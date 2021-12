Des responsables du CDC et du NIH associés à EcoHealth pour des recherches illégales de Gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à Wuhan + La prochaine phase de la plandémie concerne les passeports « vaccinaux » numériques et la Troisième Guerre mondiale

EXPOSÉ: les responsables du CDC et du NIH se sont associés à EcoHealth pour effectuer des recherches illégales de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à Wuhan

Comme nous le savons tous maintenant, [An]T[h]ony Fauci du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) et Francis Collins, anciennement du National Institutes of Health (NIH), étaient tous deux complices du financement de la recherche illégale de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à Wuhan, en Chine. Eh bien, il est apparu depuis qu’il y en a beaucoup d’autres dans ces deux agences, ainsi qu’aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont également conspiré pour déclencher la plandémie.

L’un d’eux est le Dr Rima Khabbaz, directeur du Centre national des CDC pour les maladies infectieuses émergentes et zoonotiques. Khabbaz est répertorié comme un « partenaire » de la tristement célèbre EcoHealth Alliance, dirigée par le conspirateur plandémique Peter Daszak.

Daszak, comme vous vous en souvenez peut-être, a été le fer de lance de la recherche illégale sur le gain de fonction qui aurait maintenant créé le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19 (Coronavirus Desease 2019)]. À toutes fins utiles, Daszak a commis une trahison contre les États-Unis en utilisant l’argent des contribuables américains pour créer des armes biologiques mortelles contre les coronavirus.

Un autre nom trouvé sur la page « partenaires » d’EcoHealth Alliance est le Dr Heinz Feldmann, qui travaille comme « chercheur principal » au NIH depuis avril 2015. Feldmann est décrit dans sa biographie du NIH comme un « expert de laboratoire sur les virus à haut confinement (BSL -4) », qui se trouve être le même niveau de biosécurité de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) où les coronavirus de chauve-souris ont été falsifiés par des scientifiques fous.

Le gouvernement américain est rempli de terroristes aux armes biologiques

Il y a aussi le capitaine Jason Thomas, qui travaille comme « coordinateur de biosurveillance » au CDC. De plus, le Dr Stuart Nichol, chef de la section de biologie moléculaire de la branche des agents pathogènes spéciaux au CDC, est répertorié comme partenaire EcoSanté depuis avril 2015.

Remarquez que tout cela est vérifiable publiquement car aucun des noms et leurs connexions n’ont encore été effacés du site Web d’EcoHealth. Apparemment, ils ne se soucient plus de ce que les gens pensent, et pensent probablement que personne ne s’en soucie beaucoup de toute façon.

L’apathie, la lâcheté et l’inaction sont trois virus qui se propagent aux États-Unis depuis des décennies. Et pour l’instant, il ne semble y avoir aucun remède pour aucun d’entre eux, à moins que vous ne comptiez le glissement précipité actuel vers le fascisme absolu comme un remède.

Quoi qu’il en soit, les liens entre le gouvernement fédéral américain et les opérations terroristes d’armes biologiques sont profonds. Vous pourriez même dire que les deux sont une seule et même chose, sur la base des preuves incriminantes qui continuent d’émerger.

Selon The National Pulse, toutes les personnes susmentionnées sont répertoriées comme « conseillers en sciences et politiques » chez EcoHealth. Cela suggère que tous sont toujours activement impliqués dans la conduite de recherches illicites et dangereuses sur les coronavirus de chauve-souris et toutes les autres armes biologiques disponibles.

Et n’oublions pas la Fondation Bill & Melinda Gates, qui est également remplie à ras bord de partenaires d’EcoHealth qui canalisent vraisemblablement l’argent blanchi de l’eugéniste milliardaire vers d’autres projets de niveau « Frankenstein » qui impliqueront davantage de futures versions d’armes biologiques mortelles.

« Quelqu’un d’autre a entendu des grillons ? » a demandé un commentateur à Natural News. « Il n’y en aura aucune, nada, comme aucune mesure prise contre cet homme (Collins) qui devrait déjà être arrêté et interrogé. »

Un autre a souligné que les médias mainstream sont également complices du refus de rendre compte de tout cela. Il faut des médias indépendants pour creuser ce que les entreprises refusent de faire.

