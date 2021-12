Opération Omicron : les mondialistes se préparent aux meurtres de masse dans les semaines à venir

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas succombé à la guerre psychologique qui a été infligée au monde à travers la «guerre contre le virus de la COVID-19» et qui n’ont pas été vaccinés avec un cœur sain et un esprit sain, préparez-vous pour la prochaine phase de cette « guerre » contre le « virus », alors que l’opération Omicron est sur le point d’être déclenchée, et il y aura des pertes massives, toutes imputées à vous et moi, les non vaccinés.

Le script a été écrit et le message a été délivré cette semaine par les porte-parole habituels des marionnettes au public.

Le « président » américain Joe Biden :

Omicron est là. Ça va commencer à se propager beaucoup plus rapidement au début de l’année, et la seule vraie protection est de se faire tirer dessus. Nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès, si vous n’êtes pas vacciné. Pour eux-mêmes, leur famille et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger. (Source)

De The Hill :

Anthony Fauci a déclaré jeudi que la variante omicron sera probablement dominante aux États-Unis dans « quelques semaines » et a mis en garde contre la possibilité que les hôpitaux soient débordés cet hiver. Il a toutefois ajouté que les personnes vaccinées, et en particulier celles qui ont reçu leurs injections de rappel, seront « relativement bien protégées, au moins contre les maladies graves », affirmant qu’il était le plus inquiet pour les non vaccinés. La variante omicron « assumera un rôle dominant très bientôt, j’imagine dans un délai de quelques semaines à janvier », Fauci, le plus grand expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses, a déclaré lors d’un événement organisé par la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis.

Les masses du public qui soutiennent actuellement Pfizer et Moderna en étant des esclaves obéissants et en faisant exactement ce qu’on leur dit de faire, ont apparemment maintenant conféré un « statut de prophète » à des gens comme Joe Biden et Tony Fauci, puisqu’ils viennent d’annoncer qu’ils savent exactement comment ce « virus » va se comporter dans les prochaines semaines.

Ceux d’entre nous non vaccinés qui ont encore le cœur et l’esprit intacts peuvent facilement voir qu’il ne s’agit que de la prochaine phase de la Grande réinitialisation et de la « guerre contre le virus » déclarée lancée par Donald Trump en 2020 avec l’opération Warp Speed.

Ils ont presque terminé leur prise de contrôle du système hospitalier américain en licenciant tout le personnel sain d’esprit et éthique qui a refusé les injections d’armes biologiques, et ont mis en œuvre des protocoles COVID qui sont en fait conçus pour générer de gros bénéfices tout en réduisant la population de personnes malades dont le système immunitaire est affaibli. . Voir:

Prime du gouvernement sur votre vie: les paiements incitatifs des hôpitaux pour COVID-19 sont d’environ 100 000 $ par patient COVID

Comme cela a été vrai dans les campagnes initiales de cette « guerre contre le virus », les personnes âgées seront probablement les premières cibles, car elles sont considérées comme des membres sans valeur de la société par les sataniques mondialistes, et elles peuvent augmenter leurs profits en réduisant le nombre de personnes sur l’assurance-maladie et la sécurité sociale.

Le Dr Elizabeth Lee Vliet a exposé ce programme en octobre avec le « Système de vies complètes » du Dr Ezekiel Emanuel 2009-2010 pour le rationnement des soins médicaux pour les personnes de plus de 50 ans.

Le Dr « Zeke » Emanuel, qui était le conseiller principal en matière de politique de santé de la Maison Blanche auprès du président Obama et qui a conseillé le président Joe Biden au sujet de la COVID-19, a déclaré dans son article classique du Lancet de 2009 : « Lorsqu’il est mis en œuvre, le système de vies complètes produit une courbe de priorité sur laquelle les individus âgés d’environ 15 à 40 ans ont les chances les plus substantielles, tandis que les personnes les plus jeunes et les plus âgées ont des chances atténuées. » « Atténué » signifie des soins médicaux rationnés, restreints ou refusés qui entraînent généralement une mort prématurée. (Article complet.)

Cela se produit également au Royaume-Uni. L’Exposé au Royaume-Uni a publié cet article aujourd’hui :

Déjà vu – Le Royaume-Uni est sur le point de connaître une énorme vague de décès parmi les personnes âgées et vulnérables comparable à avril 2020

Extraits :

Le Royaume-Uni est sur le point de connaître une énorme vague de décès parmi les personnes âgées et la population la plus vulnérable dans des scènes qui ressembleront à celles d’avril 2020. On dira au public que Covid-19 est à blâmer, mais la vérité est que la recette du désastre qui a été concocté par le gouvernement britannique et son cercle de conseillers scientifiques sera seul responsable.

