Il existe un complot mondial intentionnel pour supprimer les traitements COVID précoces, avertit le meilleur cardiologue + Maintenant, les doubles vaccinés sont une menace pour les triples vaccinés

Il existe un complot mondial intentionnel pour supprimer les traitements COVID précoces, avertit le meilleur cardiologue

Lors d’une récente apparition avec Joe Rogan, le Dr Peter McCullough a expliqué que dès le début de la pandémie Covid-19, il y avait eu un effort concerté pour instiller la peur et dissimuler un protocole de traitement précoce de la maladie afin de justifier les confinements et les vaccins. Il a averti qu’il y avait un complot mondial intentionnel pour supprimer les premiers traitements COVID.

McCullough, ancien vice-chef de médecine interne au Baylor University Medical Center et professeur à la Texas A&M University est l’un des auteurs de recherche les plus largement cités dans son domaine – et a témoigné devant le Sénat américain en novembre 2020. Depuis qu’il s’est prononcé contre la réponse officielle à la pandémie, McCullough a fait l’objet d’un examen minutieux de la gauche pour avoir diffusé une «désinformation médicale» sur la pandémie.

Il a également fait la lumière sur les événements cardiaques liés au vaccin dans un article récent co-écrit avec le Dr Jessica Rose, virologue et épidémiologiste au Canada, examinant les données du système américain de déclaration des événements indésirables des vaccins.

Avant de passer à l’interview de Rogan, regardez le témoignage de McCullough en mars 2021 devant le comité sénatorial du Texas sur la santé et les services sociaux pour en savoir plus sur sa position :

Ce qui nous amène à l’époque de McCullough avec Joe Rogan – où il a dit qu’il y avait eu un effort mondial pour supprimer les premiers traitements Covid-19.

« Il me semble qu’au début, il y a eu une suppression intentionnelle, très complète, du traitement précoce afin de promouvoir la peur, la souffrance, l’isolement, l’hospitalisation et la mort », a-t-il déclaré. « Et c’était complètement organisé et intentionnel afin de faire accepter, puis de promouvoir la vaccination de masse. »

« Aux États-Unis, seuls 500 médecins environ comprennent vraiment ce qui se passe… et il y en a environ un million », a-t-il ajouté.

Regardez:

Plus tôt, le principal médecin crédité d’avoir amélioré le traitement précoce de la COVID-19 a déclaré lors d’une conférence que l’objectif des campagnes de transmission des vaccins est de « contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés ».

« Les décès censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être épinglés sur le poison. Ils seront trop divers, il y en aura trop et ils seront dans un laps de temps trop large pour que nous comprenions que nous avons été empoisonnés », affirme le Dr Shankara Chetty.

Pendant ce temps, des militants accusent des responsables britanniques et les personnalités de la santé les plus puissantes au monde comme Bill Gates et le Dr Fauci de crimes contre l’humanité et de génocide, citant une série de statistiques sur les effets des «vaccins» et des politiques COVID.

Un autre tribunal de trois juges au Pérou a statué que la pandémie de la COVID-19 avait été déclenchée par les milliardaires Bill Gates, George Soros et Rockefeller. Malgré la décision, les « fact-checkers » ont conclu que le tribunal péruvien n’avait aucune preuve pour rendre un tel jugement citant une déclaration de l’OMS et du CDC qui ont perdu toute crédibilité.

Traduction : MIRASTNEWS

DAVANTAGE DE VACCINéS ENTRENT EN SOINS INTENSIFS

J'ai bien lu en soins intensifs, n'est ce pas ? pic.twitter.com/ndMdYxlHoy — Nina (@NinaSinger_NANI) December 21, 2021

Source : GreatGameIndia

RUPTURE DU LUNDI : LA FOIA CONFIRME QUE LE VACCIN EST MORTEL : PFIZER, LA COUVERTURE CRIMINELLE DE LA FDA EXPOSÉE !

