Que faudrait-il pour traduire les conspirateurs de la COVID en justice ? + La main forcée de la FDA laisse tomber le document de sécurité explosif de Pfizer

Si la réponse politique à la pandémie avait pris la forme de simples conseils, nous ne serions pas au milieu de cette catastrophe sociale, économique, culturelle et politique. Ce qui a causé le naufrage, c’est l’application de la force politique qui a été intégrée à la réponse à la pandémie cette fois d’une manière qui n’a aucun précédent dans l’histoire de l’humanité.

Que faudrait-il pour traduire les conspirateurs COVID en justice

La réponse s’est appuyée sur la contrainte imposée par tous les ordres de gouvernement. Les politiques ont à leur tour dynamisé un mouvement populiste, Covid Red Guard, qui est devenu une arme civile d’application de la loi. Ils ont surveillé les allées des épiceries pour reprocher aux sans masque. Des drones ont envahi le ciel à la recherche de fêtes à dénoncer et à fermer. Une soif de sang contre les non-conformistes s’est déclenchée à tous les niveaux de la société.

Les blocages ont donné à certaines personnes un sens et un but, comme la guerre le fait pour certaines personnes. La contrainte de matraquer les autres s’est propagée du gouvernement au peuple. La folie a pris le pas sur la rationalité. Une fois cela fait, il n’était plus question de « Deux semaines pour aplatir la courbe ». La manie de supprimer le virus en mettant fin aux contacts de personne à personne s’est étendue à deux ans.

Cela s’est produit aux États-Unis et partout dans le monde. La folie n’a rien obtenu de positif parce que le virus n’a prêté aucune attention aux édits et aux exécuteurs. Mettre fin au fonctionnement social et économique, cependant, a brisé des vies d’innombrables façons, et continue de le faire.

C’est précisément parce que tant de choses sur la vie (et la science) sont incertaines que les sociétés civilisées fonctionnent sur la présomption de la liberté de choisir. C’est une politique d’humilité : personne ne possède assez d’expertise pour présumer le droit de restreindre les actions pacifiques d’autrui.

Mais avec les blocages et la politique du successeur des mandats de vaccination, nous n’avons pas vu d’humilité mais une arrogance étonnante. Les gens qui nous ont fait cela, ainsi qu’à des milliards de personnes dans le monde, étaient si sûrs d’eux-mêmes qu’ils auraient recours à des tactiques d’État policier pour atteindre leurs objectifs, dont aucun ne s’est réalisé, malgré toutes les promesses ce serait bien pour nous.

C’est la contrainte qui est la source de tous les problèmes. Quelqu’un a écrit les édits à la demande de quelqu’un. Quelqu’un a imposé les ordres. Ces personnes devraient être les personnes qui devraient posséder les résultats, indemniser les victimes et autrement accepter les conséquences de ce qu’elles ont fait.

Qui sont-ils? Où sont-elles? Pourquoi n’ont-ils pas intensifié ?

Si vous allez forcer les gens à se comporter d’une certaine manière – fermer leurs entreprises, expulser les gens de chez eux, rester à l’écart des réunions, annuler des vacances, se séparer physiquement partout – vous devez être sacrément certain que c’est la bonne chose à faire. Si les personnes qui ont fait cela étaient si sûres d’elles, pourquoi sont-elles si timides pour prendre leurs responsabilités ?

La question est pressante : à qui la faute précisément ? Pas seulement en général, mais plus précisément : qui était prêt à intervenir dès le début pour dire « Si cela ne fonctionne pas, j’en accepte l’entière responsabilité ? Ou : « Je l’ai fait et je m’y tiens. » Ou : « J’ai fait ça et je suis vraiment désolé. »

Autant que je sache, personne n’a rien dit de tel.

Au lieu de cela, nous avons un gros fouillis de bureaucraties désordonnées, de comités, de rapports et d’ordres non signés. Certains systèmes en place semblent structurés d’une manière qui rend impossible de savoir qui est précisément responsable de leur conception et de leur mise en œuvre.

