Révélé: le bureau de Fauci a continué à financer la recherche sur les coronavirus chinois APRÈS que la pandémie de COVID-19 ait ravagé le monde et tué des millions

Malgré le fait que COVID-19 a tué plus de 4,6 millions de personnes, dont plus de 690 000 Américains, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du Dr Anthony Fauci a continué à financer la recherche en Chine, d’où vient le coronavirus.

« Les National Institutes of Health des États-Unis ont continué à canaliser des millions de dollars des contribuables américains pour financer la recherche scientifique en collaboration avec la Chine communiste depuis le début de la pandémie de COVID, y compris vers des organisations sous contrôle militaire », a rapporté le National Pulse à la fin de la semaine dernière, citant des données téléchargées à partir du site Web du NIH concernant les subventions accordées.

De plus, plus de la moitié des subventions envoyées depuis début 2020 provenaient de l’agence Fauci, a révélé le point de vente.

« La base de données des National Institutes of Health (NIH) révèle que 13 subventions ont été envoyées au pays qui a bloqué les enquêtes sur les origines de la COVID-19. La Chine a également entrepris une campagne de propagande mondiale pour blâmer les États-Unis pour le virus, tandis que l’Amérique continue d’envoyer de l’argent », poursuit le rapport.

Le rapport a ajouté que la Southern Medical University, qui serait contrôlée par l’Armée populaire de libération et a des liens étroits avec l’Institut de virologie de Wuhan, où COVID-19 aurait été développé et « échappé », a obtenu deux subventions supplémentaires d’une valeur d’environ 300 000 $ de Fauci.

« Au total, plus de 4 millions de dollars ont été envoyés à des études comptant leurs principaux chercheurs comme travaillant en Chine pour des organismes scientifiques publics en 2020 et 2021. Sept des études sont toujours actives au moment de la publication », a ajouté le National Pulse.

Dans le passé, lorsque des rapports ont commencé à faire surface selon lesquels Fauci avait effectivement fourni un financement au laboratoire de Wuhan, il l’a d’abord nié, bien qu’il ait finalement été contraint d’admettre que, oui, il avait autorisé le financement de l’institution, selon un rapport de mai du New York Post :

Les National Institutes of Health ont affecté 600 000 $ à l’Institut de virologie de Wuhan sur une période de cinq ans pour étudier si les coronavirus de chauve-souris pouvaient être transmis à l’homme, a déclaré mardi le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a déclaré à un sous-comité des crédits de la Chambre que l’argent avait été acheminé au laboratoire chinois par l’intermédiaire de l’Alliance EcoHealth à but non lucratif pour financer « une modeste collaboration avec des scientifiques chinois très respectables qui étaient des experts mondiaux du coronavirus.

Mais dans ce qui semble être des cheveux coupés en deux par Fauci, il a poursuivi en affirmant lors de son témoignage qu’il était « certain » qu’aucun de ces fonds n’était destiné à la « recherche de gain de fonction », ce qui est dangereux et le plus souvent utilisé pour renforcer la nature contagieuse d’un virus afin d’étudier comment il se propage et ce qui peut être fait pour le combattre.

« Cela n’a catégoriquement pas été fait », a déclaré Fauci aux législateurs en réponse à des questions sur la technique de recherche. Le NIH « n’a jamais financé et ne finance pas actuellement la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan », a-t-il ajouté.

Cependant, Fauci a ajouté: «Nous avons eu une grande frayeur avec le SRAS-CoV-1 {SRAS] en 2002, 2003 où ce virus particulier est incontestablement passé d’une chauve-souris à un hôte intermédiaire pour déclencher une épidémie et une pandémie qui a entraîné 8 000 cas et près de 800 décès.

« Cela aurait été presque un manquement à notre devoir si nous n’avions pas étudié cela, et la seule façon d’étudier ces choses est d’aller là où se trouve l’action », a-t-il déclaré.

Alors, a-t-il ou non financé la recherche sur le gain de fonction ?

Il s’avère que la réponse la plus probable est, oui, il l’a fait.

Des documents découverts par Richard Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique au conseil d’administration à l’Université Rutgers et directeur de laboratoire à l’Institut de microbiologie Waksman, montrent que Fauci était «menteur», a rapporté Newsweek la semaine dernière.

« Les documents indiquent clairement que les affirmations du directeur du NIH, Francis Collins, et du directeur du NIAID, Anthony Fauci, selon lesquelles le NIH n’a pas soutenu la recherche sur le gain de fonction ou l’amélioration potentielle des agents pathogènes pandémiques à Wuhan sont mensongères », a déclaré Ebright.

S’il est vérifié, cela signifie que Fauci a menti au Congrès, ce qui est un crime – mais qui d’entre nous pense que le régime Biden va l’inculper ?

JD Heyes

