Le Gros mensonge? – L’Armée américaine prétend avoir développé un vaccin contre toutes les variantes corona actuelles et futures

Selon un rapport de « Defense One », l’armée américaine affirme avoir développé un vaccin contre le coronavirus qui est censé protéger non seulement contre toutes les variantes virales actuelles mais aussi futures. Cependant, il doit encore passer par les études de phase 2 et de phase 3.

Image d'archive : des scientifiques du Walter Reed National Military Medical Center à Forest Glen Annex après une conférence de presse le 19 novembre 2020.

Dans quelques semaines, des scientifiques du Walter Reed Army Institute of Research veulent annoncer qu’ils ont mis au point un vaccin efficace contre le virus corona et toutes ses variantes, y compris Omicron, ainsi que contre les précédents virus du SRAS.

Ce succès est le résultat de près de deux ans de travail sur le virus, selon un bilan de la plateforme Defense One. Le laboratoire de l’armée a reçu son premier séquençage d’ADN du virus corona début 2020. Le service des maladies infectieuses de Walter Reed a décidé très tôt de se concentrer sur le développement d’un vaccin qui non seulement ciblerait la souche existante, mais aussi toutes ses variantes potentielles devraient fonctionner.

Le vaccin COVID-19 Spike Ferritin Nanoparticle de Walter Reed (SpFN) avait terminé des expérimentations animales avec des résultats positifs plus tôt cette année. La phase 1 des essais humains testant le vaccin contre Omicron et les autres variantes s’est terminée ce mois-ci, également avec des résultats positifs qui seront désormais finalisés, a déclaré le Dr. Kayvon Modjarrad, directeur de la division des maladies infectieuses chez Walter Reed, a déclaré à Defense One.

Les études de phase 2 et de phase 3 sont toujours en attente

Contrairement aux vaccins existants, le SpFN de Walter Reed utilise une protéine « en forme de ballon de football » avec 24 côtés pour son vaccin, ce qui permet aux scientifiques d’attacher les épines de plusieurs souches de coronavirus à différents côtés de la protéine. Le test du vaccin sur l’homme prend plus de temps que prévu, selon Modjarrad, car le laboratoire doit tester le vaccin sur des personnes qui n’ont ni été vaccinées ni précédemment infectées par le virus corona. L’augmentation des taux de vaccination et la propagation rapide des variantes Delta et Omicron ont rendu cela difficile.

[Où l’Armée des Etats-Unis d’Amérique allait trouver ces genres d’individus si tous s’étaient faits piquer avec les soi-disant « vaccins » COVID-19 actuels comme ils le clament tous, puisque la tendance est d’inoculer la population humaine jusqu’aux fœtus ? Ne serait-ce pas un autre moyen d’attirer les non vaccinés dans un piège mortel étant donné que l’armée américaine aurait déjà développé une puce vaccinale? JDDM – MIRASTNEWS]

« Avec Omicron, il n’y a aucun moyen d’échapper vraiment au virus. Vous ne pourrez pas l’éviter. Je pense donc que bientôt le monde entier sera vacciné ou infecté », a déclaré Modjarrad.

Et il ajouta :

« Nous avons décidé de ne pas nous concentrer uniquement sur la façon dont le SRAS est apparu à l’origine, mais de comprendre que les virus sont en train de muter, qu’il y aura des variantes qui émergeront et qu’il pourrait y avoir de nouveaux types de virus à l’avenir. Notre plate-forme et notre approche deviendront préparer les gens pour ça. »

La prochaine étape consiste à découvrir comment le nouveau vaccin contre le pan-coronavirus interagira avec les personnes qui ont déjà été vaccinées ou déjà malades. Walter Reed travaille avec un partenaire industriel qui doit être nommé pour cette introduction plus large. « Nous devons l’évaluer dans le monde réel et essayer de comprendre comment le vaccin fonctionne chez un nombre beaucoup plus grand de personnes qui ont déjà été vaccinées avec quelque chose d’autre ou qui sont déjà malades », a déclaré Modjarrad, ajoutant que le nouveau vaccin est toujours Les études de phase 2 et de phase 3 doivent passer.

Selon le scientifique, presque tous les 2 500 employés de Walter Reed auraient été impliqués d’une manière ou d’une autre dans le développement de près de deux ans du vaccin.