Par exemple, un de mes amis était harcelé par son école pour ne pas être vacciné. Il voulait parler à la personne qui a imposé la règle. Dans son enquête, tout le monde s’est renvoyé la balle. Cette personne a constitué un comité qui a ensuite convenu des meilleures pratiques laissées par d’autres directives imprimées approuvées par un autre comité, qui avaient été mises en œuvre par une institution similaire sur un autre sujet. Cela a ensuite été adopté par une division différente et transmis à un autre comité pour mise en œuvre en tant que recommandation, puis il a été émis par une autre division entièrement.

Incroyablement, tout au long de l’enquête, il n’a pas réussi à trouver une seule personne prête à intervenir et à dire : j’ai fait cela et c’était ma décision. Tout le monde avait un alibi. C’est devenu une grosse bouillie de bureaucratie sans responsabilité. C’est un pot de pâte dans lequel chaque mauvais acteur a pré-construit une cachette.

C’est la même chose pour de nombreuses personnes qui ont été licenciées pour avoir refusé de divulguer leur statut vaccinal. Leurs patrons disent généralement qu’ils sont vraiment désolés pour ce qui s’est passé ; si cela ne tenait qu’à eux, la personne continuerait à travailler. Leurs patrons à leur tour hésitent et accusent une autre politique ou un autre comité. Personne n’est prêt à parler aux victimes et à dire : « J’ai fait cela et je m’y tiens ».

Comme des millions d’autres, j’ai été matériellement touché par la réponse à la pandémie. Mon histoire manque de drame et n’est en rien proche de ce que d’autres ont vécu, mais elle est saillante parce qu’elle est personnelle. J’ai été invité à participer à une apparition en direct en studio à la télévision, mais j’ai ensuite été refusé parce que je refusais de divulguer mon statut vaccinal. J’ai été envoyé dans un studio séparé réservé aux impurs où je me suis assis seul.

La personne qui m’a informé a dit que la politique était stupide et il s’est opposé. Mais c’est la politique de l’entreprise. Peut-être que je peux parler à son patron ? Oh, il est contre ce genre de choses aussi. Tout le monde pense que c’est stupide. Qui est alors responsable ? La responsabilité est toujours transférée dans la chaîne de commandement, mais personne n’acceptera le blâme et n’en supportera les conséquences.

Même si les tribunaux ont à plusieurs reprises rejeté les mandats en matière de vaccins, il existe un consensus universel sur le fait que les vaccins, tout en offrant peut-être des avantages privés, ne contribuent pas à arrêter les infections ou à se propager. C’est-à-dire : la seule personne qui pourrait souffrir d’être non vaccinée est le non vacciné lui-même. Et pourtant, des gens perdent leur emploi, ratent la vie publique, sont séparés et bloqués et paient un lourd tribut pour ne pas se conformer.

Et pourtant, il y a encore des gens qui intensifient le jeu du blâme qui ne blâme ni le gouvernement ni les autorités de santé publique ni personne en particulier mais plutôt toute une classe de personnes : le mal non vacciné.

« Je suis furieux contre les non vaccinés », écrit Charles Blow du New York Times, un journal qui a lancé la propagande en faveur du verrouillage dès le 27 février 2020. « Je n’ai pas honte de le révéler. Je ne cherche plus à les comprendre ni à les éduquer. Les non vaccinés choisissent de faire partie du problème. »

Dans quelle mesure les non vaccinés sont-ils précisément le problème ? Car, écrit-il, « il est possible de contrôler le virus et d’atténuer sa propagation, si plus de personnes sont vaccinées ».

C’est tout à fait faux, comme nous l’avons vu à partir des expériences de nombreux pays à travers le monde. Recherchez Singapour ou Gibraltar ou Israël ou tout autre pays à haute vaccination et voyez leurs tendances de cas. Ils ont l’air identique ou pire que les pays à faible vaccination. Nous savons d’après au moins 33 études que les vaccins ne peuvent pas et n’arrêtent pas l’infection ou la transmission, c’est précisément pourquoi Pfizer et des gens comme Anthony Fauci exigent le 3e et maintenant le 4e vaccin. Des piqûres sans fin, toujours avec la promesse que le prochain atteindra l’objectif.

