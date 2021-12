Bill Gates, le Dr Fauci et Big Pharma accusés de crimes contre l’humanité dans une plainte devant la Cour internationale + Israël mène une simulation dans 10 pays d’une cyberattaque majeure contre le système financier mondial

Les militants accusent des responsables britanniques et les personnalités de la santé les plus puissantes au monde comme Bill Gates et le Dr Fauci de crimes contre l’humanité et de génocide, citant une série de statistiques sur les effets des «vaccins» et des politiques COVID.

Bill Gates, le Dr Fauci et Big Pharma accusés de crimes contre l’humanité dans une plainte devant la Cour internationale

Un groupe comprenant le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, a déposé une plainte (lire ci-dessous) représentant des citoyens britanniques devant la Cour pénale internationale (CPI) contre Boris Johnson et des responsables britanniques, Bill et Melinda Gates, directeurs de grandes pharmaceutiques, le président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, et d’autres les accusant de crimes contre l’humanité.

Le groupe basé au Royaume-Uni, qui comprend un astrophysicien et un directeur de pompes funèbres dans ses rangs, a également inculpé le Dr Anthony Fauci ; Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; June Raine, directrice générale de l’agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) ; Dr Radiv Shah, président de la Fondation Rockefeller ; et le Dr Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, en tant que « responsable de nombreuses violations du Code de Nuremberg… crimes de guerre et crimes d’agression » au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays.

Après avoir répété leur tentative infructueuse de porter leur affaire devant un tribunal britannique, les pétitionnaires ont commencé à appeler « de la plus haute urgence » la CPI « à arrêter le déploiement des vaccinations COVID, l’introduction de passeports de vaccination illégaux et tous les autres types de guerre illégale… étant menée contre le peuple du Royaume-Uni.

Parmi les plaintes du groupe déposées le 6 décembre, elles fournissent la preuve que les « vaccins » n’étaient en fait que des thérapies géniques issues de l’ingénierie avec recherche de gain de fonction à partir de coronavirus de chauve-souris. Ils ont en outre fait valoir que ces «vaccins» avaient entraîné de nombreux décès et blessures, mais le gouvernement britannique n’avait pas enquêté sur ces cas de décès et de blessures signalés.

Plusieurs autres arguments avancés par eux comprenaient l’affirmation selon laquelle les statistiques COVID, y compris le nombre de décès, étaient gonflées; les masques faciaux présentaient plusieurs risques tels que l’hypoxie, l’hypercapnie et d’autres causes ; et que les tests PCR étaient « complètement peu fiables » et « contiennent de l’oxyde d’éthylène cancérigène ».

De plus, ils ont fait valoir que les traitements efficaces pour Covid-19, y compris l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, ont été supprimés et ont entraîné plus de mortalité par COVID-19 qu’il n’aurait dû y avoir.

Ils affirment que les blocages ont été créés sous prétexte d’infections artificiellement gonflées et de décès dus à un virus génétiquement modifié, ainsi que des « vaccins » expérimentaux qui ont conduit aux résultats suivants :

Blessures et décès graves à court terme avec au moins 395 049 effets secondaires extrêmes signalés par les « vaccins » COVID au Royaume-Uni uniquement ; forte augmentation des appels à ChildLine provenant d’enfants vulnérables pendant les périodes de confinement ; « destruction de richesses et d’entreprises » par des confinements imposés ; » « une privation grave de liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international », qui contenait des interdictions de voyager et des interdictions de se rassembler, et obligeait la quarantaine et l’auto-isolement ; la ségrégation proche de l’apartheid due à la mise en place du passeport vaccinal ; et « réduction attendue de la fertilité » après la « vaccination », parmi divers autres effets physiques et psychologiques néfastes.

De plus, les demandeurs sont catégoriques sur leur affirmation selon laquelle « la suppression de traitements alternatifs sûrs et efficaces pour Covid-19 équivaut à un meurtre et justifie une enquête approfondie par le tribunal ».

Ils ont découvert qu’en plus de censurer et de promouvoir les informations sur ces traitements alternatifs sur Internet, « certaines revues universitaires bloquent la publication d’études montrant l’efficacité de médicaments tels que l’ivermectine et l’hydroxychloroquine ».