En savoir plus sur le sujet – L’OMS devrait recevoir des données sur Sputnik V d’ici fin décembre

Ceci pourrait bien être un gros mensonge, car Fort Detrick est soupçonné d’avoir participé au développement et la création du virus SRAS-CoV-2 de la maladie COVID-19 et l’armée est parmi ceux qui poussent aux déploiements des armes biologiques de destruction massive déguisées en vaccins COVID-19. Pourquoi l’Armée américaine pousse aussi à l’inoculation de multiples doses susceptibles de conduire à l’overdose « vaccinale » alors qu’il existerait une solution unique définitive pour l’immunisation? Comme les formules et les ingrédients sont souvent cachés plus d’un demi-siècle comme le suggère la FDA, cela pourrait aussi bien être une autre arme biologique de destruction massive plus meurtrière que les « vaccins » COVID-19 des Big Pharma. Les populations vont-elles se laisser une fois de plus berner, rouler dans la boue et être en poussière ?

Que Dieu soit rapide et que Dieu vous bénisse !

Le conseil d’éthique allemand statue sur la vaccination obligatoire

Des policiers montent la garde devant un centre de vaccination contre le coronavirus au zoo de Hanovre, en Allemagne, le 17 décembre 2021. © Reuters / Fabian Bimmer

Le principal organisme d’éthique allemand a soutenu l’idée d’étendre la vaccination obligatoire contre le coronavirus à tous les adultes, soulignant toutefois que la coercition directe et le recours à la « violence physique » sur les non vaccinés doivent rester interdits.

Le Conseil d’éthique du pays a déclaré mercredi qu’il était favorable au déploiement des vaccins Covid obligatoires pour tous les 18 ans et plus. Le conseil est un organisme indépendant, établi sous l’égide du gouvernement fédéral et du Bundestag, et fournit des conseils sur les questions juridiques, éthiques, sociales et scientifiques en Allemagne.

L’idée d’une vaccination obligatoire contre le Covid-19 a été soutenue par une faible majorité des membres de l’organisme, 13 sur 24, tandis qu’un élargissement plus modéré du mandat de vaccination existant a reçu le soutien de 20 des experts. Actuellement, l’Allemagne a un mandat en place uniquement pour certains groupes de travailleurs de la santé.

Des taux de vaccination élevés sont cruciaux pour contrôler la pandémie, a déclaré le conseil, notant que « le système de santé allemand atteint ses limites dans de nombreux endroits ».

« Des variantes virales telles que Omicron et d’autres variantes attendues du virus obligent les experts à réévaluer constamment leurs estimations de l’évolution future de la pandémie », a ajouté l’organisme.

Dans le même temps, le conseil a averti que la vaccination obligatoire – ou un mandat vaccinal plus large – n’est pas une « panacée » pour remédier à la situation des coronavirus. L’intensification de la vaccination ne peut « être justifiée que si elle est capable d’atténuer ou de prévenir les conséquences négatives graves d’éventuelles futures vagues pandémiques ». Cela devrait également s’accompagner d’autres mesures, à savoir une vaste campagne d’information facile à comprendre pour promouvoir le vaccin, a souligné le conseil.

« La vaccination obligatoire ne peut pas briser la quatrième vague actuelle à court terme. De même, la vaccination obligatoire ne peut pas être une panacée à la pandémie ; elle ne peut être considérée que dans le cadre d’une stratégie globale, fondée sur des preuves, différenciée et tournée vers l’avenir », a-t-il déclaré.

Lors de la mise en œuvre de la vaccination obligatoire, les autorités devraient également s’efforcer d’éviter de dresser les « personnes vaccinées et non vaccinées » les unes contre les autres. De plus, le vaccin obligatoire ne doit pas devenir coercitif, et tout usage de « violence physique » contre ceux qui hésitent à prendre un vaccin doit rester interdit, a averti le conseil.

Alors que le conseil s’est constamment opposé à l’idée de déployer la vaccination obligatoire au cours de la pandémie, il a changé d’avis, car le pays est confronté à une quatrième vague d’infections dans la pandémie en cours. A l’émergence de la nouvelle souche Omicron, l’instance d’éthique a été chargée par les autorités du pays de réévaluer la question.

Les autorités allemandes ont déjà annoncé de nouvelles restrictions liées aux coronavirus, qui devraient entrer en vigueur le 28 décembre avant les festivités du Nouvel An.

Les mesures comprennent la fermeture des sites nocturnes, l’interdiction aux spectateurs d’événements sportifs et culturels et la limitation des fêtes privées à 10 personnes vaccinées ou rétablies.

