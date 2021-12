L’Italie vers une dictature militaire. Le « Général des Vaccins » devient Chef de Toutes les Armées

Le général alpin Figliuolo aura également pouvoir opérationnel sur les carabiniers à la disposition du Ministre de la Défense et le Conseil suprême de la défense dirigé par le chef de l’État Sergio Mattarella

Entre précipitation, amertume et colère pour la prolongation brutale de l’état d’urgence jusqu’au 31 mars 2022, approuvée en Conseil des ministres fulgurant en fin d’après-midi du mardi 14 décembre, et l’appréhension face à la prolongation des restrictions imposées par Décret 172 sur le Super Pass Vert e vaccins obligatoires pour les nouvelles catégories (travailleurs scolaires, policiers, pompiers et secouristes, forces armées), l’attribution d’un nouveau poste au général des vaccins s’est déroulée sans encombre, prélude à l’avènement d’une dictature militaire en Italie.

Non seulement le général Francesco Paolo Figliuolo reste commissaire extraordinaire à l’urgence Covid et, grâce au décret sur la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 31 mars, il se voit confirmé tous ses pouvoirs dans cette tâche comme souhaité par le Premier ministre Mario Draghi.

Le chef du département de la protection civile et le commissaire extraordinaire « adoptent également des ordonnances visant à programmer la poursuite ordinaire des activités nécessaires pour contraster et contenir le phénomène épidémiologique de la Covid-19 ».

Mais l’officier supérieur des troupes alpines Figliuolo a également été nommé à la tête du Commandement opérationnel de Vertice Interforze (Covi) lors de la même session du Conseil des ministres qui a approuvé à l’unanimité la nomination proposée par le ministre de la Défense Lorenzo Guerini.

Guerini a en effet un passé chez les Penne Nere. Il a effectué son service militaire obligatoire de juin 1991 à mars 1992 au bataillon « Edolo » Alpini à Merano et, par la suite, au régiment d’artillerie à cheval à Milan. Il a obtenu son congé pour le grade de sergent supplémentaire.

FIGLIUOLO GERERA AUSSI LES RESSOURCES DES CARABINIERI

«Le Commandement Opérationnel de Vertice Interforze (COVI) est né comme effet de la loi no. 25 du 18 février 1997 pour la restructuration de la haute direction des Forces armées qui place le chef d’état-major de la défense dans une position supérieure par rapport aux chefs d’état-major des forces armées, relevant directement du ministre de la Défense, en tant que chef de l’organisation militaire et dans le détail de la planification, de la préparation et de l’utilisation des Forces armées dans leur ensemble », lit-on sur le site officiel du ministère de la Défense sous la rubrique « Covi ».

Le ministre italien de la Défense Lorenzo Guerini

« Cette loi a conféré au chef d’état-major, non plus « premier parmi ses pairs », le rôle prépondérant de l’instrument militaire dans son ensemble, dans le double rôle de chef d’état-major en tant que tel (CHOD) et de commandant en chef (CINC) pour l’exercice de ces fonctions, il fait appel à deux organes paritaires : l’Etat-major des armées (SMD) et le COVI », ajoute le département chargé des forces armées.

Ce dernier est l’outil par lequel le chef d’état-major de la Défense est en mesure d’exercer sa fonction décisive de commandant opérationnel des forces armées, toujours selon le site officiel du Palazzo Baracchini à Rome.

Mais, dès que la nomination sera publiée au Journal Officiel, Figliuolo prendra le commandement de la hiérarchie opérationnelle militaire de l’Armée, de la Marine, de l’Armée de l’Air et surtout de l’Arma dei Carabinieri, qui contrôle le respect des règlements, restrictions et interdictions de Covid avec la contribution des commandes NAS (Antisophistication and Health Nucleus) et NIL (Labor Inspectorate Nucleus).

Cela signifie qu’il lui appartiendra d’organiser l’utilisation de moyens militaires pour les garnisons, l’ordre public ou toutes opérations de contrôle massives si les préfets des capitales, le ministère de l’Intérieur ou le ministère de la Défense formulent des demandes spécifiques à cet égard.

Donc sur le terrain il sera probablement plus stratégique que le chef d’état-major de la Défense, aujourd’hui Squad Admiral Giuseppe Cavo Dragone, auquel il devra de toute façon se référer.