M. Blow propage des mensonges. Pourquoi? Parce qu’il y a un appétit là-bas pour étiqueter quelqu’un ou quelque chose avec la faute de l’épave. Les non vaccinés sont les boucs émissaires pour détourner l’attention du vrai problème de découvrir et de demander des comptes à ceux qui ont entrepris cette expérience sans précédent.

Le problème maintenant est de savoir qui ils sont. Le gouverneur de New York a fait des choses terribles, mais il a maintenant démissionné. Son frère à CNN a propagé une idéologie de verrouillage mais il a été licencié. Le maire de New York a perpétré le mal mais il quitte son poste en douce dans quelques semaines. Certains gouverneurs qui ont enfermé leurs populations ont refusé de se représenter et feront de leur mieux pour disparaître.

Le Dr Deborah Birx, dont nous savons avec certitude qu’elle est la personne qui a convaincu Trump d’approuver les blocages, a discrètement démissionné et a fait de son mieux pour éviter les projecteurs. Le journaliste du New York Times qui a attisé l’hystérie totale tout en appelant à un verrouillage brutal a depuis été licencié de son travail. Il en va de même pour des centaines de responsables de la santé publique qui ont démissionné ou ont été licenciés.

Qui reste à blâmer ? Le candidat le plus probable ici est Fauci lui-même. Mais je peux déjà vous dire son excuse. Il n’a jamais signé une seule directive. Ses empreintes digitales ne figurent sur aucune législation.

Il n’a jamais publié d’édits. Il n’a jamais fait arrêter personne. Il n’a jamais bloqué l’entrée d’aucune église ni personnellement cadenassé aucune école ou entreprise. Il est simplement un scientifique faisant des recommandations soi-disant pour la santé des gens.

Il a aussi un alibi.

Cela me rappelle en grande partie la Première Guerre mondiale, la « Grande Guerre ». Recherchez les causes. Ils sont tous amorphes. Nationalisme. Un assassinat. Traités. Des confusions diplomatiques. Les Serbes. Pendant ce temps, aucune de ces raisons ne peut réellement expliquer 20 millions de morts, 21 millions de blessés, et des économies et des vies détruites partout dans le monde, sans parler de la Grande Dépression et de la montée d’Hitler qui ont résulté de cette épouvantable catastrophe.

Malgré les enquêtes, les innombrables livres, les audiences publiques et la fureur publique qui a duré une décennie ou plus après la Grande Guerre, personne n’a jamais accepté la responsabilité. Nous avons vu une répétition de la même chose après la guerre en Irak. Y a-t-il une trace de quelqu’un qui a dit « J’ai pris la décision et j’avais tort » ?

Ce sera peut-être le cas pour les confinements et les mandats de 2020 et 2021. Le carnage est indicible et durera une génération ou deux ou plus. Pendant ce temps, les responsables sortent lentement de la vie publique, trouvent de nouveaux emplois et se désinfectent les mains de toute responsabilité. Ils nettoient les curriculum vitae et, lorsqu’on leur demande, blâment n’importe qui et tout le monde sauf eux-mêmes.

C’est le moment où nous nous trouvons : une classe dirigeante terrifiée d’être découverte, appelée et tenue pour responsable, et donc incitée à générer une série interminable d’excuses, de boucs émissaires et de distractions (« Vous avez besoin d’un autre vaccin ! »).

C’est la conclusion la moins satisfaisante de cette horrible histoire. Mais voilà : il est très probable que les personnes qui nous ont fait cela ne seront jamais tenues pour responsables, ni devant aucun tribunal ni devant aucune audience législative. Ils ne seront jamais obligés d’indemniser leurs victimes. Ils n’admettront même jamais qu’ils ont eu tort. Et c’est là que réside ce qui pourrait être la caractéristique la plus flagrante de la mauvaise politique publique : ce n’est pas et ne sera pas la justice ou quoi que ce soit qui ressemble même vaguement à la justice.

