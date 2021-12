Docteur BC examine les statistiques «choquantes» des documents de Pfizer publiés

Points saillants du rapport :

Au cours de trois premiers mois de l’étude, sur un total de 42 086 patients, 1 223 sont décédés.

31 % des patients étaient décédés ou souffraient d’effets secondaires à long terme.

27% des femmes enceintes ont eu un événement indésirable grave (c’est-à-dire une fausse couche ou une mortinaissance)

13% des enfants allaités ont subi un événement indésirable (donc les vaccins perdus)

70,6 % des enfants de moins de 12 ans ayant reçu l’injection au cours des trois mois de l’étude ont présenté des effets secondaires graves.

Le Dr Nagase affirme qu’aucune nouvelle substance n’est jugée sûre jusqu’à ce qu’il y ait une décennie de données collectées. Il ajoute que tout événement indésirable est automatiquement dû à la nouvelle substance jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, l’idée que les injections sont sûres est un « mensonge absolu ». En outre, il déclare ce qui devrait être évident, à savoir que le produit aurait dû être retiré du marché le 30 avril lorsque ces découvertes ont été connues pour la première fois. Le fait que le gouvernement ne soit pas responsable de ces blessures et décès, ajoute-t-il, est criminel. — M. Taliano

Mélanie :

Bonsoir. Je suis Melanie Risdon du Western Standard. Et le Dr Daniel Nagase se joint à moi ce soir, quelqu’un qui n’a pas besoin d’être présenté à ce stade. Il est un médecin de l’Alberta et un médecin de la Colombie-Britannique qui pratiquait en Alberta et le Collège des médecins et chirurgiens lui a interdit de continuer à pratiquer en Alberta parce qu’il a traité avec succès certains patients avec de l’ivermectine dans un hôpital de l’Alberta alors qu’ils descendaient avec Covid. Bienvenue, Daniel. Merci de nous rejoindre à nouveau. Je fais juste un peu de suivi avec vous.

Et comment ça se passe ?

Dr Nagase :

Eh bien, j’ai été incroyablement occupé. La première chose que j’aimerais dire à tout le monde au cas où ils n’auraient pas encore entendu parler, c’est que les trois patients que j’ai traités à Rimby, en Alberta, avec de l’ivermectine, sont tous rentrés chez eux. Ainsi, même la patiente qui avait environ 90 ans, elle est retournée dans sa maison de retraite habituelle. C’est donc trois personnes sur trois qui ont été guéries après avoir reçu de l’ivermectine, c’est une excellente nouvelle.

Mélanie :

C’est super à entendre. Nous allions donc vous parler aujourd’hui de certaines informations que Pfizer a dû divulguer. Ils ont été mandatés pour publier, je suppose, des documents ou des informations de leur étude sur les vaccins. Et nous avons certains de ces résultats que vous m’avez envoyés et vous voulez en parler aujourd’hui et parler de certaines des données et de ce qu’elles révèlent et de ce qu’elles disent sur ce qui se passe avec les vaccinations.

Dr Nagase :

Absolument. Le rapport que je regarde est l’analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation reçus jusqu’au 28 février 2021. Il s’agit donc d’un rapport publié par Pfizer lui-même, puis nous publierons le PDF. C’est donc le titre du rapport. Donc, si nous regardons d’abord, je vais faire un partage d’écran ici en regardant la page six. Il s’agit donc de la base de données sur la sécurité de Pfizer, et vous remarquez dans le premier paragraphe qu’ils disent que c’est estimé approximativement. Et il s’agit d’un nombre expurgé de doses de BNT 160 expédiées dans le monde pour un approvisionnement d’urgence du 1er décembre au 28 février 2021.

Donc, tout ce rapport d’événements indésirables couvre une période de trois mois du 1er décembre au 28 février. Maintenant, la chose importante à retenir est que tout le monde dans ce rapport n’a pas reçu sa dose le 1er décembre, car il faut évidemment un certain temps pour que les doses soient distribuées. Donc, les personnes dans ce rapport ont eu cette injection entre un et trois mois. La plupart des données dont je parle seront d’environ deux mois en moyenne que les gens ont eu cette injection dans leurs systèmes. Mais encore une fois, cela peut varier de trois mois, comme trois mois complets à un ou deux jours en ce qui concerne le déroulement de l’injection.

Je vais donc faire défiler un peu vers le bas sur l’écran. Partagez maintenant, je me demande, pouvons-nous extraire le JPEG que j’ai mis en place uniquement avec les numéros surlignés ? Oui. J’ai donc fait quelques calculs de base là-bas et c’est pour voir combien d’effets secondaires il y avait. Donc l’issue de l’affaire. Il y avait donc un total de 42 086. C’est donc dans le coin supérieur droit du tableau 42 086 patients. Ainsi, l’issue du cas s’est rétablie avec des séquelles. La séquelle est donc un effet à long terme. 520 personnes se sont remises de leur événement indésirable, mais avec une invalidité à long terme ou une affection à long terme non guérie au moment du rapport, 11 361 patients, et c’est sur 42 000.