« Ils ne rapporteront jamais honnêtement quoi que ce soit qui va à l’encontre de leur récit ou de leurs objectifs », a écrit un autre. « Arrêtez d’attendre qu’ils le fassent, ou de vous attendre à ce qu’ils commettent un jour une trahison contre leur père le diable. »

Les dernières nouvelles sur la plandémie peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

90% de tous les décès « Covid » depuis août sont survenus dans des pays entièrement vaccinés

Les médias d’entreprise répandent une fois de plus l’hystérie à propos de la dernière nouvelle « variante » du coronavirus de Wuhan [un virus fictif (ou réel mais non pandémique et moins infectieux réalisé par gain de fonction – MIRASTNEWS)], qui a été surnommée « Omicron » (Moronic). Ce qu’on ne dit pas au monde, cependant, c’est que les seules personnes touchées sont les « complètement vaccinés ».

Non seulement cela, mais neuf décès « de Covid » sur 10 depuis août sont des décès entièrement vaccinés, ce qui signifie que presque aucune personne non vaccinée ne meurt après avoir été testée « positive ».

À ce stade, la seule plandémie qui existe est celle qui se propage parmi les personnes qui ont reçu les coups. Ceci est pleinement démontré par les données officielles du gouvernement, qui montrent un état de santé presque net pour la population non vaccinée restante.

Dans son rapport hebdomadaire sur les cas, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal, Public Health Scotland (PHS) rapporte que la grande majorité des blessures graves et des décès dus à la « Covid » surviennent chez des personnes qui se sont fait injecter. Les non-injectés se portent très bien pour la plupart.

« En analysant les données contenues dans le rapport ainsi que les données des rapports précédents qui remontent au 14 août 2021, nous pouvons voir que l’Écosse connaît une « pandémie des entièrement vaccinés » depuis au moins août ». rapporte le Daily Exposé.

« Prouver l’introduction de nouvelles restrictions n’a rien à voir avec l’inquiétude que la nouvelle variante Omicron puisse avoir un impact sur l’efficacité des vaccins Covid-19, mais a plutôt tout à voir avec le contrôle, car les vaccins se sont avérés inefficaces pendant des mois. »

Les données sont claires : se faire vacciner augmente massivement le risque de décès

Les données de PHS montrent clairement que depuis août, le nombre de cas non vaccinés diminue progressivement. Dans le même temps, le nombre de cas complètement vaccinés a augmenté.

Les tendances générales montrent que les personnes non vaccinées restent en meilleure santé et mieux protégées contre les dernières variantes, tandis que les personnes entièrement vaccinées succombent de plus en plus à tout ce qui est injecté dans leur corps.

Quant aux hospitalisations, très peu de personnes non vaccinées doivent même se rendre à l’hôpital car leurs symptômes sont légers ou inexistants. On ne peut pas en dire autant des personnes entièrement vaccinées, qui inondent les hôpitaux à un rythme croissant.

« Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les données prouvent que c’est la population entièrement vaccinée qui met à rude épreuve le système de santé et non les non vaccinés comme les autorités et les médias grand public voudraient vous le faire croire », a rapporté le Daily Exposé.

Le point de données le plus choquant de tous est le nombre de morts entre vaccinés et non vaccinés. La disparité est si dramatique qu’on ne peut plus nier que les vaccins sont ce qui tue les gens, pas un « virus » flottant dans l’air.

De loin, les personnes entièrement vaccinées représentent presque tous les décès attribués à la « Covid ». À l’inverse, il n’y a presque pas de personnes non vaccinées qui meurent de la Covid, même en utilisant les mesures officielles du gouvernement pour le calcul. (EN RELATION : des analyses de données indépendantes suggèrent que des millions de personnes entièrement vaccinées sont déjà décédées des suites de leurs injections mortelles.)

Alors que le nombre de décès non vaccinés a pratiquement stagné, le nombre de décès entièrement vaccinés devient exponentiellement parabolique – et avec le temps, la courbe de croissance deviendra probablement encore plus raide.

« Les données disponibles de Public Health Scotland remontant à 14 semaines prouvent qu’il s’agit d’une pandémie de personnes entièrement vaccinées, et que les vaccinés représentent 6 cas sur 10 (57%), 7 hospitalisations sur 10 (70%) , et 9 décès sur 10 Covid-19 (85%) depuis au moins août, cela prouve également que les vaccins Covid-19 sont déjà inefficaces depuis des mois », prévient le Daily Exposé.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles sur le virus chinois et la plandémie des personnes entièrement vaccinées sur Genocide.news.