Des documents sur la liberté d’information prouvent que les gouvernements du monde conspirent pour forcer le FEM à une Grande Réinitialisation

Le Forum économique mondial (FEM ; WEF) a reçu l’ordre de publier la semaine dernière une lettre confirmant que les gouvernements du monde entier s’entendent pour mettre en œuvre une « Grande Réinitialisation » pour l’humanité et inaugurer un Nouvel Ordre mondial.

À la suite d’un FOI de Pepijn van Houwelingen, membre de la Chambre des représentants néerlandaise, une lettre du FEM à la ministre néerlandaise Sigrid Kaag indique ce qui suit : « Le Forum travaillera avec votre personnel pour s’assurer que votre participation devienne un force pour façonner la Grande Réinitialisation ».

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1472945361119551493&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fnewspunch.com%2Fgovt-doc-confirms-the-great-reset-is-real-you-will-own-nothing-and-be-happy%2F&sessionId=5f2c399797f3491ebba9672b12720f0729ca4e9a&siteScreenName=realnewspunch&theme=light&widgetsVersion=9fd78d5%3A1638479056965&width=550px

La Grande Réinitialisation ne peut plus être considérée comme une « théorie du complot ».

Ils ont publié leurs sombres plans pour l’humanité via des sites Web, des vidéos et des livres. Le plan est que d’ici 2030 « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. »

Klaus Schwab : « une Grande Réinitialisation » conduira au transhumanisme

Quelle est la Grande Réinitialisation ?

La Grande Réinitialisation est un plan de l’élite mondiale pour s’assurer que l’humanité a tous ses besoins fondamentaux satisfaits par Big Brother :

L’État pourvoit à tous les besoins de base, rien n’est possédé et il n’y a pas d’intimité. Le lavage de cerveau est pratiqué dès la naissance pour conditionner les nouveaux esclaves à accepter leur rôle et le statut qui leur est assigné au sein de la société. Un système de classes est appliqué et contrôlé génétiquement par le biais des fermes de bébés et du contrôle de la population. La famille n’existe pas, tout le monde appartient à tout le monde et il n’y a pas de lien social. Vous êtes conçu et conditionné pour un rôle et un statut au sein de l’ordre mondial. La religion n’existe pas, le choix n’existe pas, la liberté de pensée n’existe pas. Le monde est banal, sans valeur ni but, un enfer sur terre, pour créer une fourmilière humaine dont le but est de maintenir ceux au pouvoir au sommet.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Preuve scientifique : les VACCINS Covid de Pfizer causent « plus de mal que de bien » – Vidéo par CCCA

Les données du rapport sur 6 mois de Pfizer montrent que son inoculation COVID-19 provoque plus de maladies et de décès qu’elle n’en empêche. De plus, une conception d’essai médiocre, des données manquantes, des études de faible puissance, une surveillance passive et plus encore. » –Alliance canadienne des soins Covid

Partagez s’il vous plait!

https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html

HELLSTORM – EXPLOSANT LE VÉRITABLE GÉNOCIDE DE L’ALLEMAGNE NAZIE

Ce documentaire raconte l’histoire que les vainqueurs ne veulent toujours pas que vous sachiez. Apprenez la terrible vérité sur le viol, la torture, l’esclavage et le meurtre de masse infligés au peuple allemand par les vainqueurs alliés de la Seconde Guerre mondiale. C’est la plus grande dissimulation de l’histoire du monde.

http://www.hellstormdocumentary.com/

Amazon

http://www.renegadetribune.com/hellstorm-exposing-the-real-genocide-of-nazi-germany/

Des camps de prisonniers indéfinis de Covid pour les non vaccinés proposés dans la législation de l’État de New York

Le projet de loi A416 constitue une menace sérieuse pour les libertés fondamentales de tous les Américains das l’État de New York, y compris leur capacité à choisir s’ils doivent recevoir une aide médicale et des vaccins liés aux maladies infectieuses.

