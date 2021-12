La Chine fabrique-t-elle de l’ADN ciblant des armes biologiques de destruction massive ?

Pourquoi l’une des entreprises américaines de traitement de l’ADN est-elle décidée à partager l’ADN américain avec les Chinois ? La vérité est étonnante. La Chine fabrique-t-elle de l’ADN ciblant les armes biologiques de destruction massive ?

La Chine fabrique de l’ADN ciblant des armes biologiques de destruction massive

1 Sous couvert de tests COVID-19

2 liens profonds avec la Chine

3 questions troublantes

4 Qui est Fulgent Genetics?

5 Nouvelle ère sombre de la guerre biologique

6 Guerre biologique, manipulation de l’ADN et intelligence artificielle

7 Course à la mort 2035

8 La technologie de guerre biologique devient virale

Sous couvert de tests COVID-19

Si vous avez été testé pour la COVID-19, il est extrêmement probable que les membres du Parti communiste chinois (PCC) et de l’Armée populaire de libération (APL) soient en possession de votre ADN.

Si cela s’avère être le cas, ils pourraient en savoir plus sur votre santé et votre risque ADN que vous. Les implications de ceci sont pour le moins alarmantes.

Fulgent Genetics, une entreprise nationale de séquençage de l’ADN et de tests de maladies, a un contrat pour effectuer le test Covid-19. Selon le site Web de l’entreprise, leur énoncé de mission est le suivant : « développer des tests génétiques flexibles et abordables qui améliorent la vie quotidienne de ceux qui nous entourent ».

Apparemment, nous devons croire que Fulgent Genetics est là pour améliorer toutes nos vies.

Liens profonds avec la Chine

Le 29 novembre, le shérif du comté de Los Angeles a publié une lettre adressée au conseil des superviseurs du comté de Los Angeles. La lettre déclarait que le département du shérif du comté de Los Angeles ne participerait pas aux tests COVID-19 de Fulgent Genetics.

La lettre a poursuivi en décrivant que la Direction des armes de destruction massive du Federal Bureau of Investigations (FBI) avait averti le bureau du shérif Alex Villanueva du risque potentiel concernant les échantillons d’ADN. Il a affirmé que les échantillons des tests COVID-19 qui devaient être fournis par Fulgent Genetics, seraient « probablement partagés avec la République de Chine ».

Villanueva a également déclaré lors d’un point de presse que « Fulgent avait des liens étroits avec BGI, WuXP et Huawei Technology, qui sont tous liés à l’Académie chinoise des sciences médicales, au Conseil d’État de la République populaire de Chine et sont sous le contrôle de la RPC. »

BGI Group, la plus grande entreprise de génomique au monde qui a fourni des tests COVID-19 dans le monde entier, y compris en Inde, a été présenté comme une façade pour l’armée chinoise. Selon Bill Evanina, le plus haut officier de contre-espionnage des États-Unis, l’armée chinoise essaie de collecter des échantillons d’ADN de pays étrangers en utilisant le groupe BGI comme façade, à utiliser dans leur programme d’armes biologiques.

Une enquête antérieure de GreatGameIndia a révélé les collaborations Deep State entre des biotechnologies américaines et chinoises à la pointe du développement de vaccins contre le coronavirus – commercialisées dans le monde entier par une entité financée par l’initiative de Bill Gates et Clinton appelée UNITAID.

Questions troublantes

De nombreuses questions viennent à l’esprit. Qui ou qu’est-ce que Fulgent Genetics Corporation ?

Quel est le motif derrière une entreprise américaine fournissant des échantillons d’ADN à la Chine ?

Pourquoi la Chine a-t-elle besoin de nos échantillons d’ADN ?

Quel est le but ?

Combien d’échantillons d’ADN ont-ils déjà en leur possession ?

Et plus important encore, comment notre ADN affecte-t-il les préoccupations du FBI concernant les armes de destruction massive (ADM) chinoises ?

Les réponses à ces questions et à plusieurs autres sur les pires scénarios dystopiques sont abordées ci-dessous. Cependant, nous pourrions aussi bien passer par le fond de Fulgent Genetics d’abord.

Qui est Fulgent Genetics ?

L’année 2011 a vu la création de la société avec Ming Hsieh en tant que président du conseil d’administration, président et chef de la direction, et avec James Xie en tant que chef de l’exploitation. Hsieh est membre du conseil d’administration de l’Université de Fudan en Chine depuis 2011. Xie a obtenu un baccalauréat en ingénierie de l’Université de Chongqing, en Chine, en 1987. Il n’est pas surprenant qu’ils aient tous deux des liens étroits avec les dirigeants chinois.