C’est donc 27% des personnes qui ne s’étaient pas remises de leur événement indésirable après avoir reçu cette injection de Pfizer, puis 1223 personnes sont décédées après cette injection. Donc, si vous additionnez ces chiffres jusqu’à 11 361, 521 223, cela fait un peu plus de 31 %. Ainsi, 31% des personnes sont décédées ou ont eu un effet secondaire à long terme ou permanent après avoir reçu cette injection comme celle-ci devrait faire la une des journaux que 31% des personnes au cours des trois premiers mois où ce vaccin a été déployé et administré aux personnes, 31% des personnes sont décédées ou ont eu un effet secondaire de longue durée dont elles ne se sont pas remises ou sont toujours en train de se remettre et ne se sont pas encore remises.

Mélanie :

Maintenant, vous avez d’autres résultats que vous alliez partager avec nous également à partir de ces données.

Dr Nagase :

Absolument. C’est un rapport incroyable à la page douze. Il devrait donc y avoir un fichier JPEG avec les points saillants que j’ai de la page douze de ce rapport. Le voilà. Il s’agit donc de situations où des femmes enceintes ont reçu cette injection. Ainsi, sur les 274 cas, seuls 146 cas n’étaient pas graves, sans événement indésirable. Ainsi, seulement 53%, soit 146 des 274 patientes enceintes qui ont reçu cette injection, n’ont eu aucun événement indésirable significatif.

Mélanie :

Parlent-ils ensuite des événements indésirables? Je suppose que nous avons entendu parler de cas de mortinatalité et de fausses couches.

Dr Nagase :

Signalez qu’il dit qu’il y a eu des fausses couches. Le trimestre d’exposition n’a été rapporté que dans 21 des cas. Donc au premier trimestre, ils ont eu 15 cas, le deuxième trimestre sept et le troisième trimestre deux. Donc, le fait est qu’ils ont des données incomplètes quant au moment où, pendant la grossesse, ces patientes ont reçu leurs injections.

Mélanie :

D’accord.

Dr Nagase :

Mais je veux regarder le premier 2e, 3e, 4e paragraphe de cette page où il est dit 124 cas maternels, 49 étaient sans gravité et 75 étaient graves. Donc ces 75 sur 274, soit 27% des femmes enceintes qui ont reçu cette injection ont eu un événement grave, et l’événement grave comprend les fausses couches et les mortinaissances. C’est donc un danger incroyable. Et encore une fois, cela est connu depuis le 30 avril. Cela a été publié et mis à la disposition des autorités de réglementation depuis le 30 avril. Alors, comment se fait-il que les femmes enceintes aient reçu cette injection tout l’été sans qu’on leur dise qu’il y a 27% de chances que elles vont avoir un événement indésirable grave pendant leur grossesse après avoir reçu cette injection ?

C’est absolument ahurissant.

Mélanie :

Oui, je sais que le récit a été que c’est très sûr pour la grossesse. De toute évidence, je pense que c’est un risque important si vous approchez de 30% de chances de perdre le bébé en ayant un dossier ou en ayant un effet secondaire ou un événement indésirable.

Dr Nagase :

Exactement. Et puis ils vont aussi dans des événements d’allaitement. Ainsi, sur 133 cas d’allaitement, 13% ont eu un événement indésirable pendant l’allaitement, ce qui est absolument extraordinaire. Pourquoi y aurait-il sur le marché des médicaments qui causeraient un taux d’effets secondaires de 13% s’ils étaient pris pendant la respiration, que cet effet secondaire soit chez l’enfant.

Mélanie :

Avec le bébé ou avec la mère.

Dr Nagase :

Il a donc dit que les 17 cas étaient tous des effets sur les enfants et les nourrissons après l’exposition au vaccin par l’allaitement, vous avez eu des cas où la mère avait des problèmes pendant l’allaitement. Mais les 17 cas dont je parle sont des cas où le nourrisson ou l’enfant a été exposé à l’injection par le lait maternel. Il s’agit donc d’une exposition indirecte avec un événement indésirable. Donc, cette idée que le vaccin se répand et est transféré dans le lait maternel est absolument vraie. Cela est prouvé par les propres données de Pfizer sur les événements indésirables. Alors continuez.

