et les fabricants de produits pharmaceutiques. Je trouve que les maladies, les blessures et les décès observés sont l’effet immédiat et causal des vaccinations contre le Covid-19.

37. Je peux déclarer connaître plus de quinze médecins militaires et prestataires de soins de santé qui ont partagé des expériences d’avoir ignoré leurs problèmes de sécurité et d’être ostracisés pour avoir exprimé ou signalé des problèmes de sécurité en ce qui concerne les vaccinations COVID. La politisation du SAR-CoV-2, les traitements et les stratégies de vaccination ont complètement compromis les mécanismes de sécurité de longue date, le dialogue ouvert et honnête et la confiance de nos militaires dans leur système de santé et leurs prestataires de soins.

38. L’objet de cette requête en injonction préliminaire et ses effets dévastateurs sur les militaires m’obligent à conclure et à agir en conséquence comme suit :

39. a) Aucun des vaccins Covid-19 à usage d’urgence commandés ne peut ou ne fournira une meilleure immunité qu’une personne guérie de l’infection ;

40. b) Les trois vaccins Covid-19 EUA (Comirnaty n’est pas disponible), dans le groupe d’âge et le niveau de forme physique de mes patients, sont plus risqués, nocifs et dangereux que de ne pas avoir de vaccin du tout, qu’une personne soit guérie ou confrontée à la Covid une infection au Covid-19 ;

41. c) Des preuves directes existent et suggèrent que toutes les personnes qui ont reçu un vaccin Covid-19 sont endommagées dans leur système cardiovasculaire de manière irréparable et irrévocable ;

42. d) En raison de la production de protéines de pointe qui est intégrée au génome de l’utilisateur, chacun de ces receveurs des vaccins Covid 19 a déjà des micro-caillots dans son système cardiovasculaire qui présentent un danger pour sa santé et sa sécurité ;

43. e) Que ces micro-caillots deviendront au fil du temps des caillots plus gros en raison de la nature même de la forme et de la composition des protéines de pointe produites et que ces protéines se trouvent dans tout le corps de l’utilisateur, y compris le cerveau ;

1. f) qu’au stade initial, ces dommages ne peuvent être découverts que par une biopsie ou une image par résonance magnétique (« IRM »);

2. g) En raison du fait qu’aucun dépistage fonctionnel du myocarde n’est actuellement effectué, je suis d’avis professionnel qu’il existe actuellement des risques prévisibles substantiels, qui nécessitent un dépistage approprié de tous les équipages de conduite.

3. h) Que, en raison de leurs occupations, lesdits équipages de conduite présentent des risques extraordinaires pour eux-mêmes et pour les autres compte tenu de l’équipement qu’ils utilisent, des munitions qu’ils transportent et des zones d’opération à proximité immédiate des zones peuplées.

4. i) Que, sans aucune procédure de filtrage actuelle en place, y compris tout message aéro (avis de chirurgien de bord) concernant ce risque démontrable et identifiable, je dois et je vais donc immobiliser tout le personnel navigant actif qui a reçu les vaccins jusqu’à ce que la causalité de ces risques systémiques graves pour la santé peuvent être évalués de manière plus complète et plus adéquate.

5. j) Que, sur la base des propres protocoles et études du DOD, les deux seules méthodologies utiles pour évaluer de manière adéquate ce risque sont l’imagerie IRM ou la biopsie cardio qui doivent être effectuées.

6. k) Que, conformément à ce qui précède, je recommande par la présente au secrétaire à la Défense que tous les pilotes, équipages et personnels de bord du service militaire qui ont dû être hospitalisés pour injection ou qui ont reçu une vaccination Covid 19 soient cloués au sol de la même manière pour une évaluation plus approfondie.

7. l) Que cette Cour devrait accorder une injonction immédiate pour arrêter les dommages supplémentaires à tout le personnel militaire afin de protéger la santé et la sécurité de notre service actif, des réservistes et des troupes de la Garde nationale.

40. Je suis compétent pour donner mon avis sur les aspects médicaux et de préparation au vol de ces allégations sur la base de mes études et de mon expérience professionnelle dans le domaine médical, aéronautique et militaire, et la base de mes opinions est fondée sur mes études, ma pratique, ma formation et mon expérience. .

41. En tant que spécialiste en médecine aérospatiale et médecin de l’air responsable de la vie de nos pilotes de l’armée, je confirme et atteste de l’exactitude et de la véracité de mes déclarations, analyses et pièces jointes ou références ci-dessus :

_______________/S/__________________ LTC Theresa Long, MD, MPH, FS

Je, lieutenant-colonel Theresa Long, MD, MPH, FS, déclare sous peine de parjure des lois des États-Unis d’Amérique, et déclare en ma connaissance personnelle que :

THERESA MARIE LONG, MD, MPH, FS LTC, MEDICAL CORPS, U.S. Army

Éducation médicale

United States Army School of Aviation Medicine Résidence en aérospatiale/médecine du travail University of West Florida

Étudiant diplômé -MPH

06/2019-6/2021

Carl R. Darnall Army Medical Center, Fort Hood, Texas Stage en médecine familiale

06/2008-11/2010

Licence médicale sans restriction, IN

09/2003 – 06/2008

Faculté de médecine de l’Université du Texas à Houston, Houston, Texas 06/2008 M.D.