C’est en tout cas ce que l’histoire suggère. Si c’est différent cette fois-ci et que les auteurs font face à certaines conséquences, cela n’arrangerait toujours pas les choses, mais au moins cela créerait un précédent fabuleux pour l’avenir.

Jeffrey A. Tucker est fondateur et président du Brownstone Institute et auteur de plusieurs milliers d’articles dans la presse savante et populaire et de dix livres en 5 langues, le plus récent étant Liberty ou Lockdown. Il est également l’éditeur de The Best of Mises. Il parle abondamment sur des sujets d’économie, de technologie, de philosophie sociale et de culture. Cet article a été initialement publié par le Brownstone Institute.

La délivrance d'ivermectine et d'antibios est empêchée, parce que l’accord conclu entre UE et Pfizer stipule que même si un médicament efficace était trouvé pour traiter le Covid-19, le contrat ne peut pas être annulé.

Cela va au delà de la monstruosité… pic.twitter.com/6hUSSj3LyI — Marquis de Dreslincourt (@dreslincourt) December 15, 2021

Revue de presse :

Le gouvernement britannique refuse de révéler les détails du "premier décès lié à Omicron"! La grande Manipulation a encore frappé…https://t.co/5VPWTWjU6M via @AubeDigitale — CourrierDesStratèges (@CStrateges) December 15, 2021

Jamaïque : clairement en mode de contrôle de la population

La main forcée de la FDA laisse tomber le document de sécurité explosif de Pfizer

Par Sonia Elijah

Les documents hautement confidentiels de Pfizer, qui ont été synonymes de l’extrême manque de transparence révélé par les actions d’agences gouvernementales cruciales, au cours des 20 derniers mois, conduisent les critiques du récit officiel à exiger « montrez-nous les données », est enfin révélé – en quelque sorte, les premières centaines de pages rédigées sur un trésor de 451 000.

Qu’est-ce qui a conduit à la divulgation?

La faille dans la protection des données de type dôme de fer de Pfizer et de la Food and Drug Administration (FDA), est arrivée sous la forme d’une publication de la Freedom of Information Act (FOIA) avec la demande déposée le 27 août 2021, pour accéder à toute la documentation de Pfizer sur laquelle la FDA s’était appuyée pour autoriser le vaccin Covid-19 Pfizer-BioNTech pour une autorisation d’utilisation d’urgence. Une agence qui a reçu une demande FOIA est tenue de « déterminer dans les 20 jours ouvrables suivant la réception d’une telle demande si elle doit se conformer à cette demande », comme le prévoit la loi FOIA de 1967. Il a fallu trois mois à la FDA pour publier les 91 premières pages expurgées, le 20 novembre.

La demande FOIA a été émise par un groupe de plus de 30 scientifiques et universitaires qui ont déposé un procès en action civile contre l’agence parce qu’ils ne se sont pas pleinement conformés à la demande, puisque moins de 1% de la documentation a été publiée et que la FDA a pris position que toutes les données seraient partagées d’ici 2076. Par la suite, l’agence gouvernementale a eu l’audace de repousser la date encore plus loin à 2096. Cela était dû à leur récente divulgation de l’existence de milliers de pages supplémentaires, totalisant 451 000 par rapport à l’original déclaré 320 000 pages. Cependant, le rythme auquel la FDA est disposée à publier la documentation n’a pas changé et reste à 500 pages par mois. Il convient de noter qu’il n’a fallu que 108 jours à la FDA pour examiner toute la documentation de Pfizer avant d’autoriser le vaccin Pfizer BNT162B2 pour une autorisation d’utilisation d’urgence le 1er décembre 2020.

Les scientifiques, les responsables de la santé publique et les universitaires, dirigés par le Dr Peter McCullough, ont formé le groupe de plaignants, PHMPT (Public Health and Medical Professionals for Transparency) et sont représentés par le cabinet d’avocats Aaron Siri, de Siri & Glimstad LLP.