Mélanie :

Oui, c’est incroyable que nous examinions cette information. Je sais qu’il y a eu un véritable effort pour empêcher l’hésitation à l’égard du vaccin, pensez-vous qu’ils avaient réellement confiance en ce vaccin, que c’était vraiment le genre de bouée de sauvetage qu’ils appelaient cela ? Il me semble tout simplement déconcertant que cela ait été retenu dans le but d’éviter l’hésitation à la vaccination ?

Dr Nagase :

Scientifiquement parlant, les risques d’injecter du matériel d’ARN à des personnes, les risques d’injecter du matériel d’ARN à un parent qui a un fœtus en développement en lui. Les risques théoriques de l’injection de matériel d’ARN à des enfants sont extrêmement élevés. Les risques scientifiques de faire ces types d’injections génétiques sont extrêmement élevés. Il n’y a donc aucun moyen pour un véritable scientifique de prétendre que c’est sans danger, qu’il s’agit d’une injection sûre qui est totalement inconnue. Les risques théoriques sont extrêmes. Maintenant, entrer dans tout ce récit que c’est sûr et efficace.

Dr Nagase :

Eh bien, nous savons que l’efficacité est lamentable. Regardez à nouveau la quatrième vague en Alberta, c’est-à-dire après que 80 % de la population albertaine en ait reçu l’injection, il semble qu’il n’y ait pratiquement aucune protection contre les variantes. L’autre problème est cette idée que quelque chose qui n’a jamais été utilisé auparavant dans la population humaine peut être déclaré sûr. C’est un mensonge absolu en voici un.

Mélanie :

Surtout compte tenu du fait que Pfizer n’est même pas sorti de sa phase d’essai qui se termine en 2023, je crois.

Dr Nagase :

Exactement. Mais même avec les données de l’essai initial, il montre des quantités massives de preuves sur le degré de dangerosité de cette injection. Et d’un point de vue scientifique général, il n’y a aucun moyen de dire qu’une nouvelle substance qui n’a jamais existé auparavant dans l’histoire humaine connue est sûre jusqu’à ce que vous ayez au moins une décennie de données. Ce qui est censé se produire, c’est s’il y a une nouvelle substance introduite et administrée aux gens, que ce soit un médicament ou quelque chose appelé vaccin ou un additif dans l’eau ou un pesticide qui est ajouté à la nourriture.

Dr Nagase :

Quand quelque chose de nouveau est introduit dans l’espèce humaine, chaque événement indésirable est automatiquement dû à cette nouvelle substance jusqu’à preuve du contraire. Cela signifie donc chaque crise cardiaque, chaque accident vasculaire cérébral, chaque caillot de sang dans les intestins, chaque caillot de sang dans les poumons, chaque problème de cancer, chaque maladie auto-immune. Ceux-ci sont tous automatiquement dus à la nouvelle substance jusqu’à ce qu’il y ait au moins un bilan de dix ans disant, vous savez quoi ? Le taux de crise cardiaque n’a pas changé entre avant la vaccination et après la vaccination. Le taux d’AVC n’a pas changé entre avant et après l’introduction du pesticide.

Dr Nagase :

Le taux de maladies auto-immunes n’a pas changé entre le moment où les gens se faisaient vacciner et après leur vaccination. C’est la bonne science. Cette idée que les autorités de régulation, la télévision, les médecins, les politiciens circulent en disant que c’est sûr est un mensonge absolu. C’est la déclaration la moins scientifique que l’on puisse faire.

Mélanie :

Et aviez-vous d’autres données que vous étiez? Je sais que vous avez peut-être eu une page de plus ou avons-nous couvert tout ce que vous vouliez.

Dr Nagase :

Oui, il y a une page de plus. J’ai pris un JPEG de et c’est juste pour les enfants, car c’est un sujet brûlant en ce moment, puisque cette injection a été approuvée au Canada pour une utilisation sur les enfants entre cinq et onze ans. Regardons donc le rapport Pfizer sur les trois premiers mois où 34 enfants de moins de douze ans ont reçu cette injection. Et est-ce le nombre complet pour le procès de leurs enfants pour cette partie entre janvier et février non, entre décembre 2020 et février 2021, les enfants n’étaient pas censés recevoir cette injection.

Dr Nagase :

Cependant, par inadvertance, un certain nombre d’enfants l’ont fait, et ils ont eu 34 rapports d’enfants recevant cette injection. Sur ces 34 enfants qui ont reçu cette injection, 24 ont eu des effets secondaires graves, soit 70,6 % 70,6 % des enfants de moins de 12 ans ont eu un effet secondaire grave après avoir reçu cette injection ? Comment est-il possible que Santé Canada ait approuvé cette utilisation chez les enfants de moins de douze ans? Avec ce genre de données ? Et Santé Canada est au courant depuis au moins le 30 avril de cette année. Et puis regardons un peu plus bas.