08/2001 – 08/2004

Premier cycle – Université du Texas à Austin, Austin, TX 05/2004 B.S. Neurobiologie

Expérience de recherche

08/2018 – 5/2020

École de médecine aéronautique

Programme MPH de l’Université de Floride occidentale

https://tml526.wixsite.com/website

Réalisation d’une étude transversale sur la maladie des disques intervertébraux chez les aviateurs de l’armée et les équipages aériens

08/2002 – 05/2003

Université du Texas à Austin, Texas

Assistante de recherche, Dre Dee Silverthorn

Recherche universitaire effectuée dans le but de mettre à jour les faits médicaux et les dernières informations de recherche pour la publication de la quatrième édition de Human Physiology

09/2000 – 11/2000

Recherche en neuropharmacologie, Texas

Technicien de laboratoire, Dr Silverthorn

Acquisition de cervelets de rat pour la recherche en séquençage génique. L’objectif du projet était de déterminer la séquence d’ADN du récepteur dans le cerveau fœtal en développement qui se lie à l’éthanol et induit l’apoptose conduisant au syndrome d’alcoolisme fœtal.

Publications/Présentations/Séances d’affiches Présentations/Affiches

Affiche : Intervertebral Disc Disease Among Army Aviators and Air Crew, présentée lors de la Conférence américaine sur les soins de santé au travail de 2021.

Long, Theresa M., Sorensen, Christian, Victoria Zumberger. (2003, mai). Transport dépendant du sodium de l’absorption du rouge de chlorophénol par les tubules de Malpighi d’acheta domesticus. Affiche présentée à : Université du Texas à Houston ; Austin, Texas.

Expérience de bénévolat

08/2005 – 09/2005

Université du Texas – Houston, Centre des sciences de la santé, Texas

Étudiant en médecine -A fourni une aide médicale et un soutien pour les soins de courte durée et le triage des évacués de l’ouragan Katrina.

L’expérience professionnelle

06/2021- Présent

Chirurgien TOMS de la 1re brigade d’aviation

Servir de conseiller médical auprès du commandant de la 1re brigade d’aviation en ce qui concerne la santé et la forme physique de plus de 3600 officiers, adjudants et soldats. La brigade est composée de trois bataillons d’entraînement à l’aviation, responsables de l’entraînement initial au vol à voilure tournante/à voilure fixe et de l’entraînement avancé aux aéronefs. ainsi que les tâches spécifiques comprennent la garantie de la sécurité des vols dans les opérations de l’aviation de l’armée en agissant en tant que chirurgien de vol, tout en assurant la santé et la forme physique de la police militaire, des pompiers et des chiens de travail militaires qui soutiennent Ft. Rucker. Chargé de mener une analyse épidémiologique et biostatistique des blessures et des maladies (SARS-CoV-2) et des tendances médicales qui se produisent pendant la formation et d’identifier et de mettre en œuvre des stratégies pour atténuer les retards ou la perte de temps de formation.

05/2018-06/2021

Résident en aérospatiale et médecine du travail

Formation graduée en éducation médicale en aérospatiale et médecine du travail tout en obtenant une maîtrise en santé publique. La formation spécialisée comprenait le cours de chirurgien de vol, le cours d’instructeur/formateur, le cours de cadre spatial, les effets médicaux des rayonnements ionisants, le cours de gestion médicale des victimes chimiques et biologiques à l’USAMIIRD, Fort. Detrick, NASA, 7th Special Forces, Aviation Safety Officer Course, Global Medicine Symposium, OSHA, Dept of Transportation, Textron Bell Helicopters, Brigade Healthcare Course, Preventative Medicine Senior Leaders Course, Joint Enroute Critical Care Course, Army Aeromedical Activity, recherche sur les intervertébraux Maladie du disque.

05/2015-05/2018

Département des services de réadaptation

Médecin généraliste

Affecté à la clinique de médecine physique du centre médical de l’armée Carl R. Darnall avec des tâches spéciales Fonction de médecin généraliste, afin d’atténuer le nombre de patients à haut risque qui sont renvoyés hors poste vers des cliniques de gestion de la douleur et de PM&R. A fonctionné en tant qu’agent d’amélioration des performances pour PM&R, l’OCI de la clinique chiropratique et l’expert en la matière MEB/IDES pour l’équipe multidisciplinaire IPMC. Augmentation significative de l’accès aux soins à la clinique de médecine physique. A joué un rôle déterminant dans la direction de la transition hospitalière pour la clinique chiropratique, contribuant à l’inspection réussie de la Commission mixte qui a suivi. Augmentation de 500 % de l’accès aux soins dans la clinique chiropratique.