Dans une interview exclusive avec Trial Site News, Aaron Siri, associé directeur du cabinet, qui possède une vaste expérience en litige civil, a déclaré :

« Le tribunal n’a pas encore ordonné la production d’une seule page. Pour la plupart, lorsque notre entreprise soumet une demande FOIA, elle [l’agence] produira des documents, mais la FDA veut le faire à un rythme incroyablement lent, sans rapport avec les besoins de la demande. Le combat n’est pas de savoir s’ils le produiront – ils le produiront. Le combat est de savoir combien de temps cela prendra, puis le combat une fois que nous aurons ce sera les rédactions qu’ils mettront en place.

Lorsque je lui ai demandé si des demandes FOIA seraient faites pour obtenir la documentation de Moderna et Janssen (une filiale de Johnson and Johnson) fournie à la FDA pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence, il a répondu :

« Vous ne pouvez pas faire de demande tant qu’un vaccin n’a pas été autorisé. L’autorisation d’utilisation d’urgence n’est pas la même chose qu’un permis ou une approbation. Le vaccin Pfizer est le seul vaccin qui a été autorisé/approuvé comme « sûr et efficace » selon la FDA le 23 août 2021. »

Des détails sur l’affaire et les documents judiciaires pertinents peuvent être trouvés sur le blog d’Aaron Siri, Injecting Freedom.

Les premières centaines de pages des documents Pfizer récemment publiés ont été partagées sur le site Web du PHMPT.

L’objectif de ce rapport d’enquête est centré sur le document de 38 pages, intitulé « Analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation de PF-07302048 (BNT162B2) reçus jusqu’au 28 février 2021 ». Le rapport a été préparé par Pfizer, entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021. Les rapports d’événements indésirables proviennent des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Allemagne, de la France, du Portugal, de l’Espagne et de 56 autres pays.

Il est intéressant de noter que l’artefact représente une analyse modifiée fournie par Pfizer, une réponse à leurs échecs associés à la soumission incomplète d’un dossier de données de sécurité à la FDA, que l’agence a commenté. Une référence est faite à la demande de la FDA du 9 mars à Pfizer : « Nous sommes plus intéressés par une analyse cumulative des données de sécurité post-autorisation pour soutenir votre future soumission BLA. Veuillez soumettre une analyse intégrée de vos données de sécurité post-autorisation cumulatives, y compris l’expérience post-autorisation aux États-Unis et à l’étranger, dans votre prochaine soumission BLA. Veuillez inclure une analyse cumulative des risques identifiés importants, des risques potentiels importants et des domaines d’informations manquantes importantes identifiés dans votre plan de pharmacovigilance, ainsi que des événements indésirables d’intérêt particulier et des erreurs d’administration de vaccin (associées ou non à un événement indésirable). Veuillez également inclure les données de distribution et une analyse des événements indésirables les plus courants. De plus, veuillez soumettre votre plan de pharmacovigilance mis à jour avec votre soumission BLA.

Les nombreuses inconnues

Au cours de la courte période de trois mois au cours de laquelle les données ont été « signalées spontanément à Pfizer », 42 086 cas ont été enregistrés avec 158 893 événements. Selon les données, on peut interpréter que la personne moyenne (cas) aurait souffert d’un peu moins de quatre symptômes (événements). Particulièrement troublant, la FDA a choisi de protéger les intérêts de Pfizer en réduisant le nombre total de doses à (b) (4), entravant la capacité de calculer les taux d’incidence et de fournir une analyse significative des données. Un autre fait profondément préoccupant se concentre sur les limitations importantes citées par Pfizer : « l’ampleur de la sous-déclaration est inconnue. » En ce qui concerne ce sujet, les chercheurs à la tête d’une importante étude de Harvard menée de 2007 à 2010 ont découvert que « moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la FDA. » En supposant que ce calcul soit correct, nous pouvons conclure que le 42 086 cas représentent un montant incroyablement sous-déclaré.

