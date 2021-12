« Je préférerais mourir que de perdre ma liberté » : le président brésilien claque les passeports pour les vaccins

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a comparé les passeports vaccinaux à des laisses de chien au milieu de la guerre de son administration pour empêcher que la mesure discriminatoire ne soit définie comme un mandat au niveau fédéral au Brésil. L’ancien officier militaire a déclaré mardi aux médias du Palacio do Planalto, à Brasilia, qu’il choisirait de « plutôt mourir » que de perdre sa liberté.

« Nous avons demandé [au régulateur sanitaire], pourquoi le passeport santé ? Quelle est cette laisse qu’ils veulent mettre sur le peuple brésilien ? Où est notre liberté ? Je préfère mourir que de perdre ma liberté », a déclaré Bolsonaro.

À la suite de ces déclarations, le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a confirmé que le gouvernement avait annulé l’exigence d’un certificat d’injection Covid-19 pour les voyageurs entrant dans le pays, déclarant aux journalistes que « les gens ne peuvent pas être discriminés entre vaccinés et non vaccinés pour imposer des restrictions ».

« Parfois, il vaut mieux perdre sa vie que de perdre sa liberté », a ajouté Queiroga.

Le régulateur national de la santé Anvisa a recommandé aux voyageurs étrangers de se faire vacciner et de soumettre une preuve de vaccination dans les aéroports, la Cour suprême du Brésil ayant statué que le gouvernement doit finaliser sa position cette semaine.

Le gouvernement de Bolsonaro a annoncé sa décision de ne pas approuver les laissez-passer pour le vaccin Covid, mais a tout de même créé de nouvelles conditions pour que les voyageurs non vaccinés soient mis en quarantaine à leur destination à partir de samedi dans un endroit préféré de leur choix avant le test PCR.

Si les résultats s’avèrent négatifs, même les voyageurs non vaccinés peuvent « profiter de notre grand Brésil », a déclaré Queiroga.

Jusqu’à présent, les autorités brésiliennes de l’immigration n’ont besoin que d’un test PCR négatif pour entrer dans le pays sans exigence de quarantaine.

Le fait que le rejet fédéral des passeports vaccinaux soit censé être la nouvelle politique est encore compliqué par le choix de l’État de Sao Paulo d’adopter le laissez-passer.

Joao Doria, le gouverneur, insiste ouvertement sur le fait que les voyageurs étrangers qui arrivent dans les aéroports de l’État seront tenus de présenter une preuve de vaccination à partir du 15 décembre.

« Le Brésil ne peut pas devenir un paradis touristique pour les négationnistes. Le déni de ce pays n’existe que dans l’esprit de ce ministre [de la santé] et du président », a déclaré Doria en réponse au rejet par l’administration Bolsonaro des passeports vaccinaux.

« Si d’ici le 15 décembre le gouvernement fédéral n’adopte pas le passeport, Sao Paulo l’adoptera », a-t-il ajouté.

Ce n’était pas Bolsonaro la première confrontation avec Doria, l’année dernière, le président a qualifié le gouverneur de « fou » pour avoir défendu l’idée d’un vaccin obligatoire.

« Forcer les gens à se faire vacciner ou à dire que ceux qui ne le prennent pas ne peuvent pas obtenir de passeport, avoir un travail public, c’est de la dictature », a déclaré le président brésilien en novembre 2020.

« Celui qui défend cela est un dictateur, ou un faux dictateur qui est prêt à faire des affaires avec la vie des autres. »

L’ancien gouverneur de Rio de Janeiro, Bolsonaro, a également annoncé en octobre qu’il ne recevrait pas le vaccin car il prétend déjà avoir le poste « immunisation le plus élevé » après sa récupération de la COVID-19 en juillet 2020.

« J’ai décidé de ne plus me faire vacciner. Je vois de nouvelles études… J’ai déjà le taux de vaccination le plus élevé. Je vais me faire vacciner contre quoi ? » A-t-il demandé.

« Ce serait la même chose que de jouer 10 $ à la loterie pour gagner 2 $. Cela n’a pas de sens ».

« Pour moi, la liberté passe avant tout. Si un citoyen ne veut pas se faire vacciner, c’est son droit et c’est tout », a ajouté Bolsonaro.

En septembre 2021, Bolsonaro a été photographié en train de manger une pizza alors qu’il se tenait sur un trottoir à New York où une carte de vaccination est requise pour manger à l’intérieur. Il était en ville pour l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans un autre discours puissant contre les mandats vaccinaux, Christine Anderson, membre du parlement de l’Union européenne, a déclaré : « Je ne serai pas réduite à un simple cobaye vacciné avec un médicament expérimental« .

Les passeports vaccinaux ne sont pas si efficaces pour réduire les taux d’infection à la COVID-19, concluent des experts espagnols. L’étude a révélé que les passeports vaccinaux ont rendu les gens craintifs et conformes plutôt que de réduire la propagation de la COVID-19.

Pendant ce temps, Melissa Ciummei, un investisseur financier indépendant irlandais, pense que les passeports vaccinaux COVID contrôleront finalement votre vie jusqu’au point où un système mondial de crédit social sera en place.

Récemment, dans un jugement révolutionnaire, le tribunal belge a déclaré le régime de passeport vaccinal COVID tout à fait illégal et a menacé d’imposer une amende de 5 000 euros par jour au gouvernement régional qui a insisté et l’a imposé.

Auparavant, le Sénat français avait rejeté la proposition d’un sénateur socialiste de rendre le vaccin COVID expérimental obligatoire pour tous les citoyens vivant en France. Le non-respect entraînerait une amende de 135 euros (environ 150 USD) et 1 500 euros pour les récidivistes.