Les candidats ont également cité des citations de survivants de l’Holocauste qui dépeignent « des parallèles frappants entre les restrictions de Covid et le début de l’Holocauste ». Dans une lettre ouverte adressée aux autorités de réglementation médicale, les survivants de l’Holocauste leur ont demandé « d’arrêter immédiatement cette expérience médicale impie sur l’humanité », qu’ils affirment être une violation du Code de Nuremberg.

Ils prétendent même qu' »un autre holocauste de plus grande ampleur se déroule sous nos yeux ». L’une des survivantes, Vera Sharav, a déclaré dans une interview mentionnée dans la plainte :

« La dure leçon de l’Holocauste est que chaque fois que les médecins unissent leurs forces avec le gouvernement et s’écartent de leur engagement personnel, professionnel et clinique de ne pas nuire à l’individu, la médecine peut alors être détournée d’une profession humanitaire de guérison en un appareil meurtrier. »

« Ce qui distingue l’Holocauste de tous les autres génocides de masse, c’est le rôle central joué par l’establishment médical, l’ensemble de l’establishment médical. Chaque étape du processus meurtrier a été approuvée par l’establishment médical universitaire et professionnel. Les médecins et les sociétés et institutions médicales prestigieuses ont prêté le vernis de légitimité à l’infanticide, au meurtre de masse de civils.

Selon les requérants plaignants, tous les effets nocifs des « vaccins », des quarantaines et des virus répondent aux critères de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre contre le peuple britannique, car les auteurs « les membres du gouvernement britannique et les dirigeants mondiaux ont à la fois connaissance et l’intention à l’égard de ces crimes présumés.

Ils soutiennent même que les effets destructeurs des «vaccins», des fermetures et des virus artificiels sont des tentatives délibérées de réduire la population et de déstabiliser la stabilité sociale dans le cadre d’un programme mondial coordonné visant à consolider la richesse et le pouvoir entre les mains d’un très petit nombre et de chanceux.

Ils se lancent dans le débat selon lequel ces actes constituent donc un « crime d’agression », c’est-à-dire une tentative « d’exercer effectivement un contrôle sur ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État ». Dans ce cas, affirment-ils, l’objectif est de « démanteler tous les États-nations démocratiques, étape par étape », et de « détruire les petites et moyennes entreprises, en déplaçant les parts de marché vers les plus grandes entreprises », détenues par les ultra-riches, afin de donner à ce groupe spécifique « d’élite » un contrôle monétaire et politique considérablement plus important.

Lisez la plainte au tribunal ci-dessous :

Cliquez ici ou téléchargez ci-dessous

Traduction : MIRASTNEWS

EN SUISSE DAVANTAGE DE VACCINéS ENTRENT EN SOINS INTENSIFS

Ah ben merde alors , ils nous auraient ( une fois de plus ) menti ???

🤔🤔🤔 pic.twitter.com/fHapPhYUsQ — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) December 15, 2021

Au cas ou BFMTV supprimerait sa vidéo tournée à l'hôpital de Mulhouse, je la mets ici. D'après la voix off, il y a seulement 3 NON vaccinés sur 20 malades en réa Covid. Une erreur sans doute…@BanounHelene @Medic4allHuman pic.twitter.com/fQBDKRFIi1 — Edith (@edith_fr) December 18, 2021

Dette publique française au Troisième Trimestre 2021

Source : GreatGameIndia

Révélations explosives sur la FDA et le vaccin COVID de Pfizer

Avec des milliards de vaccins COVID Pfizer ayant été mandatés par les gouvernements et administrés aux citoyens du monde entier, il y a bien sûr eu des millions d’événements indésirables qui se sont produits. Un groupe de scientifiques a envoyé une demande FOIA à la FDA pour vérifier le processus d’approbation du vaccin COVID de Pfizer et les 500 premières pages de documentation ont maintenant été publiées. Ce qui est contenu dans ces pages est stupéfiant. La journaliste d’investigation de Trial Site News, Sonia Elijah, décompose le rapport – que vous pouvez lire ici :

Parties 1 et 2…

Il ne faut pas oublier qu'il y a un avant/ après #PassVacccinal… donc, la justice peut également être saisie en ce sens. Il faut y penser! pic.twitter.com/XObWxchQJk — Tirami Soulier #AmishProcureurIndigné (@TiramiSoulier) December 18, 2021

Le génocide de la 2nde guerre mondiale n’a visiblement rien appris à nos gouvernants qui vont mettre en place un PASS VACCINAL ignorant totalement le code de Nuremberg, en vous poussant à vous soumettre à la vaxxination! pic.twitter.com/nuBNfXLNPO — CourrierDesStratèges (@CStrateges) December 18, 2021

Un brevet de Moderna révèle une arme biologique nanocenseuse d’horreur

Attention âme sensible !

