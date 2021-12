Les vaccins COVID sont « irréversibles et potentiellement dommageables de façon permanente », explique le Dr Robert Malone, qui explique pourquoi 16 000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration déclarant publiquement que les enfants en bonne santé ne devraient pas être vaccinés COVID-19.

Les vaccins COVID sont irréversibles et endommagent de façon permanente les enfants, selon 16 000 médecins

Avant de vacciner votre enfant – ce qui est irréversible et potentiellement dommageable de façon permanente – découvrez pourquoi 16 000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration déclarant publiquement que les enfants en bonne santé ne devraient PAS être vaccinés COVID-19.

Au nom de ces M.D. et Ph.D., j’ai publié une déclaration claire décrivant les faits scientifiques qui sous-tendent cette décision :

Je m’appelle Robert Malone et je m’adresse à vous en tant que parent, grand-parent, médecin et scientifique. Je ne lis généralement pas un discours préparé, mais c’est si important que je voulais m’assurer que chaque mot et chaque fait scientifique étaient corrects.

Je maintiens cette déclaration avec une carrière dédiée à la recherche et au développement de vaccins. Je suis vacciné COVID et je suis généralement pro-vaccination.

J’ai consacré toute ma carrière à développer des moyens sûrs et efficaces de prévenir et de traiter les maladies infectieuses.

Après cela, je publierai le texte de cette déclaration afin que vous puissiez la partager avec vos amis et votre famille.

Avant d’injecter votre enfant – une décision qui est irréversible – je voulais vous faire connaître les faits scientifiques sur ce vaccin génétique, qui est basé sur la technologie de vaccin à ARNm que j’ai créée :

Il y a trois problèmes que les parents doivent comprendre :

La première est qu’un gène viral sera injecté dans les cellules de vos enfants. Ce gène force le corps de votre enfant à fabriquer des protéines de pointe toxiques. Ces protéines causent souvent des dommages permanents aux organes critiques des enfants, notamment :

Leur cerveau et leur système nerveux.

Leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris les caillots sanguins.

Leur système reproducteur.

Ce vaccin peut déclencher des changements fondamentaux dans leur système immunitaire.

Le point le plus alarmant à ce sujet est qu’une fois ces dommages survenus, ils sont irréparables :

Vous ne pouvez pas réparer les lésions dans leur cerveau.

Vous ne pouvez pas réparer les cicatrices du tissu cardiaque.

Vous ne pouvez pas réparer un système immunitaire génétiquement réinitialisé.

Ce vaccin peut causer des dommages à la reproduction qui pourraient affecter les générations futures de votre famille.

La deuxième chose que vous devez savoir est le fait que cette nouvelle technologie n’a pas été suffisamment testée.

Nous avons besoin d’au moins 5 ans de tests/recherches avant de pouvoir vraiment comprendre les risques.

Les méfaits et les risques des nouveaux médicaments sont souvent révélés de nombreuses années plus tard.

Demandez-vous si vous voulez que votre propre enfant fasse partie de l’expérience médicale la plus radicale de l’histoire de l’humanité.

Un dernier point : la raison qu’ils vous donnent de faire vacciner votre enfant est un mensonge.

Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou grands-parents.

C’est en fait le contraire. Leur immunité, après avoir contracté COVID, est essentielle pour sauver votre famille, voire le monde, de cette maladie.

En résumé : Il n’y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à faire vacciner vos enfants contre les petits risques du virus, étant donné les risques sanitaires connus du vaccin avec lesquels, en tant que parent, vous et vos enfants pourriez avoir à vivre pour la reste de leur vie.

L’analyse risque/bénéfice n’est même pas proche.

En tant que parent et grand-parent, je vous recommande de résister et de vous battre pour protéger vos enfants.

RW Malone, M.D. est un scientifique/médecin de renommée internationale et l’inventeur original de la vaccination par l’ARNm en tant que technologie, de la vaccination par l’ADN et de plusieurs technologies d’administration de plateformes d’ADN non viral et d’ARN/ARNm.

Publié à l’origine par Robert W. Malone. M.D., M.S. sur la sous-pile.

« Les vaccins à ARNm sont des thérapies cellulaires et géniques qui ont eu un taux de refus de 95 % en 2019 » – BAYER

La stupidité conduit à un ego gonflé, ce qui conduit à se vanter et à ruiner des mois et des mois d’efforts de lavage de cerveau de la part du grand bureau politique de réinitialisation.

MISE À JOUR : CETTE VIDÉO A ENTRAÎNÉ LA SUPPRESSION DE NOTRE TROISIÈME CHAÎNE YOUTUBE, MÊME SI ELLE PROVENAIT DE YOUTUBE ET DE LEURS SOURCES PRINCIPALES !

https://www.bitchute.com/embed/v2gbIYVL98QE/?feature=oembed#?secret=7VX2lkpNio

VIDÉO ORIGINALE 2H :

Nous le savions tous, mais c’est bien de l’avoir en vidéo de la bouche de ce cheval consanguin. Le plus drôle, c’est que la Covidiocratie est déjà en mode panique, écrivant les « démystifications » les plus insensées, qui peuvent se résumer, pour la plupart, comme « vous n’avez pas entendu ce que vous venez d’entendre, vous avez entendu ce que nous vous dire que vous avez entendu ». Ils essaient littéralement de nous faire des tours d’esprit Jedi et je parie qu’il y a des drogués pharmaceutiques faibles d’esprit qui tomberont sous le charme de leur hypnose de qualité patate.

Je ne saurais trop insister sur ce chiffre de 95% et à quel point il était facile de le planter.

Stefan Oelrich, président de la division Produits pharmaceutiques de Bayer et membre du conseil d’administration de Bayer/Monsanto, a fait ces déclarations lors du Sommet mondial de la santé 2021 à Berlin. le 24 octobre.

Le consentement éclairé a eu le sort d’un esclave sexuel d’Epstein enterré sur son île. Personne ne le cherche même. Sans elle, toute la Covidiocratie n’est que génocide et crimes de guerre, les masques des covidiotes sont trempés de sang, et leur survie dépend désormais entièrement de l’ignorance des masses. Alors que la nôtre dépend de l’illumination de masse. Silview ‘SILVIEW’ Costinescu

Il n’y a pas grand-chose à ajouter, si vous voulez en savoir plus sur le sombre passé de Bayer, il suffit de dire qu’ils ont fabriqué le Zyklon-B, le gaz prétendument utilisé dans les camps nazis, et plus récemment ont acquis Monsanto. Après, ils sont devenus plus discrets, mais ils ont toujours la main sur tout ce qui vous nourrit et tout ce qui traite les maladies que vous attrapez de leur nourriture et de leurs pesticides.

Et, bien sûr, ce sont des membres de premier plan du Forum économique mondial de Klaus Schwab, à la pointe du transhumanisme et de la quatrième révolution industrielle.

Mais voici plus d’informations :

COVID, HITLER, BLM, LA GRANDE RÉINITIALISATION – DE NOMBREUSES MARQUES, UN CARTEL. AUSCHWITZ PARFAIT ET MONDIALISÉ

https://www.bitchute.com/embed/vRD80pUEBtHf/?feature=oembed#?secret=LKj6KxX8d6

« LES VACCINS À ARNm SONT UNE THÉRAPIE CELLULAIRE ET GÉNIQUE QUI A EU UN TAUX DE REFUS DE 95 % EN 2019 » – BAYER

Silviu “Silview” Costinescu