Dr Nagase :

13 de ces 34 enfants qui ont eu un effet indésirable de cette injection ne se sont pas améliorés, 13 n’étaient pas résolus. Alors, comment est-il possible que les collèges de médecins et de chirurgiens, les services de santé publique, Santé Canada poussent cette injection et l’administrent à des enfants de moins de douze ans? C’est une preuve irréfutable de Pfizer eux-mêmes que leur injection est dangereuse.

Mélanie :

Comment cela se passe-t-il ? Je sais qu’à l’origine, lorsque Pfizer a été sollicité pour produire sa documentation et ses recherches, j’ai l’impression que je me souviens qu’ils avaient demandé environ 55 ans pour ensuite produire les informations, mais ils ont ensuite reçu l’ordre de le faire chaque mois. Je crois que c’était le cas. Est-ce correct? Et c’est donc ce que nous regardons. Nous examinons ce qui a été publié à l’origine par Pfizer jusqu’à présent.

Dr Nagase :

Basé sur ce qui a été publié par Pfizer. Jusqu’à présent, selon les informations connues par le gouvernement depuis le 21 avril, ce produit aurait dû être retiré du marché et ne plus jamais être ramené. Pourquoi pensez-vous que c’est un danger au cours des trois premiers mois seulement, être là-bas est extrême.

Mélanie :

Ouais. Quel est le but ? Que pensez-vous qu’il se passe? Pourquoi cela n’a-t-il pas été rappelé? Pourquoi cela n’a-t-il pas été retiré?

Dr Nagase :

Je pense qu’il y a eu une quantité incroyable de corruption au sein du gouvernement canadien, dans les gouvernements provinciaux, à tous les niveaux de gouvernement. Le système de santé publique a été usurpé et transformé en un véhicule de profit. Pour Pfizer, nous avons été complètement rachetés et avons utilisé nos impôts pour enrichir les grandes sociétés pharmaceutiques.

Mélanie :

Je ne peux pas imaginer à quel point il doit être difficile d’être un professionnel de la santé et de savoir ce que vous savez et d’avoir vu ce que vous avez vu et d’essayer toujours de défendre ce que vous êtes et de penser que vous n’avez pas vraiment une voix et vous n’atteignez pas les gens. Que diriez-vous aux responsables de la santé publique si vous pouviez leur parler aujourd’hui ?

Dr Nagase :

Eh bien, ce que je dirais aux responsables de la santé publique, aux médecins qui sont impliqués dans les collèges de médecins et de chirurgiens, aux médecins qui sont impliqués dans les autorités sanitaires. Pourquoi est-ce que connaître la quantité incroyable d’effets secondaires mortels de cette nouvelle injection ? Pourquoi avez-vous continué à pousser son utilisation ?

Mélanie :

Très bonne question. Souhaitez-vous partager autre chose sur ce sujet ?

Dr Nagase :

Je pense qu’il est extrêmement important que cette information soit diffusée. Et je donne beaucoup de crédit au groupe de médecins qui a fait la demande d’accès à l’information qui m’a permis d’obtenir une copie de ce rapport dont j’ai pu discuter avec vous. Ce produit ne devrait donc pas être sur le marché. Il n’aurait pas dû être sur le marché au 30 avril. Et le fait que notre gouvernement ait renoncé à l’immunité de responsabilité pour un produit aussi dangereux et mortel, c’est criminel.

Mélanie :

Eh bien, Dr Negase, merci d’avoir partagé vos idées sur cette information. Et les documents qui ont été publiés jusqu’à présent par Pfizer et bien d’autres sont à venir. Nous resterons donc en contact et nous espérons voir du changement. Nous espérons voir que cette information affecte les décisions qui seront prises dans les semaines et les mois à venir. Merci de nous rejoindre aujourd’hui.

Dr Nagase :

Merci pour votre temps.

Mélanie :

C’était le Dr Nagase. Je me rejoins à nouveau, je viens de nous renseigner sur certains des documents qui ont été publiés par Pfizer sur la base d’une demande de FOI, une demande d’accès à l’information des professionnels de la santé publique et de la santé pour plus de transparence. Nous avons le site Web pour vous. Si vous souhaitez voir plus de documents, ils sont publiés sur leur site Web et nous avons également le lien pour vous sur le nôtre. Merci de vous joindre a nous.

Un médecin passe en revue les statistiques choquantes des documents de Pfizer publiés de meurtres de masse par vaccin

Les chiffres officiels de Pfizer du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 montrent que 31% des piqués sont morts ou ont eu un effet sur la santé à long terme tandis que 27% des femmes enceintes ont subi des effets graves, notamment des fausses couches et des mortinaissances – et les autorités ont cette information depuis avril 30 2021. Nous parlons de meurtre de masse par l’État.