Le corps d'une jeune fille de 14 ans ayant reçu deux fois Moderna, réagissant à la dernière dose par de violentes convulsions. pic.twitter.com/nWDMfLLOgV — Mohamed Tahiri (@MohamedTahiri_) December 18, 2021

Cliquez sur le tweet qui suit et voyez par vous même ce que dit NEWSWEEK. Il s’agit d’un complot pour la dépopulation comme de nombreux experts le soulignent déjà.

Si en lisant ça, nous ne sommes pas vaccinés CONTRE leur supercherie manifeste,

c’est que les Révolutionnaires de 1789, ces dits

sans -culottes, en avaient bien plus dans leurs slips que ..leurs descendants d’aujourd’hui !

La Liberté ne guide plus nos pas !

Aux larmes, citoyens! https://t.co/25rWvDPC5V — Dane (@danedefrance) December 18, 2021

Avertissement de faux drapeau : Israël mène une simulation dans 10 pays d’une cyberattaque majeure contre le système financier mondial, quelques mois seulement après que le WEF a fait la même chose

(HAF) Une simulation a eu lieu le 9 décembre 2021 en Israël. Il s’agissait d’une attaque de cybersécurité majeure contre les systèmes financiers mondiaux. La simulation a eu lieu avec 9 autres pays, la Banque mondiale, ainsi que le Fonds monétaire international (FMI) et le ministère des Finances à Jérusalem.

[Inquiétant, en mars de cette année, le Forum économique mondial a également organisé une simulation de cyberattaque financière, qui a conduit à la grande réinitialisation de l’économie mondiale. L’histoire nous a montré que c’est précisément ainsi que les pouvoirs qui ne devraient pas être entraînés et se préparer à leurs faux drapeaux sans fin.]

L’exercice a simulé plusieurs scénarios, y compris des données sensibles faisant surface sur le dark web aux côtés de fausses nouvelles [c’est-à-dire censurer la vérité après l’avoir qualifiée de « fausse nouvelle »], conduisant au chaos financier mondial.

« L’exercice unique et révolutionnaire organisé aujourd’hui a montré l’importance d’une action mondiale coordonnée des gouvernements et des banques centrales face aux cybermenaces financières. » – L’économiste en chef du ministère des Finances israélien, Shira Greenberg. Time of Israel.

Avons-nous déjà vu cela? Israël a récemment annoncé qu’il était au bord de l’état d’urgence en raison de l’émergence de la variante Omicron de la COVID. Cette annonce est intervenue deux semaines seulement après qu’Israël a organisé le premier exercice de jeux de guerre au monde se préparant à l’émergence possible d’une variante mortelle du virus COVID nommée « Omega ».

Deux mois seulement avant que la Chine ne signale une mystérieuse épidémie de pneumonie dans la ville de Wuhan, qui a marqué le début de la COVID-19, des responsables gouvernementaux et des chefs d’entreprise se sont rencontrés à New York pour simuler une émergence d’un nouveau coronavirus au Brésil qui a fait 65 millions de morts en 18 mois. L’événement s’appelait « Event 201 » et a été organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security, avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill & Melinda Gates.

[Une bombe dont très peu de gens sont réellement conscients est la suivante : le gouvernement chinois a AUSSI organisé un exercice de coronavirus avant la plandémie, et il s’est déroulé à Wuhan – exactement là où la véritable épidémie a commencé. C’est peut-être une coïncidence, si vous croyez aux coïncidences.]

Selon le gouvernement israélien, les menaces de cybersécurité sont possibles, en particulier à la suite de multiples cyberattaques de grande envergure contre de grandes entreprises et le seul moyen de limiter les dommages est la coopération mondiale.

La Direction nationale de la cybersécurité en Israël a lancé un avertissement aux entreprises israéliennes concernant les cyberattaques potentielles en octobre dernier. En moyenne, une organisation israélienne sur 60 est la cible d’attaques de ransomware chaque semaine. Il s’agit d’une augmentation de 30 % par rapport au taux de 2020. Le taux est en train d’augmenter partout sur la planète.