Et cela donne un sens sinistre aux paroles d’un entretien avec Figliuolo publié aujourd’hui dans La Stampa : « Un Noël sûr, voici le plan. Prêt à vacciner en entrant de maison en maison ». Le commissaire extraordinaire a également ajouté qu’ils le sont : « 1,5 million de doses sont immédiatement disponibles pour les enfants, je crois fermement au rôle des pédiatres ».

LE GÉNÉRAL SOUS LE COMMANDEMENT DE MATTARELLA

En pratique, sur le plan logistique-opérationnel dans la gestion de l’armée, le général Figliuolo dépendra du ministre de la Défense et surtout du Conseil suprême de la défense, organe d’importance constitutionnelle chargé d’examiner les problèmes politiques et techniques généraux relatifs à la sécurité et la défense nationale.

Le président de la République italienne Sergio Mattarella avec le général Francesco Figliuolo avant la pandémie

Le Conseil est présidé par le Chef de l’Etat et est composé du Président du Conseil des Ministres, des Ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de la Défense et du Développement économique et le Chef de la Défense qui y résidait était également commandant du COVI mais avec la nomination de Figliuolo il lui sera inférieur.

« Le Conseil supérieur de défense est le principal instrument par lequel le Chef de l’État acquiert une connaissance approfondie des orientations du Gouvernement en matière de sécurité et de défense, afin de pouvoir exercer de manière adéquate le rôle complexe d’équilibre et de garantie que lui attribue la Constitution. Plus généralement, le Conseil constitue un siège institutionnel permanent de réflexion et d’étude pluridisciplinaire des questions de sécurité et de défense. Indique le site officiel de la Présidence de la République.

« En d’autres termes, le Conseil suprême de défense est un instrument de dialogue et de confrontation préventive entre les responsables de la direction politique dans le domaine de la défense nationale : à travers lui, ses membres peuvent contribuer à définir des critères pour le meilleur exercice de leurs compétences individuelles respectives ».

En résumé, le général Figliuolo désignera également le Premier ministre Draghi en tant que commissaire extraordinaire pour l’urgence Covid et le ministre de la Défense Lorenzo Guerini pour les questions de logistique militaire et le président de la République Sergio Mattarella pour la sécurité nationale.

On soupçonne donc que le Gouvernement est sur le point d’étendre les vaccins obligatoires par les professionnels de santé et par ceux évoqués au début dont les militaires et policiers également à l’ensemble de la population, à l’instar de l’exemple annoncé par l’Autriche, hypothétique par l’Allemagne et déjà adopté par le Turkménistan, l’Indonésie et la Micronésie, exemptant peut-être les moins de 18 ans du mandat, comme l’a fait le gouvernement d’Achgabat, la capitale turkmène.

Ceci est envisageable également à la lumière de la proposition du président de la Commission européenne d’ignorer le Code de Nuremberg mais cela pourrait être mis en œuvre encore plus facilement si l’Agence européenne des médicaments (EMA), à l’instar de l’exemple contesté de la Food and Drug Administration américaine, accordait le autorisation complète et définitive de gêne sérum basé sur l’ARN messager Comirnaty.

Le vaccin est en effet encore expérimental pour une utilisation d’urgence dans l’Union européenne, produit par Pfizer (avec Biontech) qui a obtenu ce bénéfice grâce à la volonté du président Joe Biden, financé par Pfizer lui-même avec une contribution de 2,2 millions de dollars à la campagne électorale du Parti démocrate.

LE DÉCRET DE PROLONGATION MAINTIENT LES INTERDICTIONS ET LE SUPER PASS VERT

Le décret-loi comprend 11 articles et étend toutes les mesures liées à l’urgence. Le pass Super Green en zone blanche est également prolongé jusqu’au 31 mars. Ceci est prévu par une disposition du décret approuvé aujourd’hui en Conseil des ministres.

A ce jour, le pass Vert renforcé est en vigueur jusqu’au 15 janvier, mais le décret prévoit que dans les zones blanches jusqu’au 31 mars 2022 il doit être utilisé pour des activités soumises à restrictions dans la zone jaune. Cela signifie que les activités telles que les restaurants intérieurs, les cinémas, les discothèques, les stades resteront fermées aux personnes non vaccinées.

Le CDM (Conseil des ministres) n’a approuvé aucune mesure incluant l’obligation de porter des masques à l’extérieur. Mais d’un autre côté, les procureurs et les maires l’adoptent déjà dans diverses régions d’Italie.

