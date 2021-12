Plus de 3 millions de blessures par vaccins COVID en Europe et plus de 32 000 décès

Par Brian Shilhavy

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils signalent désormais 32 649 décès et 3 003 296 blessures, à la suite d’injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe des divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de personnes décédées ou blessées à la suite de piqûres COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 4 décembre 2021, 32 649 décès et 3 003 296 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections COVID-19 expérimentales:

VACCIN COVID-19 à ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 à ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 409 643) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 4 décembre 2021.

Total des réactions pour le vaccin ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/Pfizer : 15 061 décès et 1 399 513 blessés au 04/12/2021

38 170 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 217 décès

43 454 Troubles cardiaques incl. 2 204 décès

404 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 38 décès

18 886 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 10 décès

1330 Troubles endocriniens incl. 5 décès

21 574 Troubles oculaires incl. 35 décès

115 450 Troubles gastro-intestinaux incl. 602 décès

354 635 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 4.251 décès

1 589 Troubles hépatobiliaires incl. 78 décès

15 371 Troubles du système immunitaire incl. 77 décès

57 255 Infections et infestations incl. 1 605 décès

22 928 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 261 décès

34 691 Enquêtes incl. 464 décès

9 568 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 256 décès

172 420 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 187 décès

1 254 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 122 décès

236 435 Troubles du système nerveux incl. 1 609 décès

2000 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 60 décès

215 Problèmes de produit incl. 3 décès

25 493 Troubles psychiatriques incl. 182 décès

4 981 Troubles rénaux et urinaires incl. 236 décès

49 076 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 5 décès

60 177 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 664 décès

65 710 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 128 décès

3 007 Circonstances sociales incl. 19 décès

7 280 Interventions chirurgicales et médicales incl. 90 décès

36 160 Troubles vasculaires incl. 653 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 9 084 décès et 409 189 blessures au 04/12/2021

8 678 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 102 décès

13 650 Troubles cardiaques incl. 953 décès

166 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 7 décès

4 940 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 4 décès

373 Troubles endocriniens incl. 4 décès

5 992 Troubles oculaires incl. 31 décès

33 407 Troubles gastro-intestinaux incl. 339 décès

109 178 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 117 décès

673 Troubles hépatobiliaires incl. 44 décès

4 054 Troubles du système immunitaire incl. 16 décès

15 636 Infections et infestations incl. 849 décès

8 535 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 172 décès

8 001 enquêtes dont 211 décès

3 893 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 220 décès

49 233 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 184 décès

568 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 74 décès

68 948 Troubles du système nerveux incl. 870 décès

754 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 6 décès

82 Problèmes de produit incl. 2 décès

7 472 Troubles psychiatriques incl. 149 décès

2 398 Troubles rénaux et urinaires incl. 174 décès

8 859 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 7 décès

18 183 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 975 décès

21 946 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 82 décès

1 872 Circonstances sociales incl. 39 décès

1 642 Interventions chirurgicales et médicales incl. 115 décès

10 056 Troubles vasculaires incl. 338 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 6 515 décès et 1 088 775 blessés au 04/12/2021

13 292 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 254 décès

19 523 Troubles cardiaques incl. 720 décès

203 Troubles familiaux et génétiques congénitaux incl. 7 décès

12 845 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 4 décès

619 Troubles endocriniens incl. 4 décès

19 170 Troubles oculaires incl. 29 décès

103 368 Troubles gastro-intestinaux incl. 340 décès

286 356 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 544 décès

971 Troubles hépatobiliaires incl. 62 décès

4,99 Troubles du système immunitaire incl. 30 décès

33 416 Infections et infestations incl. 441 décès

12 583 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 180 décès

23 958 Enquêtes incl. 159 décès

12 472 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 96 décès

161 308 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 114 décès

650 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 25 décès

223 680 Troubles du système nerveux incl. 1 007 décès

533 Grossesse conditions puerpérales et périnatales incl. 14 décès

191 Problèmes de produit incl. 1 décès

20 150 Troubles psychiatriques incl. 60 décès

4 093 Troubles rénaux et urinaires incl. 63 décès

15 594 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

38 722 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 817 décès

49 877 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 53 décès

1 533 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 499 Interventions chirurgicales et médicales incl. 26 décès