Et nous voyons que Fulgent partage l’ADN américain d’un océan à l’autre avec la Chine. Selon Villanueva, ce n’est pas la seule société proxy de l’APL impliquée dans la collecte de matériel génétique.

C’est le moment où les choses tournent vers l’obscurité dans le domaine de la destruction massive. La Chine veut construire des armes biologiques de destruction massive capables de cibler votre ADN.

Nouvelle ère sombre de la guerre biologique

La guerre biologique n’est en aucun cas une nouvelle innovation ; il a été utilisé à travers les périodes de l’histoire. Le IVe siècle av. vu des archers scythes infecter leurs flèches en les plongeant dans des carcasses. Au 14ème siècle, les Tartares ont jeté des cadavres infectés par la peste dans les lignes ennemies pendant le siège de Kaffa. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces impériales japonaises ont bombardé les villes chinoises avec des puces infestées de peste.

Cependant, la guerre biologique « à l’ancienne » est comparable à un jeu d’enfant par rapport aux nouvelles armes biologiques basées sur l’ADN qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) et la génomique. Nous entrons dans ce qui pourrait s’avérer être une ère très dangereuse.

Guerre biologique, manipulation de l’ADN et intelligence artificielle

Tout comme l’IA et la génomique ont rendu possible le contrôle de l’ADN afin que le corps humain puisse combattre toutes sortes d’infections, ces technologies peuvent également être utilisées pour créer des agents pathogènes spécialisés qui n’affectent que des individus spécifiques. Les armes spécifiques à l’ADN sont capables de cibler n’importe quelle race, sexe et même familles ou individus avec des modèles d’ADN uniques.

Ce n’est plus simplement une possibilité – c’est une probabilité si ce n’est déjà pas devenu une réalité. De plus, il n’y a pas de retour de flamme, du moins en théorie, car les armes biologiques spécifiques à l’ADN ne peuvent nuire aux humains qu’avec un ADN spécifié. L’accès de la Chine à notre ADN est sans aucun doute un problème de sécurité nationale.

Selon un nouveau rapport choquant, la Chine a créé un livre de recettes d’armes biologiques génétiques secrètes conçues pour cibler des races basées sur un ADN spécifique avant le début officiel de la COVID-19.

Selon les renseignements américains, la Chine a effectué des tests humains sur des membres de l’Armée populaire de libération dans l’espoir de développer des soldats dotés de capacités biologiquement améliorées. Tous ces mouvements chinois sont destinés à obtenir « une domination biologique en créant une nouvelle race de maître.

Course à la mort 2035

Certaines estimations suggèrent que le vainqueur du concours d’armes biologiques devrait être déterminé en 2035. Cela pourrait même être plus rapide. Les États-Unis et la Chine sont à égalité dans la course au développement d’armes biologiques hautement efficaces, ciblées et mortelles. Les deux pays ont beaucoup investi dans l’IA et la génomique. Tout le monde veut être un leader dans le développement d’armes super biologiques à base d’ADN.

Comme pour toutes les courses aux armements, tout pays capable de progresser vers le lancement d’une attaque biologique sans crainte d’effets secondaires serait finalement en position de pouvoir. Ce n’est certainement pas une image heureuse, mais c’est indéniablement la réalité.

Cependant, la capacité de lancer des attaques biologiques mortelles et ciblées ou des armes de destruction massive ne suffit pas. La survie d’une nation dépend aussi de sa capacité à la protéger. Par exemple, tout comme la capacité de représailles nucléaires (capacité de deuxième frappe) est censée décourager une première frappe, le potentiel de représailles d’un pays pour une guerre biologique est crucial pour empêcher ces attaques.

Malheureusement, l’IA et la génomique facilitent la création de milliers d’agents pathogènes mortels génétiquement modifiés. Alternativement, il est impossible actuellement d’immuniser des populations entières ou même une minorité contre un millier d’agents pathogènes nouvellement développés.

La technologie de guerre biologique devient virale

Comme prévu, l’expansion rapide des données elle-même est problématique. Internet a fait en sorte que contenir la plupart des secrets est presque impossible. Si la technologie était disponible, elle serait accessible aux criminels à un coût raisonnable. Ou, dans le cas de l’APL et de la communauté scientifique en Chine, il sera inévitablement construit et déployé dans son intégralité, si l’on se fie à l’expérience actuelle avec le coronavirus.

Ce fait est de mauvais augure pour le monde. Si Fulgent et d’autres aident la Chine (ou toute autre entreprise) à développer des agents pathogènes à ADN ciblés, il n’y aura pas de réponse facile et adéquate à une telle menace. Mais la saisie de tous les matériaux, données et actifs et la poursuite de telles entreprises deviendront un bon point de départ.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

ANNULER NOËL ET LE CHAOS ÉCONOMIQUE ONT ÉTÉ ORGANISÉS – LA VÉRITÉ SORT!

