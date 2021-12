Des e-mails révèlent comment le Dr Fauci et Mark Zuckerberg se sont entendus pour imposer un contrôle sur le récit de la pandémie

Cette divulgation est un exemple de la facilité avec laquelle les grandes entreprises technologiques et le gouvernement peuvent facilement utiliser des informations individuelles et les utiliser pour restreindre les libertés civiles.

Dans l’échange, Zuckerberg insiste : « Je veux m’assurer que vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin pour accélérer le développement d’un vaccin. »

Zuckerberg, dont la fondation personnelle a mentionné dans l’e-mail qu’ils avaient investi des centaines de millions de dollars pour assurer la victoire de Joe Biden en 2020, a proposé son aide au directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) un mois seulement après que le duo eut établi des liens via des e-mails qui ont ensuite été expurgés par le gouvernement américain.

Dans son intégralité, l’e-mail de Zuckerberg à Fauci le 8 avril se lit comme suit :

Tony :

Je vous écris pour vous remercier à nouveau pour tout ce que vous faites et pour voir s’il y a autre chose que Facebook, l’Initiative Chan Zuckerberg ou moi-même pouvons faire pour vous aider dans vos efforts pour lutter contre Covid et rouvrir la société.

Si nous envisageons une période prolongée de resserrement et d’assouplissement des restrictions sur les abris dans tout le pays, alors s’il existe des rapports de données agrégés et anonymisés que Facebook peut générer pour faciliter ces décisions, par exemple, nous serions heureux de le faire et voulons pour nous assurer que nous donnons la priorité au bon travail. Nous avons lancé une enquête sur les symptômes, qui, espérons-le, donnera un indicateur avancé des cas, comté par comté, pour éclairer les décisions de santé publique. Si vous pensez qu’il existe d’autres ressources de données agrégées, faites le moi savoir.

À plus long terme, [SUPPRIMÉ] et je veux m’assurer que vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin pour accélérer le développement d’un vaccin. Cela semble être un domaine qui reçoit beaucoup d’investissements, mais s’il y a des approches prometteuses sur lesquelles on ne travaille pas actuellement – ou s’il y a des domaines qui pourraient utiliser plus de ressources – faites le moi savoir et nous serions heureux d’examiner les financer.

Merci encore pour votre leadership à ce sujet. Et je sais à quel point vous êtes occupé, il n’est donc pas nécessaire de répondre à cet e-mail s’il n’y a rien pour nous aider en ce moment. J’espère que tu vas bien.

Mark

En réponse à l’e-mail de Zuckerberg, Fauci a écrit :

Mark:

Merci pour la note et pour votre offre d’aide. Je vais réfléchir sérieusement aux façons dont nous pouvons accepter votre offre.

Meilleurs vœux,

Tony

L’échange entre les deux intervient au milieu d’e-mails séparés entre le PDG de Facebook et le directeur du NIAID discutant du «Coronavirus Information Hub» de la plate-forme de médias sociaux et de la façon dont ils pourraient imposer un contrôle sur le récit autour de la pandémie.

Lorsque la sénatrice Marsha Blackburn a soulevé la question plus tôt cette année, Fauci a nié toute implication avec le chef de Facebook.

« Je n’ai aucune idée de ce qu’elle vient de dire, je n’ai aucune idée de ce dont elle parle. Je n’ai aucune idée de ce dont elle parle… Je n’ai aucune idée de ce dont elle parle.

Fauci sur MSNBC, le 9 juin 2021

L’année dernière, un groupe de scientifiques indiens a découvert que le coronavirus avait été conçu avec des insertions similaires au SIDA. Après que GreatGameIndia a publié les résultats de l’étude, celle-ci a suscité de vives critiques au point que les auteurs ont été contraints de rétracter leur article.

Maintenant, les courriels de Fauci révèlent que c’est le Dr Anthony Fauci lui-même qui a menacé les scientifiques indiens et les a forcés à retirer leur étude liant la COVID-19 au virus du sida.

Deux autres scientifiques de premier plan à la tête de la réponse de la Grande-Bretagne à la pandémie de Covid-19 se sont entendus avec le Dr Fauci dans une dissimulation de la recherche sur les armes biologiques COVID-19, également connue sous le nom d’expériences de gain de fonction pour colporter la théorie de l’origine naturelle du coronavirus.

Selon les données fédérales sur les salaires disponibles pour l’année dernière, Anthony Fauci est l’employé le mieux payé de tout le gouvernement américain. En fait, le Dr Fauci gagnait même plus que le salaire du président des États-Unis.

Les législateurs américains ont introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus. La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

À la toute fin de leur premier communiqué se trouve une partie expurgée de l’e-mail dont certains prétendent que Zuckerberg propose de censurer certains problèmes.

Ces informations arrivent alors que les avocats de Facebook reconnaissent que la « vérification des faits » n’est rien d’autre que les « opinions » des partenaires tiers de l’entreprise. La société a supprimé des milliers de publications et de comptes liés à la COVID-19 sur la base de ces « vérifications des faits ».

Un soi-disant site Web indépendant de vérification des faits FactCheck.org est exposé à être financé par le même groupe de pression sur les vaccins de 1,9 milliard de dollars qu’il est censé vérifier. Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux. Il est dirigé par l’ancien directeur du CDC, ce qui est à nouveau un conflit d’intérêts.