D’autres « inconnues » importantes parsemées tout au long de l’analyse de Pfizer sont :

2990 cas où le sexe est inconnu

6876 cas où l’âge est inconnu

9440 cas où les résultats sont inconnus

Une autre anomalie qui se démarque est que pour les résultats des cas, Pfizer a choisi d’inclure ceux qui se remettent d’événements indésirables dans la même catégorie que ceux qui se rétablissent, sous l’étiquette « Récupéré/Récupérant ». Ce mouvement à lui seul semble discutable.

Le grand nombre de déclarations spontanées d’événements indésirables

De manière alarmante, l’analyse note le fait qu’il y a eu un si grand nombre d’événements indésirables, classés comme « cas graves » au cours de cette courte période de temps, que Pfizer a dû embaucher plus d’employés à temps plein et faire des technologies importantes changements pour faire face au traitement des rapports volumineux tout en respectant les délais de déclaration réglementaires. Comme indiqué dans le document :

« En raison du grand nombre de rapports d’événements indésirables spontanés reçus pour le produit, le titulaire de l’AMM a donné la priorité au traitement des cas graves, afin de respecter les délais de notification réglementaires accélérés et de garantir que ces rapports sont disponibles pour la détection des signaux et l’activité d’évaluation. » Le rapport a poursuivi en indiquant comment Pfizer a traité ce grand nombre de rapports d’événements indésirables. « Pfizer a également pris plusieurs mesures pour aider à atténuer la forte augmentation des rapports d’événements indésirables. Cela comprend des améliorations technologiques importantes et des solutions de processus et de flux de travail, ainsi que l’augmentation du nombre de collègues chargés de la saisie des données et du traitement des cas. À ce jour, Pfizer a embauché des employés b4 supplémentaires à temps plein (ETP). »

(*b4 est un terme rédigé)

Les 1228 décès

Dans le document auto-généré de Pfizer, un grave signal d’alarme fait surface : 1228 personnes sont décédées dans les trois mois suivant la prise du vaccin, alors qu’aucun enregistrement ne précise le sexe des participants à l’étude décédés. Ces données, qui ont des implications importantes sur la sécurité, étaient connues de Pfizer fin février, mais le 12 avril, le Dr Mace Rothenberg, ancien médecin-chef de Pfizer, a déclaré au Washington Journal au sujet du développement du vaccin Pfizer : « Je peux dire vous qu’aucun coin n’a été coupé » et « il n’y a eu aucun décès qui est survenu directement à cause du vaccin seul. » Ceux qui défendent l’innocuité du vaccin Pfizer ont avancé l’argument selon lequel « la corrélation n’implique pas la causalité, dans laquelle deux événements se produisant ensemble n’établissent pas de relation de cause à effet ».

La page 10 de l’analyse de Pfizer présente un important risque identifié d’anaphylaxie avec neuf décès signalés. Quatre sur neuf sont survenus le même jour que les individus ont été vaccinés (voir ci-dessous).

Pfizer a souligné que ces personnes avaient des problèmes de santé sous-jacents, mais que tous les quatre meurent le même jour où ils ont reçu le vaccin, suggère une causalité potentielle de la mort vaccinale.

Dans le tableau 7 des pages 16-17, 1403 cas d’AESI cardiovasculaires (événement indésirable d’intérêt spécifique) ont été signalés et segmentés comme suit : arythmie ; Insuffisance cardiaque ; Insuffisance cardiaque aiguë ; Choc cardiogénique; Maladie de l’artère coronaire; Infarctus du myocarde; Syndrome de tachycardie orthostatique posturale ; Cardiomyopathie d’effort ; Tachycardie.

La latence d’apparition de l’événement pertinent variait de moins de 24 heures à 21 jours. Cela signifie que les événements pertinents se sont produits à tout moment moins de 24 heures jusqu’à 21 jours après la réception du vaccin, avec une médiane de moins de 24 heures. 136 événements pertinents ont été fatals. Par conséquent, 50 % de ces résultats pertinents (y compris les décès) sont survenus moins de 24 heures après avoir reçu le vaccin. Cela indique à nouveau la causalité des décès par vaccin.