Ce genre de malaises s’ils sont généralisés vous invalident à participer à toute contestation d’envergure si la vaccination généralisée tourne mal pour la plus grande majorité. Imaginons que toute la population soit vaccinée, qui réclamera justice?

Voici les 18 décès déclarés d'enfants sur Eudravigilance pour les 4 vaccins.

Pour la plupart directement par les labos eux même : pfizer, moderna etc… ou des organismes officiels. Ce qui montre qu'ils se couvrent mais aussi que les médecins ne remontent pas les cas pic.twitter.com/j1tfBrDF6u — marco nius (@NiusMarco) December 14, 2021

UN CULTE DE LA MORT COVID ! Stew Peters et Dr David Martin ! Ils veulent être des DIEUX, des vaccins de mort militaires secrets !

« CES GENS SONT COUPABLES DE CONSPIRATION CRIMINELLE dans un COMPLOT TERRORISTE PRÉPARÉ CONTRE LE PEUPLE AMÉRICAIN ET LE MONDE ! Le Dr David Martin, qui ouvre cette COMPILATION D’ENTREVUES HORRIBLES ET TIRANT LA TÊTE avec la bête conservatrice, Stew Peters, ne perd pas de temps à exposer la conspiration criminelle de l’État profond pour commettre un génocide en introduisant une arme biologique, LÂCHANT ainsi la MORT sur le peuple américain ! Dans cette BOMBE ÉPIQUE DE VÉRITÉ, le Dr Martin nous implore tous d’ARRÊTER LE CULTE DE LA MORT DE LA COVID de continuer à ASSASSINER, OPPRESSER et OUVERTEMENT à faire le LAVAGE DE CERVEAU des citoyens autrefois libres. Poussé et sur-exagéré par les MÉDIAS DE FAKE NEWS, la PLANDÉMIE a réussi à empêcher des moutons ignorants de vivre une vie bien remplie, PARCE QUE LES VACCINÉS SONT TOUS TOMBÉS COMME DES MOUCHES ! Il révèle que SANS ATTÉNUATION SUBSTANTIELLE, nous verrons la population mondiale de la Terre TOMBER À DES NIVEAUX INIMAGINABLES en quelques années seulement !

Ensuite, le prochain INVITÉ ÉPOUSTOUFLANT de Stew nous avertit que le VACCIN TUEUR est une tentative de l’ÉLITE GLOBALE de nous transformer tous en ROBOTS PORTEURS DE CHAIR, autrement connus sous le nom de TRANSHUMAINS : RADICAL NEW TECHNOLIOGIES pour transformer l’idée même de ce que signifie être humain. Ces MORT-TRAFFIQUÉS MORONIQUES veulent utiliser le VACCIN TUEUR de concert avec le GÉNIE GÉNÉTIQUE pour RÉécrire l’ADN HUMAIN et mènent des recherches anti-âge qui pourraient rendre les HUMAINS ÉLITES fonctionnellement immortels et les HUMAINS NON ÉLITES DES ESCLAVES SANS MENTALITÉ ! Ces FREAKS veulent injecter des nanoparticules et greffer des pièces cybernétiques sur – et dans – le corps humain jusqu’à ce qu’il soit difficile de dire où se termine la machine et où commence l’humain. Mais, dans le livre de la Genèse, Dieu dit « …Faisons l’homme à notre image. » Ces ANORMAUX pensent qu’ils peuvent inverser cela et utilisent la technologie pour TRANSFORMER LES HOMMES EN DIEUX !

Enfin, la prochaine invitée de Stew vous soufflera l’esprit avec ses révélations sur la façon dont notre propre armée a INJECTÉ SECRÈTEMENT LE VACCIN DE LA MORT dans des rats de laboratoire sans méfiance et sans le savoir : le personnel militaire américain ! Sans aucun doute, elle s’est enrôlée parce qu’elle voulait servir son pays, mais au lieu de cela, elle a été habituée à mener une guerre inutile et pense qu’elle et DE NOMBREUX AUTRES PERSONNELS MILITAIRES ont été expérimentés à leur insu ou sans leur consentement !

Soyez vigilants : la prochaine phase de la plandémie concerne les passeports « vaccinaux » numériques et la Troisième Guerre mondiale

Bien avant que le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19 (Coronavirus Desease 2019)] ne soit dévoilé par l’administration Trump et les médias, l’eugéniste milliardaire Bill Gates était occupé à élaborer un plan pour injecter dans le monde entier des micropuces de suivi numérique.

Avec l’aide de la fondation mondialiste Rockefeller, des Nations Unies et de divers partenaires public-privé (organisations non gouvernementales ou ONG), la Fondation Bill & Melinda Gates élaborait fébrilement un « agenda de dépopulation et d’eugénisme tout numérique » que nous voyons maintenant se déroule avec la plandémie.

Tout ce qu’il a fallu, c’est le bon catalyseur au bon moment [un virus fictif (ou réel mais non pandémique et moins infectieux réalisé par gain de fonction – MIRASTNEWS)] pour lancer ce programme d’identification électronique, qui, semble-t-il, s’appellera un «passeport vaccinal». (EN RELATION: L’un des ingrédients des préparations de seringues de Gates s’appelle la luciférase et détient un numéro de brevet contenant les chiffres 666.)

« C’est une pièce d’identité entièrement électronique – reliant tout à tout de chaque individu (dossier de santé, criminel, bancaire, personnel et privé, etc.), géré par un organisme d’État ou in extremis, par le secteur privé », rapporte The Burning Platform à propos de la technologie.

« Imaginez – une compagnie d’assurance ou une banque qui gère vos dossiers privés, convertis en une pièce d’identité électronique et éventuellement « puce ». »

Participerez-vous à la « Grande réinitialisation ? »

Il fut un temps dans un passé pas si lointain où l’idée de privatiser les dossiers personnels et de les mettre sur une puce électronique injectable était qualifiée de « théorie du complot ». Maintenant, elle se concrétise sous nos yeux.

Peut-être avez-vous entendu le terme ID2020 ? Il a déjà été discrètement adopté par le Parlement ou décrété dans les pays d’Allemagne, d’Autriche et de France. Et la plupart des gens dans ces pays n’ont aucune idée que cela s’est même produit.

Le gouvernement suisse a essayé la même chose, seulement pour que le peuple suisse le découvre et vote contre par une marge de deux contre un lors d’un référendum.

Finalement, cependant, la technologie sera imposée au monde entier. Le fondateur du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, l’a promis avec sa rhétorique de « Grande réinitialisation », qui se matérialise à une « vitesse de distorsion », grâce à la plandémie.

Pour y arriver, la Troisième Guerre mondiale devra également commencer. Les constitutions devront être abolies, de même que les frontières nationales et la souveraineté. Finalement, tout sera fusionné en un seul, y compris le contrôle du gouvernement et même la religion.

« Cela se passe en silence », prévient The Burning Platform. « Soit par décret, soit par Parlements cooptés et/ou contraints. Une sorte de loi martiale de la santé est mise en œuvre pratiquement partout dans le monde, en mettant l’accent sur l’Occident. »

Revenons aux micropuces implantables, les fondations Gates et Rockefeller financent déjà leur déploiement mondial sous le couvert d’un « passeport de vaccination ».

Maintenant que nous avons la variante « Omicron » (Moronique) dans les délais, la mise en œuvre complète de ce plan est à portée de main. Afin de reprendre une sorte de « nouvelle normalité », on dira aux peuples du monde qu’ils doivent se conformer – afin de garder tout le monde « en sécurité », bien sûr.

Il est important de noter que rien de tout cela n’est financé par les pays membres de l’OMS. Non, ce sont Gates, Rockefeller et d’autres mondialistes qui injectent de l’argent sans fin pour voir leur bébé prendre vie – et ils sont presque arrivés.

Le régime Biden est, bien entendu, également complice. Avec Barack Hussein Obama tirant vraisemblablement les ficelles de son sous-sol à travers un écouteur dans l’oreille de Joe, les mandats de vaccin continuent de se dérouler, malgré quelques revers temporaires dans une poignée de tribunaux.

Chaque pièce est gravée dans le plus grand puzzle, ici et à l’étranger, et avant que vous ne le sachiez, l’ensemble du mécanisme de contrôle mondial sera visible et indéniable. Et à ce moment-là, il sera déjà trop tard pour faire quoi que ce soit : vos seuls choix seront d’obéir ou de mourir.

D’autres nouvelles connexes peuvent être trouvées sur Prophecy.news.