La prolongation de l’état d’urgence reporte au 31 mars la possibilité de limiter la circulation des personnes, « sur des parties précises du territoire national ou, le cas échéant, sur l’ensemble de celui-ci »: dès la fermeture des routes et des parcs, des cinémas et théâtres, pour s’arrêter aux cérémonies, jusqu’au confinement et en quarantaine « A ceux qui ont eu des contacts » à risque. Le projet prévoit également l’extension de la règle qui établit les critères pour les zones blanche, jaune, orange et rouge.

Il est donc raisonnable de supposer que même l’une des plus odieuses impositions visant à vacciner les plus de 12 ans sera reportée : l’obligation de monter dans les trains, les métros et les bus locaux avec un Pass Vert de base pouvant être obtenu avec vaccination, la récupération de la Covid dans les 6 dernières mois ou écouvillonnage moléculaire ou antigénique rapide à un coût maîtrisé de 8 euros (au lieu de 15), avec un coût sympa et des inconvénients surtout pour les familles de parents pauvres ou les enfants No Vax. Mais la confirmation de cette malheureuse éventualité ne pourra être obtenue qu’après la publication du texte officiel.

Jusqu’au 31 mars 2022, le congé parental est prolongé à 50 % pour les parents ayant des enfants en quarantaine en raison de Covid et la possibilité de travailler intelligemment pour les travailleurs fragiles est également prolongée. Le brouillon de la dl sur la Covid le prévoit.

Avec arrêté ministériel, « à adopter dans un délai de trente jours, sont identifiées les maladies chroniques à faible compensation clinique et à connotations de gravité particulière, en présence desquelles, jusqu’au 31 mars 2022, l’exécution du travail s’effectue normalement de manière agile, également à travers l’affectation à différentes fonctions, et des activités spécifiques de formation professionnelle sont réalisées à distance ».

« Je ne suis pas d’accord avec la prolongation de l’état d’urgence : s’il dure plus de deux ans c’est une contradiction logique et linguistique. Je crois que le gouvernement d’aujourd’hui doit être capable de lutter contre l’épidémie en rétablissant les droits. Un problème pour la démocratie commence à se poser. Nous, à FdI, sommes restés les seuls à défendre la Constitution ». Ainsi la dirigeante du FdI, Giorgia Meloni interviewée par Venanzio Postiglione, directeur adjoint du Corriere, sur Corriere.it.

Il est donc évident qu’à travers l’hypnose de masse visant à semer la peur dans la population, nous voulons continuer à imposer des vaccins jusqu’à présent inefficaces, à tel point que de multiples restrictions sont également nécessaires pour les personnes vaccinées.

C’est le résultat d’une intrigue financière internationale du Nouvel Ordre Mondial partant du Pfizer pour se rendre à Bill Gates, Goldman Sachs et le Forum économique mondial par l’architecte de Great Reset Klaus Schwab.

Mais surtout d’une vague de totalitarisme d’inspiration nazi-communiste que le Parti démocrate d’Italie et des États-Unis a déclenchée depuis 2014 avec les 12 vaccins obligatoires pour les mineurs d’âge scolaire imposés par Pfizer pour arriver à Bill Gates, Goldman Sachs et le World Economic Forum par l’architecte de Great Reset Klaus Schwab.

Un plan diabolique qu’il élabore pour quitter l’Italie, comme d’autres pays du monde que je donne, vers un enfer sanitaire, pour les nombreux cas d’effets indésirables, voire mortels, provoqués par les vaccins, économiques, avec les bonnes affaires de la ‘Ndrangheta, la plus mafia puissante, et évidemment psychosociale.

Mort d’un homme de 26 ans : « La myocardite était probablement due au vaccin Pfizer »

Par Stuff NZ

En Nouvelle-Zélande, la mort d’un homme de 26 ans était probablement due à une myocardite cardiaque probablement causée par le vaccin Covid-19, selon un conseil de sécurité indépendant.

Il survient après que le Conseil indépendant de surveillance de la sécurité des vaccins Covid-19 a révélé qu’il avait examiné les décès de trois personnes par myocardite potentielle, dont celui d’un garçon de 13 ans. Le plombier Rory Nairn, de Dunedin, est décédé subitement à son domicile le 17 novembre dans les deux semaines suivant la réception de sa première dose de vaccin Pfizer.