Le projet de loi accorde au gouverneur de New York et à leurs délégués, qui comprenaient le commissaire et les chefs des services de santé locaux, le pouvoir de séparer et de bloquer toute personne ou groupe d’individus en n’ayant à émettre qu’une seule ordonnance. Les commandes doivent simplement inclure le(s) nom(s) de la personne ou « des descriptions raisonnablement spécifiques des individus ou des groupes ».

Le service peut décider de détenir une personne ou un groupe de personnes dans un centre médical ou tout autre centre qu’il juge approprié. Le langage est volontairement tenu vague.

Alors que le projet de loi vise à garantir que personne ne peut être détenu plus de 60 jours, le libellé permet l’annulation des jugements des tribunaux afin de supprimer la durée maximale de détention. Au-delà des 60 jours écoulés, le tribunal dispose de 90 jours supplémentaires pour examiner la détention d’une personne, un cycle qui, selon le ministère, pourrait se poursuivre indéfiniment.

Il ajoute plus tard que le projet de loi « obligera une personne qui a été exposée ou infectée par une maladie contagieuse à suivre un traitement approprié et prescrit, une médication préventive ou une vaccination », et donne au gouvernement le droit de appréhender et vacciner quiconque par la force.

Étant donné que le libellé du projet de loi fait référence à des individus ou des groupes qui sont « potentiellement » menaçants, le projet de loi est une frappe préventive contre toute personne qui, selon le ministère, pourrait constituer une menace potentielle à l’avenir, comme les individus qui ont refusé d’accepter le vaccin pour la COVID-19.

Aucune référence explicite n’existe pour indiquer quels types de maladies infectieuses permettent à un individu d’être retiré du public, détenu et contraint de se faire vacciner et de recevoir un traitement médical. Techniquement, n’importe qui peut être maintenu en isolement tant qu’il est considéré comme non infectieux, ce qui peut soulever la question de savoir si les porteurs du VIH/SIDA seront libérés dans la société.

Le projet de loi a reçu de nombreux commentaires négatifs sur le site Web du Sénat de New York. Les commentateurs ont noté que « cela est inquiétant et crée un terrible précédent pour la future loi. Le gouverneur peut fondamentalement détenir qui [il/elle] veut sur la base de preuves limitées. C’est anti-américain.

Cela rappelle l’Union soviétique enfermant des opposants politiques au motif qu’ils étaient « mentalement instables ». Nous NE POUVONS PAS permettre cela dans notre état.

« Il s’agit d’une violation des droits humains fondamentaux. Le gouvernement devrait travailler pour le peuple, pas les enfermer sans motif. »

D’autres soulignent des similitudes entre la loi et la réponse de l’Australie à la COVID-19. L’Australie a supervisé la construction d’un certain nombre d’« installations de quarantaine » COVID pouvant accueillir des milliers de personnes à la fois.

Plus d’une douzaine de personnes ont été emmenées de force dans des centres d’isolement gouvernementaux en Allemagne, tandis que des centaines sont détenues dans des centres similaires en Australie alors que les pays occidentaux continuent d’utiliser des centres de quarantaine COVID obligatoires, tous au nom de la fin de la COVID-19.

Selon un responsable local, les autorités australiennes transfèrent les patients et résidents positifs à la COVID-19 du Territoire du Nord vers un camp de quarantaine à Howard Springs après que neuf cas ont été identifiés dans la communauté de Binjari.

Même, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle mettrait tous les patients COVID-19 dans des camps de quarantaine obligatoires. Le Premier ministre néo-zélandais a déclaré que chacune de vos activités serait surveillée dans ces camps et que ceux qui refuseraient d’être testés seraient contraints de rester dans les camps plus longtemps.

Le projet de loi A416 et son libellé garantiraient que les Américains, s’ils étaient positifs pour la COVID ou l’une des nombreuses autres maladies, seraient fixés pour un séjour indéfini dans de telles installations.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Maintenant, les doubles vaccinés sont une menace pour les triples vaccinés

L’un des meilleurs médecins de l’Ontario a averti que les doubles vaccinés sont une menace pour les triples vaccinés et déconseille à ceux qui n’ont pas encore reçu la troisième dose du vaccin Covid-19 de célébrer avec leurs proches âgés. Cela vient en corrélation avec l’apparition de la nouvelle variante Omicron, et cela annule effectivement de nombreux projets familiaux pour les personnes qui espéraient se réunir.