Pourtant, Pfizer conclut en quelque sorte : ‘Cet examen cumulatif des cas ne soulève aucun nouveau problème de sécurité. La surveillance continuera’.

En examinant la catégorie « AESI à médiation immunitaire/auto-immune », 1050 cas ont été signalés, avec un peu plus de trois fois plus de femmes touchées que d’hommes – il y a eu 12 issues fatales. La médiane de la latence d’apparition de l’événement pertinent était inférieure à 24 heures, ce qui suggère à nouveau une causalité de décès par vaccin.

La gravité des cas

En regardant le graphique ci-dessous, une partie importante des cas sont signalés comme graves par rapport aux cas non graves avec le plus grand nombre de cas graves dans la catégorie « troubles généraux ». Un cas grave est un cas qui est médicalement significatif entraînant soit une hospitalisation, soit une conséquence potentiellement mortelle ou la mort. Il est intéressant de noter que pour les cas cardiaques, immunitaires, vasculaires et les infections, les cas graves dominent et pour les cas immunitaires, tous sont classés comme graves.

Les femmes ont été 3 fois plus touchées par les effets indésirables du vaccin.

Dans l’ensemble, dans toutes les catégories d’AESI (événements indésirables d’intérêt particulier), les femmes étaient généralement trois fois plus touchées que les hommes. Cependant, cela n’a été nulle part aussi prononcé que dans le cas de l’anaphylaxie (une réaction allergique potentiellement mortelle), où les femmes étaient plus de huit fois plus touchées. Sur les 1002 cas d’anaphylaxie signalés répondant au niveau de Brighton Collaboration de 1 à 4 (le niveau 1 étant le plus haut niveau de certitude diagnostique de l’anaphylaxie), 876 femmes ont été touchées par rapport à 106 hommes. Les femmes étaient également significativement plus touchées par les événements cardiovasculaires ; 1076 femmes ont été signalées comme cas contre 291 hommes. Les données statistiquement significatives révèlent la possibilité réelle de risques de sécurité vaccinale spécifiques au sexe.

Pourtant, nulle part dans l’analyse de Pfizer, la société ne commente ces données, mais réaffirme plutôt avec confiance, « l’examen cumulatif des cas ne soulève aucun nouveau problème de sécurité ».

Les informations manquantes

Il convient également de noter que les données associées à « l’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement » ont été en quelque sorte exclues dans l’analyse originale soumise à la FDA. Dans la version amendée, 413 cas indésirables sont rapportés dont 84 classés comme graves.

Les issues de grossesse pour les 270 grossesses ont été signalées comme avortement spontané (23), issue en attente (5), naissance prématurée avec décès néonatal, avortement spontané avec décès intra-utérin (2 chacun), avortement spontané avec décès néonatal et issue normale (1 chacun) .

Il est alarmant que Pfizer affirme qu’« aucun signal de sécurité n’a émergé de l’examen de ces cas d’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement ». Les données contenues dans le document fortement rédigé semblent contredire cette évaluation optimiste.

Chez les enfants de moins de 12 ans, ce qui manquait à l’origine dans l’analyse de Pfizer, 34 cas ont été signalés, dont 24 ont été classés comme graves. Le fait que de jeunes enfants aient reçu le vaccin Pfizer suscite des inquiétudes car l’autorisation d’utilisation d’urgence n’a pas été accordée à la société pour l’administrer à la population pédiatrique à ce moment-là. De plus, la tranche d’âge a soulevé une alarme considérable étant donné qu’elle « de 2 mois à 9 ans ». Le rapport manque de données sur le nombre total d’enfants ayant reçu le vaccin, par conséquent, il n’y a aucun moyen de calculer les taux d’incidence pour extrapoler une analyse significative.

Exemple de liste des AESI connus dans l’analyse cumulative de Pfizer.