Coïncidences ? Non, faux drapeaux !

L’événement 201 et le « exercice de jeu de guerre » impliquant une nouvelle variante de la COVID ont eu lieu juste avant que ces événements ne se produisent réellement. L’événement 201 a conduit de nombreuses personnes à croire que l’épidémie de la COVID était un événement planifié par les pouvoirs qui ne devrait pas l’être. Les médias grand public et les « vérificateurs des faits » ont affirmé qu’il s’agissait de fausses nouvelles et d’une « théorie du complot ».

Bien sûr, il n’y a aucun moyen de déterminer si la COVID était ou non un événement planifié utilisé comme outil pour des motifs inavoués, mais aucune discussion selon laquelle cela pourrait être une possibilité n’a eu lieu dans le cadre du dialogue traditionnel.

Bien qu’ils soient étiquetés comme un complot, de nombreux universitaires au début de la pandémie partageaient ces sentiments. Par exemple, Francis Boyle, un professeur de droit qui a rédigé la loi antiterroriste sur les armes biologiques, a partagé ses réflexions à ce sujet dès le début.

[Le scénario selon lequel la COVID-19 a été relâchée pendant les Jeux militaires à Wuhan en Chine est très solide. Nous avons un lanceur d’alerte chinois crédible qui a déclaré juste cela, un médecin chinois qui a fait défection en Chine et a publié des documents montrant que la COVID-19 a été conçue par l’armée chinoise et déployé comme une arme biologique, un lanceur d’alerte de l’armée canadienne qui a déclaré que la COVID-19 a été amenée à Canada par les soldats rentrant chez eux après les Jeux militaires de Wuhan, ainsi que par plusieurs athlètes qui sont également revenus de Wuhan infectés et sont tombés malades du virus (dont beaucoup sont morts)].

Que ces événements mondiaux majeurs soient planifiés ou non, ils partagent tous deux thèmes communs : le profit et le contrôle. Les grandes entreprises semblent profiter de façon exponentielle tandis que la richesse est retirée aux masses.

Les 10 % les plus riches du monde possèdent environ 90 % de la richesse mondiale, et les riches sont devenus plus riches pendant la pandémie.

Les gouvernements eux-mêmes semblent également tirer énormément parti des crises mondiales, gagnant plus de pouvoir et de contrôle sur les citoyens. Nous l’avons vu avec le 11 septembre et une augmentation subséquente de l’état de surveillance.

Est-ce qu’on voit la même chose avec la COVID? Nos droits et libertés ont été extrêmement restreints pendant l’événement, avec des précédents qui peuvent être invoqués à tout moment dans le futur.

« Alors que l’autoritarisme se répand, que les lois d’urgence prolifèrent, que nous sacrifions nos droits, nous sacrifions également notre capacité à arrêter le glissement vers un monde moins libéral et moins libre. Croyez-vous vraiment que lorsque la première vague, cette deuxième vague, la 16e vague du coronavirus est un souvenir oublié depuis longtemps, que ces capacités ne seront pas conservées ? – Le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden. VICE.

Toutes les mesures prises pour lutter contre les crises comme le 11 septembre et la COVID ont fait énormément de mal. Prenez les blocages, par exemple, la science et les preuves expliquant comment les blocages ont causé plus de dommages que la COVID elle-même n’ont jamais été reconnues. Il existe bien plus de 400 études sur l’échec des interventions COVID obligatoires, mais les études montrant le succès sont les seules reconnues dans le grand public.

Comment le public peut-il savoir quoi soutenir si l’information ne lui est pas donnée ouvertement et honnêtement de manière transparente ?

Nous vivons à une époque où toute preuve ou opinion critique des mesures prises par les gouvernements est soumise à la censure et au ridicule.

Pourquoi avons-nous donné aux gouvernements le pouvoir de contrôler les citoyens sous couvert de bonne volonté dans des situations « d’urgence » ? Allons-nous voir la même chose à l’avenir avec des attaques de cybersécurité majeures contre les systèmes financiers mondiaux ?

Une autre voie à suivre est nécessaire. Au lieu que les citoyens attendent que les gouvernements leur disent quoi faire, les citoyens s’engagent dans la création de mouvements populaires et deviennent responsables de l’état de la perception publique et du dialogue. Cela peut se produire lorsque les gens choisissent de changer l’état de la conversation, de la création de sens et de leur état d’être général.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News