27 179 Troubles vasculaires incl. 457 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 1 989 décès et 105 819 blessés au 04/12/2021

1 029 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 41 décès

1 952 Troubles cardiaques incl. 169 décès

36 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

1 080 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 2 décès

72 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 415 Troubles oculaires incl. 7 décès

8 743 Troubles gastro-intestinaux incl. 80 décès

27 925 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 533 décès

130 Troubles hépatobiliaires incl. 11 décès

473 Troubles du système immunitaire incl. 9 décès

4 676 Infections et infestations incl. 157 décès

974 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 20 décès

4 927 Enquêtes dont 111 décès

664 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 50 décès

15 331 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 45 décès

59 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 4 décès

20 725 Troubles du système nerveux incl. 219 décès

43 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

32 Problèmes liés au produit

1 479 Troubles psychiatriques incl. 17 décès

443 Troubles rénaux et urinaires incl. 26 décès

2 249 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

3 799 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 259 décès

3 241 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 8 décès

337 Circonstances sociales incl. 4 décès

718 Interventions chirurgicales et médicales incl. 58 décès

3 267 Troubles vasculaires incl. 151 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Le joueur de basket-ball universitaire Richard Harward ne voulait pas du vaccin mais a été forcé, maintenant sa carrière est terminée

Par The COVID World

En exclusivité, un autre sportif professionnel a été contraint de mettre fin à sa carrière à cause du vaccin COVID-19 de Pfizer.

Le basketteur BYU Richard Harward a annoncé qu’il ne jouerait pas pour le reste de la saison après s’être effondré lors d’un match d’exhibition BYU contre Colorado Christian le 4 novembre, moins de deux semaines après avoir été contraint de prendre le vaccin par la direction de l’équipe.

Richard a dit à propos de l’épreuve :

« La maladie affectant mon cœur a développé d’autres complications. Pour ma santé et ma sécurité, il a été déterminé que je serai absent le reste de la saison. J’ai été submergé par l’effusion de gentillesse et de soutien. »

Selon sa mère, Alice, à l’origine, Richard ne voulait pas du vaccin, mais il a été « mis sous pression, contraint et humilié » par la direction de l’équipe qui a finalement menacé de l’empêcher de jouer pour « ne pas s’entendre » et « garder tout le monde en sécurité ».

Cependant, comme il est maintenant évident, les vaccins ne sont pas sûrs et Richard a payé un prix très lourd, dont il pourrait ne jamais se remettre.

Richard, qui était auparavant dans une condition physique optimale, est devenu extrêmement malade quelques jours après avoir reçu le vaccin, s’est évanoui et a souffert « d’une pression et d’une douleur horribles dans la poitrine ». Il a développé une grave inflammation cardiaque ainsi que des caillots sanguins.

Il est hautement improbable qu’un sportif professionnel puisse jamais revenir de telles blessures pour redevenir un joueur de haut niveau.

Comme d’habitude dans ces cas, tous les médecins qu’il a vus, sauf un, ont nié en face que cela pouvait avoir quelque chose à voir avec les piqûres et ont déclaré que de telles blessures « sont juste inévitables à un moment donné de la vie pour certaines personnes ». Les médecins lui ont également apparemment recommandé de ne pas prendre d’anticoagulants tels que l’aspirine pour lutter contre les caillots.

Le reste de ses coéquipiers de BYU sont naturellement choqués par ses blessures et discutent actuellement du dépôt d’une plainte contre l’équipe, bien que si l’expérience passée est un guide, la seule tactique qui aura un effet est une grève d’équipe.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

L’avocat australien Peter Maatouk, qui déclare avoir une « longue liste » d’enfants blessés par les piqûres de COVID-19 et cherche un recours collectif, discute d’un de ses clients qui n’a que 12 ans et ne peut plus marcher, étant confiné dans un fauteuil roulant, après avoir pris le vaccin Pfizer.

L’enfant a passé 9 nuits à l’hôpital et a maintenant des problèmes neurologiques.

C’est de notre chaîne Bitchute, et c’est aussi sur notre chaîne Telegram.