Les informations préliminaires de l’autopsie ont identifié une myocardite – une inflammation du muscle cardiaque – comme la cause probable de sa mort, a annoncé lundi le comité de surveillance de la sécurité. La vaccinologue, le Dr Helen Petousis-Harris, a déclaré que bien que la myocardite liée au vaccin puisse survenir, elle est « très rare », et les risques du vaccin sont largement compensés par le risque de contracter Covid-19.

Le conseil d’administration a déclaré que Nairn n’avait signalé aucun symptôme avant d’être vacciné et que les symptômes de la myocardite se sont développés dans les jours suivant immédiatement sa première dose de vaccin. Il n’a pas non plus demandé d’avis médical ni de traitement pour ses symptômes. Certains vaccins Covid-19, dont le vaccin Pfizer, peuvent augmenter le risque de myocardite, a déclaré le comité de surveillance de la sécurité.

La menace de maladie grave ou de décès dus à la Covid-19 varie selon la population. Mais pour presque tout le monde, le risque de vaccination est beaucoup plus petit que le risque posé par une infection, même parmi les groupes qui se débrouillent bien contre Covid-19. Cependant, il a noté que « l’infection augmente le risque de myocardite beaucoup plus que la vaccination avec le vaccin Pfizer ».

Il existe de nombreuses causes possibles de myocardite, la plus courante étant une infection virale. Chaque année, 95 personnes en moyenne sortent de l’hôpital avec un diagnostic principal de myocardite en Nouvelle-Zélande.

Petousis-Harris, professeur agrégé au département de médecine générale et de soins de santé primaires de l’Université d’Auckland, a déclaré que la mort de Nairn reste « un décès possible lié au vaccin » et que des recherches supplémentaires sont nécessaires. « Il est décédé à un moment qui le place comme un possibilité du vaccin et évidemment les conclusions sont qu’il semble qu’il soit mort d’une myocardite », a-t-elle déclaré. « Cela souligne vraiment l’importance de consulter un médecin lorsque vous avez des douleurs thoraciques et des symptômes comme celui-là. C’est vital. »

« Petousis-Harris a déclaré que les cas de myocardite liés au vaccin sont plus fréquents chez les hommes de moins de 30 ans, dans les jours suivant la réception de leur deuxième dose. » Dans ces cas, l’évolution de la maladie est généralement bénigne et résolue avec du repos et des médicaments anti-inflammatoires… Quand hospitalisés, le séjour moyen est de 1 jour contre 6 jours pour l’infection à covid dans le groupe d’âge plus jeune.

« L’immunologue, le professeur Graham Le Gros, directeur de programme pour Vaccine Alliance Aotearoa New Zealand – Ohu Kaupare Huaketo, a déclaré : « Nous savons qu’il existe un risque important de myocardite suite à une infection par le virus [de la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 chez certains patients. Il y a un risque beaucoup plus faible que les personnes développent une myocardite après un vaccin. »

« Ce genre de problème cardiaque est associé à de nombreux types d’infections virales. J’avais l’habitude de diagnostiquer et de rechercher des virus chez les personnes décédées d’une mort subite d’origine cardiaque, et croyez-moi, l’infection à la COVID-19 comporte un risque certain », a-t-il déclaré.

Le décès de Nairn est l’un des trois décès examinés par le comité de surveillance de la sécurité lors de sa réunion le 8 décembre concernant un lien possible avec la vaccination.

Le décès de l’adolescent de 13 ans – qui a été signalé au coroner – a été longuement discuté, mais des informations supplémentaires étaient nécessaires « avant qu’une détermination sur le rôle du vaccin » ne puisse être prise.

Cependant, le conseil a estimé que la myocardite qui était impliquée dans la mort d’un homme dans la soixantaine n’était probablement pas liée à la vaccination. Le temps écoulé entre la vaccination et l’apparition des symptômes et des facteurs cliniques indiquait d’autres causes et n’était pas cohérent avec un lien de causalité, a conclu le conseil d’administration.

« Le conseil reconnaît qu’en ce qui concerne les décès signalés au coroner, il appartient au coroner de déterminer la cause et les circonstances du décès », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par l’intermédiaire du ministère de la Santé.

« Le conseil considère que les circonstances de ces cas n’impactent ni ne modifient les informations connues sur la myocardite.

« Les avantages de la vaccination avec le vaccin Covid-19 Pfizer continuent de l’emporter largement sur le risque d’effets secondaires aussi rares. »