Maintenant, les doubles vaccinés sont une menace pour les triples vaccinés

«Évitez les contacts sociaux avec toute personne plus âgée», même si la personne a reçu deux doses du vaccin Covid-19, a déclaré vendredi le Dr Kieran Moore, médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario.

«Si vous allez interagir, je le ferais à l’extérieur avec un masquage et une distanciation en place. J’espère que le temps restera raisonnable dans tout l’Ontario pour permettre cela, car je pense que nous devons tous apprendre au cours des 20 derniers mois pour protéger au mieux les personnes plus âgées dans nos communautés », a déclaré Moore lorsqu’on lui a demandé si cela valait le risque de visiter. un grand-parent pendant les vacances s’il est vacciné trois fois.

« Je suis désolé de recommander cela. »

Moore a déclaré que les personnes prévoyant de célébrer avec une personne à risque d’infection devraient recevoir une troisième dose ou une dose de rappel.

« Une fois que nous aurons mieux compris la gravité de ce virus, nous le communiquerons à tous les Ontariens », a-t-il déclaré. « À l’heure actuelle, cela affecte une population plus jeune. Nous sommes très préoccupés par la façon dont cela pourrait infecter les autres, donc ceux qui sont plus âgés. »

Le meilleur médecin de l’Ontario déconseille de voir votre grand-parent à triple piqûre si vous êtes double piquée, restez dehors avec un masque pic.twitter.com/P0ZQipgjdZ

– Popper (@Kukicat7) 18 décembre 2021

Plusieurs familles espèrent se réunir cette année après n’avoir pas pu faire de même l’année précédente alors que les vaccinations n’en étaient qu’à leur phase initiale. En 2020, tous les résidents de l’Ontario avaient été invités à simplement célébrer avec les membres de leur famille et à discuter avec les membres de leur famille et leurs amis proches via Internet.

Mercredi, le Dr Peter Juni, directeur scientifique de la Table consultative scientifique de l’Ontario COVID-19, a déclaré que six mois après la deuxième dose, une personne est susceptible d’être infectée à un niveau « aussi élevé qu’une personne qui n’a jamais été vaccinée ». Il a ajouté qu’à ce stade, toute la définition de la vaccination doit être modifiée pour inclure la troisième dose.

Le même jour, la province a élargi l’admissibilité à la vaccination de rappel pour tous les adultes de l’Ontario, réduisant l’écart entre la deuxième et la troisième dose à trois mois. Le rétablissement des contraintes de capacité pour les grandes installations intérieures, y compris les installations sportives et de loisirs, a été introduit.

Pendant ce temps, 16 000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration déclarant publiquement que les enfants en bonne santé ne devraient pas être vaccinés COVID-19, car les vaccins COVID sont « irréversibles et potentiellement dommageables de manière permanente ».

Selon les données partagées par les autorités sanitaires de Chandigarh, environ 77% des nouveaux cas de Covid signalés dans la ville en novembre ont été entièrement vaccinés. Parmi les cas entièrement vaccinés et testés positifs à la COVID-19, seuls 10 % d’entre eux, y compris les patients présentant des comorbidités, ont nécessité une hospitalisation.

Une importante étude du bulletin médical japonais a averti que le risque de mourir du vaccin COVID-19 pour les personnes dans la vingtaine peut être 40 fois plus élevé que la maladie elle-même.

Selon les données du VAERS, de nombreux décès de nourrissons et d’enfants après la vaccination COVID ont été signalés.

Des documents publiés par la Food and Drug Administration (FDA) révèlent que le fabricant de médicaments Pfizer a enregistré près de 160 000 réactions indésirables à son vaccin Covid-19 au cours des premiers mois de son déploiement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia