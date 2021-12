Expert de l’UNESCO Rahul Goswami : Néo-colonialisme, corporatisme et mondialisme multilatéral (Partie 1)

Dans cette vidéo, j’interviewe Rahul Goswami, un expert de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur le patrimoine culturel immatériel en Asie ; un ancien conseiller du Center on Environment Education du ministère indien de l’Environnement ; et un ancien conseiller du ministère de l’Agriculture Programme sur les méthodes traditionnelles de culture. Il a étudié et fait des recherches sur les connaissances traditionnelles pendant environ 30 ans.

Au cours de cette seconde moitié de cet entretien, Goswami historique comment l’entreprise des Nations Unies est une extension du modèle colonial de mondialisation. Expliquant les programmes éducatifs de l’UNESCO, Goswami détaille comment les systèmes éducatifs nationaux et les communautés de savoirs traditionnels des cultures autochtones sont colonisés technocratiquement par des sociétés multinationales en partenariat avec les ailes multilatérales des Nations Unies et d’autres organisations de gouvernance mondiale. Il explique également comment l’UNESCO coopte l’intelligentsia des pays du Sud et d’autres nations postcoloniales afin de recruter des porte-parole qui défendront les directives technocratiques de l’ONU qui supplantent les savoirs traditionnels et les héritages culturels des communautés autochtones. Nous explorons également comment ce processus systématique de « fuite des cerveaux » indigène a ses racines dans le modèle colonialiste d’éducation internationale de Cecil Rhodes à travers ses bourses anglophile Rhodes.

De plus, nous remontons les origines historiques des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies aux politiques malthusiennes de contrôle de la population et de rationnement des ressources adoptées par le premier Directeur général de l’UNESCO, Julian Huxley. Nous examinons également certains des impacts socio-économiques des projets de développement durable des Nations Unies. De plus, nous discutons de la façon dont le déploiement mondial de l’industrie de la «médecine de précision» menace de supplanter les pratiques de médecine indigène, telles que la tradition indienne de la médecine ayurvédique. Enfin, nous explorons des stratégies pour résister et contourner les schémas de corporatisation néo-coloniale de l’ordre mondial multilatéral mis en avant par l’ONU et d’autres institutions de gouvernance mondiale.

Source : Ordre Mondial Scolaire

Traduction : MIRASTNEWS