Affections hématologiques et du système lymphatique : Adénopathies lymphatiques

Événements cardiovasculaires : infarctus aigu du myocarde ; Arythmie ; Insuffisance cardiaque ; Insuffisance cardiaque aiguë ; Choc cardiogénique; Maladie de l’artère coronaire; Infarctus du myocarde; Syndrome de tachycardie orthostatique posturale ; Cardiomyopathie d’effort ; Tachycardie

Problèmes gastro-intestinaux

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Infections et infestations

Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif : arthralgie ; Arthrite; Arthrite bactérienne; Syndrome de fatigue chronique; polyarthrite; Polyneuropathie; Syndrome de fatigue post-virale ; La polyarthrite rhumatoïde

Troubles du système nerveux

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : infections des voies respiratoires inférieures ; insuffisances respiratoires, infections virales des voies respiratoires inférieures; syndrome de détresse respiratoire aiguë; Intubation endotrachéale; Hypoxie ; Hémorragie pulmonaire ; Trouble respiratoire ; Syndrome respiratoire aigu sévère

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Anaphylaxie

Maladie augmentée associée au vaccin (VAED) comprenant la maladie respiratoire augmentée associée au vaccin (VAERD).

COVID-19

Paralysie faciale

Troubles à médiation immunitaire/auto-immuns

Neurologique (y compris la démyélinisation) : Convulsions ; Ataxie; Cataplexie ; Encéphalopathie ; Fibromyalgie ; Augmentation de la pression intracrânienne ; Méningite; Méningite aseptique ; Narcolepsie

Liés à la grossesse : infection de la cavité amniotique ; Césarienne; Anomalie congénitale; Décès néonatal; Éclampsie; syndrome de détresse fœtale ; Bébé de faible poids à la naissance ; Exposition maternelle pendant la grossesse ; placenta praevia; Pré-éclampsie ; Accouchement prématuré; Mortinaissance ; Rupture utérine ; Vasa praevia

Rénal : Lésion rénale aiguë, insuffisance rénale

Événements thromboemboliques : embolie et thrombose ; AVC AESI, thrombose veineuse profonde ; Coagulation intravasculaire disséminée; Embolie; Embolie veineuse ; Embolie pulmonaire

Cela vaut la peine de comparer la liste ci-dessus avec la liste ci-dessous accessible via le site Web de la FDA sous le document « fiche d’information Pfizer-BioNTech pour les destinataires et les soignants », révisée au 9 décembre 2021. Il est évident de voir que de nombreux les effets secondaires menaçants n’ont pas été inclus, même si l’analyse cumulative de Pfizer des rapports d’événements indésirables post-autorisation a été produite pour la FDA le 30 avril 2021.

Conclusion

Bien que cet auteur s’efforce de rester aussi objectif et impartial que possible, un examen approfondi de ce rapport suggère que la FDA et Pfizer ont semblé dissimuler au public toute l’étendue des effets secondaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Si cette hypothèse est en fait vraie, alors l’agence de réglementation « Gold Standard » et la prestigieuse société pharmaceutique multinationale ont jeté par la fenêtre tout le concept de consentement éclairé.

C’est aussi une parodie que des mois plus tard, la FDA a traîné les pieds et a publié cet important document de sécurité basé sur des rapports de cas d’événements indésirables en vertu de la loi FOIA. Les rapports de cas jouent un rôle important dans la pharmacovigilance. La reconnaissance du lien entre la thalidomide administrée aux mères et les malformations chez leurs bébés a été déclenchée par un rapport de cas.

Peut-être encore plus dévastateur – et une parodie de tout l’intérêt des systèmes de réglementation avancés destinés à assurer la sécurité publique – serait que si la FDA gagnait le différend en cours pour retarder la publication d’informations, le public devrait attendre 75 ans supplémentaires pour accéder à toutes les données, ce qui d’ici là sera bien trop tard.

Rappelez-vous ce qu'ils ont dit et tous leurs mensonges – Internet est éternel