9/2013- 5/2015

Département de pédiatrie / Département de déploiement et de médecine opérationnelle

Médecin généraliste

Affecté à la clinique pédiatrique du centre médical de l’armée Carl R. Darnall avec des tâches spéciales au sein du département de déploiement et de médecine opérationnelle. A fourni des soins médicaux aigus et de routine aux nouveau-nés jusqu’à l’âge de 18 ans et a collaboré avec le chef d’équipe de lactation pour développer une matrice de recherche afin d’assurer une utilisation efficace des ressources pour répondre aux mesures de base périnatales PC-05 pour l’accréditation de la Commission mixte. Initiative démontrée en fournissant des soins médicaux d’urgence à l’une des victimes de la fusillade de FT Hood le 2 avril 2014.

10/2012-9/2013

Département de médecine de déploiement/médecine d’urgence

Médecin généraliste

Affecté au Département de déploiement et de médecine opérationnelle du Carl R Darnall Army Medical Center (CRDAMC) avec des tâches spécifiques dirigées par le CRDAMC DCCS. Soutien au déploiement / redéploiement des soldats après le combat, tout en effectuant des rotations cliniques au sein des services d’urgence et de médecine interne pour améliorer l’accès aux soins pour les patients gravement malades. Amélioration de la productivité du SMRC en menant des examens physiques ETS, Chapter, Special Forces, Airborne, Ranger, SERE et OCS/WOCS. Assurer le succès du DODM avec une conformité à 90 % du personnel du CRDAMC de leurs PHA annuels. Sélectionné pour devenir instructeur ACLS.

06/2012-10/01/2012

Département de l’Agence de l’Inspecteur général des armées

Expert en médecine du handicap (SME) – Service temporaire de l’inspecteur général de l’armée

Inspecteur général adjoint sur l’invalidité médicale (expert en la matière)

Sélectionné au-dessus de mes pairs, de toute l’armée, AMEDD comme l’un des trois experts médicaux NARSUM en la matière pour fonctionner en tant qu’inspecteur général adjoint temporaire, dans une inspection dirigée par SECARMY du système MEB/IDES. Planifier, coordonner et mener des inspections d’agences/commandements et recueillir les données et les perspectives requises en rapport avec le sujet de l’inspection. Développement de concepts, d’objectifs et de méthodologies d’inspection tout en coordonnant les exigences du site d’inspection avec les principaux commandements de l’armée ASCC, les DRU, les installations et les composants. Identifié les tendances, analysé les causes profondes des problèmes systémiques et proposé des solutions à l’IG, au chef d’état-major de l’armée et au secrétaire de l’armée pour une mise en œuvre à l’échelle du service.

06/2011-06/2012

Centre médical de l’armée Carl R. Darnall

Système intégré d’évaluation du handicap

Amélioration de l’accès des patients aux soins en effectuant 203 rendez-vous en soins de courte durée en quatre mois. Augmentation de la productivité de 25 % en remplissant 202 NARSUM, 12 TDRL et 42 addenda psychiatriques en neuf mois avec un seul cas renvoyé par le PEB. A exercé les fonctions du chef du MEB et du médecin de l’AQ en leur absence en effectuant l’AQ sur sept NARSUMS et en examinant 13 cas pour l’admission initiale. A fonctionné en tant que responsable de la formation des médecins IDES, appliquant la formation PDA pour développer un programme de formation complet pour les nouveaux médecins MEB/IDES NARSUM.

11/2010-05/2011

Centre médical de l’armée Carl R. Darnall, responsable des opérations hospitalières, des plans cliniques et des opérations médicales

A servi en tant qu’officier des plans cliniques et des opérations médicales pour les opérations hospitalières (HOD), responsable de la synchronisation des opérations externes et internes de MEDCEN soutenant plus de 3 000 employés de MEDCEN ainsi que la plus grande installation militaire du DoD et la population civile environnante ; assisté dans le développement et l’exécution de plans médicaux soutenant l’installation, la garnison, MEDCEN et les événements civils AT/FP et MASCAL

06/2005 – 07/2005

Armée des États-Unis, Texas, Cours de base d’officier – Classe 1er sergent

Supervision de 306 récipiendaires de bourses d’études médicales, dentaires et vétérinaires du HPSP pour la formation de base des officiers. 10/2002 – 08/2003

Armée des États-Unis – Garde nationale du Texas, Texas Flight Medic – Formation d’instructeur EMT / BCLS

10/2001 – 10/2002

Réserve de l’armée des États-Unis, Texas, instructeur/formateur

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS