Le CDC pris dans ses propres mensonges : les non vaccinés aux États-Unis pour COVID-19 sont « des millions » de plus que ce qui avait été annoncé à l’origine

Depuis près d’un an maintenant, j’affirme que le CDC a menti au public au sujet des injections de COVID-19, en utilisant leurs propres données de VAERS pour le prouver.

Maintenant, les médias d’entreprise rapportent la même chose : les statistiques du CDC sur les « vaccins » COVID-19, dans ce cas le nombre total de personnes aux États-Unis qui sont « vaccinées » avec un vaccin COVID-19, ont été surestimées par « millions. »

Bloomberg a dévoilé l’histoire aujourd’hui, mais si vous voulez éviter leur paywall, vous pouvez également en lire plus sur Yahoo News.

Le gouvernement américain a surévalué le nombre d’Américains qui sont au moins en partie vaccinés contre le coronavirus, rapporte Bloomberg. Pourquoi c’est important : Des millions de personnes de plus qu’on ne le pensait au départ ne sont pas protégées alors que les infections à coronavirus, les hospitalisations et les décès augmentent dans tout le pays. Trois États – l’Illinois, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale – ont trouvé suffisamment de surcomptage des premières injections pour indiquer que des millions de personnes non vaccinées avaient été comptées par erreur comme ayant reçu une dose.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le reportage de l’entreprise a cité deux représentants de l’État qui ont admis que les données du CDC étaient sans valeur.

James Garrow, porte-parole du ministère de la Santé publique de Philadelphie, qui a travaillé avec l’État pour mélanger les ensembles de données pour une vue plus précise des tendances de la vaccination, a déclaré « nous n’avons aucune confiance dans les chiffres sur le site Web du CDC, et nous ne nous référons jamais à eux« . « La vérité est que nous n’en avons aucune idée », a déclaré Clay Marsh, le tsar de Covid en Virginie-Occidentale.

Cette nouvelle sort le lendemain d’un rapport publié par The Exposé selon lequel le gouvernement britannique mentait sur le nombre de non vaccinés et qu’au lieu de 5 millions de non vaccinés au Royaume-Uni, ils admettent désormais que ce sont 23,5 millions qui ont refusé le vaccin, plus de 40% de leur population. Voir:

Et dans ce qui pourrait être une nouvelle connexe, la star de la NBA Kyrie Irving, qui a refusé de céder à la pression pour dire qu’il a pris le vaccin COVID-19, est maintenant tout d’un coup de retour dans son équipe, prétendument parce que tant de ses « vaccinés « Les coéquipiers ont été testés positifs pour COVID et ils ont à nouveau besoin de ses services tout d’un vaccin.

Tout cela ne peut pas être une « coïncidence », nous devons donc nous poser la question : pourquoi admettent-ils soudainement cela ?

C’est sans doute parce que leur guerre contre l’humanité entre dans une nouvelle phase, comme je l’ai signalé hier.

Il semblerait qu’ils aient pour la plupart renoncé à convaincre les « non vaccinés » de changer d’avis à ce stade, nous passons donc à la phase suivante, qui, pour une raison que nous ne connaissons pas encore complètement, nécessite d’admettre qu’il y a plus de « non vaccinés » qu’ils ne le pensaient à l’origine.

Ils ont déjà déclaré que les « non vaccinés » sont ceux qui provoquent la montée en flèche de la nouvelle variante « Omicron », il est donc probable que cette prochaine phase de la « guerre contre le virus » va commencer à cibler les « hésitants au vaccin » avec une nouvelle stratégie.

Signe que les mandats sur les vaccins pourraient commencer à se généraliser et à se durcir, la cinquième cour d’appel des États-Unis a annulé cette semaine une injonction nationale d’un tribunal inférieur contre le mandat de l’administration Biden qui exigeait que les travailleurs de la santé des établissements financés par le gouvernement fédéral reçoivent des vaccins Covid-19.

Et hier, la 6e cour d’appel des États-Unis a décidé que le mandat de vaccination de l’administration Biden pour les employeurs privés d’entreprises de plus de 100 personnes pouvait entrer en vigueur.

Tous les appels qui sont parvenus à la Cour suprême à ce jour ont confirmé les mandats de vaccination, le plus récent ayant eu lieu plus tôt cette semaine où ils ont refusé d’émettre une injonction contre le mandat de vaccin COVID-19 de New York pour les travailleurs de la santé.

Ainsi, les dirigeants du Culte du Vaccin semblent avoir un contrôle ferme sur les tribunaux, mettant en place de nouvelles actions à entreprendre contre les « hésitants au vaccin » qui mettront très certainement à l’épreuve la détermination de ceux qui n’ont pas succombé à leurs efforts jusqu’à présent.

Les choses sont sur le point de devenir très moche, mais le bon côté ici est que nous sommes plus nombreux qu’ils ne le rapportaient, ce que nous soupçonnions depuis le début.

Alors qu’ils déploient la prochaine phase de l’opération Omicron, attendez-vous à ce qu’ils infligent de lourdes pertes avec leurs injections d’armes biologiques, ciblant d’abord les personnes âgées et les enfants, puis lorsqu’ils commenceront à mourir en grand nombre, dont beaucoup n’entreront même pas dans les hôpitaux à cause des pénuries de personnel, vous pouvez être absolument sûr qu’ils accuseront les non vaccinés de leurs meurtres, et cela va plonger ce pays dans une guerre civile.

23,5 MILLIONS DE NON-VACCINÉS AU ROYAUME-UNI

La fraude COVID-19 et la guerre contre l’humanité par le Dr Sam Bailey (partie 2)

La fraude COVID-19 et la guerre contre l’humanité par le Dr Sam Bailey (partie 1) (27:34)

Le Dr Mark Bailey et le Dr John Bevan-Smith viennent de publier un article explosif « The COVID-19 Fraud & War on Humanity ».

Ils couvrent tout ce qui se cache derrière la fraude – y compris les joueurs, la PCR, la virologie, la modélisation et plus encore.

Voici ma vidéo présentant la première partie de leur article et un lien vers l’article complet est disponible ici :

Derniers chiffres covid de la DREES sur la période du 1 au 5 décembre.

• La moitié des hospitalisés ou réas sont vaccinés.