Bienvenue dans le culte de la mort orwellien qui préconise ouvertement les avortements provoqués par la vaccination et l’infertilité.

La cabale des dirigeants des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pousse la propagande de style des médias sociaux pour les vaccins (COVID-19) du coronavirus de Wuhan avec le même vieux slogan mourant, « sûr et efficace », dont nous avons tous été témoins , comme le prouvent la science et la pratique, est un énorme MENSONGE fabriqué.

La plupart des femmes enceintes au cours de leur premier ou deuxième trimestre qui reçoivent les injections Fauci subissent des avortements spontanés, alors comment cela pourrait-il être « sûr » ou « efficace », à moins qu’efficace ne signifie efficace pour tuer les bébés, dans et hors de l’utérus.

Regardez les (courtes) vidéos par vous-même et préparez-vous à une propagande de culte de la mort pharmaceutique effrayante et chargée de scripts. « Si vous envisagez de tomber enceinte bientôt, ALLEZ-vous faire vacciner contre le Covid-19 MAINTENANT », murmure-t-elle d’une voix effrayante.

Ensuite, sa cohorte, une gynécologue pratiquante, l’appelle «maladie COVID-19». Sûr. Ensuite, rendez-vous sur le site Web corrompu du CDC pour plus d’informations sur les programmes de réduction de la population.

Vaccin pousser CLAIREMENT une poussée de dépopulation

Le New England Journal of Medicine a publié une étude montrant que des femmes enceintes ayant reçu des injections Fauci au cours de leurs premier et deuxième trimestres se lancent dans un avortement spontané peu de temps après avoir reçu les protéines de pointe injectées dans leur système vasculaire. Ce taux d’avortements provoqués par la vaccination n’est pas de 4 pour cent, ou 10 pour cent ou 50 pour cent – il est à un énorme 82 pour cent.

Les femmes de ce monde veulent-elles jouer à la roulette russe avec la vie de leur bébé avec quatre à cinq balles dans un fusil à six chambres ? Oui, avec ce taux de meurtres, cela n’aura pas d’importance si vous appelez cela un avortement, une « mortinaissance » ou une « mort subite » (en vous souvenant du SMSN), car ils ne l’appelleront sûrement pas comme c’est… vaccin- avortement provoqué (tel que publié dans Pub-Med).

Le CDC paie évidemment des infirmières et des médecins pour lire le script pharmaceutique, mot pour mot, et les médias sociaux à la bombe avec de courtes vidéos. Revenez à Hitler, encore une fois, avec de petits clips vidéo comme des « bandes-annonces » de films de propagande. Bill Gates l’a dit mieux lorsqu’il a déclaré qu’il pourrait sauver le monde en réduisant la population de quelques milliards si nous faisons un « vraiment excellent travail avec les vaccins et les soins de santé » – et par soins de santé, ne vous y trompez pas, il voulait dire avortements.

Nous vivons à l’ère des influenceurs, alors le CDC a trouvé des compères qui agissent comme s’ils étaient

Jusqu’où sont allées les annonces de service public selon lesquelles des acteurs rémunérés pour le CDC mentent et disent que les femmes peuvent se faire vacciner en toute sécurité avant, pendant et après la grossesse, alors que des millions de femmes enceintes sont à haut risque de caillots sanguins, de troubles neurologiques, de myocardite , réactions allergiques extrêmes, variantes COVID, ADE, et la liste est longue. Alors maintenant, le CDC utilise l’ancien mensonge du vaccin « sûr et efficace » et certains chuchotements fous pour escroquer les femmes afin qu’elles reçoivent des injections de protéines de pointe juste avant de tomber enceinte. Comment cela aide-t-il?

Ils vous diront que les anticorps passent directement de la mère au nouveau bébé, mais ce serait horrible. Imaginez les conséquences d’avoir un nouveau-né PLUS susceptible d’attraper et de mourir des variantes de la COVID parce qu’il a été indirectement « vacciné » avec la « technologie » de thérapie génique toxique. Ne croyez pas tout ce que vous voyez qui est promu par un organisme de réglementation. Évitez également les conseils « absorbants » sur votre grossesse de la secte de la mort par avortement de Big Pharma. C’est une éponge hautement toxique.

Visitez Vaccines.news pour des mises à jour sur les vaccins expérimentaux (tous les vaccins COVID) qui provoquent des caillots sanguins et d’autres effets secondaires horribles.

Les sources comprennent :

NaturalNews.com

CitizenFreePress.com

PubMed.NCBI.NLM.NIH.gov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News