Une recette qui a inclus l’obligation de vaccins pour les soignants, la consécration de l’énergie de l’ensemble du NHS à administrer des injections « de rappel » à la nation et l’achat en masse d’un médicament connu sous le nom de midazolam encore une fois.

En mars 2020, les Britanniques ont reçu l’ordre de rester chez eux, de protéger le NHS et de sauver des vies. Mais en réalité, les preuves suggèrent que les Britanniques ont reçu l’ordre de rester à la maison, afin que le NHS puisse donner du midazolam aux personnes âgées et vulnérables et prétendre qu’il s’agissait de décès de Covid-19.

Voici un bref aperçu de certaines des preuves –

Le midazolam est un médicament couramment utilisé en soins palliatifs, pensez-y comme le diazépam sous stéroïdes.

Le midazolam est également un médicament qui a été utilisée lors d’exécutions par injection létale aux États-Unis.

Les régulateurs britanniques déclarent que vous ne devriez recevoir du midazolam que dans un hôpital ou un cabinet médical qui dispose de l’équipement nécessaire pour surveiller votre cœur et vos poumons et pour fournir rapidement un traitement médical vital si votre respiration ralentit ou s’arrête.

En effet, le midazolam peut provoquer des problèmes respiratoires graves ou potentiellement mortels, tels qu’une respiration superficielle, ralentie ou temporairement arrêtée, pouvant entraîner des lésions cérébrales permanentes ou la mort.

Au début de la prétendue pandémie de Covid-19, Matt Hancock a commandé un approvisionnement de deux ans en Midazolam, puis est retourné en France pour en acheter davantage.

Cela a été confirmé lors d’une réunion de commission parlementaire qui comprenait Hancock, le professeur Van Tam et le député conservateur; Le Dr Luke Evans, qui a dit qu’une « bonne mort » a besoin de trois choses, l’une de ces choses étant le Midazolam.

Dans le même temps, Hancock et le gouvernement ont modifié la loi sur la certification des décès sous le couvert de la loi sur les coronavirus.

Et la loi sur les crémations ; supprimant la nécessité d’un certificat médical confirmatif.

Et la loi sur l’indemnisation de l’activité des services de santé.

Et la loi sur les visites aux proches en maison de retraite ; qui a été interdit.

Avril et mai 2020 ont vu un énorme pic de décès survenant dans les maisons de soins, beaucoup ont été faussement attribués à Covid-19.

À la fin de 2020, la Commission de la qualité des soins a découvert que 34 % des travailleurs de la santé et des services sociaux ont déclaré qu’ils s’étaient sentis obligés de placer des ordres de « ne pas réanimer » sur les résidents des maisons de soins sans en informer le résident ou ses proches.

Un rapport d’Amnesty a également constaté l’utilisation généralisée des ordonnances DNR dans les maisons de soins.

L’approvisionnement de deux ans en Midazolam acheté au début de la prétendue pandémie avait disparu en octobre.

Qu’est-il arrivé à tout le Midazolam ?

Maintenant, les autorités sont sur le point de rejouer tout ce jeu, cette fois sous le couvert de la prétendue variante de la Covid-19. (Article complet.)

L’Exposé a également publié des rapports très intéressants basés sur le VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) américain montrant que la grande majorité des décès signalés à la suite des injections de COVID-19 proviennent d’un très petit pourcentage des lots émis par les sociétés pharmaceutiques. Voir:

EXCLUSIF – 100% des décès dus au vaccin Covid-19 ont été causés par seulement 5% des lots produits selon les données officielles du gouvernement

EXCLUSIF – 100% des invalidités permanentes et des décès dus au vaccin Covid-19 chez les enfants ont été causés par seulement 6% des lots produits selon les données officielles du gouvernement

Une enquête révèle que les régulateurs des médicaments continuent sciemment d’administrer les lots les plus dangereux de vaccins Covid-19 aux enfants, causant d’innombrables invalidités et décès

Étant donné que les marionnettes mondialistes ici aux États-Unis nous disent déjà à l’avance que nous allons voir « des maladies graves et des décès » avec les hôpitaux qui seront dépassés au-delà de leur capacité au cours des prochaines semaines, il y a de bonnes raisons de croire que les nombreuses injections pédiatriques de Pfizer administrées aux enfants et les injections de rappel administrées aux personnes âgées sont sur le point de devenir beaucoup plus meurtrières.

Donc, si vous voulez vous protéger de cette variante « Omicron », faites exactement le contraire de ce que les mondialistes vous disent, car ceux qui mourront et subiront des blessures invalidantes seront ceux qui se précipiteront et se feront piquer dessus, et NON les non vaccinés.

Quel que soit cet « Omicron », la principale façon de l’obtenir est de vous l’injecter à l’aide d’une aiguille.

Pourquoi ma langue n’est-elle pas claire pour vous ? Parce que vous ne pouvez pas entendre ce que je dis. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez réaliser le désir de votre père. Il était un meurtrier dès le début, ne tenant pas à la vérité, car il n’y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa langue maternelle, car c’est un menteur et le père du mensonge. (Jean 8:43-44)

En rapport:

L’arnaque de la nouvelle variante COVID a été simulée en Israël quelques semaines avant d’être « découvert »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Pfizer commence à injecter une troisième dose de vaccin COVID expérimental chez les nourrissons et les enfants alors qu’Omicron porte ses ventes à plus de 50 milliards de dollars

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Pfizer est de nouveau dans l’actualité aujourd’hui.

Pfizer prévoit de tester une troisième dose de son vaccin COVID sur les nourrissons et les jeunes enfants

Par Scott Neuman

NPR

Extraits :

Pfizer-BioNTech a annoncé vendredi qu’elle étendrait les essais cliniques en cours de son vaccin COVID-19 chez les enfants pour inclure une troisième dose pour les participants dès l’âge de 6 mois.

Le test d’une troisième dose entraînera un retard dans la soumission des données aux organismes de réglementation pour autoriser l’utilisation aux États-Unis. À l’automne, le PDG de Pfizer a déclaré que la société s’attendait à avoir des données pour ce groupe d’âge d’ici la fin de 2021. Maintenant, la société dit qu’elle s’attendrait à déposer les résultats au « premier semestre 2022 » si les essais sont concluants.

Les sociétés ont déclaré que deux doses ne produisaient pas de réponse immunitaire robuste chez les enfants de 2 à 5 ans.

Article complet.

Les ventes maximales de vaccins COVID de Pfizer sont désormais fixées à plus de 50 milliards de dollars, le vaccin rapportant toujours 25 milliards de dollars d’ici 2027: analystes

Par Kevin Dunleavy

FiercePharma

Extraits :

Une confluence de nouveaux développements a modifié le paysage des médicaments COVID-19.

Considérez la variante omicron et d’autres vraisemblablement à suivre, qui pourraient prolonger la pandémie. Ensuite, il y a l’inefficacité des traitements par anticorps Regeneron et Eli Lilly contre la nouvelle souche – et le potentiel décroissant de l’antiviral oral de Merck & Co. pour traiter la COVID-19 [Coronavirus Desease (maladie) 2019].

Additionnez ces facteurs et qu’avez-vous ?

Des ventes gigantesques pour la franchise COVID-19 de Pfizer…

Article complet.

Traduction : MIRASTNEWS

GÉNOCIDE PAR VACCIN : UNE ÉTUDE DE L’UNIVERSITÉ DE COLUMBIA MONTRE QU’OMICRON EST RÉSISTANT AUX VACCINS DE RAPPEL

Source: Alien.Wars.

De Silvano Trotta : Après l'Angleterre hier où près de 90% des réas Covid sont double ou triple vax, voici le chef de l'unité de soins intensifs de l'hôpital des Asturies qui dit que 80 % des patients admis sont totalement vaccinés ! 🔽 — Tara F (@Mazagan_Ft) December 17, 2021

Source : Health Impact News

36 heures après avoir pris la première dose de Pfizer

Si vous êtes vacciné et que vous le savez, frappez des pieds !

Si vous êtes vacciné et que vous le savez, frappez des pieds !

Si vous avez vacciné et que vous savez que ça secoue et que vous le montrez vraiment…

Sera probablement bientôt une nouvelle chanson pour les écoliers dans ce monde stupide dans lequel nous sommes coincés. Plus de vidéos qui pourraient vous faire piétiner et trembler :

Découvrez combien votre médecin ou votre hôpital est payé par les grandes sociétés pharmaceutiques, voici comment procéder